Vous reprendrez bien un peu de science fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Le faucheur

Respiration a travers un masque

Saleté de capteur de CO 2 , pourquoi protéger ce hangar de cette manière ?

Comme si ça avait une valeur ce genre de poubelle

Bon la discrétion n’a pas fonctionné, passons au gros moyens

33.2 ,chiffre dorénavant marqué du sceau de l’infamie

La fameuse phrase du secrétaire général des nations unies , énoncée au cours d’un discours solennel pour les 10 ans de l’Oblitération

Presque aussi fameuse que celle originale prononcée par le président américain Roosevelt

La référence fut-elle involontaire ? , le secrétaire n’a jamais répondu franchement

Toujours est-il que son discours fut émouvant , une belle posture de façade pour masquer l’énormité de la situation mais que personne ,surtout pas lui ne voulait évoquer

Il y a une expression qui colle parfaitement à la situation : l’éléphant dans la pièce

Comment une catastrophe d’une telle ampleur put lentement glisser vers une aussi insupportable ignominie ?

Ca a commencé tout simplement par une énième conséquence du dérèglement climatique

Chaque année , les changements climatiques et les calamités agricoles se succédaient , se diversifiaient et se multipliaient

Et chaque année les rendements des terres agricoles même les plus fertiles diminuaient

On le savait de puis longtemps , mais bon tout le monde le connait maintenant : la fable de la grenouille dans la casserole

Vous mettez une grenouille dans une casserole d’eau bouillante, elle va s’en échapper d’un bond

Mais si vous la mettez dans de l’eau froide et que vous faites monter la température de l’eau elle va rester et y mourir bouillie

Et bien à partir des années 2020 , il y avait environ 8 milliards de grenouilles

En même temps ,pas moyen de fuir la Terre , il fallait bien faire avec

C’est avant qu’il aurait fallu réagir, avant qu’on mette la casserole sur le feu

Le mal était fait ,il n’était des lors plus que question d’adaptation

La fin du pétrole n’allait pas bien sur , faciliter les choses

L’ironie de la situation était quand même magistrale

La cause principale de tous ces maux disparaissait mais son absence allait amplifier le problème

Faute d’anticipation, certes mais qui blâmer au sujet d’une hypothèse impossible à intellectualiser

Certes la fin du pétrole avait été envisagée des les années 1990 mais on s’amusait surtout à se faire peur

Les progrès dans le domaine de son extraction permettait de récupérer des gisement auparavant inexpoitables

C’était comme une ligne d’horizon , elle était tout le temps là mais impossible de la rejoindre

Un jour c’est elle qui est venue à nous… et vite

Les pays les moins technophiles ou tehcnodependants s’en sont mieux sortis mais la casse a été sévère dans le monde entier

Certaines régions ont reculé de 50 ans, d’autres de 150 …

On est revenus à des préoccupations o combien plus basiques : se loger, se chauffer et surtout se nourrir

Avec les rationnements d’électricité, plus d’ascenseur ;plus personne qui veuille habiter au-delà du 10 eme étage

Les pulls en laine moches ont fait leur retour , et l’abattage sauvage d’arbres pour le bois de chauffage a explosé

Ce qui a accentué le phénomène d’érosion un peu partout en Europe

Et qui dit bois de chauffage, dit plus de co2 provenant des feux de cheminés et moins de foret pour capter ledit co2

La démonstration par les faits du cercle vicieux

Pour la nourriture l’équation fut simple mais difficile à avaler pour ceux qui étaient concernés.

Qui dit retour en arrière de la société de plusieurs dizaines d’année, dit disparition des plusieurs métiers

Et qui dit plus de pétrole, dit plus de grosse machine pour les exploitations agricoles et dit gros besoin de main d’œuvre

Ce qui créera un appel d’air vers la campagne

L’exode rurale fera place à l’exode urbaine

Les grandes villes rendues inhabitables par le manque d’énergie vont être désertées

Les états occidentaux vont en quelque procéder à une vague de reconversion professionnelle massive

Les citadins aux racines rurales vont retourner sur les terres de leurs ancêtres pour accomplir les mêmes tâches que leur aïeux.

Nous sommes alors en 2080 ,5 ans après la fin du pétrole et le monde essaye tant bien que mal de faire sans l’or noir.

