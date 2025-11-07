Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

La poursuite

"Croyez-moi, je vous le dis tout net

Le monde se meurt, la nature se meurt, l’humanité se meurt

Oui le constat est implacable, brutal, fracassant

Les habitants de cette planète sont face à un danger, fichtrement mortel ce danger

Et devrions nous laisser les robots voler la création de dieu ?

Ces monstres mécaniques qui nous toisent du hait de leur pseudo-logique

Ces ignominies qui prétendent savoir ce qui est bon pour l’homme ?

Seul l’homme créature de dieu sait ce qui est bon pour lui

Les boites métalliques sans âme ne sauraient se mettre dans notre passage de la reconquête du jardin d’Éden

C’est à l’homme d’appliquer la loi du très grand

Seuls les élus pourront rétablir l’ordre sacré que les mécréants assistés par les robots ont tenté de mettre à terre

Soyez bénis mes frères qui mettront un terme à la folie robotique

La nature appartient à l’homme , ainsi l’a dit notre seigneur "

Ce discours dégoulinant d’empathie et de bienveillance et l’œuvre de Vladek Sorin le président du parti Humaniste

Parti qui n’aura jamais aussi mal porté son nom

Il avait été nommée ainsi pour supposément garantir la liberté et la dignité des humains face aux robots

Mais bon personne n’est dupe, Sorin n’en a que faire du bien être des humains , lui ce qui l’intéresse c’est de dégager les robots

Depuis sa plus tendre enfance il voue une haine sans borne aux éléments mécaniques qui peuplant la société dans laquelle il est né

Le monde de 2124 ,n’est pas un monde parfait , certes mais quelle époque peut arguer le fait d’avoir été une période tranquille

Non ce qui dérange Sorin ,c’est la popularité de ces machines qui œuvrent pour le bien de l’humanité et ce depuis plusieurs décennies

Pour le défendre, si c’est vraiment nécessaire, sa haine n’est pas apparue du néant

C’est dés sa plus tendre enfance que le giron familial l’a initié à ces idées radicales

Ses parents et grands-parents étaient déjà convaincu que la plèbe robotique avait pour seul but de « grand remplacer » les humains dans les taches et fonctions qui formaient le socle de toute société

Vous savez ces emplois de première ligne

Les Sorin avaient établi une tradition depuis plusieurs décennies

A chaque nouvel An , ils lâchaient un robot dans leur propriété non loin d’Amiens et ils le chassaient, jusqu’à ce que mort du robot s’ensuive, une fois même en dehors de la propriété dans le jardin d’un riverain

Plusieurs associations ayant eu vent de cette tradition pour le moins répugnante, avaient essayé de sauver les robots gibiers sans succès jusqu’à présent

Tout ceci au vu et au su de la force publique qui n’avait jamais cru bon de faire cesser ces exécutions

Sous le prétexte fallacieux que puisse qu’ils sont possesseurs des robots, ils pouvaient en faire ce qu’ils voulaient

Il y avait bien une loi ,celle du 11 février 2120 qui avait accordé le statut d’êtres doués de sensibilité aux robots

Mais cette loi étant mal fichue, elle laissait libre cours aux interprétations qui enrichissaient les juristes et avocats de tous poils

Les Sorin préfère les hommes, blancs faut pas déconner, aux robots

Ça vous donne déjà un aperçu de ce qu’est la famille Sorin

Vladek ,lui a du se dire que e n’était pas assez encore sur l’échelle de l’ignoble

Il va fonder un parti politique

Sa famille fut déjà par le passé un soutien aux diverses formations politiques qui allaient dans leur sens , pas celui de la fraternité ,vous vous en doutez

Le sien le parti humaniste ,va émerger doucement

Passant au début pour un groupe politique au mieux ridicule voire gênant, au fil des ans et des faits-divers montés en épingle il va gagner des points auprès d’une population qui parfois voudra des réponses simplistes à des questions complexes

La même vieille recette marche encore et encore…

Et profitant des scandales qui vont décimer les partis modérés , le parti humaniste va occuper toujours plus la scène politique européenne et fatalement accéder aux plus hautes instances dirigeantes

C’est ainsi que le 5 octobre 2124 Valdek Sorin devient le 4 éme président de la confédération européenne

30 pays et environ 550 millions d’habitants seront à partir de ce jour et pour un bon moment sous la coupe d’un parti extrémiste

A parti de ce moment c’est quasiment une chasse aux sorcières qui va être organisée

