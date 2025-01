Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui ,c’est fiction

La fuite

Bruit de sirène de police

Urbain Lazare est maintenant un fugitif

Poursuivi par toutes les polices du monde

Il a réussi a fuir avant que les forces de l’ordre investissent son labo

Lucius, son père lui est resté dans ce labo a attendre docilement son arrestation

Il n’a opposé aucune résistance

Il a même décrété fièrement qu’il était l’instigateur de toute cette opération et qu’il en assumait toutes les conséquences

Que son fils était le jouet de son emprise et n’avait été mis au courant qu’au dernier moment

Était-ce une stratégie pour permettre à ce dernier de prendre de l’avance dans sa fuite ?

Ou était-ce un dernier sursaut d’orgueil ?

Je pencherais plus pour la deuxième explication

Toujours est-il que le portrait d’Urbain est affiché un peu partout , Il y est spécifié qu’il est recherché pour trafic d’organe et expérimentations sur des humains . Dans la description, il est indiqué qu’il doit être accompagné d’un Placato

Mais bon ,rien ne ressemble plus à un Placato qu’un autre Placato

Toutefois il n’est fait aucunement mention du caractère, comment dire hors norme du robot

Parce que oui, le transfert a fonctionné et l’esprit d’Ézéchiel son garçon est implanté dans le robot

Le garçon a remarquablement encaissé le transfert, ce n’était que le 3 -ème essai de cette procédure et les 2 premiers ne s’étaient pas vraiment bien passés

Dans la panique du moment Urbain n’avait pas pris le temps de vérifier si tout s’était bien déroulé et il sera soulagé de voir, un peu plus tard , que tout l’esprit de son fils aura bien été transféré

Celui-ci restera toutefois mutique ne s’exprimant que de rares fois

Mais son comportement montrera une bonne stabilité émotionnelle, au vu de ce qu’il aura enduré, bien sur

Il n’empêche qu’Urbain doit fuir et trouver un coin pour vivre en toute tranquillité avec Ezéchiel

Il va trouver refuge dans a communauté libre des lacs de Plivitce en Croatie

Micro-état auto-proclamé qui accueille tous les possesseurs de Placato qui auront refusé de s’en débarrasser et les auront extraits du réseau pour qu’ils ne soient pas éteints

Quoi de plus logique après tout , noyer son robot dans la masse d’autres robots tous identiques dans un contexte libertaire où personne ne lui demandera de se justifier

Au bout de quelques mois les habitants de la communauté vont commencer a se poser des questions sur le comportement de son robot

A son entrée il a expliqué à son fils qu’il ne faudrait pas attirer la curiosité des autres membres

Il lui a dicté une conduite a tenir , ce qu’un Placato pouvait faire ou ne devait surtout pas faire

Mais demander une telle discipline à un gamin de 6 ans…

Au début le garçon va tenir son rôle ,il pourrait se relâcher le soir dans la caravane qui servait de logement à Urbain

Et fatalement , le naturel du garçon va revenir

Urbain va un temps amadouer ses congénères en expliquant que son robot a été endommagé lors de l’extinction massive et qu’il avait tant bien que mal réussit à le rafistoler

De plus son statut de médecin va l’aider a s’intégrer et conduire ses camarades a être moins regardants

C’est toujours bon d’avoir quelqu’un avec ces compétences dans un groupe qui prône l’autarcie

Et qui bizarrement doit faire face à un nombre anormalement élevé de blessures ,des coupures ,des ecchymoses et même une fois une plaie qui ressemble étrangement à un blessure par balle

Urbain a vite appris que pour être tranquille il ne fallait pas poser trop de questions

Bon il n’est pas naïf , il sait bien que pour subsister , les membres du groupe vont « chercher » de quoi remplir la marmite dans le environs

Et que ,les voisins ne sont pas totalement perméables à l’esprit de la communauté

D’où les divers stigmates a soigner

Voire même plus que ça , un soir un nouveau venu va se retrouver sur la table d’opération, le bras arraché lors d’une opération de chapardage de denrées dans un silo de stockage de grains

Le système de remplissage du silo s’est mis en route sans prévenir alors que le malheureux avait le bras à l’intérieur

Les corvées ingrates sont attribuées au nouveaux, une sorte de bizutage

Sauf que là

Le transport du pauvre homme a pris trop de temps et il aura perdu beaucoup de sang avant de rejoindre le médecin

Celui-ci ne pourra pas faire grand-chose dans ces conditions et malgré des efforts désespérés , l’homme dont il ne connaissait même pas le nom mourra

Au bout de quelques mois, Urbain arrive au bout de ses économies

Le peu d’argent avec lequel il était parti ne pouvait le faire tenir en cavale très longtemps

Il va en parler avec le chef de la communauté qui va lui proposer un marché

Et quel marché !

