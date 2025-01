Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

La Rencontre

Bruit de ferraille

Clavier

-Bon, je vais essayer ça

Clavier

Non

Clavier

Non plus

Clavier

Toujours pas …

Marteau

Bip

Ha ben voila ,bon ça c’est fait

Bruits de pas

-Ohé du bateau !, il y a quelqu’un ?

-Oui par ici

-HA je vous trouve enfin !!

-ça fait longtemps que vous me cherchez , le vaisseau n’est pas bien grand

-Ben ,vous avez vu où vous ètes fourré ?

-pas le choix, il faut bien plonger les mains dans la mecanique ,tout ne se régle pas en appuyant sur quelques boutons sur la console du poste de pilotage

-je vois ça ,dites donc,il a morflé

-et encore je m’en tire pas trop mal au vu de ce que j’aurais du prendre

-j’ai entendu dire en effet ,il est plutôt maniable ce bon vieux vagabond

-ha , je dois admettre que je lui doit la vie sauve, je ne m’attendais pas à ce que le Magellan soit aussi affuté pour le combat , ce devait être juste un vaisseau d’exploration

- il faut croire qu’il l’a amélioré , j’ai vu les balafres sur la coque en arrivant

-Ouais, ça va me couter une blinde a faire réparer le revêtement

-vous n’avez pas d’assurance ?

-vous ètes drôles et je dis quoi à l’assureur ?, j’ai participé à un dog fight avec le Magellan du professeur Rohman

-Hé oui , c’est pas faux, mais bon, je ne m’inquiète pas pour vos finances , les affaires ne vont pas trop mal il me semble

-De vous à moi, le business de récupération de robots est en plein boum , et je profite de ne pas avoir trop de concurrence pour le moment, mais vous aussi ça ne doit pas marcher trop mal non plus

-hé,hé, c’est ça d’ètre en position dominante et d’avoir un très bon réseau

-ben voyons et en parlant de réseau..

-Ha oui, j’ai trouvé votre pièce , tenez

-fantastique , et il est neuf en plus !!, comment vous avez fait pour …, oui c’est vrai..

-un magicien ne dévoile jamais ses tours

-je vous laisse avec votre aura de mystère , tant que la pièce fonctionne

-bien sur que oui , vous me prenez pour qui ?, un vulgaire revendeur à la sauvette

-mais ne soyez pas aussi suceptible , vous et l’humour ,c’est pas ça hein ?

-l’humour , je laisse ça aux traines savates aux besogneux

-sympa

-vous vous ètes un peu l’exception

-je vais prendre ça pour un compliment

-Mouais

-bon ,ici c’est bon , redémarrage en cours et ..

Démarrage de moteur

-bingo !!

-vous avez l’air de vous en sortir ma foi

-Oui je peux dire que je reviens de loin mais bon, j’ai une botte secrète

- ha ?

-j’ai réussi à dénicher une liasse de documents techniques concernant la maintenance du vagadond

-quoi ? où vous avez trouvé ça ?

-Moi aussi j’ai du réseau

-Je croyais qu’il n’existait aucun document , que tout avait été détruit quand Saint christophe, l’entreprise du vicomte De La Malventré a été liquidée

-Tous les documents officiels oui, mais il y en avait d’autres

-vous piquez ma curiosité

-Rohman a été vénéré puis honni ,tout ce qui était lié à lui a été ,en quelque sorte marqué d’une malédiction . Tout ce qui lui était rattaché a été éliminé

-Oui,oui, une véritable chasse aux sorcières ,chasse au sorcier plutôt

-Mais il y a toujours une catégorie de personnel qu’on a tendance a oublier, ceux qui restent dans l’ombre des ingénieurs superstars . Une catégorie de personnes qui est pourtant essentielle au bond fonctionnement des rutilants vaisseaux. Des personnels qui connaissent aussi bien les vaisseaux que leurs créateurs

- La maintenance …

-tout juste !!

-quelques heures avant la fin de la société Saint christophe , un paquet énorme de données a été transmit à un serveur sur Terre . Données qui ont ensuite disparu de ce serveur.

-Vous m’intriguez

-J’ai retrouvé la trace du destinataire

-Ha et ?

-c’était celle d’un collaborateur de Rohman

-Lequel ?

-Vous connaissez Claudius Richter ?

-Richter , celui qui est mort sur Flavia 2-45 ?

