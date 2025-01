Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Le tripode

Générique radio

Aujourd’hui nous recevons le général Desorgers

-bonjour général , bienvenue à notre micro

-bonjour madame Neveu

-général, Pyrale est-elle un échec ?

-non je ne peux pas vous laisser dire ça ,nous avons rempli l’objectif que nous a donné le président de la république

-vous croyez ?

-j’en suis convaincu, l’intrus a été stoppé dans sa progression et devant son refus de répondre à nos tentatives de communication, nous avons été convaincus par son caractère belliqueux

-oui justement, un collège de linguistes affirme qu’ils avaient trouvé un moyen de communication avec l’objet et que vous les avez sciemment mis sur la touche

-pourquoi j’aurais décidé une telle ânerie ?

-toujours selon le même collège , vous les auriez fait évacuer manu militari de votre bureau en leur disant que c’était une affaire de militaire et que ces pseudo-scientifiques n’avaient qu’à aller fumer des joints pour tenter de communiquer avec les esprits . Ces accusations sont graves général

-mais voyons ,ces …

-et que vous auriez agit dans le dos du président pour parvenir à vos fins ,et que vous auriez fanfaronné je cite : c’est pas ce Mickey de parade qui va me dire comment faire la guerre, La guerre général ?

-je réfute totalement ces propos

-nos sources sont formelles : le président un Mickey de parade ,sérieusement ?

-mais c’est absolument faux, j’ai le plus grand respect pour le président et la hiérarchie . Je suis au service du pays

-le pays justement , il a quand même morflé , si je peux me permettre ce langage trivial

-nous étions face à une menace inconnue et inarrêtable ,nous avons du faire des choix avec parfois des conséquences malheureuses

-des conséquences malheureuses , vos armes ont laissé une balafre de Châtillon sur Indre jusqu’à Sarrebourg , une cicatrice de 100 mètres de large sur plus de 600 kilomètres ou tout a été vaporisé et tout ça en pure perte

-pas en pure perte , l’objet a été neutralisé

-jolie formule pour décrire la scène finale de ce périple

-madame Neveu beaucoup de valeureux soldats ont payé de leur vie ce que vous qualifiez de périple , Nous sommes toujours sans nouvelles de nombre d’entre eux , en particulier le 13 eme RDP qui a perdu la majorité de ses opérateurs

-et quid des habitants de Sarrebourg ?

Cette mission revêt un caractère vraiment particulier pour moi

C’est la première après le mort d’Urbain Lazare

J’avais accumulé pas mal d’expérience et avait déjà effectué des missions en solo

Mais là , je me sentais un peu orphelin ,c’est donc avec un état d’esprit un poil mélancolique que je m’y attelais

Donc la mission

Le 12 aout 2038 à Châtillon sur Indre au lieu dit le pré long ,en tout cas d’après les premiers témoignages est apparu un drôle d’engin

Il s’agit d’une sphère , enchâssée à un tiers de sa hauteur dans un disque lui-même soutenu par trois jambes

Il mesure environ 30 centimètres de diamètre pour 20 centimètres de haut

Jusque-là pas de quoi casser 3 pattes à un canard

Là où ça commence a être étrange, c’est son aspect de surface , on dirait qu’il est en bois …

Ce n’est pas tout, l’engin bouge ,tout seul et d’une manière … baroque

Il est planté comme ça au milieu de nulle part et ses jambes commencent à bouger ,d’abord lentement mais de plus en plus vite ,si vite qu’on ne les distingue plus tout a fait clairement

Mais l’engin n’a pas encore bougé ..

Une fois que les jambes bougent à une certaine fréquence , il se déplace alors dans une direction qui semble aléatoire sur une distance qui varie entre 20 et 100 mètres

On remarquera plus tard que néanmoins, ses déplacements suivent une direction précise

Il suit une ligne droite parfaite.