Karl ,le chef de la communauté a remarqué lui aussi que le Placato d’Urbain est plus dégourdi que les autres et qu’il pourrait être utile pour leurs opérations de récupération de victuailles

Comme c’est joliment dit

Vous imaginez bien qu’Urbain va refuser catégoriquement

Mais bon il faut bien manger et Karl revient le voir quelques jours plus tard avec une offre qui laisse moins de place à un refus

Un nouveau venu est allé voir Karl pour lui dire qu’il avait reconnu Urbain d’après son avis de recherche

Le marché est clair , soit Urbain et son robot les aident ou alors il se pourrait qu’une patrouille de police passe dans le coin et lui tombe dessus

Plus le choix , le duo père et robot va devoir tremper dans les combines de Karl

La première expédition sera calme, relativement seul un fermier du coin va les menacer de loin avec son fusil

Les expéditions vont se succéder à un rythme soutenu, le duo Urbain/Placato va faire des merveilles

L’ingéniosité d’Urbain liée à l’agilité et la débrouillardise d‘Ézéchiel vient à bout de tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer lors de leur « sorties »

La dangerosité va aller crescendo a mesure que les expéditions se succèdent

Karl devient de plus en plus exigeant et ne fait guère cas de leur sécurité

Les menaces lointaines des fermiers vont se transformer en balles qui ne sifflent pas loin des têtes

Urbain essaye bien de se rebiffer, mais Karl agite toujours la même épée de Damoclès

Les vols vont bientôt ne plus se résumer à de la nourriture

Ce sera bientôt des métaux, des objets de valeur, des appareils électroniques…

Jusqu’à cette nuit où il vont tenter d’explorer un entrepôt signalé par un éclaireur

Un bâtiment discret mais très bien protégé ,détecteurs de mouvement, sirène, projecteurs, forcement une cible de choix

L’approche devra être discrète et seul Ézéchiel en sera capable

Et pour cette mission il sera équipé d’une mini caméra qui retransmettra en direct sur un écran devant Karl ce que le robot va découvrir dans l’entrepôt

Commence alors sa progression dans l’herbe haute qui entoure le bâtiment

Il se déplace en rampant ,du moins autant que sa forme le lui permet

C’est fou toutes les capacités qu’Ézéchiel a su déployer depuis qu’il habite ce corps mécanique.

Il a réussi a tirer parti du plein potentiel de son hôte , a croire que les modèles « normaux » sont bridés par une IA timide

A croire que cette dernière n’a pas été développée entièrement au moment de la commercialisation du robot ou que ses concepteurs avaient une idée derrière la tête..

Toujours est-il que le robot avance à bon rythme dans la végétation , sauf que ..

Arrivé a quelques mètres du bâtiment , l’herbe est remplacée par du gravier , la tuile !

Vous avez déjà marché sur du gravier

Vous savez qu’il est impossible, ou presque, de s’y déplacer en silence

C’est pourtant ce que va devoir faire le Placato

Va alors se dérouler l’intrusion la plus lente jamais observée

Le robot va marcher extrêmement lentement

A tel point qu’un guetteur , posté un peu plus loin va dire que le robot est planté au milieu du parterre de gravier , en panne

Mais non … , il se meut si lentement que de loin on ne perçoit quasiment aucun mouvement et seule une observation prolongée permet de percevoir un mouvement

Et parcourir le plus vite possible la zone , avec l’espoir de ne pas se faire repérer ?

Non plus, des projecteurs à détecteur de mouvement entourent le bâtiment

Et la lumière est le pire ennemi de ce genre d’exercice

Non pas la lumière en elle-même mais les conséquences induites du fait que cela fait de vous une cible bien tentante

Le robot parvient enfin au bout de la zone gravillonnée en même temps que de la patience des hommes qui attendent cachés dans les fourrés

Karl bouillait et avait déjà mis en garde Urbain 2 fois, la troisième aurait été la dernière

Il ne finirait pas encore avec une balle dans la nuque, pas encore

Bon Ézéchiel est au pied du bâtiment, il va falloir y entrer maintenant …

Étonnement, ça va être la partie la moins complexe de l’opération

Une fois à l’intérieur , le robot commence l’exploration et ça va être court

Le bâtiment n’est constitué que d’une pièce et cette pièce est occupée par un vaisseau spatial

Plus exactement par une caricature de vaisseau spatial, une soucoupe volante

Elle mesure environ 15 mètres de diamètre pour 6 de haut, elle repose sur 3 jambes et comme le veut le cliché elle est chromée

Au fil de l’évolution du robot autour de l’engin, la perplexité envahit les hommes penchés sur l’écran de contrôle

Qu’est-ce que ce truc fout là ? au fin fond de la campagne croate ?