-Lui-meme

-mais pourquoi ?

-Il faut croire que lui aussi espérait le retour du Vicomte et du vaganbond . Il vait donc pris les devants

-encore quelqu’un que le vicomte aura déçu …

-comment ça ?

-il ya quelques personnes qui auront été trahies par Isidore

-vous l’appelez Isidore ?

-Oui le vicomte si vous préférez

-Mouais , et donc les trahis ?

-On a tendance a porter le vicomte aux nues ,mais peu de personnes connaissent sa véritable personnalité

-Là c’est vous qui m’intriguez

-tout le monde connait l’aventurier héritier d’une lignée riche de plusieurs esprits brillants : savants, ingénieurs, chercheurs . Il n’y a pas moins de 3 prix Nobel dans ses ancêtres

-oui tout le monde connait son histoire

-certes mais tout le monde ne connait pas le coté obscur du bonhomme , calculateur, froid ,misanthrope . Prét a se débarrasser sans aucun remords de la moindre personne qui se mettrait sur son chemin , collaborateur, concurrent , comment pensez-vous qu’il a pu développer la société Saint Christophe à ce niveau ?

-j’y vois plutôt un homme d’affaire volontaire qui a été la cible de rumeurs venant de ses adversaires

-une ordure oui !! , tout ce qui comptait pour lui, c’était la réussite . Chaque problème avait sa solution , quels qu’en soient les moyens d’y parvenir

-vous semblez l’avoir bien connu

-j’ai cotoyé des gens qui l’ont suivi dans ses aventures, ils m’ont raconté par le détail tout ce que le vicomte leur a fait vivre au long de ces années ,et certains ne s’en sont pas remis

-si il était aussi ignoble que vous le dites , pourquoi ils sont restés si longtemps avec lui ?

-une certaine attraction magnétique , un esprit aussi puissant vous attire et vous horrifie en même temps, une relation malsaine ,de l’emprise tout simplement

-bon le moteur a l’air de ronronner comme il faut,je vais le laisser tourner un peu ,en attendant un café ça vous dit ?

-ma foi , avec plaisir

-je reviens sur le portrait que vous m’avez dressé du vicomte

-oui ?

-il me fait furieusement penser à quelqu’un ..

-oui….

-Rohman

-crache le café, quoi ???

-comme vous j’ai rencontré des collaborateurs de Rohman et l’impression que j’en ai eu, c’est à peu de chose prés la même que pour vous avec le vicomte

-impossible !!, … il n’a rien a voir avec ce manipulateur

-ha bon ?

-et oui, moi aussi j’enquête pour savoir à qui j’ai affaire ou sur qui je pourrais tomber

-voyez-vous ça et qu’en avez-vous tiré ?

-c’est une personne particulièrement intelligente qui a du se compromettre avec le vicomte pour pouvoir donner corps à ses rêves

-la vache

-quoi ?

-vous devriez faire homme politique pour tordre les faits de manière aussi redoutable

-je vous en prie , ne me dites pas que le vicomte de La Malventré était un saint

-je ne dis pas ça , je dis juste que vous appliquez un filtre différents sur les 2 bonhommes. Je perçois comme un biais dans votre ressenti

-et moi que vous vous gourrez totalement , ça se voit que vous n’avez jamais rencontré le vicomte

-Rohman non plus mais comme vous ,j’enquète

-alors..

-Il a ses mauvais cotés également

-certes mais rien à voir avec Isidore

-bon visiblement vous avez pris fait et cause pour rohman, je ne vous ferais pas changer d’avis…

-ho non

-bon et ce moteur il dit quoi ?, niveaux nominaux , température dans les clous, ok ça c’est fait. Je vais pouvoir installer la pièce que vous m’avez rapporté

-Ca vous dérange si je reste un peu voir comment vous vous en tirez ?

-pas du tout , je vais juste avoir l’impression de passer un examen

-timide ?

