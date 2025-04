Yoanna et son nouvel album, "Au bord"

Dans cette émission, le bistrot reçoit par téléphonne Yoanna, à l'occasion de la sortie de son album "Au bord"

Comme à la maison. Le vendredi 4 Avril, le bistrot accueillait Yoanna en interview téléphonique pour la présentation de son nouvel et cinquième album Au bord. Des retrouvailles amicales pour Sancho, en direct de l'Isère, un peu nostalgique 13 ans après.

Beaucoup de sourires et de complicité pour présenter cet album Au bord. Autodidacte dit elle, ainsi que son complice Mathieu Goust. L'originalité de l'utilisation de l'accordéon fusionnant avec les percussions, ainsi que la musicalité et la recherche des textes. C'est une fusion parfaite entre les deux artistes.

Au bord, on se noie et l'on se sauve... et Sebaa nage en plein rêve, comme un poisson d'Avril, bref, un beau moment d'amitiés comme on les aime au Bistrot. A partager sans modération !