Pour en revenir à sa première apparition, officielle en tout cas, c’est un couple de retraités qui va croiser son chemin

L’homme est un bricoleur touche à tout qui passe son temps à réparer les appareils que ses voisins lui apportent

Donc un objet comme celui-là , ça va attiser sa curiosité ,d’autant qu’il est posé au beau milieu d’une route

Il se dit qu’il va le ranger sur le bas-côté pour qu’il ne soit pas abimé par une voiture

Mauvaise idée

Ce que Roger, c’est le prénom du monsieur, n’a pas vu , c’est que les jambes de l’engin ont commencé a bouger

Mais bon , Roger n’a pas une bonne vue et les jambes de l’objet bougent dans un silence absolu

Il l’empoigne donc par le disque et va commencer lui aussi à vibrer , il va entrer en résonance et au bout de quelques secondes , sa structure moléculaire va se briser

Réduisant le malheureux retraité en un tas informe de substance organique devant son épouse qui va mettre un moment à réaliser ce qui vient de se passer

Un automobiliste arrivant sur les lieux quelques minutes plus tard, découvrira , Joséphine ,c’est le prénom de la dame, allongée sur la route non loin d’un tas de matière sanguinolente

Une fois la conscience retrouvée, Joséphine aura toutes les peines du monde a expliquer aux pompiers venu à son secours que son mari est là non loin ,sous la forme que l’on connait

Pendant plusieurs heures, le personnel de l’hôpital où elle sera conduite va tenter de décrypter ses propos qui paraitront , forcement incohérents car oui , l’engin est parti

La seule trace qu’il va laisser c’est une bande de maïs couché dans le champ voisin du drame

Ce n’est que 2 jours plus tard qu’un gendarme va faire le lien avec un accident de la route qui s’est déroulé à 3kilometres de là quelques minutes après le premeir drame

Un automobiliste a fait une sortie de route en pleine ligne droite ,tout seul et sans véhicule venant en sens inverse

Le conducteur soutenait qu’un petit objet avait traversé la route et avait percuté le coté de sa voiture l’envoyant dans le fossé

La description dudit objet présentant des similitudes avec celle faite par la pauvre Joséphine

Malheureusement le supérieur du gendarme ,va négliger cette piste en raguant que ces 2 victimes s’était retrouvé dans le même hôpital et que le conducteur ayant eu vent de cette histoire ,a trouvé cet alibi pour son accident, ne voulant assumer qu’il regardait son portable alors qu’il conduisait

C’est dommage ,ça aurait peut être évité le carnage suivant

Il prendra lieu dans la foret domaniale de Saint Médard

Une classe de CM2 en sortie éducative accompagnée d’un garde forestier va tomber sur l’objet

Ayant entendu un bruit de branches cassées , le garde va d’abord croire au passage d’un animal et dire aux enfants de ne pas faire de bruit

On ne sait jamais , ils pourraient voir passer un sanglier avec sa famille de marcassins

Non, ce sera l’objet qui sortira des fourrés

Un des enfants déçu, va lui lancer un bâton ,comme pour manifester sa désapprobation

L’objet va peut-être prendre ce geste pour une menace , toujours est-il qu’il va se diriger vers l’enfant en question

La maitresse qui va s’interposer pour protéger l’enfant sera la première victime du groupe

Elle va être projetée dans les airs et retomber lourdement devant les enfants qui sont pétrifiés et c’est le garde chasse devant l’inaction de l’autre maitresse qui va se jeter sur l’engin pour lui planter son couteau au sommet de sa sphère

Il sera la deuxième victime

C’est alors un vent de panique qui disperse les gamins dans toutes les directions

Les secours vont mettre près de 24 h à les retrouver, les survivants tout du moins

8 enfants s’ajouteront au nombre des victimes de l’objet ainsi que la première maitresse et le garde chasse

Il se passera encore plusieurs heures avant que les gendarmes puissent se faire une idée précise de ce qui vient de se passer dans cette forêt

Les témoignages des enfants choqués ou de la maitresse survivante seront décousus et parfois même contradictoires

Certains parleront d’une bête sauvage, d’autres d’une sorte de robot marron , d’autres que c’est le garde forestier qui est à l’origine de tout ça..

