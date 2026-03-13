Annaïg Louboutin a été éducatrice spécialisée pendant 20 ans, et toujours aussi... voyageuse. Fin 2025, elle est partie trois mois au Népal à la découverte d’autres modèles éducatifs.

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Le blog du voyage au Népal

L'éducation, c'est le sujet central de la vie d'Annaïg Louboutin. Déjà, c'est son métier originel, éducatrice spécialisée. Elle l'a exercé pendant une vingtaine d'année dans divers établissements comme les Instituts médicaux éducatifs. Elle est aussi artiste, fascinée par les couleurs et elle fabrique ses propres pigments. Elle pratique aussi le Tai chi, le yoga et la médiation depuis plusieurs années. Elle a beaucoup voyagé sur tous les continents, elle a même vécu un an en Afrique. Elle rêvait d'Asie et c'est la proposition d'un voyage un peu particulier qui lui a permis de concrétiser son projet : une découverte "en tribu" de l'éducation intégrale népalaise. Avec des familles belges et françaises, Annaïg a séjourné trois mois dans les ashrams d'une association népalaise créée il y a trente ans par un guru (au sens premier : un enseignant philosophe).

Les ashrams de Sri Aurobindo, à vocation sociale, spirituelle et économique

Les ashrams de Sri Aurobindo sont à la fois des centres sociaux, des lieux de spiritualité (sans religion identifiée précisément) et des sites de permaculture et de production alimentaire (vendue au marché). Quelque 200 personnes sont accueillies dans ces centres, plus ou moins proches de Katmandou la capitale du Népal. Il s'agit majoritairement d'enfants en difficultés, délaissés ou maltraités par leurs familles, et parfois aussi leurs parents. Tout le monde participe à la vie de l'ashram, très collective, parfois productive, parfois éducative, également festive. Les ashrams sont aussi des lieux d'hébergement touristiques et la "tribu" européenne dont faisait partie Annaïg Louboutin pouvait se joindre à la vie de leurs communautés comme elle l'entendait ; participer aux soirées festives et spirituelles, faire la cuisine, suivre les enseignements...

Mains, tête et cœur

L'éducation intégrale prônée par Sri Aurobindo s'adresse à toute la personne : ses mains, sa tête et son cœur. Elle conjugue en effet les savoirs de base (langue népalaise, savoirs pratiques, etc.), le travail manuel (notamment la production agricole), l'expression artistique (surtout musicale), la pratique corporelle (yoga), les compétences sociales (liées à la vie communautaire) et l'enseignement spirituel (mantras, cérémonies, méditation). Elle est aussi grandement tournée vers l'extérieur, ne serait-ce que parce que les bâtiments sont peu ou pas chauffés. Les enfants éduqués dans l'ashram peuvent, s'ils le souhaitent une fois devenus adultes, transmettre à leur tour en retour pendant un à trois ans.