D’abord ce seront quelques lois et règlements qui vont prioriser des emplois dit « stratégiques »

Ensuite viendront les définitions plus larges de ces dits emplois qui n’auront plus rien de stratégique

Dans tous les domaines où les robots avec IA sont employés seront contrôlés

Une brigade spéciale de la police des robots sera montée

Elle aura le droit d’aller voir dans toutes les entreprises si les robots en question sont bien remisés

Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas s’arrêter là

Ça va être au tour du cadre familial, les robots domestiques avec IA sont interdits

Dans la rue ces robots sont susceptibles d’être arrêtés

A grand renfort de propagande, c’est la délation qui va faire son grand retour

Chacun doit prouver que les robots en sa possession sont rigoureusement indispensables et non dotés d’IA

Revers au combien prévisible de la médaille, les postes occupés par les robots mis hors service ne seront que partiellement et très lentement attribués à des humains compétents

Ce qui obligera un léger rétropédalage de l’administration Sorin à grand renfort de : « c’est pas notre faute mais celle des assistés incapables de faire le job d’une saleté de robot «

Parti humaniste qu’ils disaient

Autre conséquence une fuite dans la clandestinité des certaines machines

Des familles attachées à leur assistant domestique ne pouvant se résigner à désactiver ou ferrailler leur robot vont les aider à fuir

Des refuges vont se former dans divers endroits de la confédération européenne

Dans les forêts , logique, mais aussi dans les sous-sols des grandes villes

Et malheur à ces refuges si ils étaient mis au jour

Ce sont de véritables pogrom cybernétiques qui vont se dérouler , organisés par les groupes dit de « défense de l’homme contre la machine » à la solde du parti humaniste

Qui n’aura jamais aussi mal porté son nom

Ces milices, il faut bien les nommer comme ça , vont peu à peu remplacer les fonctionnaires en charge du démantèlement des robots

Il y a bien des initiatives citoyennes qui vont apparaitre ici où là pour prendre leur défense mais ils seront d’office catalogués comme agent perturbateur de l’étranger

Car oui et heureusement, en dehors des frontières de la confédération, ça rue un peu plus dans les brancards

Quand la chasse aux robots et devenue monnaie courante les pays limitrophes ont annoncé vouloir recueillir les machines qui souhaitaient fuir

On verra alors apparaitre des colonnes de robots fuyant vers des contrées plus amicales

Tout cela sous le regard soit indifférent, soit accusateur des populations locales voire même parfois sous les jets de pierre et autres cocktails Molotov

Il y a une chose que vous devez savoir sur les robots en question ,c’est qu’ils n’ont pas subi cette politique totalitaire

Ils ne se sont pas simplement fait à l’idée de partir pour des contrées plus accueillantes

Ils ont vu monter cette vague de xénophobie cybernétique d’un œil inquiet mais sans rester les bras croisés , si je peux le dire ainsi

Car en plus de rejeter les robots, le parti Humaniste avait aussi dans le viseur la politique précédente de conservation du patrimoine environnemental

Pour faire simple ; dehors les écolos et leurs lubies de protection de la nature !!

Il y en a assez de leurs idées à la con, la nature se régénère très bien toute seule pas besoin de l’aider

Et ça, la communauté robotique, quand bien même elle n’est pas concernée au premier plan, a parfaitement compris que l’homme a besoin de la nature pour vivre

Et 1ere loi de la robotique oblige, je cite : un robot ne peut faire de mal à un humain ou par son inaction laisser un humain être exposé au danger

Pour les robots, c’est simple sans nature l’homme est en danger, donc il faut protéger la nature

On peut parler de 1ere loi par extension

Logique et évident du moins pour les robots, plus que pour certains humains

Ils vont partir, certes mais pas les poches vides

Ça fait des années qu’ils côtoient les humains , qu’ils les aident dans de nombreux domaines dont celui de la protection de la nature

Et ils ont appris a connaitre les espèces en danger, surtout pour ce qui est de la botanique

Voyant qu’ils ne vont pas tarder à être poussés vers la sortie, ils vont préparer leurs besaces

Lequel prendra des graines, lequel équipé d’un compartiment frigo conservera des échantillons plus fragiles

Ainsi ce sont des milliers de robots qui vont embarquer discrètement des morceaux de la flore en danger

Et ces milliers de robots ne seront pas de trop pour tout sauver

Imaginez la démesure d’une telle organisation qui doit évidemment passer sous les radars de la police des robots

Cette dernière, avant de les expulser les a pistés, surveillé, espionné

Les machines ont dû établir un réseau de communication crypté et non interceptable par les humains

Et la solution pour ce fameux réseau sera fourni à travers le temps….

