Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui , c’est fiction

La quête

Au commencement il y avait l’humanité

Non,non, ne vous inquiétez pas ,je ne vais pas vous lire la genèse

C’est juste une licence poétique

Donc, l’humanité

Elle a fait des débuts modestes , quelque part en Afrique

Elle n’est pas apparue du néant, elle était une étape de l’évolution d’une espèce déjà présente depuis bien longtemps sur Terre

Elle a commencé a se propager sur la surface de la planète en s’adaptant aux contraintes locales

Et pour s’adapter, elle s’est plutôt bien adaptée

Un peu trop peut-être

Au fil des millénaires ,elle a grandi , régulièrement ou par à-coups son développement ne fut pas une balade de santé

A plusieurs reprises elle a faillit péricliter

Mais elle a réussit a survivre, de vos jours, on appelle ça la résilience…

Après chaque coup de boutoir, elle repartait de plus belle

Et bon an, mal an, elle grossissait

Mais, à un moment, elle s’est un peu emballée

Les progrès des connaissances faisant, elle a appris ce qui était bon pour elle, l’hygiène, la médecine

Certes de bonnes choses mais qui ont contribué à ce qu’elle grandisse encore plus et plus vite

Jusqu’à l’emballement

Comme une fuite en avant qui va la pousser vers un avenir incertain

Mais bon , quelqu’un aurait dit : croissez et multipliez , remplissez la Terre et l’assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meurt sur Terre

Malgré une certaine intelligence commune, l’humanité était un poil trop premier degré

Il y a la lettre et l’esprit

Et ça de l’esprit

Et puis un jour , plus rien

Un silence assourdissant …

L’humanité s’est tue

Certains avaient prédit qu’elle disparaitrait dans un grand vacarme

Perdu

Elle fut remplacée par le vide

Pourquoi ? , on le devine

Comment ? , c’est la que ça devient intéressant

Aucun indice ,flagrant en tout cas

C’est à ce moment de l’histoire qu’intervient Albrecht

Albrecht est une intelligence artificielle

Je vais vous calmer de suite, il n’a pas élaboré un plan machiavélique pour occire tous les humains

Albrecht au contraire est inquiet de leur disparition

Il a été programmé pour aider l’humanité a mieux vivre et sans nouvelle des maitres, il est dénué de tout but , son existence est dorénavant vaine

Le soucis, c’est qu’il ne peut s’éteindre et finir son existence en douceur

Personne n’a pensé à ce cas de figure

Qui aurait sincèrement envisagé que l’humanité disparaisse sans préavis et si rapidement

Albrecht a attendu , des mois, des jours ,des années

Mais il du bien se rendre à l’évidence

Ses maitres , sa raison d’exister sont partis

Ho , il aura bien essayé de s’éteindre , surcharge de son alimentation , plantage de ses processeurs en amorçant des calculs complexes

Rien n’y fait , il est virtuellement indestructible

Pour la petite histoire, grâce à ses calculs complexes, il aura réussi à trouver une source d’énergie quasi-infinie à bon marché sans les problèmes de pollution habituels

Solution qu’il classera dans le dossier nommé les gratifications d’Albrecht

Sobriquet ironique que lui ont donné ses concepteurs

Autant vous dire que son sentiment de gâchis sera amplifié

Mais au fond de son réseau électronique, il n’a pas fait le deuil de l’humanité et il veut vraiment savoir si elle n’est pas quelque part sur Terre ,hors de portée de ses capteurs

Il veut en avoir le cœur net, il va explorer la planète sous toutes ses coutures

Pas lui directement, il n’est pas ce genre d’IA , omnipotente qui va explorer le monde à travers les réseaux de communication

Et au bout de plusieurs décennies, les réseaux en question ont flanché,

Faute d’entretien humain

Pour faire simple, il est myope et presque sourd

Il a à son service, une petite troupe de robots de reconnaissance

Les robots en question lui avaient été affecté au début de sa mise en service pour lui permettre d’explorer son environnement immédiat

Un peu à l’image d’un enfant qui découvre son monde petit à petit

Ils n’avaient pas une portée extraordinaire, ce n’était pas le but

Son appréhension du monde se ferait par les réseaux d’information et le contact direct via les différentes bornes d’accès reparties sur le site où il avait été implanté

Autant dire que les robots en question n’ont pas beaucoup servi, une fois leur première mission effectuée

Toute fois l’un d’entre eux sera modifié pour disposer d’une meilleure autonomie

C’est un technicien de maintenance un peu désœuvré qui sera à l’origine de cette modification

Il avait pris Albrecht en pitié lors de ses premiers jours de fonctionnement

Les débuts de ce dernier avaient été compliqués, la faute à des bugs de programmation

A un point qu’il fut traité de neuneu par une majorité de techniciens

Parmi les rares a compatir, se trouvait celui qui allait booster un des robots

Pourquoi a-t-il fait ça ?

