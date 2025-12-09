La face cachéePublié le 12/12/2025
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?
La face cachée
Imaginez
Vous êtes sur la Lune au fond d’un cratère durant la période nocturne
Vous marchez en direction d’une colonie ,avec pour seule aide un GPS
Dans le noir quasi-total , vous percevez des vibrations
Comme si une multitude de petits animaux couraient autour de vous
Je vous présente Usul pour unité de surface de l’union lunaire
Il s’agit d’un petit robot en forme de pyramide a base triangulaire monté sur 3 fines jambes qui se terminent par une sphère
Sur sa face avant il dispose d’une batterie de capteur , les antennes de communication se situent quant à elles sur la partie arrière de l‘engin
Il mesure environ 20 centimètres de large pour environ 15 de haut
Il pèse sur la Lune, 3 kilos
Son camouflage gris brun et sa petite taille le rendent difficilement repérable sur la surface lunaire
Justement sa taille et son aspect chétif peuvent surprendre et douter de ses capacités opérationnelles
Combien de fois ne vous ai-je pas dit de vous méfier de l’aspect de tel ou tel robot
Qu’il soit débonnaire, pataud ou gringalet
Ils se révèlent souvent de redoutables combattants
Et là encore une fois ce sera le cas mais j’y reviendrais plus tard
Vous l’avez compris notre histoire se passe sur la Lune
La Lune depuis la nuit des temps, sans jeu de mot, fascine l’humanité et y poser le pied a été de logue date un challenge
On y pensait déjà au 17 eme siècle
En 1969 ce sera chose faite mais de manière expérimentale et épisodique , voir anecdotique
La première colonie permanente s’y installera en 2089
Une aventure internationale montée avec moult difficultés mais la promesse de l’exploitation de l’hélium 3 avait permit de graisser les rouages ho combien grippés des vanités nationales
On dit que ce sont les math ou la musique qui sont le langage universel , que nenni ,c’est le fric
Donc premier projet après l’échec de la colonie américaine baptisée Indépendance suite à la fuite du réacteur nucléaire en 2078
Accident du à , comme souvent, un laxisme de niveau cosmique quant à la sécurité du réacteur en question
Base américaine qui deviendra un mausolée par la force des choses conservant en son sein 34 hommes et femmes qui auront vécu un supplice en veillant a ce que la contamination radioactive ne se dissipe pas en dehors de l’enceinte de la base
Base qui sera ensuite enterrée sou plusieurs tonnes de régolite associée à du graphite amené à grands frais depuis la Terre
Aucune augmentation notable de la radioactivité ne sera ensuite mesurée mais cette tragédie condamnera l’accès à la mer de la tranquillité
Obligeant les futurs projets a migrer vers les mers les plus occidentales du point de vue terrestre
Et donc le projet international, hors États-Unis , regroupera les grand pays européens (France, Allemagne, Belgique, Espagne et Italie), l’Australie ,le japon et le Brésil
Il y aura bien de grosses réticences de la part des États-Unis pour empêcher tout retour sur le satellite
L’opinion publique US y étant évidemment réfractaire
Mais aussi pas un sordide calcul politico-financier sur base de : puisque moi je ne peux y aller ,alors vous non plus ,vous n’y retournerez pas
On reconnait bien le comportement adulte maintes fois célébré des États-Unis
Toujours est-il que le projet Cyrano va se concrétiser
Rassurez vous , pour la fourniture d’énergie , c’est un réacteur à fusion japonais qui sera utilisé
Plus lourd, plus cher mais tellement plus sécurisé
Et qui tournera bientôt à l’hélium 3 lunaire , ça c’est du circuit court
Au démarrage ce sera très compliqué, il faudra d’abord tout découvrir en matière de transit lunaire
Les américains ne voulant aucunement partager leur savoir -faire
Les premiers envois lunaires seront des échecs, logique dira-t-on mais frustrant
Et finalement au bout de presque 10 années de test, d’expérimentations, de remises en question, les premiers habitants permanents de Cyrano entreront dans leurs quartiers le 12 octobre 2089