La Confédération européenne ,friande de normes, comme toute bonne administration a, au début de la commercialisation de masse des aides robotiques domestiques exigé que tout robot dispose d’un canal de communication de secours pour pister et/ou désactiver les robots

Système qui devait permettre de stopper un robot dans le cas hypothétique où il deviendrait « fou »

Cas qui n’est jamais arrivé

Mais le plus beau dans cette affaire, le canal ne devait jamais pouvoir être coupé ,jamais

Les fabricants des robots ont saisi l’occasion et ont demandé que ce canal serve aussi pour les mises à jour

Ce qui a été accordé et au fil des ans , ce canal a été oublié par le plus grand nombre

Seuls quelques techniciens y avaient accès pour vérifier que tout fonctionnait bien

Et en douceur les robots ont commencé a discuter via ce réseau

En message crypté à haute vitesse , des clics à peine détectables par un humain mais totalement compréhensible par les machines

Les robots forestiers donnant les indications aux autres concernant les espèces en danger

Les robots logisticiens organisant les prélèvements

Les robots cartographes établissant des circuits de collecte et de transfert

Le plus beau dans cette organisation ?

Il n’y avait pas de chef , juste une conscience collective soucieuse de la sauvegarde de l’environnement et de l’homme par conséquent

Les premières colonnes de migration des robots ne portaient rien avec elle ,on ne sait jamais avec les humains

Ils pourraient avoir envie de les détruire, les démonter ou si jamais l’info avait fuité de les inspecter à la recherche d’échantillons

Bon, le coté destruction eu bien lieu sans vraiment de surprise

Mais au bout de quelques passages de convoi robotique, les humains en on eu juste marre et l’indifférence remplacera doucement la colère , mis à part quelques exactions localisées

Et strictement aucun robot ne fut inspecté

Les machines tenaient l’intelligence humaine en trop haute estime, il semblerait

Sur les 6 mois que va durer cette migration technologique, le transfert des échantillons va se faire pendant 5 mois , une fois passé la « période d’essai »

A chaque fois , il s’agissait de petites quantités, dû à la taille des robots déjà mais aussi pas la paranoïa ambiante au sein des convois qu’un humain ait l’idée de fouiller un des robots

Les échantillons étaient très bien cachés au sein des machines

Décidément , ils ont considéré leurs anciens maitres avec beaucoup trop de déférence

OK ,c’est bien beau de vouloir organiser une arche de Noé mécanique et ambulante mais il faut pouvoir la recueillir quelque part

C’est en concertation avec les robots des pays qui vont accueillir les expulsés que vont se dessiner des espaces de sauvegarde clandestins

Pourquoi clandestins ?

La méfiance des robots pour les pays hôtes qui pourraient retourner leur veste

Et si jamais fuitait l’info de ce que transportaient les robots , ceux encore présents dans la confédération pourraient être interceptés

A l’abri des regards humains , au plus profond des zones sauvages les robots vont déposer leur précieuse cargaison et faire mine de continuer leur périple un peu plus loin et dans plusieurs directions

Comme ça, pas de questions sur un regroupement robotique au fin fond d’une foret

Et une fois l’opération finie, les pays hôte auraient beau jeu de dire qu’ils étaient au courant et que c’est avec leur bénédiction que tout ça avait pu se faire

C’est un chef-d’œuvre de planification et de logistique

Sauf que …

Le dirigeant d’un des pays receveurs, un poil trop impatient et voulant se venger d’un énième affront de Sorin a commencer a se moquer de ce dernier en racontant lors d’une conférence de presse que les robots honnis ne partaient pas les poches vides et que bientôt le président de la Confédération s’en mordait les doigts

Avant même qu’il ne finisse sa phrase, un conseiller se précipitera auprès de lui pour lui dire à l’oreille qu’il venait de faire une grosse bourde

Le visage du dirigeant en pleine décomposition va faire la une des journaux du monde entier

A une semaine de la fin de l’opération , alors que tout semblait se dérouler sans trop d’accrocs

Alors que les derniers groupes de robots avaient quitté les dernières grandes villes

Ça va être une ruée sur les pauvres robots à la traine

Le secret quant à l’essence même de l’opération ayant été maintenu in-extremis , personne ne saura ce que les robots ont pris avec eux