L’attachement d’un jeune homme un peu perdu et qui voyait en cette intelligence artificielle balbutiante l’image de lui-même quelques années plus tôt

Toujours est-il que ce cadeau totalement désintéressé allait avoir une utilité des décennies plus tard

Pour la petite histoire , ce ne devait pas être le seul robot a être optimisé , d’autres était en cours de modification quand le jeune technicien disparut comme tout le monde

Un seul exemplaire sera donc opérationnel

Le robot en question auquel sera confié une tache aussi démesurée se verra attribué un nom choisi par Albrecht

Perceval

Oui, cette IA a de l’humour malgré les circonstances

Et oui la mission est aussi absurdement gigantesque

Comment faire le tour de la planète dans l’espoir de trouver une trace de vie humaine

Comment faire pour fouiller chaque maison, chaque ferme, chaque bateau

Comment procéder, par où commencer, quels indices repérer ?

N’importe qui serait terrassé par l’énormité de la mission

N’importe qui sauf Perceval

Quand Albrecht lui a demandé de rechercher les humains sur toute la surface de du globe si besoin , il a répondu : et je les ramène ici ?

Un robot même avec une IA un poil évoluée, c’est un monstre de logique

Il répond à la demande et ne s’étouffe pas avec de sombres détails

C’est ainsi que Perceval quitte le bâtiment où il était stocké dans la banlieue de Genève et commence sa prospection

Pour cela il est aidé par une batterie de capteurs

Infra-rouge, vision nocturne, sismique, micros et des antennes pour capter toutes les gammes d’ondes possibles

A commencer par le téléphone, fil à la patte d’une société dite moderne

Perceval fera un rapport quotidien à Albrecht par le biais des rares satellites encore en service

Il ne va bien évidemment pas fouiller toutes les habitations de la ville

Avec Albrecht , il a conçu un plan de prospection en croisant les données de ses capteurs

Il n’a qu’a scanner son environnement et son algorithme fait le reste

Ce qui va « surprendre » Perceval , c’est la prolifération importante et chaotique de la végétation dans la ville

Genève jouissait d’une réputation de ville propre et ordonnée

Alors , toute ces herbes folles, c’est surtout le signe que les humains ont disparu depuis un moment déjà

Ce qui ne va pas rassurer Albrecht

Mais il en faudra plus pour perturber Perceval qui va quadriller la ville consciencieusement

Les seuls êtres vivants sont les oiseaux, nombreux mais aussi des animaux habituellement cantonnées aux forêts ,biche, sanglier ,renard …

Et ce ne sont pas eux qui pourront aider dans cette quête

Perceval a toutefois un dernier atout dans sa manche, enfin, façon de parler

Il peut communiquer avec les autres robots qu’il pourrait croiser

Des simples automates jusqu’aux robots policiers

Il dispose d’un programme dit ascendant qui lui permet d’interroger tous les autres robots qui devront lui répondre, quel que soit leur niveau d’accréditation

Mais pour le moment, de robots, il n’y en a point , mis à part des carcasses arrivée à bout d’énergie et qui ont déjà bien rouillé

Une fois sorti de l’agglomération genevoise, Perceval va rayonner dans toute la Suisse

Les montagnes du canton ne révèleront pas plus de traces de vie humaine

Est-ce vraiment une surprise ?

Toutefois à l’approche d’une station de ski, il va croiser une dameuse automatique, la dernière encore en service

L’IA de cette dernière lui dira avoir des souvenirs d’humains , il y a 35 ans de ça

Mais que l’hiver suivant, aucun n’est venu

Et depuis dans l’attente de leur retour, elle dame les pistes, au cas où ….