-je bosse la plupart du temps en solo, je n’ai pas l’habitude que quelqu’un me regarde travailler

-ne vous en faites pas , je me ferais tout petit

-a votre guise

-donc, l’ancienne pièce est deposée, le circuit est coupé, le condensateur dechargé , moniteur à zéro, ok, c’est parti

Bruits mécaniques

Il n’y a pas à dire, c’est quand même sympa de bosser avec des pièces neuves , c’est tellement rare

-le vagabond mérite bien ça

- merci pour lui, n’empêche que je suis surpris, agréablement, que vous ayez pu dégoter ça

-c’est toujours bon pour le commerce de fournir du bon matos à ses clients, on a tous sa petite fierté

-ce n’est pas moi qui vais m’en plaindre

-dommage que dans ma branche ,je ne puisse pas afficher officiellement un indice de satisfaction client

-de mon point de vue, le fait que vous soyez vivant est gage de fiabilité

-comment ça ?

-vous ne devez pas ignorer que les vendeurs à la petite semaine et les fourgueurs de matériel périmé finissent régulièrement dans le vide de l’espace, pourquoi vous regardez autour de vous comme ça ?

-je regarde si il n’y a pas un sas dans cette partie du vaisseau

-ce n’est pas le genre de la maison ,et je vous aurais d’abord demandé de me rembourser

-trop aimable

-il faut bien dédramatiser un peu, nos professions respectives sont bien assez stressantes comme ça

- ha oui au fait comment en êtes-vous arrivé là ? il y a encore 5 ans personne n’avait entendu parler de vous et vous vous ètes fait une jolie petite place dans le domaine

- si je vous dit que j’ai été un artisan avant ça

- un artisan ?

-oui,oui, je fabriquais des meubles

-pardon ???

-j’avais une affaire au fin fond de la bretagne , en France

-il y a encore des gens qui fabriquent des meubles ?

-c’est là que ça devient drole, enfin façon de parler

-c’est-à-dire ?

-de nos jours , il n’y a guere plus grand monde a en effet fabriquer des meubles, les robots le font très bien , seul une poignée d’irréductibles passionnés s’y accroche

-bon alors ?

-je fabriquais des meubles en 1937

-c’est quoi ces salades ?

-c’est pas banal , je le confesse

-ha oui ,oui !!, mais ,comment ,pourquoi ?

- un jour, au matin, je suis rentré dans mon atelier et j’ai entendu un bruit étrange, bon que des animaux rentrent dans mon atelier, c’est déjà arrivé . Des chats surtout , ces petites bètes sont très curieuses. Ils y entrent sans que je les voie et le soir ils se font enfermer. Le lendemain ,j’ouvre les porte et je les vois déguerpir à toute vitesse. Pas de soucis, en général ils n’abiment rien.

Mais là aucun greffier à se barrer en vitesse

Mais toujours un petit bruit

Je commence a fouiller et là je je tombe sur

-oui, sur .. ?

-un robot

-vous vous foutez de moi ?

-mais non !!, un robot ,pas bien gros ,il devait faire 40 centimètres de haut

-ça a du vous faire un choc

-et pas qu’un peu , autant ce matin-là j’étais un peu dans le gaz, autant après j’étais réveillé. Au début j’ai cru a un gosse déguisé avec un casque. Mais quand j’ai vu tout son corps , plus de doute

-comment vous avez su que c’était un robot ?, vous n’avez pas du en voir beaucoup avant ça

-tout juste ,c’est lui-même qui m’a expliqué ce qu’il était , ça n’a pas été simple : allez expliquer la robotique à un artisan du fin fond de la bretagne au milieu du 20 eme siècle…

-Ha oui et d’où il venait ?

-il s’est échappé d’un vaisseau dans lequel il était retenu prisonnier , un gars venu de nulle par ta débarqué dans la station orbitale où il travaillait comme accompagnant émotionnel et l’a kidnappé

-c’est positivement dingue cette histoire

-je vous le fait pas dire

-mais dans quelle station il était affecté ?

- la Gallileo Gallilei

-La Galliléo galli… ?

- Galliléo gallilei , mais d’après le robot tout l’appele la Gali ,c’est plus simple

- oui en effet ,mais il sait pourquoi on l’a enlevé ?

-il n’en a aucune idée

- et il sait qui a fait ça ?

-non, le gars en question avait un système qui bloquait les capteurs du robot

-ha, tant mieux..

-comment ça tant mieux ??

- enfin je veux dire que si il avait vu qui était cette personne il ne serait peut-être plus en service après l’enlèvement. Parfois les ravisseurs détruisent les robots qu’ils kidnappent pour éviter d’ètre identifé

-ouais…

-mais dites moi cette station orbitale, là . Son nom ne me dit rien ,elle est où ?

-en orbite autour de pluton

-d’accord

-…

-quoi ?