Ils sont tombés sur quoi un repaire d’extraterrestres ?

L’équipe est partagée entre la méfiance et l’envie d’en savoir plus

C’est la curiosité qui va l’emporter

Zach demande à ce que le robot trouve le panneau de commande de l’alarme et la coupe

Il sait bien que ses hommes n’auront pas la discrétion et la patience du robot pour approcher le bâtiment

Le panneau est facilement trouvé et l’alarme neutralisée

Au signal du robot , les hommes se précipitent vers le hangar

Karl leur a bien dit de le faire discrètement au cas ou mais peine perdue , c’est l’équivalent d’un troupeau de bovidés qui coure en direction du bâtiment

Ézéchiel a commencé a ouvrir la grande porte quand les hommes arrivent

Excités, ils sont quand même impressionnés par l’engin, ils n’osent avancer ou alors timidement

Ce qui laisse le temps à Karl et Urbain de les rattraper ,eux aussi sont impressionnés mais ils seront les premiers a apercevoir les faisceaux lumineux qui encadrent le vaisseau

Mais déjà un des hommes de main de Karl ,le plus hardi marche vers la soucoupe et sans s’en rendre compte va couper un des faisceaux

Il n’aura même pas conscience de ce qui lui arrivera

Par contre les autres vont bien s’en rendre compte

Un léger sifflement , un éclair et c’est la tète du coupeur de faisceau qui va tomber dans un bruit sourd, la découpe est tellement nette et fulgurante que son corps va encore faire un pas avant de s’effondrer

Il faudra quelques secondes à la troupe pour réaliser ce qui vient de se passer , quelques secondes qui suffiront pour voir un point rouge apparaitre sur la poitrine de chacun d’entre eux

A partir de ce moment c’est le sauve qui peut

Trop tard.. déjà les premiers rayon laser touchent les moins rapides

L’étendue des effets dédits rayons est effrayante

Un homme est coupé en deux verticalement, un autre a la cage thoracique qui explose

2 des hommes se percutent dans leur fuite ils seront touchés ensemble par un éclair qui va les faire exploser, les fragments de leurs dépouilles vont se mêler dans un amas de chair déchirée et d’os broyés

Un autre sera pris dans un cône de lumière qui va le vaporiser, ne laissant de lui qu’une ombre projetée sur le sol

Un rond noir va apparaitre sur le sol de l’entrepôt, un des hommes dans sa fuite va marcher dessus et tomber dedans comme dans une trappe. Juste après le rond disparait

Un autre rayon va provoquer la combustion de 3 hommes, heureusement leur supplice ne durera que quelques instants tant le feu qui les consume est intense

Karl va échapper à cette hécatombe en se servant d’un de ses hommes comme d’un bouclier humain

L’infortuné se fera trouer le crane par un de ces rayons implacables

Karl lui court dans l’herbe haute comme un dératé et arrivé à bonne distance ralentit pour contempler de loin l’entrepôt mortel

Erreur , la machine qui rampe à toute vitesse à sa poursuite n’en demandait pas tant

Lui ne verra les herbes bouger qu’au dernier moment et hurlera de douleur quand elle lui broiera les jambes

Une fois tombé il la verra beaucoup mieux cette machine

Et c’est un dernier hurlement d’horreur qui va sonner la fin du carnage

Le calme qui envahit la zone qui quelques secondes auparavant résonnait comme un des cercles de l’enfer, est irréaliste

Comment la situation a pu virer au cauchemar de manière si fulgurante et retourner au silence aussi rapidement

Urbain aimerait bien avoir l’explication

Il aimerait aussi savoir pourquoi il est le seul survivant

Dés le déchainement des enfers dans l’entrepôt il s’est jeté sur Ézéchiel pour le protéger en faisant barrière de son corps

Protection illusoire au vu de l’efficacité des armes déployées ici.

Nul doute que si il avait été visé il ne serait plus de ce monde Ézéchiel non plus

Mais donc pourquoi ?

