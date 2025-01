Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui, c’est fiction

Le vagabond cosmique

Echos métalliques dans un hangar

V : Et voila le fameux vagabond cosmique !!

A : Ha oui , bel engin

V : En effet ,il est impressionnant

A : Hum,hum mais ,question béte : comment vous l’avez fait rentrer dans ce hangar ?. Je ne vois pas de mécanisme pour ouvrir le toit

V : un magicien ne révèle jamais ses tours

A : certes mais comment je le sors moi ?

V : ne vous inquiétez pas , il vous sera livré en orbite basse

A : trop aimable et combien ce tour de magie va me couter ?

V : c’est pour moi, c’est cadeau !

A : vous êtes d’humeur genreuse dites-moi

V : vous êtes mon meilleur client , les bonnes relations commerciales , ça s’entretient

A : comme vous dites

V : mais dites-moi vous allez le faire voler ?

A : heu , oui .. ;

V : avec vous dedans ?

A : ben oui pourquoi ?

V : et la malédiction du vicomte , ça vous ne fais pas peur ?

A : hof ,moi les histoires de fantômes … ,mais il y a …

V : Je vous sens perplexe , il y a un soucis ?

A : ben maintenant qu’il est là devant moi , il me fait furieusement penser à un ..

V : ha non , on ne dénigre pas le vagabond cosmique !!

A : je ne dénigre pas , je dis juste que ça me fait penser à

V : arrêtez avec ça , n’allez pas comparer cette merveille avec une chose aussi vulgaire quand même

A : ce n’est pas lui faire offense que dire qu’il a un aspect

V : il suffit ,circulez, je vous indiquerais d’ici quelques jours où vous pourrez le récupérer

V : non mais je te jure , il m’aura tout fait celui-là , comparer le vagabond à un …..

Dans l’épisode précédent , je vous parlais du vicomte Isidore de la Malventré et de sa rencontre avec Josip Rhoman

Avant ce fameux diner, quel a été le parcours d’Isidore ?

Le 25 novembre 2140 le vicomte Malthus de la Malventré rencontre Marguerite Le minge lors d’un rendez-vous professionnel

La jeune femme ingenieure en structure spatiale recherche des sponsors pour concrétiser son mémoire de fin d’études

Celui-ci qui a pour titre : De la sublimation du carbone 18 à la cristallisation en structure cohérente à fin de conception neutre

Pour faire simple, elle a inventé une nouvelle méthode de fabrication d’engins spatiaux

Une révolution dans le domaine mais qui ne convainc pour le moment personne

Ladite méthode étant en rupture des processus usuels et également du fait d’un fond toujours récurent de misogynie

Certaines chosent ne changent pas …

Mais le vicomte est séduit par le projet et par Marguerite

Le charme n’est pas récirpoque , du moins au départ

Malthus va financer les recherches de Marguerite

Les jaloux diront que c’est pour conquérir la jeune femme ,ragots

Leur mariage aura lieu 5 ans jour pour jour après leur première rencontre

Isidore naitra 2 ans plus tard ,le 13 mars 2147

Le lendemain de la certification du premier vaisseau construit selon la méthode Le minge

Marguerite ayant souhaité garder son nom de jeune fille pour ses travaux

Ce sera peu de dire que le vaisseau est quasiment le frère jumeau d’Isidore

Le vaisseau sera baptisé Calliope ,nom qui aurait été donnée à l’éventuelle fille de Marguerite et Malthus

Marguerite a réellement et sincèrement aimé son fils mais il n’était pas son absolue priorité

Sa passion première sera toujours l’ingénierie spatiale

C’es tout naturellement que le jeune garçon va se tourner vers son père et suivre consciemment ou pas ses traces

Le vicomte de la malventré père est ce qu’on appelle à votre époque un aventurier

La fortune familiale aidant, il va accomplir toute sorte d’exploits sur Terre et dans le système solaire

C’est, des étoiles dans les yeux que Isidore va écouter son père raconter ses aventures dans lesquelles il va mainte fois frôler la mort

A cette époque l’exploration spatiale privée est balbutiante

Les vaisseaux conçus par sa mère sont fiables mais le vide spatial est rempli d’embuches et ne laisse aucune part à l’improvisation

Isidore devenu un jeune homme va lui aussi faire l’apprentissage du risque des voyages spatiaux

