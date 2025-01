Aurélie Marques se définit comme botaniste de terrain et herboriste ; à l'occasion de balades ou d'ateliers dans le Finistère, elle fait découvrir les plantes comestibles et médicinales.

Il existe environ 8000 espèces de plantes sauvages en France, 300 toxiques, beaucoup dont on ne connait pas la toxicité et de très nombreuses qu'on peut manger, à condition de savoir les reconnaître. C'est l'intérêt des ateliers d'Aurélie Marques ; elle vous apprendra aussi comment cueillir (en respectant le milieu et les consignes de sécurité) ou encore comment cuisiner une délicieuse confiture de baies d'aubépine, des tartines de houmous au lierre terrestre, du cake aux orties, des graines de faines torréfiées, du pesto d'achillée...