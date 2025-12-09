Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

La face cachée

Imaginez

Vous êtes sur la Lune au fond d’un cratère durant la période nocturne

Vous marchez en direction d’une colonie ,avec pour seule aide un GPS

Dans le noir quasi-total , vous percevez des vibrations

Comme si une multitude de petits animaux couraient autour de vous

Je vous présente Usul pour unité de surface de l’union lunaire

Il s’agit d’un petit robot en forme de pyramide a base triangulaire monté sur 3 fines jambes qui se terminent par une sphère

Sur sa face avant il dispose d’une batterie de capteur , les antennes de communication se situent quant à elles sur la partie arrière de l‘engin

Il mesure environ 20 centimètres de large pour environ 15 de haut

Il pèse sur la Lune, 3 kilos

Son camouflage gris brun et sa petite taille le rendent difficilement repérable sur la surface lunaire

Justement sa taille et son aspect chétif peuvent surprendre et douter de ses capacités opérationnelles

Combien de fois ne vous ai-je pas dit de vous méfier de l’aspect de tel ou tel robot

Qu’il soit débonnaire, pataud ou gringalet

Ils se révèlent souvent de redoutables combattants

Et là encore une fois ce sera le cas mais j’y reviendrais plus tard

Vous l’avez compris notre histoire se passe sur la Lune

La Lune depuis la nuit des temps, sans jeu de mot, fascine l’humanité et y poser le pied a été de logue date un challenge

On y pensait déjà au 17 eme siècle

En 1969 ce sera chose faite mais de manière expérimentale et épisodique , voir anecdotique

La première colonie permanente s’y installera en 2089

Une aventure internationale montée avec moult difficultés mais la promesse de l’exploitation de l’hélium 3 avait permit de graisser les rouages ho combien grippés des vanités nationales

On dit que ce sont les math ou la musique qui sont le langage universel , que nenni ,c’est le fric

Donc premier projet après l’échec de la colonie américaine baptisée Indépendance suite à la fuite du réacteur nucléaire en 2078

Accident du à , comme souvent, un laxisme de niveau cosmique quant à la sécurité du réacteur en question

Base américaine qui deviendra un mausolée par la force des choses conservant en son sein 34 hommes et femmes qui auront vécu un supplice en veillant a ce que la contamination radioactive ne se dissipe pas en dehors de l’enceinte de la base

Base qui sera ensuite enterrée sou plusieurs tonnes de régolite associée à du graphite amené à grands frais depuis la Terre

Aucune augmentation notable de la radioactivité ne sera ensuite mesurée mais cette tragédie condamnera l’accès à la mer de la tranquillité

Obligeant les futurs projets a migrer vers les mers les plus occidentales du point de vue terrestre

Et donc le projet international, hors États-Unis , regroupera les grand pays européens (France, Allemagne, Belgique, Espagne et Italie), l’Australie ,le japon et le Brésil

Il y aura bien de grosses réticences de la part des États-Unis pour empêcher tout retour sur le satellite

L’opinion publique US y étant évidemment réfractaire

Mais aussi pas un sordide calcul politico-financier sur base de : puisque moi je ne peux y aller ,alors vous non plus ,vous n’y retournerez pas

On reconnait bien le comportement adulte maintes fois célébré des États-Unis

Toujours est-il que le projet Cyrano va se concrétiser

Rassurez vous , pour la fourniture d’énergie , c’est un réacteur à fusion japonais qui sera utilisé

Plus lourd, plus cher mais tellement plus sécurisé

Et qui tournera bientôt à l’hélium 3 lunaire , ça c’est du circuit court

Au démarrage ce sera très compliqué, il faudra d’abord tout découvrir en matière de transit lunaire

Les américains ne voulant aucunement partager leur savoir -faire

Les premiers envois lunaires seront des échecs, logique dira-t-on mais frustrant

Et finalement au bout de presque 10 années de test, d’expérimentations, de remises en question, les premiers habitants permanents de Cyrano entreront dans leurs quartiers le 12 octobre 2089