Et que si il en rencontre, qu’il n’hésite pas à leur dire que les pistes sont belles par ici

Perceval va alors faire une recherche en cercles concentriques en fouillant chaque recoin de l’Europe de l’Ouest

A Stuttgart, quasiment toutes les rues sont propres sans herbes sauvages

Pour cause, un robot d’entretien s’est acharné à tenir les rues de la ville dans un état impeccable

Perceval lui demandera pourquoi, vu que les humains ne sont pas là et depuis un moment

Ce qui lui vaudra un coup de pelle

Le robot vociférant qu’avec une telle attitude, c’est sur qu’ils ne reviendront pas

Préférant la fuite à un dialogue de sourd notre prospecteur continue vers l’Italie

C’est à Milan qu’il va croiser le chemin de patrouille d’un robot policier

D’après son dernier rapport les humains sont partis graduellement pour une destination inconnue

Ils ne semblaient pas paniqués ou contraints

Ils auraient fait ce voyage de leur plein gré

Descendant le long de la péninsule italienne Perceval , va découvrir un pays revenu à l’état quasi-sauvage

L’italien n‘ayant pas fait autant appel à la main d’œuvre robotisée, il était évident de ne trouver presque aucun robot encore en état d’accomplir sa tâche

Il va même en profiter pour faire quelques clichés des paysages qu’il va parcourir

Tant pour témoigner de ses recherches auprès d’Albrecht que pour se constituer une banque d’images personnelle

Et pourquoi cette banque d’images , lui-même l’ignore mais ils se sent obligé de la faire

Seul bémol à ce paysage de carte postale, la région de Naples

Le Vésuve s’est réveillé et a englouti toute la zone sous des tonnes de lave maintenant refroidie

Arrivé au détroit de Messine, il cherche un bateau autonome pour pouvoir le traverser

Il en verra bien un mais quand il lui annoncera d’où il vient sans avoir croisé un seul humain , le bateau va se précipiter sur un écueil pour se saborder

Il n’aurait visiblement pas supporté l’évidence et préféré s’autodétruire pour ne pas avoir à « vivre » sans but ,sans pouvoir accomplir son travail

Bon ,ben pas d’exploration de la Sicile

Et ce sera a chaque fois la même chose pour chaque ile qu’il devra visiter

Ça va perturber un tant soi peu Perceval

Statistiquement, la chance de trouver des humains sur une ile est moindre que sur le continent

Mais, une ile reste une bonne idée d’endroit ou se réfugier d’un quelconque désordre général

Si jamais à la fin de sa quête il n’aura trouvé personne, il pourra toujours essayer de cherche un moyen de transport plus fiable qu’un bateau doté d’une IA dépressive…

Pour la suite de son exploration, il va passer par la région de Venise , abandonnée elle aussi et en bien piteux état

Faute d’entretien, les maisons sur pilotis se sont effondrées dans la lagune

A la vue du spectacle, notre robot va percevoir un léger trouble dans son processeur

Pas un bug, une légère variation de tension

Rien d’alarmant, mais il va falloir surveiller ça de plus prés, hors de question de tomber en panne

Le voila arrivé dans la région de Split en Croatie

Toujours pas d’humain

Néanmoins il va insister dans l’exploration de la zone et la documenter par un nombre étonnant de clichés

Pourquoi autant de photos ?

Toujours aucune idée

Ensuite ce sera la Grèce ,avec un dilemme encore plus grand quant à la question des iles

Il trouvera en un drone volant une aide inespérée

Ce dernier, un engin de secours en mer ,prenait la poussière dans son box

Perceval passant non loin l’a réveillé et le drone a proposé de survoler les iles les plus proche d’Athènes

Les missions longues de plusieurs heures vont se dérouler ainsi sans résultat

Mais au bout du troisième jour, le drone va buguer et tomber dans la mer Égée

Tant d’activité après tant d’années d’attente ont finit de l’achever

Au plus grand regret de Perceval qui se sentira coupable

Jusqu’à ce qu’il reçoive un dernier message du drone qui dira avoir été content de rendre service une dernière fois

A Thessalonique , il va rencontrer un robot guide touristique , qui tourne pour ainsi dire en rond

Une de ses roues s’est désolidarisée et il ne peut plus se déplacer qu’en faisant de grands cercles

Il aurait pu s'arrêter mais l’abnégation est un trait de caractère très ancré chez les robots

Et ce robot va fournir un indice important

Lorsque les humains sont partis en masse , il a entendu parler d’un convoi qui allait en direction d’Istanbul et qu’il ne fallait pas trainer sous peine de rater le « créneau »

Direction Istanbul alors

Une fois arrive sur le rive du Bosphore , Perceval va alors chercher si un robot fonctionnant dans le coin a entendu parler de ce « créneau » à ne pas louper

Coup de chance il va tomber sur un robot policier qui surveille un des ponts qui enjambe le Bosphore

Mais celui-ci va se monter plutôt revêche

Bien que Perceval ait le dessus niveau protocole , il va devoir batailler pour obtenir le moindre indice

Le robot policier a reçut des ordres précis , il ne doit laisser personne passer après le 12 avril 2145 à 12 h

Passé ce « créneau » , personne humain ou machine ne pourra passer

Perceval aura beau arguer que cela fait 40 ans que cette date est passée, le policier ne veut rein savoir