Ce ne sera qu’un modeste module qui accueillera 6 personnes mais qui marquera un jalon dans cette entreprise internationale qui va ensuite se développer très vite
Les modules vont arriver au rythme d’un tous les 3 mois , rythme hallucinant qui mettra les équipes de fabrication à genoux
Mais cadence nécessaire pour ne pas faiblir, ce pour plusieurs raisons
Le moindre ralentissement serait perçu comme une faiblesse par les ennemis du projet qui sauteraient sur l’occasion pour en demander l’arrêt
Pour que tout le mode soit occupé par le travail, histoire qu’il n’y ait pas une tète qui dépasse de la masse et commence apposer des questions sur le pourquoi de la chose
Les grands projets ont parfois les bases les plus fragiles
Et aussi mais surtout pour l’aspect retour sur investissement
Des sommes folles ont été dépensées avant même que les premiers modules arrivent sur la Lune et les opinions publiques des membres vont commencer à demander des comptes
Ce qui va arriver assez vite, à peine 1 an après la mise en route du pôle de récolte de l’hélium 3, les premiers vaisseaux lunaires arrivent sur Terre
Leurs soutes chargées du précieux gaz
Pendant 10 ans Cyrano sera la seule base permanente sur la Lune
Jusqu’à ce qu’une nouvelle lubie s’empare des ultra-riches
Un premier, le 2eme le plus riche au monde va se mettre en tête d’avoir sa base perso , sa villa de luxe au Bahamas ne lui suffisait plus
Mais quand je vous parle des ultra-riches, je vous parle de multi milliardaires
Le ticket d’entrée pour cette lubie est de 20 milliards
Autant dire que cela écrème gentiment les candidats éventuels
Ce sera une première base privée pouvant accueillir 20 personnes , personnel de maison y compris hein, dans ce monde on aime son petit confort
Viendront ensuite , une deuxième, une troisième et pour finir 8 seront construites
Rivalisant de luxe et de gadgets high-tech
Logiquement, le prix des vols vers la Lune va baisser et dans une spirale vertueuse, selon certains points de vue, et les excursions lunaires vont se démocratiser
Mais bon, on ne va pas voir des foules de touristes débarquer sur le satellite du jour au lendemain
Un aller-retour sera facturé 250 000 euros
Ce sera d’abord le survol de la Lune a basse altitude
L’étape suivante verra des vaisseaux se poser pour permettre aux passagers de fouler le sol lunaire le temps d’une photo
Ensuite ce seront de vaisseaux plus gros qui se poseront pour quelque jours permettant aux vacanciers de flâner
Viendra après un hôtel permanent, à la suite ce sera un complexe tout option qui sortira du sol
La révolution de l’hélium 3 faisant son effet , le cout du voyage va baisser de manière spectaculaire
Ce sera l’avènement de l’ère des colonies permanentes
Des groupes de citoyens qui ne retrouvent plus leur place sur Terre vont déménager à 380 000 kilomètres de la planète
Des groupes pas forcément organisés, qui vont penser que construire sur la Lune n’est qu’une question de bonne volonté et de débrouillardise
L’effondrement littéral des 2 premières colonies de ce type vont calmer les ardeurs
Vous seriez en droit de vous demander comment des installations non-conformes ont pu être construite sur la Lune
D’après les textes législatifs internationaux, la Lune n’appartient à personne
Donc théoriquement vous pouvez y faire ce que vous voulez
Vous installez où vous voulez, monter la structure que vous souhaitez
Personne ne viendra vous demander des comptes
Ce sont justes ceux qui mettent en œuvre les fusées qui ravitaillent la Lune qui vont demander à une certaine conformité de la cargaison que vous allez envoyer là-haut
Mais une fois sur place, c’est open bar
Au détriment des 2 fameuses colonies
Avec le temps les suivants vont perfectionner leurs constructions et les évènements graves se feront beaucoup plus rares
Mais l’aspect Far West de la Lune va donner des idées à des nombreuses organisations, confréries et même des sectes qui vont établir leur sanctuaire
Ces mêmes structures qui sont en fâcheuse posture sur Terre où le pouvoir judiciaire a toujours cette manie de vouloir leur chercher des poux dans la tète
Si on ne peut plus faire ce qu’on veut avec l’argent des ses disciples, ou avec leurs enfants, où va-t-on ?