Au grand dam de son père et de l’inquiétude certes sincère mais mesurée de sa mère

Ce dernier nota tout de même le talent de développeur de son fils pour ce qui est des réglages nécessaires pour des vaisseaux qu’il utilisera

Et il deviendra le pilote d’essai officiel des vaisseaux conçus par sa mère

Il va même créer une sorte de parcours de certification dans le système solaire que chaque engin devra subir pour être déclaré bon pour le service

Ce processus est tellement exigeant que même les concurrents vont emprunter le « parcours Isidore » pour valider leurs propres réalisations

Le point critique de ce parcours est un passage à la plus grande vitesse possible auprès du soleil

Plusieurs vaisseaux ne réapparaitront pas après leur passage derrière le soleil

En l’honneur des pilotes disparus pendant cette manœuvre , la sonde solaire Parker lancée en 2018 sera reconvertie en un monument mémoriel

On lui adjoindra une plaque en tungstène où seront gravés les noms des malheureux

Sur cette plaque sera gravé le 14 juin 2183 le nom de Malthus de la Malventré

1 Mois plus tot , le dernier vaisseau conçu par Marguerite sortait de l’atelier orbital de son entreprise

Après l’inspection pré vol, Isidore va refuser catégoriquement de voler à bord de celui-ci

Selon lui, de nombreuses malfaçons flagrantes auraient été constatées et il aurait interdit quiconque de prendre les commandes de cette « poubelle immonde »

A la suite de l’inspection, la réunion traditionnelle avec sa mère aurait été orageuse ,doux euphémisme pour ne pas dire cataclysmique

Marguerite étant extrêmement exigeante lors de la fabrication de ses vaisseaux n’aimait pas les critiques

Ce n’est pas qu’elle avait une grande idée d’elle-même ou de son travail mais si on commençait à dénigrer ses vaisseaux, c’était comme critiquer son enfant

Alors que son fils biologique dise que son dernier né était mal foutu, c’en était trop

Comment ce petit merdeux pouvait lui dire à elle comment fabriquer des engins spatiaux

Ce casse-cou d’operette , cet aventurier à la petite semaine n’était bon qu’a frimer en sillonnant le système solaire

Si c’est comme ça , il ne pourrait plus jamais tester les merveilles qu’elle lui faisait tester

C’est ainsi que la collaboration mère-fils finira

Isidore déclarera publiquement que personne ne serait assez dingue ou inconscient pour oser monter à bord de cet engin et ne serait-ce que de le faire quitter l’orbite terrestre

Un homme osera le faire Malthus

Malgré les supplications de son fils, il montera à bord du vaisseau

Alors pourquoi il a fait ça ?

Bon il en avait déjà fait auparavant mais c’était il y a longtemps et il n’était pas reconnu pour cet exercice

Il était un pilote d’essai moyen

Sauf que , ça n’existe pas des pilotes d’essai dans la moyenne

On est bon, voir excellent ou on ne l’est pas

Des rumeurs ont couru comme quoi il aurait voulu, en faisant ça, gagner des points au près de son épouse

Leur union battait de l’aile et éperdument amoureux, il aurait pensé qu’une telle marque de courage aurait ravivé la flamme conjugale

C’en était trop pour Isidore

Sa mère pas très proche de lui mais dont il respectait le travail et l’engagement professionnel avait baclé son dernier vaisseau

Son père qu’il avait toujours porté aux nues ,qu’il avait suivi dans tant d’aventure

Un père avec qui il avait établi une complicité si intense

Un père qui, pour sauver son mariage bancal , allait faire fi de ses recommandations et se précipiter vers une mort certaine

Le chagrin laissera place à un terrible besoin de vengeance

Isidore va fonder sa propre entreprise de conception et de fabrication de vaisseaux spatiaux privés

La société Saint Christophe

Pour cela il va embaucher les meilleurs ingénieurs de la place

Autant les éléments les plus prometteurs fraichement sortis des écoles que les plus chevronnés au sien de l’entreprise de sa mère

La fortune léguée par son père lui permettant de dérouler des ponts d’or pour les appâter

La mère et le fils vont dorénavant se livrer bataille

Ce sera à qui aura le projet le plus ambitieux ,le plus fou

Aidés en cela par des clients richissimes et à l’égo hypertrophiés qui vont étendre le conflit familial dans les sphères de la haute société

