Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

La lumière

Sonnerie

Citoyennes, citoyens , il est 18h , la nuit arrive dans 1h

Rentrez chez-vous

Prenez soin de votre lumignon et entretenez votre lumière intérieure

-Ha merde, déjà 18 h !!

Lucien n’avait pas vu le temps filer, en même temps il n’avait pas une horloge dans le cerveau

Expression a ne plus prendre au figuré depuis quelques années

Cette chirurgie implantatoire avait eu un beau succès, surtout auprès des têtes en l’air et des angoissées permanents

Toujours est-il que Lucien était à la bourre

Il avait passé l’après-midi dans cette boutique de livres anciens et s’était plongé dans leur contemplation

-Bon monsieur , il va falloir partir , je ferme

-OK , j’y vais bonne … Bordel mon lumi !!!!

-Quoi ?

-Mon lumi, je ne l’ai pas avec moi !!

- non mais c’est pas possible

-Je l’ai déposé en révision avant de venir ici et l’atelier va être fermé le temps que j’y aille

- comment on peut être aussi inconscient ?

- Je suis fatigué , ma femme a accouché et le petit ne fait que pleurer toutes les nuits

- c’est pas une raison d’oublier son lumi !!

- dites , je peux rester ici ?

-ha non hors de question !!

-mais ,s’il vous plait, même en courant je ne serait pas chez moi avant la nuit

-c’est pas mon problème mon vieux, c’est à vous de faire attention

-par pitié, vous ne pouvez pas me jeter dehors !!

- la loi est claire à ce sujet , aucun inconnu dans sa maison ,sinon je pourrais avoir de gros problèmes

- non mais je peux rester dans la boutique ,je vous promets de me faire tout petit

- hors de question , dégagez

-je vous en supplie , pour mon garçon

- il fallait y réfléchir avant et prendre vos dispositions, vous n’avez qu’ a aller à un distributeur de lumi

- vous savez bien qu’ils ne marchent quasiment jamais

- une fois de plus , ce n’est pas mon problème ,allez-vous en !!

- je vous en conjure

-partez !!

Bruit de porte

Voila Lucien dehors moins d’une heure avant la nuit

1 heure ,il lui reste environ 1h à vivre

Par désespoir, il va courir vers l’atelier où son lumignon est en réparation, il se dit que par chance il va arriver avant la fermeture

Le déni, c’est un des principaux traits de caractère de Lucien

Tout jeune déjà , il refusait de voir les évidences en face

Déjà quand il a annoncé son choix pour ses études, personne n’a compris

L’archéologie ..

Pour quoi faire ?

Il y avait un tas d’autres spécialité qui demandaient des têtes bien faites, comme la sienne

Il est loin d’être idiot Lucien, juste il vit dans son monde, toujours un peu dans la lune

Alors s’orienter dans cette discipline, en perte vitesse qui plus est

Mais la préhistoire l’a toujours fasciné

Il voulait savoir ce que les hommes et les femmes des cavernes avaient en tète

Comment ils avaient pu évoluer dans ces grottes où ils se réfugiaient le soir venu

Comment la domestication du feu leur avait permis de créer des havres de sécurité à la lueur des brasiers

Il voulait plus que tout être dans leur tête

Le monde avait besoin de spécialistes dans des domaines plus modernes, plus concrets

Depuis prés de 40 ans maintenant on recrutait a tour de bras toutes sortes de scientifiques et dans beaucoup de domaine, mais pas en archéologie

A quoi pourrait-elle servir dans le problème auquel l’humanité était confrontée

Le « problème » en question a commencé, comme je le disais plus tôt , il y a environ 40 ans

Difficile , voire impossible de donner une date précise tant c’est arrivé de manière diffuse

Un peu comme une maladie , c’est apparu à plusieurs endroits sur Terre

Mais considéré comme des phénomènes anecdotiques et locaux , un suivi précis n’a pas été envisagé

Les autorités locales ont d’abord cru à une zoonose du au contact d’un éleveur avec une bete malade