Ce ne sera qu’un modeste module qui accueillera 6 personnes mais qui marquera un jalon dans cette entreprise internationale qui va ensuite se développer très vite

Les modules vont arriver au rythme d’un tous les 3 mois , rythme hallucinant qui mettra les équipes de fabrication à genoux

Mais cadence nécessaire pour ne pas faiblir, ce pour plusieurs raisons

Le moindre ralentissement serait perçu comme une faiblesse par les ennemis du projet qui sauteraient sur l’occasion pour en demander l’arrêt

Pour que tout le mode soit occupé par le travail, histoire qu’il n’y ait pas une tète qui dépasse de la masse et commence apposer des questions sur le pourquoi de la chose

Les grands projets ont parfois les bases les plus fragiles

Et aussi mais surtout pour l’aspect retour sur investissement

Des sommes folles ont été dépensées avant même que les premiers modules arrivent sur la Lune et les opinions publiques des membres vont commencer à demander des comptes

Ce qui va arriver assez vite, à peine 1 an après la mise en route du pôle de récolte de l’hélium 3, les premiers vaisseaux lunaires arrivent sur Terre

Leurs soutes chargées du précieux gaz

Pendant 10 ans Cyrano sera la seule base permanente sur la Lune

Jusqu’à ce qu’une nouvelle lubie s’empare des ultra-riches

Un premier, le 2eme le plus riche au monde va se mettre en tête d’avoir sa base perso , sa villa de luxe au Bahamas ne lui suffisait plus

Mais quand je vous parle des ultra-riches, je vous parle de multi milliardaires

Le ticket d’entrée pour cette lubie est de 20 milliards

Autant dire que cela écrème gentiment les candidats éventuels

Ce sera une première base privée pouvant accueillir 20 personnes , personnel de maison y compris hein, dans ce monde on aime son petit confort

Viendront ensuite , une deuxième, une troisième et pour finir 8 seront construites

Rivalisant de luxe et de gadgets high-tech

Logiquement, le prix des vols vers la Lune va baisser et dans une spirale vertueuse, selon certains points de vue, et les excursions lunaires vont se démocratiser

Mais bon, on ne va pas voir des foules de touristes débarquer sur le satellite du jour au lendemain

Un aller-retour sera facturé 250 000 euros

Ce sera d’abord le survol de la Lune a basse altitude

L’étape suivante verra des vaisseaux se poser pour permettre aux passagers de fouler le sol lunaire le temps d’une photo

Ensuite ce seront de vaisseaux plus gros qui se poseront pour quelque jours permettant aux vacanciers de flâner

Viendra après un hôtel permanent, à la suite ce sera un complexe tout option qui sortira du sol

La révolution de l’hélium 3 faisant son effet , le cout du voyage va baisser de manière spectaculaire

Ce sera l’avènement de l’ère des colonies permanentes

Des groupes de citoyens qui ne retrouvent plus leur place sur Terre vont déménager à 380 000 kilomètres de la planète

Des groupes pas forcément organisés, qui vont penser que construire sur la Lune n’est qu’une question de bonne volonté et de débrouillardise

L’effondrement littéral des 2 premières colonies de ce type vont calmer les ardeurs

Vous seriez en droit de vous demander comment des installations non-conformes ont pu être construite sur la Lune

D’après les textes législatifs internationaux, la Lune n’appartient à personne

Donc théoriquement vous pouvez y faire ce que vous voulez

Vous installez où vous voulez, monter la structure que vous souhaitez

Personne ne viendra vous demander des comptes

Ce sont justes ceux qui mettent en œuvre les fusées qui ravitaillent la Lune qui vont demander à une certaine conformité de la cargaison que vous allez envoyer là-haut

Mais une fois sur place, c’est open bar

Au détriment des 2 fameuses colonies

Avec le temps les suivants vont perfectionner leurs constructions et les évènements graves se feront beaucoup plus rares

Mais l’aspect Far West de la Lune va donner des idées à des nombreuses organisations, confréries et même des sectes qui vont établir leur sanctuaire

Ces mêmes structures qui sont en fâcheuse posture sur Terre où le pouvoir judiciaire a toujours cette manie de vouloir leur chercher des poux dans la tète

Si on ne peut plus faire ce qu’on veut avec l’argent des ses disciples, ou avec leurs enfants, où va-t-on ?

