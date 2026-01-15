Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

La croisière

Dans un épisode précèdent , je vous avais parlé de la rencontre du vicomte Isidore de la Malventré et de Josip Rohman

Ce dernier ayant rejoint l’entreprise du premier

La compagnie d’étude et de fabrication de vaisseaux spatiaux Saint Christophe

Entreprise spécialisée dans les vaisseaux de luxe évidemment a destination d’une clientèle huppée

Une certaine émulation, l’envie ou tout simplement de la jalousie va pousser de nombreux concurrents à vouloir se positionner sur le marché

Là où il y a du fric à se faire ….

La Saint Christophe ayant choisit de fabriquer peu d’unités pour satisfaire au moindre désir de ses clients et ainsi peaufiner la conception des yachts spatiaux très haut de gamme

Ses méthodes de construction, quasi-artisanale, expliquant aussi les délais de livraison

Mais comme on le disait dans la bonne société de l’époque, acquérir un Saint Christophe n’était pas à la portée du premier milliardaire venu

Un tel vaisseau, ça se mérite

Donc en plus d’être très riche et très patient il fallait montrer patte blanche

Le vicomte se permettait le luxe, c’est le cas de le dire, de choisir ses clients

Nombreux seront ceux qui n’auront même pas droit à un rendez-vous avec lui

Mais une fois arrivé dans son bureau, il fallait encore lui donner envie de fabriquer ce vaisseau

Et si par miracle le projet lui plaisait, il fallait en plus de faire un très gros chèque, se plier au planning d’Isidore

Il était le maitre des horloges

Vous allez l’avoir votre vaisseau, avec les raffinements les plus exquis que l’on puisse imaginer mais quand il l’aura décidé

Et si vous n’êtes pas jouasses, la porte c’est par là

D’autres se sont donc dit, que faire des vaisseaux plus rapidement et moins chers, ça pourrait intéresser du monde, les simples millionnaires, quoi, le menu fretin

Et ils vont être plusieurs a avoir la même idée

Vont alors fleurir les chantiers de fabrication de vaisseaux de luxe

Avec plus ou moins de bonheur

On ne s’improvise pas ingénieur en structure spatiale d’un claquement de doigt

Voila ce que c’est de défricher un nouveau domaine

Un jour on sort un magnifique vaisseau qui va gagner le trophée Asimov

Ha oui le trophée Asimov n’existe pas encore a votre époque

Il s’agit de réaliser le plus vite possible le trajet Terre-Jupiter avec une quantité donnée d’énergie

Ceci dans le but de favoriser la meilleure navigation spatiale en jouant au billard gravitationnel avec les planètes du système solaire

Un sport de gentleman pilote ou la force brute n’a aucune valeur

Un peu comme ces courses de voiliers, là où un bateau à moteur rempli ras la gueule de mazout les battrait à plate couture

Donc bref, un jour vous gagnez ce trophée et le lendemain le tout dernier vaisseau sorti de votre chantier va se disloquer au large de Mars

C’est ainsi que ce qui reste du Goliath construit pour le roi du pétrole synthétique Archibald Rosmayer deviendra le plus gros satellite artificiel de la planète rouge

Avec la dépouille de ce pauvre Archibald à l’intérieur

Une fois les plâtres essuyés, une démocratisation du voyage spatial de masse va trouver son chemin

Et des vaisseaux de plus en plus grands vont sortir des ateliers orbitaux

Deux catégories vont apparaitre

Les engins à la capacité max de 100/150 passagers

Proposant des conditions plus que correctes voire semi-luxueuses ,ces vaisseaux visent les classes supérieures avec un tarif en conséquence

Il y aura aussi les unités plus grosses , 600 à 800 passagers

Elles seront un peu à l‘image des grands bateaux de croisières de ce début du 21 eme siècle

Les tarifs sont abordables mais le contexte est moins opulent

Le terme bétaillère vient assez rapidement pour les décrire

Qu’on s’entende bien, le tout se fait en toute sécurité

Hors de question de brader ce domaine ,c’est bien le seul…

Au fil du temps et de l’expérience des constructeurs, un constat s’est dessiné

Au-delà de 800 passagers la construction d’un vaisseau devient extrêmement complexe voire impossible

Plusieurs vont s’y essayer et s’y casser les dents

Une sorte de plafond de verre cosmique qui empêche d’envisager un transport spatial de masse

Jusqu’à ce que

En 2312 une nouvelle entreprise de construction de vaisseaux va apparaitre

La Compagnie céleste de voyages

Dont le but est clair

Fabriquer exclusivement des unités de voyage spatial de grande capacité

Les dirigeants de cette boite vont susciter l’interrogation, la moquerie, la suspicion et le dénigrement

D’autant plus que la création de cette entreprise sera nimbée de mystère

Ses fondateurs sont de sombres inconnus, sans expérience dans le domaine

Raison de plus pour leurs concurrents et les autorités d’être dubitatifs

Cerise sur le gâteau, on ne connait rien de la méthode de fabrication desdits vaisseaux

Alors précurseurs ou charlatans ?