C’était déjà arrivé et maintenant on connaissait les modes de propagations et de confinement de ces maladies

Sauf que les procédures n’ont pas eu les succès qu’elles avaient eu auparavant

Et les zones de quarantaine n’ont pas suffi

C’est progressivement que les informations ont remonté les paliers administratifs

Et en haut lieu, on a commencé a transpirer

De toutes les régions du monde, les nouvelles concordaient

Un même mal touchait les terriens

Pas tous bien évidemment mais une proportion assez significative pour que les gouvernements prennent des dispositions drastiques

Mais pas comme pour le Covid que vous avez connu il n’y a pas si longtemps

Un autre type de contamination

Pour ce mal, il y avait eu une seule consigne

Na pas être dehors la nuit

C’est tout

Comment en est-on arrivés là ?

Personne ne le sait

Des cas diffus, pas de suivi ni de traçage

A force de crier au loup sur ce genre d’infection de masse, c’était presque tristement banal

Quand la maladie s’est déclarée au grand jour, façon de parler, il était déjà trop tard

Les symptômes : une fièvre forte , un affaiblissement marqué pendant 72 h et un sentiment d’abattement

Viens ensuite un rejet total voire violent de toute activité sociale

Et au bout d’une semaine environ, le sujet veut sortir de son domicile et ne plus jamais revenir

Plutôt atypique comme profil sanitaire

Mais bon ,si encore ça s’était arrêté là

Il y avait comme 2 strates de contamination

Les originaux qui développaient la maladie sans source connue et les autres :les séduits

Les malades originaux en plus de s’évanouir dans la nature le jour, revenaient la nuit pour roder autour de leur ancien logement pour faire sortir ceux qui étaient restés là

Le subterfuge était simple mais efficace, les malades appâtaient les membres de leur famille, leurs connaissances, leurs collègues de boulot pour qu’ils sortent et d’autres malades leur sautaient dessus pour les emporter avec eux

Un peu à la manière des sirènes

Et chaque matin, on comptait les nouveaux disparus

Personne ne savait comment réagir, les « enlèvement » se faisaient , en général sans violence ,personne ne demandait de l’aide

Les somnambules comme on va rapidement les appeler , venaient embarquaient leurs proies et repartaient tout simplement

Ce manège va durer quelques semaines laissant les autorités perplexes

On demandait juste de ne pas sortir à la rencontre de somnambule que l’on connaissait et que si l’on en croisait de ne pas interagir avec eux

Jusqu’à ce que, Les premiers décès soient reportés

Dorénavant dés la nuit tombée, plus personne ne devra sortir

Solution a court terme

Et les autorités de commencer à prendre le problème à bras le corps

A croire que personne n’avait perçu le désarroi de la population

Ou que personne ne voulait le voir jusque là

Le déni, mal du siècle ?

Des battues furent organisées le jour pour retrouver les somnambules

Ils ne pouvaient pas simplement disparaitre comme par enchantement au lever du soleil

Quelques abris où ils se réfugiaient, furent retrouvés mais pas assez pour contenir toutes les personnes manquantes

Personnes dont les nombre augmentait chaque nuit

Les messages d’information et le couvre-feu mondial avait réussit à faire baisser le nombre de disparitions mais ce n’étaient que des solutions à court terme

Il fallait absolument trouver la source de ce mal et lui opposer un remède

Les somnambules capturés ne répondront à aucun traitement

Et on n’a pas lésiné sur les tests

Ce qui se passera dans les laboratoires gouvernementaux ne plaidera pas en la faveur de l’humanité

On aura beau dire qu’on cherchait une solution pour sauver un maximum d’infectés , il y a des chemins déjà parcourus durant la seconde guerre mondiale qu’il aurait été préférable de ne pas suivre

Et toujours ce mystère de leur disparition au petit matin

55 minutes

On essayera bien de les tracer

Les premiers agents chargés de cette mission vont disparaitre eux aussi

Les chiens renifleurs vont également faire chou blanc et leur maitre ?

Disparus

Ensuite ce sera les puces de traçage , mais pour la déposer sur un somnambule, il faut s’en approcher très prés

Et devinez quoi ?