Notre pauvre satellite va donc voir fleurir les temples et diverses retraites les plus farfelues

Des camps soi-disant bienveillants mais où il faut montrer patte blanche pour avoir l’honneur d’y entrer

Et si on est trop insistant on risque de voir débarquer les vigiles qui vont vous faire dégager violemment, voire très violemment

Hé oui , qui dit far west dit loi du far west , pas de police , chacun faire régner la justice sur son domaine

Et fatalement des malandrins de tous poils vont voir la Lune comme un nouveau terrain de chasse

Ça commencera par des vols de matériels laissés hors des bâtiments, panneaux photovoltaïques, rover …

Ça ira jusqu’à du vol de nourriture dans les modules les campements les plus isolés et les moins protégés

Ben oui, qui aurait l’idée de mettre des verrous à un sas sur la Lune ?

Au fil des déconvenues de ce genre, les Sélènes, nom des habitants permanents de la Lune, vont s’équiper de drones, de tourelle armée de petits lasers ou encore de chausses trappes, de pièges à loup

La rencontre des technologies les plus avancées et des appareillages les plus anciens

C’est ainsi un foutoir généralisé qui va se développer sur une Lune qui n’avait rien demandé

Sur la face visible depuis la Terre en tout cas

Car l’autre moitié va connaitre un autre type d’occupation

Vu que la Lune subi un verrouillage gravitationnel, nous voyons depuis la Terre toujours la même face

Et par commodité toutes les bases institutionnelles ou privées se sont installées sur cette face

Le premier avantage étant de pouvoir communiquer directement avec la Terre

Le second plus subtil mais d’un impact psychologique extrêmement puissant est qu’on voit la Terre constamment

C’est tout bête mais la vision de cette boule bleue a, pour des expatriés si je puis dire, un effet rassurant

Le troisième, se recoupe avec le premier, si on s’implante sur la face cachée on ne peut communiquer avec la Terre

A moins de disposer d’un satellite en orbite polaire qui couvre une grande partie de la face cachée et qui est en contact permanent avec la Terre

Et ça, parmi les ultras riches de la première vague d’implantation, très peu pouvaient se le permettre

Et psychologiquement encore, plus de visuel sur la Terre

L’homme exposé au vide de l’univers se sent petit, faible et insignifiant

Ce qui va à l’encontre du profil des primo-sélènes : des multimilliardaires qui ne juraient que par la force brute et une certaine idée du pouvoir

Devoir confronter son vide intérieur au vide infini de l’univers vous mets mal à l’aise

Sauf un homme, Edward Cobalt

Le repenti comme on le surnomme

Lisan al gaÏb comme il aime s’appeler

Monsieur Cobalt est un énorme fan de l’univers de Dune et se prend pour le messie , rien que ça

Toutes ses entreprises auront un nom pioché dans l’œuvre de Franck Herbert

Précurseur dans le domaine de l’énergie propre , il deviendra immensément riche grâce à un nouveau modèle de réacteur à fusion

Jusqu’à ce que un jour, il ait une révélation des dommages qu’il a causé avec son industrie, qui n’était pas très propre mis à part son réacteur chéri

Depuis il va raconter à qui veut l’entendre qu’il est plus que temps de faire quelque chose pour la planète que nous laisserons à nos enfants

Il va agir sur plusieurs plans, décarbonation de ses entreprises, programmes de replantages d’arbres, bref toute la panoplie du bon entrepreneur dans l’industrie verte

Certains crieront au green-washing ,d’autres loueront la prise de conscience de ce capitaine d’entreprise influent qui essaye de réparer ses fautes

Un projet va particulièrement attirer l’attention

Si jamais tout ça ne marche pas , faisons en sorte qu’une arche de Noé moderne soit construite

Cobalt va la baser au centre de la mare moscoviense, la mer de Moscou

Comme un pied de nez aux capitalistes de tous poils

On est plus sur un clin d’œil en référence à une époque révolue durant la quelle l’Urss socialiste luttait contre une Amérique capitaliste