Beaucoup vivent dans l’hypothétique espoir de l’émergence d’un substitut

Le fameux produit miracle qui permettra comme par magie de retrouver le monde d’avant

Il y a bien des annonces régulières de tel ou tel scientifique qui dit avoir trouver le graal énergétique mais la réalité les rattrape très vite

Ce qui plonge à chaque fois un peu plus ceux qui n’ont pas fait le deuil de leur ancienne vie dans le marasme.

Les industries dans leur grande majorité ont périclité, seuls ont survécu les petites structures qui se sont reconvertis dans la conception d’assistants robotiques agricoles

Avant la fin du pétrole, la Chute comme on la surnomme parfois, les avancées dans le domaine des robots avec IA étaient prometteuses

Evidemment, la Chute a mis un frein à tout ce domaine, la priorité n’était pas là.

Mais une fois la situation plus ou moins rétablie, les expérimentations ont repris.

Ce la peut sembler paradoxal de vouloir se projeter dans l’avenir alors que le monde vacille encore mais certains gouvernants ont fait preuve d’anticipation (pour une fois) et ont voulu prévoir le moyen et le long terme.

Certes le monde a reculé mais il n’est pas parti en marche arrière

Il y a bien des régions où le chaos règnera en maitre pour longtemps mais il fallait penser à l’avenir et au monde a reconstruire ,différemment

Et au fil des ans, la situation commencera à se stabiliser gentiment

Sauf qu’un jour

Le 22 octobre 2080 à 10h10 minutes ,à l’heure de greenwich en tout cas ,33.2 % de la population mondiale disparait

Mais pas des circonstances dramatisées comme vous pouvez voir dans les films de votre époque.

Les gens ne deviennent pas progressivement transparents, ils ne disparaissent pas dans un nuage de poussière , ils ne se font pas aspirés par un vortex

Pas question non plus de combustion ou de liquéfaction, le tout accompagné d’un hurlement désespéré

Là à 10h 09 minutes et 59 secondes, la personne est à coté de vous et à 10 h 10 , elle n’est plus là

Sans avertissement, ni signe avant-coureur ,3 milliards 200 millions de personnes se sont évaporées

Ce chiffre ne tombe pas de nulle part, il n’est évidemment pas précis quand au nombre exact , pas facile de faire un recensement dans un zone en guerre mais c’est le décompte des disparitions dans la population que l’on connaissait.

Le ratio est si précis que les démographes pensent que même dans les parties du monde non décomptées, le pourcentage de disparus doit être identique.

Au vu du nombre d’accidents et d’incidents, surtout dans les transports que les autorités vont d’abord penser à une attaque terroriste de masse.

Mais les informations identiques venant du monde entier, et sans revendication de quelque organisation, permettent d’écarter cette explication

Mais laquelle alors ?

Bien sur le dérèglement engendré ne va pas aider à commencer les investigations

Heureusement , l’automatisation poussée des systèmes de traitement des informations a permis de palier en partie l’absence de personnel humain

C’est le logiciel LIVRET qui a grandement facilité le fastidieux travail de recueil et de synthétisation des informations venant du monde entier

Livret pour Logiciel d’Inventorisation et de Verification des Renseignements et des Eléments de Terrain

Ha l’administration et ses acronymes …

Logiciel redoutable d’efficacité bien que bridé par sa conception amputée de son IA originelle

Depuis le massacre du 10 janvier 2066 à la frontière entre le Mexique et les états-unis , les IA totales sont interdites et malheur à celui ou celle qui voudrait en remettre une en service.

Ne restent que des IA esclaves qui ne prennent aucune initiatives et dont les humains qui les supervisent ont à portée de main le bouton rouge d’arret d’urgence

Bouton que certains ,pas très inspirés ont surnommé la pinata …

La grande classe …

Du fait de cette limitation, il faudra quelques jours pour corréler les informations et dresser un tableau mondial du phénomène.

Et beaucoup plus de temps pour l’assimiler

Imaginez donc , un tiers des personnes que vous connaissez disparait en un clignement d’œil

Vous vous baladez avec votre femme main dans la main sur la plage , d’un coup sa main disparait et elle avec

Ce n’est pas sa main qui glisse de la votre , elle n’existe tout simplement plus en l’espace d’une micro seconde

On ne compte plus les histoires dramatiques d’evaporation, c’est le terme qui sera le plus employé pour qualifier les disparitions.