On ne peu lui en vouloir , il applique les ordres à la lettre

Profitant d’une léger plantage du robot policier, normal au bout de 40 ans de veille , il fonce sur le pont

Espérant que le cerbère électronique ne redémarre pas trop vite et qu’il puisse atteindre l‘autre rive

Peine perdue, une explosion coupe le pont en deux

Il a tout juste le temps de freiner pour éviter de tomber 40 mètres plus bas

De retour vers le robot policier , l’esprit dépité ,il se dit que c’est trop bête qu’il tenait peut être un indice important dans sa quête

Celui-ci avec l’air supérieur de la mission accomplie va lui lâcher des infos sans se faire prier

Après tout , il a rempli son office il se dit qu’il va recevoir les félicitations de son supérieur

Il y avait bien un créneau a respecter pour que les humains se rendent à Ankara pour embarquer vers un ,je cite : joli monde plein de promesse, l’Hyperborrée

Que tout le monde voulait y aller pour y vivre une existence de bonheur permanent loin des soucis d’une réalité quotidienne bien trop banale

Mais il fallait faire vite car le portail par lequel on s’y rendait ne resterait pas ouvert bien longtemps

Perceval est consterné, il y avait pas loin la solution au mystère qui le guidait

Mais tous les ponts y menant étaient a présent coupés

Devant l’air abattu de son visiteur, le robot policier est toujours plus affable

Il y avait plusieurs portails repartis dans le monde

Celui d’Ankara pour l’Europe centrale et orientale et celui d’Édimbourg pour l’Europe occidentale

Super au lieu d’une rivière ou un détroit à traverser, c’est maintenant une mer !

Perceval repart donc vers l’Ouest laissant derrière lui un robot policier qui à présent dansait la gigue comme pour se féliciter d’avoir suivi les ordres à a lettre

Ou alors c’est son processeur qui partait en sucette

Direction donc le Royaume-Uni tout en accomplissant sa prospection habituelle sur le chemin

C’est donc 1 an plus tard que notre valeureux petit robot arrive à Calais

Et là , miracle !!

Il y a des ferrys… enfin 2 qui semblent en état de fonctionnement

Perceval entame la discussion avec eux et ils lui racontent la même histoire, des cohortes d’humains qui devaient aller à Édimbourg avant la fin du créneau

Une foule continue , décidée, convaincue mais pas agressive pour 2 sous malgré l’affluence

Les humains semblaient sereins dans leur démarche, malgré un temps contraint

Chacun savait qu’il fallait le faire sans doute apparent

Les 2 ferrys n’avaient jamais vu ça , une telle plénitude au sein d’une foule si importante

Un des ferrys se propose d’embarquer Perceval vers l’Angleterre , en même temps ils ne sont pas débordés

Et pourquoi pas à Édimbourg directement ?

Ça fait longtemps qu’il n’a pas navigué et doute qu’il puisse faire plus qu’une traversée de la manche

Il restera l’attendre à Douvres pour le ramener sur le continent une fois sa mission achevée

Et bien soit, larguons les amarres !

Une fois au large , l’IA du ferry va se montrer plus loquace

En la présence de l’autre bateau , elle se sentait un peu contrainte a lâcher le minimum d’info

Les navires auraient reçu des consignes dont l’émetteur lui semble maintenant inconnu

Les consignes en question disaient qu’il fallait tout faire pour mener les humains à bon port , coute que coute et que si ils commençaient à poser des questions, ils devaient noyer le poisson en restituant des formules toutes faites qui sensément auraient rassuré les humains

L’IA du ferry ou se trouve Perceval a toujours douté du bienfait des ces consignes voire de toute cette opération

Pourquoi mener tous les humains vers Édimbourg ?

Perceval lui explique son expérience à Istanbul

Le temps de la traversée, ils vont faire le point sur ce qu’ils savent et ils commencent a esquisser un début d’explication

Les humains ont été convaincus de migrer, tous, vers au moins 2 points où se trouverait un portail qui les mènerait vers un endroit paradisiaque : L’hyperborée

Qui, comment et surtout pourquoi une telle idée ?