Cette arche lunaire baptisée Caladan va recueillir une multitude d’échantillons d’espèces de la flore terrienne

Les plus menacées, les plus exploitées

Mais aussi une partie de la faune

A plus petite échelle, recréer une biosphère sur la Lune n’est pas simple, déjà pour les plantes

, alors pour des animaux …

Mais aussi une autre espèce particulièrement vulnérable

Sur Terre tout commence a partir à volo

Pollution, dérèglement climatique, troubles sociaux

L’accès à l’hélium 3 avait un temps calmé les rancœurs mais le saccage de la planète était arrivé trop loin pour espérer un retour en arrière rapide et sans douleur

Les migrations climatiques se mêlant à celles déjà en place, la pression démographique se faisait de plus en plus pressante sur le monde occidental

Alors que lui-même n’était pas au meilleur de sa forme

Les Pays-Bas seront les premières victimes de la montée du niveau des océans

L’Allemagne cédant à contre-cœur une partie de son territoire pour héberger les néerlandais submergés

Décision qui la fera basculer dans un mouvement nationaliste rappelant de mauvais souvenirs

Aux États-Unis, pas mieux

Les flux de réfugiés sud-américains va plus que doubler, les états bordant le golfe du Mexique partiellement sous l’eau repoussent les populations plus au nord

Là aussi les calamités climatiques et donc agricoles vont se succéder

Bref la Terre se meure

Et Edward, il ne peut laisser faire sans réagir, il se dit que lui il peut, qu’il doit faire quelque chose

Son arche de Noé va mériter encore plus son nom

Il décide de l’agrandir dans des proportions pharaoniques

D’une surface d’environ un hectare et 2 niveaux sous la surface

Caladan va s’étendre sur 10 hectares en surface et 5 niveaux en sous-sol

Les nouvelles sections seront totalement dédiées à recevoir 4000 humains

Il va choisir les occupants sur des critères pratiques , des ingénieurs, des scientifiques, des agronomes mais aussi des experts plus …exotiques,des architectes , des bricoleurs, des experts en survie, des artistes

Mais également une tripotée de familles avec des jeunes enfants

Tout cela dans un but bien précis

Reconstruire une société viable sur Terre une fois que le chaos actuel sera passé

Le chaos , oui c’est bien ce qui se passe sur Terre

Aux désastres déjà cités , vont suivre une instabilité politique dans presque tous les pays

Rares seront les états épargnés par les troubles sociaux, en majorité des dictatures

Cobalt va, parfois à la demande des états au bord de l’effondrement, monter des expéditions pour sauver des éléments inestimables menacés de destruction

Les œuvres d’art seront les premières concernées , mais des objets plus originaux

Une expédition sera dirigée vers le bureau international des poids et mesures à coté de Paris pour récupérer les étalons historiques entre autres du mètre et du kilogramme

Bien que ça n’ait aujourd’hui plus qu’une valeur symbolique, il sera peut-être nécessaire de s’y reporter en cas de régression de la civilisation à un niveau préindustriel

Bien leur en prendra , les bâtiments du BIPM seront mis à sac et incendiés quelques jours après la sauvegarde des étalons

Au fil des expéditions ce sont les merveilles du génie humain qui vont se retrouver à l’abri dans la galerie de l’humanité au cœur de Caladan

La vie au sein de cette cité est, de l’avis de tous, une bénédiction

Les scientifiques disposent d’installations optimales pour procéder à leurs expériences

Un accélérateur de particules est construit

De gigantesques serres fournissent des fruits et légumes bio à foison

La colonie est auto-suffisante dans tous les domaines

Des écoles assurent l’enseignement aux plus jeunes

Le cadre de vie est idyllique

Edward Cobalt en lançant son programme d’arche de Noé avait édité plusieurs principes

Principes qui seront bientôt appelés les lois de cobalt

N’y voyait aucun penchant mystiques ou sectaire

Juste des idéaux de vie en commun et d’incitation à l’épanouissement personnel qui par rayonnement profiterai au groupe