Voila

Le système qui donnera le plus de résultat sera le marquage par produit radioactif

A une dose faible, projeté par une carabine à air ,comme une seringue hypodermique pour les animaux dangereux

Mais rien de bien probant

Donc faute de mieux ce sera le confinement

Ce qui devait être une solution de courte durée va commencer a devenir un mode de vie

Ce qui ne se fera pas sans mal

Au départ la sidération et la menace des somnambules feront que la population va suivre les consignes sans rechigner

Au bout de quelques mois, une certaine lassitude va poindre ,devenant ensuite une colère sourde et par la suite une colère beaucoup moins sourde

Quelques personnes en mal de célébrité ont profité de cette frustration pour mettre de l’huile sur le feu

Des porteurs de vérité , des phares dans la nuit ,des bergers guidant le troupeau

Des tribuns qui annonçaient sans aucune preuve, bien sur , que tout ceci était une énième manœuvre d’un gouvernement corrompu qui cherchait à museler la populace

Que eux , avaient la certitude que les somnambules étaient de simples figurants et que photos floues à l’appui ils démontraient que tel ou tel contaminés avait figuré dans un téléfilm

Pour la personne en question ,oui elle avait en effet déjà joué dans un téléfilm , c’était son boulot avant qu’elle soit contaminée

Méfiez-vous des évidences assénées à la volée

Ces mêmes personnes éclairées qui vont inciter leur audience a sortir dans la rue le soir venu

Mais qui elles vont rester bien à l’abri

Mis à part le cas Frederic Lefranc , conspirationniste suisse aux millions de followers

Il va arguer qu’il sort tous les soirs et qu’il ne va rencontrer aucun somnambule

Pour preuve, il fera des vidéos en direct en extérieur pour démonter les « grand mensonge « des gouvernements

Pendant près d’une semaine, il va faire ses « nocturnes » comme il dira afin de montrer que la campagne suisse est sûre et vierge de tout contaminés

Il tiendra une semaine en narguant les autorités

Et accompagnés d’un nombre croissant de compatriotes , il va sillonner sa région

Jusqu’au 7eme et dernier direct nocturne

Les 5.2 millions de spectateurs vont assister à l’attaque de son groupe de marcheurs de nuit par une horde de somnambule

Pendant les 43 minutes que va durer ce spectacle, les témoins numériques auront tout le loisir de voir des contaminés de très prés

Et de voir comment les assaillants vont soit emporter les victimes, soit les faire passer de vie à trépas

Faute de lumière suffisante, les 5 dernières minutes se résumeront à une sorte de podcast macabre

Cet épisode glaçant aura eu tout de même un effet bénéfique, réduisant à quasiment zéro les sorties nocturnes de contestation

Les mois vont se succéder et aucune solution viable ne va sortir du chapeau

C’est tout un mode vie qui va être réinventé

Le fameux monde de la nuit va quasiment disparaitre

Seul une poignée d’invétérés noceurs va aménager des ilots d’immeubles pour y faire tenir , lieux de fête et logements

Les plus riches vont édifier des lieux sécurisés pour pouvoir continuer leur vie sans trop de contraintes

Ce sont quasiment des villes dans les villes qui vont fleurir séparées par d’immenses clôtures et même pour les plus fortunés des dômes

L’immense majorité de la population va devoir, elle ,se plier aux contraintes

Et apprendre à vivre dans un monde bi polaire

La loi martiale va devenir la norme , les inconnus deviendront des somnambules en puissance

Tout le monde devra être rentré chez soi bien avant la nuit

Et hors de question de loger d’autres personnes autres que celles du foyer, les amis sont des amis seulement le jour

La nuit tout le monde devient méfiant et tout le monde devient suspect

Étrange sentiment tout de même , accueillir un ami d’enfance à la lumière du jour ,plaisanter, partager des bons moments , refaire le monde et le jeter hors de sa maison lorsque le message retentit

L’amitié sincère va toujours exister mais avec constamment ce tic-tac inconscient , cet animal sauvage qu’est votre instinct de conservation qui va rester tapis et qui bondira à la première alerte

50 minutes

Lucien hors d’haleine arrive devant le réparateur de lumi

Et forcément, il est fermé

Et bien sur , personne ne lui répond

Mais le lumi, c’est quoi ?