- non rien

-pour en revenir à ce robot, il vous a raconté son histoire

-heu oui, donc il a été enlevé retenu prisonnier à bord d’un vaisseau, il réussi à s’échapper alors que le vaisseau a du se poser en urgence pas loin de chez moi

-c’est un sacré hasard dites donc

-oui et non , le robot a saboté le vaisseau pour l’obliger à se poser ,l’endroit par contre il ne l’a pas choisi , c’était un poser d’urgence dans ces cas-là , on se pose où on peut

-et donc vous ,c’est quoi votre rôle dans tout ça ?

-il m’a demandé de l’aider a contacter son propriétaire

-vous avez fait comment ?

-J’ai du trouver un émetteur radio pour qu’il envoie un signal de détresse

-et vous avez trouvé ça ou ?

-à brest , j’avais un cousin qui bossait dans la marine nationale et il m’avait promis une visite guidée du port militaire .Ca a été l’occasion

-malin dites-moi

-coup de chance surtout !!

-donc il a envoyé son message et après ?

-son maitre l’a récupéré discrètement, le robot s’était planqué dans un bateau à quai

-et la suite ?

-le bonhomme en question est venu me remercier en personne de l’avoir aidé et surtout de n’avoir pas fracassé le pauvre robot. J’ai des collègues qui n’auraient pas hésité a empoigner le premier marteau venu pour démâter cette « créature venue tout droit des enfer »

-coup de bol ,alors ?

-faut croire que oui ,

-mais ça n’explique toujours pas votre apparition dans ce business

-on a discuté un peu et de fil en aiguille il m’a proposé de le rejoindre dans son affaire de récupération de matériel sensible

-comme ça, au debotté, un gars arrivé de nulle part avec son robot accompagnant émotionnel vous demande de le suivre et vous ,vous plaquez tout et vous le suivez ?

-bon, présenté comme ça, c’est vrai que ça fait un peu léger . Mais ,je lui ai fait confiance et je n’ai pas regretté

-tant mieux pour vous

-et donc de fil en aiguille, on a collaboré pendant plusieurs années ,le temps que je m’habitue à tout cet univers jusqu’alors inconnu ,et il y avait un nombre absurdement démesuré de choses que j’ai dit intégrer. Malheureusement ce métier est dangereux et les concurrents malintentionnés ne manquent pas et le propriétaire du robot s’est fait descendre quand son robot a failli être à nouveau enlevé.

-décidément quelqu’un en voulait à ce robot !

-oui ! Sa mort a été dure a encaisser , mais ça a été comme une révélation, j’étais fait pour ce métier naviguer dans l’univers. Paradoxal quand on sait que je n’ai quasiment jamais mis les pieds sur un bateau.

-Oui ,c’est ça paradoxal . Bon alors ce catalyseur , ça se monte ?

-j’y suis presque , ça prend du temps ce genre de travail

-ce serait peut-ètre allé plus vite si vous parliez moins

-pardon ?

-hé ,moi aussi je sais faire de l’humour

-ouais, avoir de l’humour ok,mais faire de l’humour ?? drôle d’expression ,c’est pas votre zone de confort ,ça se sent

-oui ,ben j’essaye …

-n’insistez pas trop

-bref, et alors ce catalyseur ?

-c’est bizarre ,ça coince, je devrais pas avoir a forcer comme ça , ça s’installe tout seul ce genre de truc

-et si vous le présentez avec un leger biais et par le haut ?

Clic

-ha oui ,nickel comment vous saviez qu’il fallait l’installer comme ça ?

-a force de bricoler des vaisseaux, vous savez , on commence a avoir l’habitude de ce genre d’assemblage

-certes mais là c’est le moteur a flux subductif variable ,peu de gens connaissent son mode de fonctionnement et encore moins son mécanisme

-ben, il se peut que moi aussi j’ai pu tomber sur les plans du moteur …

-voyez-vous ça !!

-oui , hé bien chacun à ses secrets

-oui mais moi je ne connais pas le mécanisme d’un moteur unique au monde

-vous verrez quand vous aurez autant d’expérience que moi, vous en connaitrez des choses

-bon , le catalyseur est installé, circuit rebanché, condensateur chargé . C’est maintenant que ça va se jouer

Démarrage moteur

-bon ,ça l’air de marcher

-ça c’est une bonne nouvelle

-vous aviez un doute ?