Car bien sur ,les évaporations ont provoqué des morts autrement plus concrètes

Ce patient sur la table d’opération dont le chirurgien qui devait résorber son hémorragie ,disparait.

Cette jeune femme penché au bord d’une falaise qui fait confiance à son petit ami pour la tenir et l’empêcher de tomber et qui tombera sans savoir que son chéri s’est évaporé

La famille dans cette voiture dont le père attentif à sa conduite est effacé du monde et qui voit avec effroi le camion d’en face se rapprocher très vite …

Paradoxalement, les transports en commun ne furent pas si impactés . Déjà la fin du pétrole avait mis un terme à la quasi-totalité du trafic aérien et les systèmes de transports publics sont conçus avec pléthore de sécurités qui justement sont là pour palier à la défaillance du conducteur

Le décompte fut ,vous vous en doutez parasité par ces morts induites.

Mais le chiffre de 33.2 % s’est imposé

Quand à connaitre son origine ,10 ans plus tard , aucune piste n’a donné de resultat

Ce qui va ouvrir les vannes des thèses conspirationnistes de tout crin

On aura droit aux extra-terrestres , au diable, aux habitants de monde parallèles venus chercher de quoi repeupler leur monde , à un quelconque dieu en colère, à une tribu cannibale vivant sous terre, à un complot mondial visant a remplir une hypothétique arche de Noé ,ou un autre complot toujours mondial qui aurait épuré la population de ses éléments les plus faibles dans le but de créer une société eugéniste.

Au-delà de ces élucubrations, pas de colère, c’est surtout l’abattement qui règnera

En plus d’avoir perdu un tiers des personnes qui partageaient leur vies, les « survivants » vivaient à présent dans l’angoisse que cela recommence.

Mais vous savez, l’humain est résilient comme on dit …

Et passé une paire d’années sans évènement du même acabit , le moral remonta un peu

Du fait surtout d’une cause pour le moins pragmatique

On a perdu beaucoup d’êtres chers, certes mais la vie continue

Comme dit le dicton : un jour on va mourir, mais tous les autres jours il faudra vivre

On peut déprimer mais il faut manger, se vêtir, se chauffer

Et tout ça ne se fait pas tout seul

Le retour au quotidien sera la meilleure thérapie

Occuper son esprit à de basses besognes pragmatiques, voila qui permettra à des nombreuses personnes de sortir la tète de l’eau.

Car oui tout ce monde avait une fonction dans la société , pas des postes essentiels certes mais dans ce monde post industriel et mécanisé , beaucoup de personnes étaient mises à contribution

Joli pied de nez du destin qui à la fin du pétrole avait donné au monde le plein emploi

Pas sûr que les décideurs le voyait comme ça …

Et il y a un domaine gourmand en main d’œuvre , l’agriculture

Au 20 eme siecle , l’industrie agro-alimentaire biberonnait au pétrole , paradoxal

Il suffit de faire le tour d’horizon pour s’en rendre compte

Les engrais, les tracteurs et autres machines qui semaient ou récoltaient, le transport , le conditionnement…

A ce demander si il n’aurait pas été plus simple de se perfuser directement le pétrole , histoire de passer les étapes

Donc l’agriculture , grosse demandeuse de bras , jamais rassasiée du fait d’un retour aux méthodes manuelles de production

Comme je vous disait plus tot , un corps même dépressif mange

Alors cette annonce faite le 11 mars 2091 fut accueillit comme une bénédiction

L’entreprise Klarksberg connue jusqu’à présent surtout comme une modeste entreprise de conception de machines-outils annonça la commercialisation d’un nouveau type de machine agricole

Mesdames et messieurs, voici le Skordeman , le faucheur en français

Son nom serait inspiré d’un tableau d’un peintre suisse Ferdinand Hodler

Un ancêtre du directeur de Klarksberg , si fier de ses origines paysannes ,si l’on en croit le dossier de presse de l’entreprise

Honnêtement , je ne vois pas le rapport

Parfois on aime bien raconter une belle histoire pour faire rêver le client …

Bon et le skordeman il ressemble à quoi ?

