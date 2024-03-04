Au comptoir du Bistrot, un "chanteur de rue" en escale. Yann Malau a parcouru les quatre coins de France. Il s'est posé à Guérande et continue à ciseler ses compositions autour de la Bretagne, de ses marins, inspiré par les autres voix du répertoire régional.

Le vendredi 19 septembre 2025, le Bistrot accueillait Yann Malau.

Avec trois albums sensibles aux textes ciselés par différents auteur(e)s, se dessine le portrait d'un baladin, aujourd'hui Guérandais, qui a vogué aux quatre coins de France, avec en permanence cet inconditionnel amour de la Bretagne, de ses marins et de ses chanteurs.

Une émission chaleureuse où ont été convoqués par Yann : Gaston Couté, Bernard Joyet, Yves Jamait, Louis Capard, Laurent Berger, Jean Humenry, Michel Tonnerre...

Les billets de Catherine Laugier sur "Nos enchanteurs" vous en diront un petit peu plus sur Yann. Qu'on se le dise !