Notre pauvre satellite va donc voir fleurir les temples et diverses retraites les plus farfelues
Des camps soi-disant bienveillants mais où il faut montrer patte blanche pour avoir l’honneur d’y entrer
Et si on est trop insistant on risque de voir débarquer les vigiles qui vont vous faire dégager violemment, voire très violemment
Hé oui , qui dit far west dit loi du far west , pas de police , chacun faire régner la justice sur son domaine
Et fatalement des malandrins de tous poils vont voir la Lune comme un nouveau terrain de chasse
Ça commencera par des vols de matériels laissés hors des bâtiments, panneaux photovoltaïques, rover …
Ça ira jusqu’à du vol de nourriture dans les modules les campements les plus isolés et les moins protégés
Ben oui, qui aurait l’idée de mettre des verrous à un sas sur la Lune ?
Au fil des déconvenues de ce genre, les Sélènes, nom des habitants permanents de la Lune, vont s’équiper de drones, de tourelle armée de petits lasers ou encore de chausses trappes, de pièges à loup
La rencontre des technologies les plus avancées et des appareillages les plus anciens
C’est ainsi un foutoir généralisé qui va se développer sur une Lune qui n’avait rien demandé
Sur la face visible depuis la Terre en tout cas
Car l’autre moitié va connaitre un autre type d’occupation
Vu que la Lune subi un verrouillage gravitationnel, nous voyons depuis la Terre toujours la même face
Et par commodité toutes les bases institutionnelles ou privées se sont installées sur cette face
Le premier avantage étant de pouvoir communiquer directement avec la Terre
Le second plus subtil mais d’un impact psychologique extrêmement puissant est qu’on voit la Terre constamment
C’est tout bête mais la vision de cette boule bleue a, pour des expatriés si je puis dire, un effet rassurant
Le troisième, se recoupe avec le premier, si on s’implante sur la face cachée on ne peut communiquer avec la Terre
A moins de disposer d’un satellite en orbite polaire qui couvre une grande partie de la face cachée et qui est en contact permanent avec la Terre
Et ça, parmi les ultras riches de la première vague d’implantation, très peu pouvaient se le permettre
Et psychologiquement encore, plus de visuel sur la Terre
L’homme exposé au vide de l’univers se sent petit, faible et insignifiant
Ce qui va à l’encontre du profil des primo-sélènes : des multimilliardaires qui ne juraient que par la force brute et une certaine idée du pouvoir
Devoir confronter son vide intérieur au vide infini de l’univers vous mets mal à l’aise
Sauf un homme, Edward Cobalt
Le repenti comme on le surnomme
Lisan al gaÏb comme il aime s’appeler
Monsieur Cobalt est un énorme fan de l’univers de Dune et se prend pour le messie , rien que ça
Toutes ses entreprises auront un nom pioché dans l’œuvre de Franck Herbert
Précurseur dans le domaine de l’énergie propre , il deviendra immensément riche grâce à un nouveau modèle de réacteur à fusion
Jusqu’à ce que un jour, il ait une révélation des dommages qu’il a causé avec son industrie, qui n’était pas très propre mis à part son réacteur chéri
Depuis il va raconter à qui veut l’entendre qu’il est plus que temps de faire quelque chose pour la planète que nous laisserons à nos enfants
Il va agir sur plusieurs plans, décarbonation de ses entreprises, programmes de replantages d’arbres, bref toute la panoplie du bon entrepreneur dans l’industrie verte
Certains crieront au green-washing ,d’autres loueront la prise de conscience de ce capitaine d’entreprise influent qui essaye de réparer ses fautes
Un projet va particulièrement attirer l’attention
Si jamais tout ça ne marche pas , faisons en sorte qu’une arche de Noé moderne soit construite
Cobalt va la baser au centre de la mare moscoviense, la mer de Moscou
Comme un pied de nez aux capitalistes de tous poils
On est plus sur un clin d’œil en référence à une époque révolue durant la quelle l’Urss socialiste luttait contre une Amérique capitaliste