Le flou sera savamment entretenu par les fondateurs pendant plusieurs mois

Favorisant les plus folles rumeurs

Les commentateurs crieront à l’arnaque pure, au coup de bluff pour faire parler des deux hommes

Mais justement, ces deux hommes qui sont-ils ?

Forbin Desmarais, un français qui a suivi un parcours universitaire scientifique, il est titulaire de deux masters en structures spatiales et en thermodynamique

Le forfait de base pour construire un vaisseau et le faire avancer

Son associé Euphraste Martz , un germano-belge a quant a lui un parcours moins classique, en tout cas pour ce qui est de fabriquer des véhicules spatiaux

Il est diplômé en informatique spécialité intelligence artificielle

Il aurait participé à la création de plusieurs IA connues du grand public et ce dans divers domaines

Cette affirmation sera toujours sujette à caution, les inventeurs officiels dédites IA ne confirmeront jamais sa participation, publiquement en tout cas

Certes de nombreuses entreprises font appel à des IA pour leur fonctionnement mais bon on en est revenu

Passé le moment de hype du phénomène on s’est rendu compte que les IA n’étaient souvent que des outils statistiques qui ne ressortaient que ce qu’on leur donnait

Surtout dans le domaine créatif

Certes il y a eu des avancées dans le domaine médical ou l’industrie mais rien de bien bouleversant

Dans l’ingénierie spatiale, beaucoup d’entreprises faisaient sans IA

Pour preuve la société Saint Christophe , à aucun moment une intelligence artificielle n’intervenait dans la conception d’un vaisseau

D’autres s’en servaient mais à la marge

Alors pourquoi donner une si grande place dans l’organigramme à un spécialiste en IA ?

La réponse viendra le jour de la présentation de leur prototype

Le 21 juin 2314 la presse et tout ce qui compte dans le domaine est invité à la cérémonie d’inauguration du premier vaisseau de la Compagnie céleste de voyages

Le vaisseau est un petit modèle, classique pour un proto

On essaye d’abord les choix techniques sur un exemplaire de taille réduite pour éviter de modifier, endommager ou même de perdre une grande unité pendant les tests

Desmarais et Martz ont fait les choses en grand

Grand salon moquetté dans une station orbitale

Déluge de petits fours et de champagne

Personnel en livrée aux petits soins

Et une grande baie vitrée

A travers laquelle on ne voit rien, pour le moment

Après un long discours vantant les mérites novateurs de leur entreprise et les habitudes du secteur qu’ils vont secouer, voila enfin le moment de dévoiler l’Annonciateur d’une époque nouvelle

Et ce n’est pas une figure de style , c’est son nom : Annonciateur d’une époque nouvelle

Je vous sens dubitatif, n’ayez crainte, l’assistance a eu la même réaction

Il a fallu que Martz, l’expert en IA, prenne le temps d’expliquer cette bizarrerie pour que tout le monde, sans être emballé , saisisse au moins le concept

C’est l’intelligence artificielle qui a choisit le nom

Face à l’incrédulité de l’audience , Martz a expliqué son rôle plus précisément dans la société

Il gère l’IA qui va s’occuper de beaucoup de chose

Déjà le nom

On pourrait se dire que l’IA donne plusieurs noms à partir d’une consigne et qu’ensuite les dirigeants fassent leur choix parmi ces noms

Non l’IA , qui s’appelle PTAH, qui est le nom du patron de la construction, de la métallurgie et de la sculpture dans le panthéon égyptien, a décidé d’elle-même

Et par contrat le nom que l’IA donnera à chaque vaisseau, sera le nom officiel

Sans aucun droit de regard des humains

Ça promet pour la suite

Et pour info, PTAH a choisi son nom par elle-même et bien sûr toujours indépendamment des dirigeants

Une fois passé le moment de flottement qui a suivi l’annonce du nom, il est enfin temps de dévoiler la ligne du vaisseau