-pas vraiment mais avec ces systèmes si delicats on ne sait jamais , ça demande du doigté

-ho oui …mais …

-oui ?

-vous ne m’avez pas demandé comment il s’appelait

-pardon, qui ça ?

-le maitre du robot

-le robot ?

-le robot accompagnant émotionnel , vous ne m’avez pas demandé à qui il appartenait

-ben c’est que, heu … vous étiez occupé avec le catalyseur , je ne voulais pas vous distraire

- oui ou alors vous le connaissez déjà

-mai mais non ,je ne le connais pas ce monsieur , comment je pourrai le connaitre

-ne me prenez pas pour une bille, c’est votre métier de tout savoir , et parfois les informations peuvent couter cher . et là je vous mets sous le nez une info gratuite et vous ne la prenez pas ?? !

-ben c’est que , je …

-arretez de tourner autour du pot , je ne marche pas !

-mais je vous jure ,je n’en sais rien

-pas la peine de mentir, vous savez pour le robot !!

-je sais quoi ?

- vous savez à qui il appartient

-mais non je vous jure

-arretez , ça ne sert plus a rien de mentir

-…

-vous avez dit quoi ?

-oui je sais à qui il appartient ou du moins à qui il appartenait

-c’est vous qui l’avez tué ?

-on ne peut rien vous cacher

-espece d’ordure …

-allons ,allons , les sentiments n’ont pas de place dans notre business

- mais bien sur, vous avez tué Lazare pour le plaisir

-par commodité , je dirais . et tant qu’on y est mettez vos mains bien en évidence ,sans faire de gestes brusques

-un pistolet ? , vous n’avez donc pas décidé de me balancer par le sas si je comprends bien

-si mais après , je ne vais pas laisser votre cadavre pourrir dans le vagabond

-c’est gentil pour lui

-mais avant que tout cela finisse ,pour vous en tout cas , j’aimerais savoir une chose

-demandez, à priori je n’ai guere le choix

-sourire , comment avez-vous su pour moi et Lazare ?

-quand j’ai cité la station Gali ,vous n’avez pas relevé mais elle n’est pas de ce monde , elle est dans le monde Victor 41/8 , moi je ne devrais pas connaitre son existence ,vu ça vous a paru normal et seul quelqu’un qui peut voyager entre les modes parallèles peut se faire trahir par ce genre de détail .

-bien joué

-Maigre consolation

-bon on va faire ça vite, tournez vous

-pourquoi ? , vous ne voulez pas me regarder dans les yeux quand vous allez presser la détente..

-toute le monde a ses petites pudeurs

-sentimental avec ça

-je dois reconnaitre que vos saillies vont me manquer, bon allez tournez vous

-juste une dernière chose

-quoi encore ? ,ça ne sert à rien de faire durer ,votre fin est inévitable ,c’est juste un mauvais moment a passer

-considérez ça comme la faveur du condamné

-admettons

- vous ètes vous demandé pourquoi Lazare est mort pour ce robot ?

-non, ce n’est pas vraiment mon problème, on a vu des paquets de gens péter un câble lors qu’on leur a retiré ce modèle de robot, un de plus , un de moins …

-j’ai un scoop pour vous ,ce robot là a une particularité

-bon si c’est pour gagnez du temps que vous faites ça , c’est mort ,personne ne viendra vous sauver au dernier moment on n’est pas dans un film, ici c’est la vraie vie

-n’ayez crainte dans 30 secondes vous pourrez faire ce que vous voulez

-allez-y , epatez moi

-Lazare était un neurologue et il a créé un procédé inédit pour remplacer l’IA du robot par la conscience de son fils mourant . Il a eu juste le temps de transférer l’âme du garçon de 6 ans avant qu’il ne s’endorme à jamais

-foutaises !!!

- pas étonnant qu’il ait donné sa vie pour sauver cette petite créature ,la première fois il a réussi à la retrouver ,un peu par hasard . La deuxième fois j’étais pas loin pour pouvoir évacuer Junior comme il l’appelait, mais il est mort pour me laisser du temps

-c’est des conneries tout ça !!

-le calculateur des mondes parallèles ne vous a pas donné cette information ?

-comment vous savez ç…

-comme vous le disiez, chacun mène ses enquêtes mon cher Rohman

-espèce d’enfoiré

Détonation

Bruit métallique