Une fois la certitude acquise qu’aucun retour en arrière ne sera possible, du moins à court ou moyen terme , on va trouver des moyens de sauvegarde au cas ou…

Au cas où on serait surpris par le jour qui décline par exemple

Parce qu’on avait tout de même fait une découverte au sujet des somnambules, ils craignent la lumière du jour

Ils ne vont pas bruler comme on se l’imagine d’un vampire exposé au soleil

Ils la fuient tout simplement

On a imaginé alors des dispositifs portatifs de protection lumineux les fameux lumignons

Vous allez me dire , si les somnambules craignent cette lumière pourquoi ne pas en doter tout l’éclairage public ?

Ce sera le cas , au début, mais les somnambules sont malins

Il ne faut pas les voir comme une horde de zombies qui errent bêtement à la recherche de chair fraiche

Ils sont malins, voire organisés

Et ils visent bien

Et donc, toutes les nuits ils brisent les lampadaires , qui sont réparés le matin pour être recassés le soir

Bref

Quitte a déployer cette lumière du jour la nuit, on va le faire à hauteur d’homme

Ou alors juste un peu au-dessus

Je vous explique

Il y aura plusieurs prototypes de lumignons ou lumi dans le langage courant

Une lampe pendue au cou , mais bon ça n’éclaire que devant soi et plusieurs personnes vont ère retrouvées étranglées par la le cordon

Un gilet ? Un peu mieux ça diffuse mieux la lumière mais pour que ce soit vraiment efficace , il faut lever les bras pour que la lumière soit visible sur 360 degrés

Pas pratique

Sur un casque alors ?

Cette idée va être la première réellement adoptée à grande échelle

Mais, vous avez déjà essayé de courir avec un casque, casque lourd qui plus est ?

Parce que si vous avez besoin de ce casque c’est que vous êtes déjà dans le noir et un peu aux abois donc enclin a courir à la moindre alerte

Et on va trouver des casques tombés au sol et sans aucune trace de leur propriétaire

De plus vous devez le trimballer avec vous partout où vous allez , pas simple

L’idée la plus probante surgira de l’esprit d’un ingénieur un peu artiste qui alors qu’il regardait les œuvres de Banksy va avoir une révélation devant un des ses œuvres : la jeune fille au ballon

C’est un dessin au pochoir d’une petite fille qui tend le bras vers un ballon de baudruche en forme de cœur qui s’envole au vent

L’idée ; oui la lumière doit être au-dessus de la personne a protéger mais pas en appui

Le système se présente sous la forme d’un sac à dos

Si son utilisateur en a besoin, il tire sur une languette et un ballon rangé dans le sac en sort gonflé à l’hélium

Le ballon ne question contient une source lumineuse et s’allume à quelques dizaines de centimètres de la tété de son porteur

Dans le sac on trouve une batterie pour alimenter la lumière pendant environ 12 h et des cartouches de réserve en hélium

Le ballon en lui même est assez résistant pour affronter une course effrénée dans des buissons au cas où vous seriez en train de fuir des somnambules dans la foret

Situation sans avenir, je préfère vous le dire à l’avance

Le Lumi est plus une bouée de sauvetage qu’un bouclier

Il est là dans le cas improbable mais pas impossible ou vous vous retrouveriez comme Lucien qui cherche toujours une solution

30 minutes

Toutefois une bouée peut avoir un effet psychologique

Avec la distribution de cette invention le moral de la population va remonter , doucement mais surement

Maintenant que les gens savent que le lumi est efficace, un espoir renait

Léger l’espoir mais présent tout de même

Le Lumi va s’arracher comme des petits pains et presque devenir un objet de mode

Différentes versions vont apparaitre ,de la plus basique à la plus luxueuse avec un habillage en cuir doublage en soie ,un GPS et un détecteur de présence intégré