Cette guéguerre familiale durera comme ça pendant une dizaine d’année jusqu’au décès de Marguerite Le minge de la malventré

Tellement obnubilée par la compétition qu’elle menait avec son fils , elle ne fera guère attention a des alertes concernant sa santé

A cette époque, aussi évolué que fut le monde medical ,si les patients ne prenaient pas soin d’eux ,personne ne le ferait à leur place

Surtout dans le cas d’une personne qui s’était éloignée de sa famille et dont les seuls contacts étaient dans le cadre professionnel, à savoir des collaborateurs et des clients

Le dernier coup vache de la part de Marguerite envers son fils se fera de manière posthume

Elle lèguera son héritage à diverses œuvres de charité, son entreprise à ses collaborateurs et une seule chose à son fils

Le vaisseau qui couta la vie à son père

Mais de quel esprit tordu a pu sortir une telle idée ?

A quel point elle pouvait détester son fils pour lui léguer la seule chose qui puisse l’atteindre autant ?

Isidore à la lecture du testament ne broncha pas mais se précipita dans le bureau d’étude de son entreprise et ordonna que l’on ajoute au vaisseau maudit un système de largage exterieur

Mécanisme étrange pour un vaisseau de croisière qui n’a normalement aucune visée technique

Les ingénieurs lui faisant remarquer le coté étrange et hétérodoxe du concept verront le vicomte entrer dans une fureur terrible, la seule de tout sa carrière et plus personne n’osa le contredire tant il sera véhément dans cet accès de colère

Mais pourquoi ce mécanisme alors ?

De la vengeance pure, simple, bête et méchante

Le fameux vaisseau sera programmé pour frôler le soleil au maximum de ses capacités de résistance

Et lorsqu’il sera au périgée de sa trajectoire, il larguera un objet

Vous l’aurez peut-être deviné, l’objet en question est le cercueil de sa défunte mère

En totale contradiction avec ses dernières volontés, elle avait demandé a être enterrée dans le cimetière de Jarnac en Charente ,d’où était originaire sa famille

Les protestations de l’exécuteur testamentaire furent de principe

Le vaisseau de retour de son funèbre périple restera stationné sur les docks de l’entreprise de feu Marguerite pendant quelques semaines

Devant l’insistance des nouveaux patrons de l’entreprise de sa génitrice pour récupérer l’encombrant lègue, Isidore va tout simplement racheter l’entreprise et ordonner que le vaisseau reste là, longtemps

Plusieurs années vont passer ainsi, voyant la boite d’Isidore se développer régulièrement

Le vicomte va alterner entre son poste de patron/vendeur de choc de vaisseaux et ses expéditions dans le système solaire

Expéditions évidemment menées à bord d’engins construits par Saint Christophe, tant qu’a jouer aux explorateurs, autant se faire un peu de pub en même temps

Mais il a toujours quelque chose qui turlupine Isidore

Un sentiment d’inachevé ,d’une boucle qui demande à être bouclée

Comme si quelque part l’attendait quelqu’un ou quelque chose pour qu’il puisse s’accomplir parfaitement

L’évidence de cette sensation va le frapper au retour d’une de ses aventures

De retour de saturne dont il a exploré les anneaux, un des spots les plus courus du système solaire, son vaisseau a été heurté par une micrométéorite

Un peu de casse mais rien de bien grave

Mais il fallait tout de même ramener au plus tôt le vaisseau endommagé

Et hasard des disponibilités des docks pour les réparations, il devra se rendre sur l’un de l’ancienne boite de sa mère

En approche du dock, ii sera ébloui par un flash provoqué par le revêtement chromé d’un vaisseau

Vaisseau qu’il connait que trop bien

Le vaisseau qui lui aura enlevé son père et qui aura servi de corbillard pour sa mère

Ce vaisseau qui aura créé un vide dans le cœur d’Isidore.