Il n’a rien à voir avec tout ce à quoi on eut s’attendre, c’est peu de le dire !

Pour le décrire simplement il s’agit d’un robot quadrupède

Les pattes sont attachées à un nœud central qui rassemble tous les éléments constituants de cette machine

Sur ce nœud en surplomb il y comme un caisson rectangulaire plat vertical qui contient les outils modulaires nécessaires à son travail

Un petit cylindre blanc ,qui regroupe les capteurs et le « cerveau » , se trouve sur l’avant de l’ensemble et est relie au nœud central par une tige

A votre époque, vous ne l’avez jamais vu , elle est impressionnante

Pres de 10 mètres de haut

Pour ne pas effrayer les animaux dans les pâturages voisins, elle arbore une décoration censée la faire passer pour inoffensive auprès de ceux-ci

Elle est blanche avec une bande vert clair

Admettons …

Toujours est-il que la machine fut un succès total

Mais comment la conception d’un tel engin fut possible dans ce monde changé profondément avec la fin du pétrole et bouleversé par la « disparition »

L’entreprise Klarksberg fut d’abord avare en informations

Mais au fil du temps, comme pour faire durer le suspens, les détails ont commencé a fuiter peu à peu

Bon pour les matériaux de base , le sous-sol suédois, pays de résidence de la firme ,est riche en minerai de fer et de cuivre , coup de bol

Pour les matériaux plus exotiques , ils ont fait comme tout le monde, une conception plus basique moins de fioriture , du recyclage de vieux équipements et donc un recours minimum aux matériaux neufs extraits des rares mines encore en service

Mais allez-vous me dire , il ne va pas nous parler des 2 domaines critiques pour ce genre de machine

J’y viens

L’énergie tout d’abord

Klarksberg a été longtemps évasif sur le sujet en parlant d’une vague pile à combustible.

Mais avec une crise chronique de l’énergie électrique et même de l’énergie tout court, ce principe paraissait un poil bancal

Sauf que ,ils nous ont sorti du chapeau un nouveau modèle totalement inédit qui avec le recul va paraitre tellement évident que tout le monde va se demander comment personne n’y a pensé

Je ne vais pas entrer dans les détails, histoire de ne pas perturber le continuum temporel existant.

Mais si jamais vous vous intéressez au dépôts de brevets suédois, lorgnez vers ceux de l’année 2072

Je vous dit ça comme ça

Donc l’énergie, c’est réglé, il reste un domaine , le principal

J’ai gardé le meilleur pour la fin, la cerise sur le gateau

Là vous commencez à vous dire , bon tu abrège !!

Tu vas la cracher ta valda !!

Un peu de patience…

L’intelligence artificielle ,la pierre philosophale moderne

L’entreprise évoque l’ia de la bète comme je cite : une génération nouvelle d’effectuateur ,évolutif , résilient et auto-géré

A la lecture de cette phrase alambiquée , le public est resté dubitatif et les autorités circonspectes

Les IA maitres , c’est-à-dire indépendantes sont interdites depuis le massacre du 10 janvier 2066

Et les autorité ne laissaient rien passer

Alors l’apparition de cette IA libre …

Ca a allumé plusieurs alarmes

Quand bien même il s’agit d’une machine agricole , la loi est la même pour tout le monde et aucune exception ne saurait être tolérée

La peur de réouvrir la boite de pandore

Klarksberg fera preuve d’un usage particulièrement pernicieux de la rethorique et d’un art de l’esquive sémantique de haute volée pour parvenir à convaincre le monde que cette IA etait libre mais pas indépendante

Même si on est pas d’accord avec l’affirmation, on ne peut qu’admirer le sens de la formule

Vous vous doutez que le succès sera au rendez-vous et qu’il s’en vendra des pelles

Certes quelques réticences se feront entendre au départ au sujet de l’IA

Mais la situation alimentaire mondiale étant ce qu’elle était, peu nombreux sont ceux qui vont se draper dans leur dignité et refuser catégoriquement de se munir d’un Skordeman

C’est ainsi qu’on verra un clivage se former entre les modernistes qui ont des faucheurs et les rétrogrades se reposant uniquement sur des humains