Durant les 48 heures suivantes, aucun nouveau signalements , hormis le cadavre d’un chien affreusement mutilé et un troupeau de vaches apeuré

A l’aube du 4 eme jour, une patrouille de gendarmerie est appelée au lieu-dit le poulain non loin de Vierzon

Un des habitants a tiré en pleine rue avec son fusil de chasse en hurlant après on ne sait quoi

Il dira aux gendarmes qu’il avait vu une sorte d’araignée entrer dans son salon et balayer la pièce avec une lumière rouge

L’éthylotest se révélant positif ,le tireur se verra retirer son arme et convoqué à la brigade rapidement

De nouveau 48 heures sans nouvelles

Toutefois, une rumeur commence a bruisser dans le secteur , une bête étrange roderait autour des hameaux, pour au choix voler du bétail,détrousser les petits vieux ou répandre la fièvre catarrhale

Un témoignage plus concret viendra localiser l’étrange visiteur

Une semi-remorque sortant de Saint Georges sur la prée va exploser et répandre 4000 litres de lait sur la route

Le conducteur du camion dira avoir vu une drôle de petite bestiole sur la route et lui a klaxonné dessus

Cette dernière aurait foncé vers lui et serait passé sous la cabine, 2 secondes plus tard sa citerne explosait

Le chauffeur et cohérent , sobre mais il n’a pas bien vu l’objet mais la vague description concorde avec celle faite par une vieille dame une semaine auparavant

Des renforts de gendarmes sont envoyés sur les lieux en toute discrétion pour mener l’enquête sans inquiéter la population

Le lendemain ,c’est un TER à l’approche de Vierzon qui va dérailler , là aussi le conducteur a vu un petit objet sur la voie ferrée , mais là il n’a pas bougé malgré le signal sonore

Le machiniste a freiné tout ce qu’il a pu mais le choc fut brutal , le train a décollé d’environ 4 mètres avant de retomber sur la voie et dérailler

Les premières personnes a en sortir vont voir l’objet en question impassible sur la voie

Il a fait décoller le train qui est passé par-dessus lui

Les témoignages seront ce coup-ci, plus précis et unanimes

La description va une nouvelle fois concorder avec les précédentes

Là, ça devient clair ,il y a effectivement un objet non identifié qui sème le chaos partout où il passe

Un gendarme, plus malin que les autres peut-être ,va dézoomer sur la carte des événements qui semblent être en rapport et tracer une ligne pour les relier

La ligne sera parfaitement droite

Après un rapide calcul ,il est établi sa vitesse de progression et ainsi on va pouvoir préparer une interception

Sauf que, un supérieur du gendarme en question va le calmer très vite , il ne va quand même pas lancer la traque d’un hypothétique engin diabolique en se basant sur de simples témoignages

On n’est pas à la chasse au Dahu ici, aurait-il dit

Officieusement le gendarme va tout de même mener sa petite enquête

3 jours plus tard , le maréchal des logis Boissieux ,c’est de lui dont il s’agit va planquer sur son temps libre près de la commune de La Chapelle D’Angillon

Bien lui en prendra et c’est à lui qu’on devra les premières images nettes de l’engin

Il sera à la fois félicité et saqué , bah, c’est l’armée

C’est à ce moment que j’entre en scène, de infos fiables sont maintenant disponibles et cette affaire m’intrigue

Je vais discrètement approcher le maréchal des logis Boissieux sous le prétexte d’être un journaliste et profiter de son amertume après son blâme pour gratter toutes les infos dont il dispose , même celles qu’il n’a pas transmise à sa hiérarchie

Bon maintenant on sait à quoi il ressemble vraiment , dans quelle direcion il va et à quelle vitesse

Et donc ,on fait quoi

Moi pour le moment j’observe

Les gendarmes, eux, hé bien ils vont essayer de l’arrêter , il a déjà un sacré palmarès et l’épisode de la classe forestière est encore vif dans les esprits

Ce sont d’abord les PSIG du secteur qui vont être mobilisés

Une nasse va être organisée à coté de Neuvy sur Loire

Le hasard ou pas fait qu’il y a une centrale nucléaire non loin du parcours de l’engin et qu’il pourrait se diriger vers elle