Pour toute réponse, une trappe s’ouvre dans la partie basse de la soucoupe

Et rien , personne n’en sort

Urbain et Ézéchiel se relèvent et se dirigent vers l’ouverture

Ce dernier signifie qu’il entend une voix dans sa tète qui lui demande de monter à bord

Mais seulement lui

Et sans plus d’explication, il va vers la soucoupe

Sans répondre à la question de son père ni sa mise en garde et encore moins son injonction a s’arrêter

Urbain le suit jusqu’à la trappe mais alors que le robot grimpe à bord du vaisseau ,un point rouge apparait sur sa poitrine

Au vu de ce qui vient de se passer quelques instants auparavant ,il estime qu’il est plus sage de ne pas avancer et il voit le Placato entrer docilement dans le vaisseau

Il va prudemment reculer de quelques mètres histoire de ne pas tenter le sort et être la victime d’une nouvelle arme démentielle

C’est au bout d’une heure que le robot va ressortir comme si de rien n’était

Il va l’entrainer dans la soucoupe , Urbain restant sur ses gardes et guettant l’apparition d’un point rouge brillant sur son corps

Il va suivre Ézéchiel dans le vaisseau jusqu’au poste de pilotage ou un écran va s’allumer sur un visage humain

Qui va expliquer le fin mot de l’histoire

La soucoupe en question est l’œuvre d’un homme Prosper Vorbarian

Inventeur de génie qui est né en 2556

Il a entre autre inventé un mode de propulsion révolutionnaire mais que personne ne comprend et une intelligence artificielle , une vraie

Cette dernière l’a aidé à créer un système de voyage dans le temps et là c’est Prosper qui ne sait pas comment ça marche

L’IA a toujours fait planer un voile de mystère à ce sujet

Prosper et l’IA qui se fait appeler EGO ont sillonné l’univers de long en large à la recherche d’artefacts originaux par gout de la collection et aussi pour le business

Il faut bien vivre

C’était le rêve de Prosper , sillonner tous les mondes connus et trouver la perle rare, la pépite qui serait le prochain joyau de sa collection

Il aurait été inspiré par les récits écrits par un certain Jules Verne

Ils ont agit de concert pendant près de 30 ans jusqu’à ce qu’ il y a 4 mois de ça ils entendent parler d’une communauté situé dans cette région et qui recueillerait des dissidents et leurs Placato

Et qu’en particulier un de ces robots présenterait des aptitudes eu communes

Urbain et Ézéchiel échange un regard inquiet

Prosper ,une fois le vaisseau à l’abri dans ce hangar ,est parti à la rencontre de cette fameuse communauté accompagné d’un Placato bénin pour pouvoir s’y intégrer sans éveiller les soupçons

Il comptait bien voir ce fameux robot hors normes et pourquoi pas l’étudier et si les circonstances le permettent de repartir avec…

Urbain est consterné , lui qui pensait être passé sous les radars

Mais Prosper , il est où ?

Depuis 3 mois plus de nouvelles

Et les ressources d’Ego en dehors du vaisseau sont inexistantes, il ne dispose que d’un capteur situé sous l’aisselle droite de Prosper pour le suivre et veiller sur ces constantes

Capteur qui a cessé de fonctionner brutalement laissant Ego dans le brouillard

Il ne pouvait donc qu’attendre un hypothétique retour du bonhomme

Urbain est au plus mal , il est pale , il transpire et si le malheureux à qui il a tente de porter secours c’était … ?

Ego veut connaitre la cause de son trouble

Urbain demande si il peut voir un portrait de Prosper

Le nouveau visage affiché sur l’écran ne laisse aucun doute

C’est bien Prosper qui est mort malgré ses soins

Étrangement Ego ne semble pas tant affecté par la mort de son créateur

Urbain le saura plus tard, Prosper avait paramétré l’IA avec une empathie proche de zéro

Un silence pesant s’installe dans le poste de pilotage

Urbain se demande si Ego réfléchi si il doit le tuer pour n’avoir pas pu sauver Prosper

Les paroles suivantes d’Ego vont un peu déconcerter Urbain

L’IA a choisi son nouveau maitre si l’on peu dire celui qu’il accompagnera dans les missions qu’il entreprendra tout en respectant les ordres dictés par Prosper

L’IA sera en quelque sorte l’exécuteur testamentaire de son premier maitre et créateur

A la phrase : je remets entre vos mains mon existence et l’intégrité de ce vaisseau , prenez en soin et faites rayonner l’esprit de Prosper Vorbarian au fil de vos quêtes , qu’il en soit ainsi

Urbain s’éclaircit la gorge mais avant qu’il n’ai pu dire le moindre mot , Ego le coupe dans son élan

Pas vous.. lui

Lui ?