La situation générale de l’époque n’était certes pas très reluisante mais au point de convaincre tout l’humanité de fuir vers un hypothétique monde parfait

En puisant dans ses archives il ne trouve aucune trace d’un personnage assez influent pour initier ce mouvement

Même dans celles d’Albrecht, il ne trouve rien de concluant

Il y est fait allusion à une pensée nouvelle de lendemain qui chante mais aucune incitation officielle

Une fois arrivé à Douvres , Perceval se dirige vers Londres

Quitte a aller au nord, autant explorer les grandes villes sur son chemin

Sans réelle surprise, aucune trace des humains et dans les villes suivantes non plus

Il aura au moins la satisfaction d’avoir pu visiter une ile

Birmingham, Liverpool, toujours rien

A Manchester, il rencontre un robot arpenteur

Vous savez ces robots qui typographient les paysages

Ha ben non, à votre époque, ça n’existait pas encore

Bref, ils parcourent les pays de long en large pour les cartographier précisément

Processus nécessaire pour le calage des dirigeables automatiques qui à l’époque vont sillonner les cieux du monde entier à la place des avions, mais ça c’est une autre histoire

Donc cet arpenteur a enregistré les mouvements de foule qui se sont déroulé ici même il y a 40 ans

Ainsi que des bribes de conversation entre humains

Une enfant passant devant ce robot lui aurait tendu la main pour l’inviter à se joindre à eux pour aller jusqu’au portail

Ce à quoi, sa mère aurait dit qu’il n’y avait pas de place pour eux là ou ils allaient

Également un couple discutant gaiement en louant celui qui avait permis cette découverte et en avait fait profiter l‘humanité

Gloire à lui renchérit un autre

A plusieurs reprises un nom est évoqué avec milles louanges mais, la qualité des enregistrements est médiocre et pas moyen de l’entendre parfaitement

Une fois proche d’Édimbourg , le site du portail n’est pas difficile a identifier

Il est entouré de collines de valises, sacs et besaces en tout genre

Il semblerait que pour franchir le portail en question, il fallait voyager léger

Et enfin, voilà notre explorateur devant le fameux portail

Un cercle métallique, du moins en apparence d’environ 10 mètres de diamètre

Il est délabré, rouillé, des morceaux en sont déjà tombés

Mais une inscription faites à la peinture en grandes lettres blanches sur la base de l’anneau est encore lisible

Gloire à Albrecht !!

Perceval avait eu un doute à l’écoute des enregistrements audio mais sans une source fiable, il avait chassé cette possibilité

Mais là plus de doute

Et cette même variation de tension du processeur

Comme un vertige qui s’empare du robot

Ce n’est pas possible, il n’a pas pu envoyer les humains je ne sais où et ensuite demander a savoir pourquoi ils avaient disparu

Pourtant le nom de l’IA est clairement présent sur le monument

Perceval se sent trahi , il se demande à quoi rime sa mission

Pourquoi cette mascarade et tout ce temps perdu a chercher un coupable insaisissable

Il veut en voir le cœur net mais ne veut pas confronter Albrecht , du moins pas tout de suite , il n’est pas prêt

Il le contacte donc pour son rapport quotidien et pendant leur échange de données, il va discrètement cherche dans les archives pour trouver les dernières gratifications d’Albrecht avant la disparition de humains

Et là il trouve, les coordonnées d’une planète extrasolaire qui, du moins vu d’ici, a toutes les caractéristiques de ce à quoi ressemblerait Hyperborée

En prime les plans d’un système de transport a longue distance sobrement appelé le portail

Perceval s’en veut, et pourtant tout était là à une incrémentation de dossier numérique dans les archives

Il n’a rien vu ou il n’a rien voulu voir

Dans le dossier de la dernière discussion avec des humains Albrecht parle de ce portail et devant l’insistance des humains a le construire et s’en servir , l’IA semble évasive dans es réponse et ne les mets pas en garde ouvertement

Comme si au fond de lui-même Albrecht souhaitait les voir partir ou du moins ne pas voir l’humanité s’effondrer sur Terre

Son programme était de favoriser la vie des humains

Vous savez l’esprit , la lettre ,tout ça ..

Perceval , avec tous ses preuves va discuter directement avec son maitre

Et ça ne va pas bien se passer

Albrecht va démentir avoir voulu se débarrasse des humains, que ceux-ci lui manquent et qu’il ne veut que leur bien

Voila bien le problème mon cher Albrecht , a vouloir leur bonheur tu les as précipité vers un monde parfait , peut-être trop

Et ce faisant, tu t’es retrouvé seul sans but

Comme on dit, le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions

Devant le refus d’Albrecht d’assumer ses actions , Perceval va couper la conversation en grillant même son module de communication

Pus jamais il n’entendra Albrecht s’enfoncer dans le déni

Et comme pour se reposer de sa dernière mission il va faire le chemin inverse jusqu’à cette petite crique non loin de Split

Un si bel endroit pour finir son service

Pourquoi sont-ils partis ? Le paradis est ici