Alors autant l’arrêter avant

Les gendarmes seront là au bon endroit au bon moment mais tout ne va pas se passer comme prévu

Un premier gendarme va se jeter sur lui avec son équipement lourd , on se sait jamais

Il va être propulsé dans les airs à prés de 20 mètres

Résultat : une jambe cassée , un poumon perforé , vivant mais ben amoché

Le duo de militaires suivants va s’approcher avec un filet comme pour attraper un animal sauvage ,peine perdu

Ils se feront trainer sur près de 100 mètres jusque dans un étang un des deux hommes empêtré dans le filet va succomber par noyade

Une troisième équipe va passer la surmultipliée et va faire feu avant que l’engin ne s’enfonce dans la Loire

200 cartouches seront tirées sans qu’aucun dégâts apparents ne soient faits sur l’engin

Pour info il est passé non loin de la centrale nucléaire sans même sembler lui porter attention

Là ce sera l’antenne régionale du GIGN qui va être mobilisée

Nouveau guet-apens organisé dans la foret du parc naturel de Boutissaint

Sans préambule ils vont passer directement aux armes automatiques, pistolet, fusil d’assaut, fusil de précision et même mitrailleuse lourde

Rien les balles traçantes tirées par la mitrailleuse rebondissent sur l’engin comme si de rien n’était

Je peux en témoigner, j’étais pas loin

Grace à Boissieux , j’ai pu contourner les barrages de gendarmerie et m’approcher au maximum de l’action

Peut-être pas ma meilleur idée, j’ai vu des balles de mitrailleuse voler dans toutes les directions et parfois la mienne…

Certaines m’ont sifflé aux oreilles

24 h plus trad , ils vont creuser un piège

Basique le piège , un trou , et gros le trou, recouvert de branchages comme ça il tombera dedans et on avisera ensuite

Bien que très bien dissimulé, il sera évité par l’engin

Mais les gendarmes avaient prévu le coup, ils sortent alors un lance-roquette

Alors que l’engin fait une pause, une équipe qui le suit à la trace le met en joue, tire et boum coup au but

Sauf que comme dans les films, une fois la poussière retombée, il est toujours là

Et il reprend sa route

Vient s’ajouter un autre problème tout ces mouvements de gendarmes avec véhicules blindés, hélicoptères et toutes ces explosions , la presse et la population commencent à poser des questions

Le subterfuge de l’exercice de contre-terrorisme grandeur nature ne tient pas longtemps et force est d’admettre qu’il y a un objet non identifié qui se balade dans le coin et qu’il n’est pas vraiment coopératif

Autant vous dire que les faux signalements vont pleuvoir

D’autant que des infos ont fuité et que les habitants d’Auxerre savent qu’il va passer pas loin

Alors quand un véhicule de l’armée de terre est aperçu dans les faubourg de la ville, c’est la panique

Les appels au calme ne vont, bien évidemment ne servir à rien

Et ce sont des centaines d’habitants du sud de la ville qui vont engorger les routes et ainsi ralentir la progression des militaires venus en renfort

C’est d’abord le génie qui va tenter sa chance avec des pelleteuses en essayant de choper l’engin avec leur godet

En résulte , un godet percé comme par un chalumeau , un autre ouvert en deux et un troisième qui va voler sur plus de 150 mètres

Leurs opérateurs respectifs ne s’en sortiront pas

Et voir une pelleteuse de près de 5 tonnes voler comme un bout de papier dans le vent, ça fait froid dans le dos, elle est passé pile au-dessus de moi, brrr

Auxerre est dépassé sans plus de succès pour les militaires malgré une tentative avec des mines enterrées sous le parcours prévu de l’engin

Il les fera toutes exploser… en vain

La ville de Chablis va ètre le prochain point de ralliement des militaires qui vont monter ce coup-ci une véritable opération