Cette arche lunaire baptisée Caladan va recueillir une multitude d’échantillons d’espèces de la flore terrienne
Les plus menacées, les plus exploitées
Mais aussi une partie de la faune
A plus petite échelle, recréer une biosphère sur la Lune n’est pas simple, déjà pour les plantes
, alors pour des animaux …
Mais aussi une autre espèce particulièrement vulnérable
Sur Terre tout commence a partir à volo
Pollution, dérèglement climatique, troubles sociaux
L’accès à l’hélium 3 avait un temps calmé les rancœurs mais le saccage de la planète était arrivé trop loin pour espérer un retour en arrière rapide et sans douleur
Les migrations climatiques se mêlant à celles déjà en place, la pression démographique se faisait de plus en plus pressante sur le monde occidental
Alors que lui-même n’était pas au meilleur de sa forme
Les Pays-Bas seront les premières victimes de la montée du niveau des océans
L’Allemagne cédant à contre-cœur une partie de son territoire pour héberger les néerlandais submergés
Décision qui la fera basculer dans un mouvement nationaliste rappelant de mauvais souvenirs
Aux États-Unis, pas mieux
Les flux de réfugiés sud-américains va plus que doubler, les états bordant le golfe du Mexique partiellement sous l’eau repoussent les populations plus au nord
Là aussi les calamités climatiques et donc agricoles vont se succéder
Bref la Terre se meure
Et Edward, il ne peut laisser faire sans réagir, il se dit que lui il peut, qu’il doit faire quelque chose
Son arche de Noé va mériter encore plus son nom
Il décide de l’agrandir dans des proportions pharaoniques
D’une surface d’environ un hectare et 2 niveaux sous la surface
Caladan va s’étendre sur 10 hectares en surface et 5 niveaux en sous-sol
Les nouvelles sections seront totalement dédiées à recevoir 4000 humains
Il va choisir les occupants sur des critères pratiques , des ingénieurs, des scientifiques, des agronomes mais aussi des experts plus …exotiques,des architectes , des bricoleurs, des experts en survie, des artistes
Mais également une tripotée de familles avec des jeunes enfants
Tout cela dans un but bien précis
Reconstruire une société viable sur Terre une fois que le chaos actuel sera passé
Le chaos , oui c’est bien ce qui se passe sur Terre
Aux désastres déjà cités , vont suivre une instabilité politique dans presque tous les pays
Rares seront les états épargnés par les troubles sociaux, en majorité des dictatures
Cobalt va, parfois à la demande des états au bord de l’effondrement, monter des expéditions pour sauver des éléments inestimables menacés de destruction
Les œuvres d’art seront les premières concernées , mais des objets plus originaux
Une expédition sera dirigée vers le bureau international des poids et mesures à coté de Paris pour récupérer les étalons historiques entre autres du mètre et du kilogramme
Bien que ça n’ait aujourd’hui plus qu’une valeur symbolique, il sera peut-être nécessaire de s’y reporter en cas de régression de la civilisation à un niveau préindustriel
Bien leur en prendra , les bâtiments du BIPM seront mis à sac et incendiés quelques jours après la sauvegarde des étalons
Au fil des expéditions ce sont les merveilles du génie humain qui vont se retrouver à l’abri dans la galerie de l’humanité au cœur de Caladan
La vie au sein de cette cité est, de l’avis de tous, une bénédiction
Les scientifiques disposent d’installations optimales pour procéder à leurs expériences
Un accélérateur de particules est construit
De gigantesques serres fournissent des fruits et légumes bio à foison
La colonie est auto-suffisante dans tous les domaines
Des écoles assurent l’enseignement aux plus jeunes
Le cadre de vie est idyllique
Edward Cobalt en lançant son programme d’arche de Noé avait édité plusieurs principes
Principes qui seront bientôt appelés les lois de cobalt
N’y voyait aucun penchant mystiques ou sectaire
Juste des idéaux de vie en commun et d’incitation à l’épanouissement personnel qui par rayonnement profiterai au groupe