L’ambiance n’est pas joyeuse, nous ne sommes pas chez les Bisounours mais plutôt bienveillante

Les armes y sont bannies, la violence proscrite

Vu de loin on croirait à une congrégation hippie, mais rien de tout ça

Juste la vision de cobalt, celle d’une société en paix avec elle-même , expurgée des penchants néfastes accumulés au fil des siècles

Un petit air de paradis sur la Lune

Tout ce petit monde vit à l’abri des turpitudes qui agitent la Terre

Les gouvernements ont quasiment tous cessé d’exister, la violence atteint des sommets

Des ilots pacifiques existent ici et là, avec pour seul échappatoire la Lune

Des groupes tentent le tout pour le tout en organisant des vols de la dernière chance vers le satellite avec des vaisseaux récupérés et réparés tant que faire se peut

Rares seront les vols qui parviendront ne serait-ce qu’à quitter l’atmosphère

Sur la Lune tout n’est pas rose non plus, les colonies les plus jeunes sont encore très dépendantes de la Terre pour leur approvisionnement

Et les plus faibles vont péricliter faute de matériel, d’énergie, de nourriture voire même d’oxygène tout simplement

Sans oublier la piraterie lunaire

Celle-ci va bientôt s’intéresser à Caladan

L’existence de cette dernière n’était pas un secret bien gardé mais son éloignement la rendait inatteignable par des véhicules roulants et les engins volants n’étaient pas à la portée de ces groupes pilleurs

Mais a force de bricolage et de plus en plus appâtés par les informations évoquant les trésors présents au sein de la colonie de Cobalt, les pirates vont réussir a franchir la distance qui les sépare de cette dernière

Lors d’une période nocturne, ils vont tenter de s’en approcher

Par souci de discrétion, ils vont finir le chemin à pied et tâcher de trouver un sas pour entrer

Ce ne sont pas moins de 24 pirates qui vont roder autour de la colonie

Au bout de quelques minutes, ils trouvent un sas , aussitôt le spécialiste en effraction entre en action

A moitié ébloui par le découpeur plasma qu’il utilise pour découper un verrou, il ne va pas remarquer un petit robot qui s’approche de lui

Ce sont ensuite 2,3,4 et bientôt 10 qui l’encercle et se jettent sur le pirate

Il ne va pas comprendre ce qui se passe

Sa combinaison est déchirée en moins de 3 secondes

Son corps qui subit les effets de la décompression spatiale est tailladé

Le sang qui sort de ses plaies bouillonne, il crache quelques bulles avant de mourir asphyxié

Les autres dans le noir presque absolu ne se rende pas compte tout de suite de ce qui vient de se passer

Un deuxième pirate est attaqué, il essaye par de grands mouvements de se débarrasser des robots, peine perdue et il subit le même sort que le premier

Là par contre, ses compères ont été alertés en voyant sa lampe pointer dans toutes les directions de manière frénétique

Ils arrivent juste à temps pour voir les robots finir leur œuvre et se précipiter vers eux

Le premier arrivé essayera de les viser avec son arme mais pour toute réponse un robot va se jeter sur son casque et briser la visière

Tous subiront le même sort

Avec parfois moins de brutalité mais une fuite sur un scaphandre spatial équivaut à un arrêt de mort sur la lune

Lorsque les abords de Caladan seront de nouveau exposé à la lumière du soleil, ses occupants auront cette vision d’horreur de tous ces corps mutilés

Cobalt pour tout bienveillant qu’il soit avait aussi son coté moins altruiste

Son Éden devait rester à l’abri de tous les péchés humains

Si cela devait conduire a concevoir une armée de robots meurtriers et s’en servir sans pitié à la moindre alerte

Et bien, il n’hésiterait pas à lâcher ses USUL sur tous ceux qui auraient l’envie de s’en prendre à sa colonie

A l’image du livre de Franck Herbert , USUL signifiant la base du pilier, les USUL de Cobalt sont la base de la sérénité de Caladan

Toute société aussi bienveillante et idéale peut reposer sur des fondations plus prosaïques voire violentes, sauvages