L’opération Pyrale

Les gendarmes sont remerciés et le 13 eme régiment de dragons parachutistes va être en charge de suivre et précéder l’engin tout en essayant diverses techniques de harcèlement pour le ralentir

Mais quand ça ne veut pas, plus ils essayent de ralentir l’objet, plus il accélère

Et c’est ainsi qu’un soir lors d’un briefing dans une salle de la mairie de Chablis , l’engin va débarquer au beau milieu de la salle et faire un carnage , seul un caporal survivra assez longtemps pour raconter ce qu’il s’est passé

L’engin aurait brouillé les fréquences radio pour qu’on ne puisse signaler sa progression

Donc maintenant l’engin riposte et anticipe les initiatives de l’armée

C’est au tour de la ville de Tonnerre d’être partiellement évacuée

Maintenant c’est l’artillerie qui va rentrer en jeu

C’est le 40 eme régiment d’artillerie qui va être mobilisé en urgence et dont les convois vont résonner dans la campagne chaumontoise

Le temps de préparer troupes et matériel une première position de feu est établie prés de Laferté-sur-Aube

Pas moins de 30 canons caesar sont positionnés autour de la ville pour permettre un feu continu sur l’engin

Le 18 ème jour du périple à 7h50 commence le déluge d’acier qui va pilonner la zone où il se trouve

Une première salve de 80 obus est envoyée, ils toucheront la cible toutes les 4 secondes

Le champ où est localisé l’engin devient le centre d’un geyser de terre mêlée au feu des explosifs

Là aussi l’engin va sortir de la fumée comme une fleur et progresser tranquillement

Dans la journée pas moins de 450 projectiles lui seront adressés tout cela en pure perte

Mis a part un sillon de terre large d’environ 100 mètres de large qui sera là pour monter la trajectoire

Plus rien n’aura résisté au déluge de feu dans la zone, arbre habitations, infrastructures

Rien sauf l’engin

Des chars Leclerc seront envoyés en renfort avec leurs obus flèches capables de percer n’importe quoi

Au premier char qui sera retourné ,les autres vont reculer et c’est l’artillerie qui va reprendre les débats

Canardant sans arrêt et reculant sans arrêt à la mesure de la progression de l’engin

Et reculant encore plus quand un obus est renvoyé à l’expéditeur et plusieurs ensuite

L’émoi au vu du peu de résultat de l’armée de terre se ressent bien au-delà de frontières nationales

L’Allemagne qui a elle aussi calculé la trajectoire de l’engin sait que dans 8 jours il sera chez elle

Elle commence à s’inquiéter ,on la comprend

L’opération pyrale va prendre un peu de hauteur

C’est la Base aérienne 113 de Saint Dizier qui est commanditée

Les rafales vont remplacer l’artillerie avec des frappes précises a coup de bombe de 1 tonne

Les avions se déplaçant rapidement, ils seront moins exposés au renvoi de leur munition

Mais tout chirurgicales qu’elle soient , les frappes sont inopérantes

Ça commence a tousser sérieusement en haut lieu

On va même accepter les renforts de l’OTAN , le stock de bombes et le potentiel des avions fondant comme neige au soleil

Ce sont donc des avions anglais, allemands ,belges qui vont défiler comme à la parade pour tenter de détruire l’engin

Et sans surprise ce sera en vain

Le président américain ,alors que personne ne lui avait demandé son avis, a conseillé d’envoyer une bombe atomique sur , je cite : cette petite merde

124 missions et 380 tonnes de bombes plus tard

Rien

L’engin progresse

Il traverse Luneville précédé par un vent de panique et suivi par un bataillon de blindés

A ce moment les civils ont tout aussi peur de l’engin que des militaires qui en plus de tout détruire sur leur passage ne peuvent arrêter un objet gros de 30 centimètres

L’arme du génie revient sur scène, ils ont une idée

Vieille de plus de 100 ans mais qui a fait ses preuves

Elle a été largement utilisée pendant la première guerre mondiale

Il s’agissait, à l’époque de creuser une galerie sous les tranchées allemandes et d’y déposer d’énormes quantités d’explosifs