Il va devenir un objet dans le paysage quotidien

Les ateliers de fabrication tournent à plein régime, un écosystème économique se met en place

Les boutiques fleurissent, les réparateurs aussi

Même si le système est résistant , il n’est pas indestructible, il faut bien l’entretenir

Bref tout une société renait autour de ce Lumi

Et c’est plutôt son absence qui va heurter et on regarde les non-porteurs de sac lumignon avec une suspicion mêlée à de l’angoisse

On se met à la place du malheureux qui ne le porte pas mais on le juge aussi

Qui est cet imprudent qui sort sans son sac

Ses regards, Lucien les avait essuyé quand après avoir déposé le sien à la boutique de réparation il était sorti dans la rue pour se diriger vers le magasin de livres anciens

Le réparateur lu avait bien proposé une location le temps de la réparation, Lucien avait décliné

Avec la naissance du petit, toute économie était bonne à prendre et il ne devait pas trainer dans la librairie

Sauf que Lucien est une tête en l’air , passionné par son boulot

Déjà une fois il avait failli se faire surprendre au labo et un de ses collègues avait quasiment du le menacer pour qu’il s’en aille avant la nuit

20 minutes

Visiblement cela ne lui avait pas servi de leçon

Ce coup-ci si il s’en sort, plus jamais il n’oubliera son lumi

On appelle ça la pédagogie à balles réelles

Il reste encore 3 kilomètres à Lucien avant d’arriver chez lui

Il court , il est à bout de souffle

Le sport ça n’a jamais été son truc

Un peu cliché , pourrait-on dire lui c’est un intellectuel

Alors aller transpirer sur une piste d’athlétisme…

Pourtant depuis la génération de ses parents, courir est devenu presque aussi naturel que de marcher

Le soir venu, le temps est un ennemi et chaque déplacement fait en marchant est un gaspillage

Mais et les voitures, me direz-vous, oui mais une route ça se barre très facilement avec une grosse branche

Les somnambules sont malins je vous dis

10 minutes

Lucien n’arrive plus à courir , ses poumons sont en feu, il est rouge, il halète ,il est trempé de sueur

Il a l’impression que ses jambes vont exploser

Mais il faut continuer de courir , surtout ne pas ralentir

Si il ralentit il ne pourra plus reprendre sa course et il va encore plus ralentir

Il est maintenant dans le parc à coté de sa maison

Le terrain ne va pas en s’améliorant , les racines des arbres affleurent la pelouse et manquent de le faire tomber à chaque pas

Il se donne à fond mais sent bien qu’il ralentit inexorablement

Il n’en peut plus , il se demande même comment il peut encore avancer

Une racine plus proéminente que les autres et c’est la chute

Il s’étale de tout son long, ses lunettes volent

Pas e temps de les chercher, il doit se relever et vite

Ne plus réfléchir , se lever

Ne pas hésiter, se lever

Se lever, se lever

Il est debout appuyé contre l’arbre qui l’a fait chuté il reprend son souffle une seconde

Trop long, il faut bouger

Et il repart , lentement , il marche

5 minutes

Il marche de plus en plus vite,

Il court enfin de nouveau mais c’est dur

Le parc est presque plongé dans l’obscurité et il croit déjà entendre des bruissements autour de lui

A moins que ce ne soit son cœur qui explose dans sa poitrine

Il court lentement mais il court

Il croit apercevoir la maison au loin

Il va y arriver ? Il va pouvoir arriver chez lui à temps ?

Une racine, plus haute que les autres

1 minute

Il se met à rire

Quelle ironie tout de même

Lui qui aura passé des années à savoir ce qui pouvait des passer dans la tète des hommes des cavernes qui une fois la nuit tombée craignait un ennemi tapis dans l’obscurité

Lui qui avait passé des années a échafauder des théories sur la psychologie de ses ancêtres il allait enfin pouvoir les éprouver de manière bien concrète

Il allait pouvoir enfin se mettre dans la tête d’un homme préhistorique