L’ambiance n’est pas joyeuse, nous ne sommes pas chez les Bisounours mais plutôt bienveillante
Les armes y sont bannies, la violence proscrite
Vu de loin on croirait à une congrégation hippie, mais rien de tout ça
Juste la vision de cobalt, celle d’une société en paix avec elle-même , expurgée des penchants néfastes accumulés au fil des siècles
Un petit air de paradis sur la Lune
Tout ce petit monde vit à l’abri des turpitudes qui agitent la Terre
Les gouvernements ont quasiment tous cessé d’exister, la violence atteint des sommets
Des ilots pacifiques existent ici et là, avec pour seul échappatoire la Lune
Des groupes tentent le tout pour le tout en organisant des vols de la dernière chance vers le satellite avec des vaisseaux récupérés et réparés tant que faire se peut
Rares seront les vols qui parviendront ne serait-ce qu’à quitter l’atmosphère
Sur la Lune tout n’est pas rose non plus, les colonies les plus jeunes sont encore très dépendantes de la Terre pour leur approvisionnement
Et les plus faibles vont péricliter faute de matériel, d’énergie, de nourriture voire même d’oxygène tout simplement
Sans oublier la piraterie lunaire
Celle-ci va bientôt s’intéresser à Caladan
L’existence de cette dernière n’était pas un secret bien gardé mais son éloignement la rendait inatteignable par des véhicules roulants et les engins volants n’étaient pas à la portée de ces groupes pilleurs
Mais a force de bricolage et de plus en plus appâtés par les informations évoquant les trésors présents au sein de la colonie de Cobalt, les pirates vont réussir a franchir la distance qui les sépare de cette dernière
Lors d’une période nocturne, ils vont tenter de s’en approcher
Par souci de discrétion, ils vont finir le chemin à pied et tâcher de trouver un sas pour entrer
Ce ne sont pas moins de 24 pirates qui vont roder autour de la colonie
Au bout de quelques minutes, ils trouvent un sas , aussitôt le spécialiste en effraction entre en action
A moitié ébloui par le découpeur plasma qu’il utilise pour découper un verrou, il ne va pas remarquer un petit robot qui s’approche de lui
Ce sont ensuite 2,3,4 et bientôt 10 qui l’encercle et se jettent sur le pirate
Il ne va pas comprendre ce qui se passe
Sa combinaison est déchirée en moins de 3 secondes
Son corps qui subit les effets de la décompression spatiale est tailladé
Le sang qui sort de ses plaies bouillonne, il crache quelques bulles avant de mourir asphyxié
Les autres dans le noir presque absolu ne se rende pas compte tout de suite de ce qui vient de se passer
Un deuxième pirate est attaqué, il essaye par de grands mouvements de se débarrasser des robots, peine perdue et il subit le même sort que le premier
Là par contre, ses compères ont été alertés en voyant sa lampe pointer dans toutes les directions de manière frénétique
Ils arrivent juste à temps pour voir les robots finir leur œuvre et se précipiter vers eux
Le premier arrivé essayera de les viser avec son arme mais pour toute réponse un robot va se jeter sur son casque et briser la visière
Tous subiront le même sort
Avec parfois moins de brutalité mais une fuite sur un scaphandre spatial équivaut à un arrêt de mort sur la lune
Lorsque les abords de Caladan seront de nouveau exposé à la lumière du soleil, ses occupants auront cette vision d’horreur de tous ces corps mutilés
Cobalt pour tout bienveillant qu’il soit avait aussi son coté moins altruiste
Son Éden devait rester à l’abri de tous les péchés humains
Si cela devait conduire a concevoir une armée de robots meurtriers et s’en servir sans pitié à la moindre alerte
Et bien, il n’hésiterait pas à lâcher ses USUL sur tous ceux qui auraient l’envie de s’en prendre à sa colonie
A l’image du livre de Franck Herbert , USUL signifiant la base du pilier, les USUL de Cobalt sont la base de la sérénité de Caladan
Toute société aussi bienveillante et idéale peut reposer sur des fondations plus prosaïques voire violentes, sauvages