Et comment dire, ce n’est plus du flottement dans l’air , c’est un silence gêné

Vite rompu par des applaudissements polis

L’annonciateur, on va l’appeler comme ça, ça sera plus simple, est … moche

On va pas se mentir

Il a un air patatoïde, boursouflé

Le réacteur situé à l’arrière de l’engin a le mérite par défaut d’indiquer quelle partie est censée être l’avant

On dit qu’il ne faut pas juger un livre par sa couverture

Mais là quand même c’est compliqué

Les vaisseaux des concurrents sont mille fois plus élégants

Racés, presque aérodynamiques sans aucune raison dans l’espace

Mais dans l’inconscient collectif, le public réagit à des codes visuels qui n’ont cours que sur Terre

Un vaisseau luxueux doit être profilé, point

Et le client a toujours raison

Sentant un léger malaise dans l’assistance les 2 hommes vont tenter d’expliquer qu’il s’agit d’un prototype donc créé uniquement à visée utilitaire

Que c’est PTAH qui a élaboré le design de l’engin sur des critères purement objectifs, sans faire de compromis bassement publicitaires

Et là aussi PTAH est seul maitre à bord

Desmarais a bien spécifié les caractéristiques et les contraintes, c’est l’IA qui a construit le vaisseau

Mais j’y reviendrait

A force d’arguments ils vont réussir à sauver la face

Et les spectateurs présents pardonnent cet essuyage de plâtre de la part d’une entreprise très jeune

Bon, d’accord, il est moche mais il fonctionne bien ?

Ho oui !!

Dés son premier vol en dehors de la zone de gravitation terrestre il va pulvériser le trophée Asimov

Le record précèdent était de 4 jours 15 heures et 4 minutes

L’Annonciation va faire 3 jours 20 heures et 45 minutes

Record qui ne sera pas validé car ce n’est pas un vaisseau de transport de passagers

Il a juste un équipage et des techniciens pour faire fonctionner les instruments de mesure

C’est un vol technique point

Desmarais et Martz n’ont pas rué dans les brancards, il le savait avant même le départ

Ce voyage n’était de toute façon pas fait pour ça

Et ils l’ont annoncé, un jour ils reviendront avec un « vrai » vaisseau et ils vont atomiser le record

Ambitieux comme propos

Le vol inaugural aura donc été un succès, les suivants également

Pendant 1 an l’Annonciateur va sillonner le système solaire pour valider les choix parfois audacieux de Desmarais mais aussi ceux de PTAH

Car même si la base est fixée par l’homme, l’IA aura une certaine latitude dans la fabrication du vaisseau

Tout en respectant bien sur les incontournables de la sécurité de base

Donc pour la construction , comment ça se passe ?

Desmarais fixe les grandes lignes et les impératifs et PTAH mouline tout ça avant de commencer la construction

Elle a tellement les mans libres que le rendu du calcul de l’engin n’est même pas présenté aux humains

Toute l’équipe va découvrir le vaisseau quand il sera terminé

La construction de l’Annonciateur s’est faite dans un chantier orbital clos

Le vaisseau est assez petit pour être assemblé dans un hangar spatial

Concrètement , ce sont des milliers de petits robots qui vont le fabriquer

Des machines grandes de quelques centimètres pour les plus grosses

Des imprimantes 3d sur pattes qui vont superposer des couches d’un alliage d’aluminium élaboré exprès pour ce vaisseau

Une formule qu’on suppose facilement inventée par PTAH

Pour en revenir à la construction

Les couches de matériau se superposent à la particularité prés que ça se passe dans l’axe longitudinal

De l’arrière vers l’avant

Et au fur de l’avancement tout est construit d’une seule pièce

Quand je dis tout, c’est tout

L’armature, la coque, les ponts ,les cloisons

Les hublots

Tout ou presque

Pour ce proto , le moteur a été réalisé selon une méthode plus conventionnelle

Mais l’IA l’a complètement intégré dans la structure

Les équipements de contrôle ont bien évidement été rajouté après

L’aluminium était fondu sur place pour être reparti entre les robots imprimeurs de manière à ce qu’il n’y ait aucune jonction entre leurs passages

Le métal en fusion s’agglomérant à la coulée précédente en un flux continu

Le chantier va durer 49 heures ininterrompues, aucune coupure n’étant permise

Le métal ne présentera aucune aspérité, décalage ou le moindre raccord

L’Annonciateur peut être considéré comme un seul et énorme morceau d’aluminium massif