Le robot

L’homme se sent un peu seul et un peu idiot

Mais pourquoi le robot ?

Il se trouve que quand Ézéchiel est entré seul , il a pu discuter avec l’IA

Cette dernière avait perçu la particularité du robot dès son entrée dans le hangar et avait décidé de l’épargner

Le comportement de l’homme qui s’est précipité pour le sauver du massacre l’avait intrigué et voulant en savoir plus l’avait lui aussi en vie

Ézéchiel lui a donc raconté toute son histoire

Et l’IA a donc choisit le petit robot pour continuer sa mission

Ce dernier accepte la charge qui lui est confié à une condition , que son père les accompagne

Pour Urbain ,c’est un grand moment de solitude quant il connait le fin mot de l’histoire

Et si jamais il venait a ergoter sur son statut d’humain de compagnie , Ego pourrait le livrer à la police

L’IA avait accès aux réseaux d’information et avait épluché toutes les infos au sujet d’Urbain Lazare

Et c’était pas joli

Urbain ,résigné accepte le deal conclu sans lui

Pas vraiment le choix …

C’est ainsi que Ézéchiel et son père vont découvrir un nouveau monde fait de voyages spatiaux et/ou temporels

Ils vont être initiés au business des reliques précieuses , des objets témoins d’époques passées ou futures bien souvent tourmentées

Au fil des ans , l’équipage de la soucoupe va se faire une jolie réputation dans le domaine

La combinaison IA ,robot et humain va prouver son efficacité et sa complémentarité

Mais toutes le bonnes choses ont une fin et lors d’une opération de récupération d’un robot ,le trio va faire la rencontre d’un concurrent un poil expéditif

Certes le milieux n’est pas reconnu pour sa diplomatie, son haut niveau d’élégance mais il y a un code de conduite

On peut tricher , être flou avec le concept de propriété ,faire des petites entourloupes mais jamais on ne s’en prend physiquement à un concurrent

Celui-ci va transgresser cette dernière règle en éperonnant le vaisseau d’Ego alors qu’Urbain et son fils sont sur le terrain a négocier le robot qu’ils convoitent

Le père et son fils arrivent à temps pour faire cesser l’assaut mais les dégâts sont trop importants, Ego est condamné

Ils vont bien tenter de transférer l’IA mais Prosper n’avait pas prévu de cas de figure et elle va rester prisonnière de l’engin

La mort dans l’âme le duo père fils doit faire ses adieux à celui qui les aura permit de découvrir un monde sans frontière et sans personne à leur trousse

Un monde ou ils auront pu vivre comme ils l’entendaient ,sans devoir fuir à chaque fois qu’on les reconnaitrait

L’espace et le temps ont cette capacité a vous permettre de vous refaire une vie

Ego va leur demander une dernière faveur , le remorquer sur une trajectoire qui va l’emmener plein pot vers le cœur du soleil

L’IA ne voulait pas se voir mourir à petit feu , c’est étonnant comment elle avait quand même réussi à devenir humaine au contact d’Urbain et du robot

Le père et le fils vont accompagner aussi loin que cela leur sera possible la soucoupe dans son dernier voyage

Et lui promettront de perpétuer l’esprit de Prosper

Ce qu’ils feront pendant près de 10 ans

Avec toutefois quelques péripéties

Comme celle qui conduira Ézéchiel a se retrouver blotti dans le coin d’un atelier de menuiserie au fin fond de la Bretagne de années 1930

Et ce sera à mon tour de les rejoindre pour être initié à cette vie palpitante de chercheur d’artefacts au fil des planètes et des siècles

Et si vous vous posiez la question, oui j’ai vite su les tenants et les aboutissants de leur histoire

C’était le contrat établi au début de notre collaboration ,je devais savoir où je posais les pieds

Urbain avait beaucoup réfléchi à ce qu’il avait fait subir à ces 2 garçons pour que le sien puisse vivre

Il n’en était pas fier , et il devrait vivre avec le poids de cette culpabilité jusqu’à la fin de ses jours

Lorsqu’Ezechiel lui avait été volé, il avait pu éprouver ce sentiment de terreur de voir son enfant lui être soustrait sans pouvoir faire quoi que ce soit

Ce sentiment d’impuissance dans son rôle de protecteur l’a beaucoup remué et il a décidé d’expier ses fautes en l’assumant pleinement

Ce qui lui coutera cher