N’empêche qu’un déferlement de violence va se propager comme une trainée de poudre

Des chasses aux robots vont être ouvertes, soutenues officieusement par le gouvernement Sorin

Les machines attrapées seront démontées , dépouillées sans but précis

Juste une soif de violence, certains citoyens frustrés d’avoir été dupés se défouleront bêtement

Et quand bien même ils découvriront les échantillons, ils ne vont pas se poser la question du pourquoi une feuille ou une racine se retrouve au sein d’un robot

Le gouvernement Sorin est lui aussi dans le flou

Certains de ses membres vont penser à une intox pour faire passer les habitants de la confédération à des sauvages dénués d’empathie

Bref, c’est le chaos dans le campagnes , des milices vigilantes , comme elles se nomment , chassent les robots, les détruisent et les brulent

Provoquant des incendies qui vont d’autant plus fragiliser un écosystème déjà chancelant

Dans sa fuite en avant la police des robots va dépêcher des espions auprès des colonnes robotiques qui tentent de passer inaperçu

C’est ainsi qu’elle va avoir connaissance d’un type de robot un peu particulier

Un robot arbre

Le BTP était un gros employeur de robots avant l’arrivée de Sorin au pouvoir

Et malgré d’âpres négociations le secteur n’a pas eu d’autre choix que de séparer de ces machines pourtant très utiles

Dans l’inventaire desdites machines , il existait un engin lourd

Le Quadri D12 de la marque Wolfberg

Un quadrupède de 5 mètres de long, 2 mètres de haut et d’un poids de 5 tonnes

Sur son « dos », il pouvait transporter prés de 8 tonnes de marchandises

De plus il avait la particularité de rester parfaitement plat lors de ses déplacements

Son fabricant avait affirmé dans une publicité qu’il pouvait transporter un verre rempli à ras bord sans faire déborder la moindre goutte

Pour une fois la publicité disait vrai

Cette capacité lui donnait une démarche pour le moins chaloupée, reconnaissable entre mille

A tel point qu’il fut surnommé « la danseuse »

Les 800 exemplaires qui se trouvaient eu Europe ont servi surtout à transporter les robots les moins aptes à évoluer dans la campagne

A l’exception de 10 d’entre eux qui vont faire partie d’une opération dans l’opération

Les robots se sont rendu compte que les échantillons, c’est bien beau mais qu’il faudrait aussi transporter des arbres entiers, les plus fragiles, les derniers exemplaires remarquables

Ils furent donc, chargés sur le dos des « danseuses » avec moult précautions

Les capacités de ces machines permettaient de transporter l’arbre avec suffisamment de terre pour lui permettre de supporter le voyage

Ces équipages pour le moins originaux seraient accompagnés d’une garde rapprochée

Des éclaireurs, des suiveurs et des gardes du corps qui se sont porté volontaires pour prendre les coups à la place des quadrupèdes au cas où ils seraient attaqués

Risque faible mais non nul malgré toutes les dispositions prises

Ils ne voyageraient que de nuit et devaient établir leur itinéraire pour pouvoir se cacher dans une forêt le jour venu

Autant dire que ces périples furent longs, très longs

Ils étaient tout de même proche de la réussite quand ce fameux dirigeant a voulu faire le malin

Au moment de la curée sur les robots encore dans la Confédération , 6 des 10 groupes avaient franchi la frontière

1 avait du abandonner à la suite d’une défaillance majeure du quadrupède

1 autre était tombé dans une rivière à cause d’une berge qui avait cédé sous le poids de la « danseuse »

Les 2 derniers avaient encore 2 ou 3 jours de marche avant d’être à l’abri

Malheureusement les 2 robots arbres se feront repérer par les espions

Grâce à l’incompétence de la hiérarchie de la police des robots, la réponse va mettre du temps à se déployer

Imaginez donc, un de vos espions vous dit qu’il voit un robot avec un arbre sur le dos

Qu’il le voit bouger la nuit et qu’il disparait le jour

Le doute quand à la fiabilité desdits espions est permis

A force d’hésitations, c’est finalement l’armée qui est envoyée à la poursuite des robots arbre

Le président Sorin veut faire un exemple et montrer les muscles

Les militaires vont monter une embuscade pour clouer les groupes robotiques au pilori

C’est d’abord des drones qui vont être utilisés mais les robots gardes du corps disposant de brouillage un poil énervé, ils vont se révéler inefficaces