Selon le témoignage des techniciens qui ont participé au vol inaugural, l‘ergonomie à l’intérieur est, je cite bluffante au-delà de tout ce qui a déjà été fait

Et ce n’est qu’un vaisseau test

La question se posait du pourquoi de l’importance de Martz dans l’organigramme

Au vu de la prédominance de PTAH dans la conception des vaisseaux et du choix des noms, la réponse est toute trouvée

Donc les essais sont concluants, les choix techniques validés

Un deuxième proto est construit, de la même façon, avec en plus la fabrication du réacteur totalement confiée à l’IA

Des réacteurs conçus par PTAH avaient déjà vu le jour mais étaient cantonnés au banc d’essai

Le nom de de deuxième vaisseau ? Le cadet au point du jour

Ne vous embêtez pas à chercher un quelconque sens à tout ça

L’étape suivante est la fabrication de vaisseaux commerciaux construits sans aucune intervention humaine

La montée en puissance se fera progressivement

La première unité disposera de 200 places

Son nom : Exégèse dans l’extase

Imbitable

Il n’empêche que les places du voyage inaugural vont s’arracher

Les curieux sont nombreux, personne jusqu’à présent n’a pu visiter le vaisseau

Mais également celles et ceux qui voulaient être présents pour pouvoir dire : j’y étais, j’ai participé au premier voyage de ce genre d’engin

Les réservations pour les vols suivants vont être nombreuses mais pas en aussi grand nombre qu’espéré au vu de la frénésie pour le premier

Les gens étaient enthousiastes mais pas téméraires

Ben oui quels allaient être les retours d’expérience des passagers de ce voyage inédit qui est prévu durer 1 semaine

Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps

Personne ne trouvera rien à redire

Confort, ergonomie, restauration, sécurité, loisirs

Pas un seul domaine ne sera pris en défaut

Dés lors, c’est une avalanche de réservations qui va débouler

L’Exégèse est complet pour les 25 prochains vols

C’est le signal pour la Compagnie céleste de voyages

Elle va enquiller les constructions à un rythme pas forcément frénétique mais régulier, avec un nouveau vaisseau tous les 18 mois

Avec la même recette, tant pour la conception que pour le nom de baptême

Dans le public un slogan publicitaire humoristique va apparaitre

Avec la compagnie céleste vous voyagez bien mais bon dieu qu’est-ce qu’ils sont moches leurs vaisseaux !!!

Fidèles à eux-mêmes Desmarais et Martz laissent les coudées franches à PTAH

Mais on peut accorder à l’IA d’être prolifique et variée dans ses designs

Il n’y a pas 2 vaisseaux qui se ressemblent

Mais ils sont toujours hideux

Étonnement et heureusement l’intérieur n’a aucun rapport avec la carlingue

La décoration est de l’avis de tous un succès total, un enchantement

Raffiné, chaleureux mais pas trop chargé

Aucune faute de gout

Pas surprenant, l’intelligence artificielle va piocher dans toutes les publications récentes de décorations d’intérieur

Elle fait ce qu’elle sait faire de mieux, pomper les idées des autres pour les recracher en un parfait agglomérat de tout ça

Au départ ce pillage dans tous les domaines avaient provoqué des levées de boucliers

Mais les programmateurs d’IA n’ont cessé d’être plus subtils

Au grand dam des créateurs bien humains

Au bout de 9 ans ce sont 6 vaisseaux qui font voyager les terriens dans l’ensemble du système solaire

Et toujours dans un grand luxe tout en sobriété

Les vaisseaux sont grands mais n’ont aucun rapport avec les bétaillères évoquées plus tot

L’Exégèse dans l’extase fait des « petits » voyages surtout vers mars et ses satellites avec un crochet par la Lune

Le suivant dans l’ordre de fabrication, L’arpenteur des roches lui fait le tour des planètes telluriques du système solaire

Mercure, venus, mars, la Lune et la ceinture d’astéroïdes

Le 3 eme le Transbordeur impassible fait le tour de Jupiter

Les 4 eme et 5 eme et 6 eme, font le tour de Saturne, Uranus et Neptune

Le 7 eme à sortir des ateliers de la compagnie céleste sera d’un autre tonneau

Les précédents pouvaient embarquer entre 400 et 800 places

Le prochain affichera 1200 places et fera le tour de l’intégralité du système solaire et occasionnellement il poursuivra les comètes qui y entreront

Avec ses prédécesseurs on tapait dans le haut du panier de ce que les concurrents faisaient