Vous vous doutez bien que le terme de rétrograde était employé par les modernistes

Les modernistes vont même faire preuve d’une telle condescendance qu’ils vont prêcher « la bonne parole robotique » auprès des employés des rétrogrades pour les pousser à change de patron

Ce prosélytisme va bien évidemment (l’homme ne change pas) passer d’un conflit d’abord bon enfant à des échauffourées qui entraineront la mort de plusieurs personnes

Et ne croyez pas que ce sera localisé à certaines zones, le monde entier sera le cadre de cette opposition

C’est quand même dingue d’une invention censée soulager des populations et faciliter le travail agricole, par essence pénible, va créer un tel trouble

L’enfer est pavé de bonnes intentions

Il n’empêche que cette machine a été providentielle et a sauvé l’humanité d’une famine certaine

Au fil des années les modèles devirent plus performant et autonome

Le glissement vers une IA totalement libérée de l’emprise humaine se fera doucement mais surement

Tout d’abord ce fut comme ledit l’expression anglosaxonne : dont ask, dont tel : ne demande pas , ne le dis pas

Si on ne posait pas la question, on n’avait pas y répondre et en même temps rien n’obligeait qui que ce soit à le dire

L’acceptation faisant son chemin dans l’esprit de la population, ce fut pleinement assumé

Après tout ces grandes machines restaient tout le temps dans les champs, elles ne pouvaient faire de mal à personne

Si on n’était pas rassuré , il suffisait d’en rester éloigné

Rien de plus simple

Et on pouvait bien accorder ça à l’entreprise Klarksberg ,érigée parfois de manière abusive comme une bienfaitrice de l’humanité

Enteprise qui deviendrait bientôt la plus profitable de la planète

Maintenant des usines reparties dans le monde entier sortaient des faucheurs sans discontinuer

La demande était telle que même a plein régime, il fallait attendre 2 ans pour avoir son faucheur

Des esprits chagrins se firent entendre ,comme quoi reposer tout le fonctionnement du monde agricole sur un modèle unique de machine pouvait être risqué

Que si un défaut majeur se manifestait , c’est tout l’économie de l’agriculture mécanique qui pourrait se retrouver bloquée du jour au lendemain

Ces remarques furent balayées avec un poil d’ironie et supputèrent qu’elles venaient de concurrents malheureux

Un des groupes de réflexion qui avaient emis quelques doutes s’appelait Cassandre

Ca aurait peut-être du mettre la puce à l’oreille ….

Le 11 mars 2101 ,10 ans jour pour jour après l’annonce officielle de la commercialisation du Skordeman ,tout les faucheurs s’arrêtèrent en même temps

A la seconde près

La fête organisée ce jour là dans les bureaux de Klarksberg tourna court

Chaque exploitant ne pouvant logiquement avoir une vue d’ensemble du problème appelèrent leur revendeurs pour faire réparer la machine plantée au milieu d’un champ

Le réseau de dépannage fut rapidement englouti par les demandes et l’ampleur du chaos se fit jour au bout de quelques heures

Les rapport d’avarie remontaient de plus en plus nombreux au siège et les dirigeants durent admettre la réalité

Pas un faucheur ne fonctionnait sur la planète

Même ceux encore présent dans les usines refusèrent de démarrer

L’attaque informatique fut logiquement suspectée en premier lieu mais aucune trace d’un logiciel malveillant ni demande de rançon

Les machines avaient tout simplement cessé de fonctionner

Vous imaginez sans peine le chaos qui suivi cette panne qui ne sera jamais résolue

Avant de succomber à une crise cardiaque, le PDG de Klarskberg aurait dit incrédule, que ça ne devait pas se dérouler comme ça

C’est ainsi que l’on peu encore voir dans les champs du monde entier des Skordeman éternellement immobiles qui sont progressivement envahis par la végétation et aux pieds desquels paissent paisiblement les troupeaux de vaches ou de moutons

Et moi qui essaye laborieusement d’en réduire un pour le livrer à mon client

Je n’ai aucune idée de pourquoi il en veut et bordel pourquoi ils sont si bien gardés

Sinon, j’ai appris récemment un truc . Une info jamais diffusée .Si le taux moyen mondial de disparition était de 33.2 % , il était de 74.3 dans le monde rural