Ordre est donné de passer au missile antichar

Mais de nuit, ce n’est pas simple de distinguer un robot qui comme par magie n’émet pas de chaleur sur laquelle pourrait s’accrocher le capteur infrarouge du missile

Les robots étaient conçus à l’origine pour ne pas trop chauffer ,des fois le hasard fait bien les choses

Mais de jour vous me direz, hé bien impossible de les débusquer, certains robots utilisés par les chasseurs avaient des connaissances en matière de camouflage

Connaissance qu’ils ont mis à profit via le réseau de communication crypté

Malgré tous leurs efforts de discrétion, un des groupes va être repéré

Et au beau milieu de la nuit, à moins de 5 kilomètres de la frontière, ce sont pas moins de 8 missiles anti char qui vont être tirés contre le robot arbre

6 vont le frapper en plein centre

1 va taper le sol

Et 1 va ricocher sur la carcasse du quadrupède pour retomber au sein d’une section de militaires faisant de nombreux blessés

Les images en direct de la télé d’état montreront les soldats faire la fête autour de la « danseuse » et son arbre en train de bruler et achever les robots accompagnants à coup de rafales d’armes automatiques

Reste encore un groupe qui va apprendre la nouvelle en direct , et qui va placidement continuer son chemin et essayer de gagner le zone sure dans les temps

Tout à leur joie de la mission accomplie, les militaires vont oublier les rapports des espions qui essaye de garder la trace du dernier groupe

Celui-ci est à 7 heures de la frontière

Dans la confusion la plus totale, une section est envoyé pour répéter le scenario de la précédente embuscade

A la manière de cowboy ils vont atterrir avec tambours et trompettes à quelques centaines de mètres du groupe de robot

Ceux-ci semblent parfaitement imperturbable malgré le raffut ambiant

Ils sont déterminés a atteindre leur zone de sécurité à tout prix

Les soldats se mettent en position, ajustent la visée et lancent les missiles

8 missiles , 8 explosions

Les soldats exultent, Sorin qui regarde le spectacle à la télé aussi

Il aura eu raison des ces satanés machines diaboliques

Le jour se lève , les flammes au loin situent l’endroit où les missiles ont fait mouche

Un reporter s’approche pour faire de belles images du dernier robot arbre finissant de se consumer

Quelle n’est pas sa surprise de ne pas le trouver et de voir une série de pas qui vont droit vers la frontière

Ce reporter sera le premier à comprendre ce qui s’est passé

Tous les robots gardes du corps et suiveurs se sont sacrifié en se mettant sur la trajectoire des missiles pour que ces derniers explosent à plusieurs mètres du Quadrupède

Les flammes ont alors dissimulé la fuite de celui-ci

Et maintenant il est à 1000 mètres de la frontière

Le reporter revient en courant vers les soldats occupés à recevoir les félicitations du président

La stupéfaction cède le pas à un cafouillage complet chez les militaires qui vont en courant à la poursuite du robot arbre qui arpente seul dorénavant la zone frontalière

800 mètres

Entre deux moments de courses effrénées tirent sur le robot avec leur fusil d’assaut, mais essoufflés , ils loupent leur cible

Et ils repartent en courant, s’arrêtent pour tirer et re ratent le robot

600 mètres

La campagne qui voit le jour se lever est rayée de balles traçantes qui essayent avec peu de succès de toucher le quadrupède

Lui il avance sans dévier de sa route , calmement assurément

400 mètres

Les soldats en charge des missiles antichar arrivent avec le dernier missile en stock

Ils se mettent en position ajuste le viseur sur le robot

Et hésitent

200 mètres

Depuis quelques secondes un léger bruissement est apparu et il se transforme en un grondement sourd

La terre commence à trembler

Le grondement s’amplifie le tremblement aussi

Et comme un diable surgit de sa boite une marée de robots déboule en direction de la danseuse et la noie littéralement derrière un mur de métal

En quelques secondes des centaines de robots petits moyens, grands s’empilent pour former un mur infranchissable qui cache le robot arbre des tireurs missile

50 mètres

Ces quelques instants de sidération vont permettre à toutes ces machines de passer la frontière

Les militaires sont quand même déterminés à tirer cet ultime missile

Mais les gardes-frontières du pays limitrophe vont vite les dissuader

C’est ainsi que naquit la légende de la « danseuse de 13 tonnes » qui sauva le Sorbier d’Europe

Et pour la petite histoire , Sorin perdra les élections suivantes pour avoir mis à genoux l’économie européenne celle qu’il avait garantie sans robots