Comme une écharde glaciale qui jamais ne se réchauffera, qui sera toujours là

Pour rappeler combien l’absence de la figure paternelle sera conjuguée à la trahison maternelle

A peine débarqué ,il demande le transfert dudit vaisseau vers son atelier

Il va alors faire travailler ses meilleurs ingénieurs et ouvriers pour faire de l’engin le meilleur qui sera sorti de son entreprise

Le vaisseau va être entièrement désossé pour le débarrasser de ses faiblesses originelles

Tout sera revu, corrigé, amélioré

Pour en faire l’embarcation spatiale la plus fiable qui n’ai jamais été réalisé

Mais pas seulement , la plus performante, la plus rapide, la plus confortable, la plus belle

Au fait je ne vous l’ai pas décrite

Son style est digne de vos films de science-fiction des années 50

Le profil évoque une balle de fusil ,même si certaines mauvaises langues parlent plutôt d’un suppositoire

Il y a, à sa base 4 ailettes qui se finissent chacune par un moteur caréné

Elle mesure 50 mètres de long , elle dispose de 4 chambres ,d’un salon , d’une salle de jeux et d’une cuisine digne d’un restaurant étoilé

Et tout cela dans un luxe sobre mais affirmé , les rares personnes invitées à bord parleront d’un décor digne du Nautilus du capitaine Némo

De l’extérieur il n’y a eu aucun changement lors de la refonte

Toujours le même revêtement chromé et lisse qui ne semble disposer d’aucune ouverture

C’était un souhait de la mère d’isidore pour la première version de la machine

Aucun élément ou aspérité ne devait être visible sur la carlingue

Il aura fallu aux ingénieurs de l’époque développer des trésors d’inventivité pour que les portes ,une fois fermées, disparaissent dans la peau du vaisseau

Même les hublots ,pourtant présents en nombre , sont recouvert d’un film métallique qui les rendent totalement invisibles depuis l’extérieur

L’engin dégage une impression de vitesse par son aspect profilé bien qu’il ne navigue que dans le vide spatial

C’était un choix délibéré de sa conceptrice

Lui donner un style unique qui ne sera jamais égalé par la suite

Une question s’est posée à la fin de sa réfection tant les modifications ont été nombreuses

Fallait-il lui garder son nom de baptême original : Melpomène ou lui donner un autre nom pour symboliser un nouveau départ ?

Isidore n’hésitera pas longtemps, le vaisseau répondra désormais au nom de Vagabond cosmique

Surnom donné à son père pas son grand-père au vu de ses diverses expéditions dans le système solaire

C’est le cœur léger qu’il prit les commandes pour lui faire faire le parcours Isidore non sans avoir fait sa traditionnelle et intransigeante inspection pré vol

Parcours qui se fera sans le moindre problème

A partir de ce jour, il n’effectuera aucun voyage dans un autre vaisseau que le vagabond

Hormis les navettes entre la Terre et son chantier orbital

Pour fêter le vol inaugural du vagabond, un de ses vieux amis Ferdinand Rhoman l’invitera dans sa résidence de Nitra le 4 juillet 2201

Cette date sera importante, pour lui mais aussi pour Josip le fils de son vieil ami

Le jeune homme sera fasciné par l’histoire du vagabond et comme je vous l’ai dit , cela marquera un tournant dans sa vie

Isidore également notera l’engouement du garçon et se mettra à suivre son parcours de près

La suite de l’histoire vous la connaissez, l’arrivée de Josip à Saint Christophe ,le début d’une collaboration qui fera des étincelles

Josip à eu droit à une croisière dans le vagabond cosmique pour le premier anniversaire de son entrée dans l’entreprise

Il sera marqué par l’expérience mais aussi par l’atmosphère qui règne à son bord , comme une présence bienveillante qui veille sur ses occupants

Sentiment étrange pour un homme aussi cartésien

Et c’est à la suite de ce voyage que lui viendra l’idée du moteur à flux subductif variable

Lors du voyage le vicomte et lui avait passé une soirée entière a refaire le monde à échanger sur des concepts révolutionnaires, concrets ou parfois totalement déments

Et ils avaient commencé à imaginer un nouveau système de propulsion

La soirée avait été arrosée et Isidore avait oublié, pas Josip

Et comme une obsession ,il s’était jeté à corps perdu dans la concrétisation de ce nouveau projet

Il faudra tout de même 2 ans de travail à Josip pour mettre en venir à bout

2 années de travail fait sous le manteau , le soir ou le week-end

2 années a dissimuler ses avancées à son patron

L’ingénieur ne voulait pas montrer un système qui ne serait en cours de finalisation