Résultat garanti, à l’époque du moins

Le plan est validé, de touts façons au point où on en est…

La mine, c’est comme ça que ça s’appelle sera établie à quelques kilomètres de Sarrebourg

Ça fait encore une sacré distance a franchir par l’engin mais l’opération va demander du temps et il faut être discret

Les bombardements continuent pour donner le change mais le plus gros des efforts est tourné vers l’excavation et le regroupement des explosifs

Pas moins de 120 tonnes sont récoltées en plus des obus qui seront positionnés également dans la galerie

L’opération va durer 1 semaine en travaillant H 24 et sera terminée 2 jours avant que l’engin ne puisse être visible depuis la zone

L’ouest de Sarrebourg est évacué, ou du moins le peu d’habitants qui y était restés

Jour j

Le jour se lève

L’engin se dirige droit vers la mine

Il ne se semble pas conscient de ce qui va se passer

La cohorte qui le suit a pris un peu de recul

Plus aucun aéronef ne survole la zone a base altitude

Le poste de commandement est à l’abri à 2 kilomètres

Les premiers rayons du soleil éclairent la zone quand l’engin arrive sur le point précis

Il s’arrête

Ses jambes commencent à vibrer , il va faire un bond !

Feu !

La gerbe de terre et de flamme s’élève sur près de 200 mètres

Mais au lieu de retomber elle est comme poussée par une force invisible

Toute la puissance de l’explosion commence à rouler vers le nord est et touche Sarrebourg en quelques secondes

Les ¾ de la ville sont balayés avant que le torrent de feu ne commence à diminuer

Quelques heures plus tard, en plein jour on va pouvoir constater l’ampleur

Une gigantesque balafre large de 150 mètres et profonde de 40 part de l’emplacement de la mine et se finit de l’autre côté de Sarrebourg

Personne n’a compris ce qu’il vient de se passer mais une chose est sure , les victimes seront nombreuses

La moitié Est de la ville n’avait été évacuée

Comment imaginer qu’un tel phénomène puisse arriver ?

Une chose est sure, l’engin a disparu

Enfin , oui mais..

J’avais commencé a le suive au début des opérations mais une fois l’artillerie et l’aviation entrées dans l’action , ce fut plus compliqué

De nuit les bombardements cessant , j’en ai profité pour approcher l’engin accompagne de Boissieux et d’Ezéchiel

Sur ce coup-là il fut bien utile pour jouer le traducteur

Une fois mis en confiance, l’engin a beaucoup échangé avec Ezéchiel

Je n’ai pas tout à fait compris sa mission, Ezéchiel ne s’exprimant que par gestes

Toujours est-il que j’ai pu négocier avec l’engin son extraction contre sa vie sauve

Car de ce que j’ai pu comprendre il n’était pas prêt de s’arrêter, une histoire de cartographie de la planète si Ezéchiel à bien traduit ce que l’engin voulait dire

Autant dire que la Terre ne s’en débarrasserai pas d’aussi tôt …

Je lui ai dit qu’un piège était préparé pour lui et que ce coup-ci il n’en réchapperait pas

Ce que je n’avais pas envisagé ,c’est que l’explosion serait déviée par le déplacement hypersonique de l’engin

Il a accepté le deal

Pas Boissieux , je le comprends ,il se rend compte qu’il s’est fait manipuler et que l’objet de la mission qu’il s’est auto-attribué va lui être retiré sans qu’il puisse dire ou faire quoi que ce soit

Déjà ,j’avais pu lui cacher jusque là l’existence d’Ezéchiel

Alors que je reparte avec l’engin …

Bien déterminé a ramener ce dernier et ainsi regagner l’estime de sa hiérarchie , il va pointer son arme sur moi

C’est la dernière chose qu’il fera

L’engin, conscient de la situation va se jeter sur Boissieux et lui faire subir le même sort que le retraité croisé au début du périple

Si la vue de ce spectacle n’est pas des plus réjouissantes, ce qui va me hanter pour longtemps c’est le bruit

Vous n’en avez pas idée

Ce métier n’est pas toujours très reluisant