Déjà pour ne pas subir d’échec public au cas ,certes improbable mais non nul ,où son invention serait un fiasco

Tout le monde a sa part d’égo fusse-t-elle petite

Mais surtout parce qu’Isidore est un impatient notoire, dès qu’une idée jaillit , il faut la mettre en pratique très rapidement sans soucis des contingences techniques

Certes, côtoyer Rhoman pendant toutes ces années lui avait appris la patience mais chassez le naturel , vous voyez…

C’est un des rares assistants de Josip qui vendra la mèche bien involontairement

Dans l’heure qui suivit ,le vicomte se rua dans le bureau de Josip , à la fois partagé par l’énervement de n’avoir pas été mis au courant plus tot et la joie de l’annonce de la création d’un nouveau moteur

A cette époque les vaisseaux rivalisaient en luxe et en confort mais le domaine de la propulsion n’avait pas connu d’évolutions majeures

Les voyages hors du système solaire était rares car chronophages du fait de la « faible » vitesse possible

C’est un nouveau domaine d’exploration qui s’ouvrait si le système miracle de Josip était fidèle aux prévisions

Les prises de bec étaient rares ente les 2 hommes mais celle qui suivit l’arrivée du patron dans le bureau de l’ingénieur fut qualifiée de choc des titans par les assistants témoins de la scène

Isidore qui s’égosillait pour avoir un engagement de Josip quant à la disponibilité du fameux moteur

Ce dernier qui s’époumonait en expliquant que lorsqu’on invente un système révolutionnaire, on ne sait pas combien de temps ça va prendre

A dater de ce jour leurs rapports seront plus rugueux

Même l’annonce par Josip de la finalisation du moteur ne fit que peu baisser l’animosité entre les deux hommes

D’autant qu’Isidore avait réservé une énième surprise à Josip

Le nouveau moteur serait installé sur le vagabond cosmique

Les multiples avertissements de Rhoman ne vinrent pas à bout de la détermination du vicomte

Un nouveau propulseur est testé en temps normal sur un mulet, un vaisseau sans équipements de confort et sans personnel

Et de guerre lasse il supervisa l’installation

Le dernier coup de butoir de leur collaboration fut donné quand Isidore annonça que ce serait lui qui mènerait le parcours de son nom autour du soleil

Les innombrables mises en garde ne servirent quasiment à rien

Le seul point où le patron cèdera, c’est sur un galop d’essai dans la proche banlieue terrestre en automatique

Mais ce serait bien lui qui le pilotera pour son premier vol habité

Il a, comme une provocation, invité Josip à participer à ce vol

Mais ce dernier ne se donna même pas la peine de répondre

Le vol tant attendu eu lieu le 30 aout 2216

La suite vous la connaissez

Enfin jusqu’à un certain point

Je vous ai dit que Rhoman était parti à sa recherche et était revenu bredouille

Et que personne ne revit le vicomte

Ni le vagabond

Enfin ..

Le 15 septembre 2402 le système de veille dans la petite ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter va détecter un objet arrivant à très grande vitesse

Objet qui va graduellement ralentir en s’approchant de la Terre, restant muet aux appels radios

Lorsqu’il diminua assez sa vitesse pour qu’on puisse en discerner l’immatriculation, il fallut aller chercher dans les archives du contrôle spatial terrien pour l’identifier de manière certaine

Et comme à la parade , le vaisseau revenu du passé accosta le quai de ce qui fut , il y a bien longtemps l’entreprise Saint Christophe

Comme le stipule la procédure lors de tout voyage spatial , le pilote automatique doit être capable de ramener son vaisseau sans intervention humaine si jamais l’équipage est en danger

A un détail près, le vagabond cosmique est revenu vide

Dans les enregistreurs de vol , on a pu suivre les faits et gestes du vicomte dans le vaisseau jusqu’à son passage près de Mars et puis plus rien

Au moment même où les communication étaient coupées avec la Terre

Les navigateurs de l’espace ont hérité des superstitions de leurs aïeux des mers et le vagabond fut considéré comme maudit

Il restera à la même place pendant environ 20 années et disparaitra un jour comme par magie

Ce n’est pas vraiment par magie qu’il se retrouve devant moi à cet instant

Mais que voulez-vous ,les voies du seigneur sont impénétrables

Et il me tarde de le faire de nouveau voler