A partir de ce moment, c’est l’inconnu, du moins officiellement

Je dis officiellement car il semblerait qu’une coque de la taille du prochain vaisseau aurait été construite en secret pour vérifier concrètement si le concept tenait la route

Toujours est-il que la construction de la prochaine unité de la compagnie débute le 12 mars 2324 et va durer une semaine et demie

10 jours sous haute tension pour la société car aucune rupture de l’approvisionnement en métal ne serait permise

Autant en 49 h pour l’Annonciateur, ça passait pas trop mal mais une semaine et demie

Avec tant de paramètres à gérer

Au bout de 250 heures de tension pour les dirigeants de la Compagnie céleste , c’est la libération

C’est par une annonce lapidaire mais un brin comique que la « naissance » du petit dernier de la flottille est officialisée

Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer la venue au monde du vaisseau nommé Le Ventre fécond

Le bébé et les 2560 mamans, les imprimantes 3d, se portent bien

450 mètres de long, 14 000 tonnes, beau bébé

Autant le nom est bizarre, comme d’habitude

Autant la forme est presque … pas moche

Il n’est pas joli , ne rêvons pas

Mais il parait presque banal par rapport à ses grands frères

Il ressemble à une grosse branche d’arbre sur laquelle on aurait coupé des excroissances mais en en laissant la base

Les mystères de l’IA…

Les excroissances rabiotées vont servir de baies d’observation

D’après les explications des patrons de la compagnie , c’est le meilleur moyen, le plus fiable et solide pour concevoir une ouverture dans la coque du vaisseau

On n’a pas d’autres choix que de leur faire confiance

Contrairement aux autres vaisseaux, la presse est conviée à visiter le Ventre fécond à l’occasion de son lancement

Sans grande surprise, la décoration est belle à tomber

Les premiers visiteurs sont unanimes, ils seraient prêts à tuer pour obtenir le sésame pour participer à la croisière inaugurale

Celle-ci est prévue le 14 avril 2324

Juste le temps de faire un tour à vide autour de la Lune pour vérifier le fonctionnement de l’engin

Même pour ce vol technique de quelques heures il n’y a pas eu de difficultés à trouver du monde pour tester les fonctionnalités proposées dans le vaisseau

Pour ce qui est des réservations, les 1200 places seront vendues en 2 minutes

Voici donc qu’arrive le 14 avril

Les passagers sont accueillis en grande pompe

L’évènement est mondial, diffusé sur quasiment tous les réseaux de communication

Le défilé des passagers est à l’image de celui du tapis rouge au festival de Cannes

Des stars, des capitaines d’industrie, des milliardaires, des vedettes des médias , une flopée d’artiste

Le programme de la croisière est dévoilé dans une cérémonie digne des plus grands évènements musicaux

Après son départ , le vaisseau va faire le tour de la Lune , il ira ensuite vers Mercure et Venus, avec un survol au plus proche des planètes

Ensuite, route direction Mars avec une excursion sur le planète rouge pour quelques-uns des passagers

Oui ça c’est une surprise, les plus gros clients auront le droit à une descente sur la surface à l’aide de petites navettes dont la construction avait été gardée secrète

A suivre la ceinture d’astéroïdes

Et le gros morceau, si je puis dire, les géantes gazeuses

Au cours d’une orbite autour de Jupiter , une soirée concert dans la plus grande baie d’observation du vaisseau

Et pour finir Uranus et Neptune avant de revenir vers la Terre

Le voyage durera 14 jours

Et voilà enfin le moment du départ

Pour ce moment historique, la Compagnie céleste à fait les choses en grand

Tous les vaisseaux de la flotte sont présents et vont escorter le Ventre fécond en formation pour une parade autour de la Terre

L’annonciation d’une époque nouvelle est même ressorti des ateliers pour prendre la tête de cette escadrille lors de la parade

Comme pour boucler la boucle

Une fois l’orbite effectuée, les « petits « vaisseaux vont s’écarter un par un pour laisser le Ventre fécond accélérer

Les petits vont eux aussi partir pour leur voyage respectif

Tous les vaisseaux sont de sortie et sont pleins

Les patrons de la compagnie tenaient à ce que tous partent en même temps pour en mettre plein la vue

Et c’est réussi

Sur toutes les télés, la fête bat son plein, c’est la folie même ceux qui n’ont pu avoir un billet participent à la célébration

Une sorte d’euphorie s’est emparée de la population

Le pari fou de deux illustre inconnus, lancé il y a maintenant 12 ans est en passe de réussir

Ils ont pu faire ce que tant d ‘autres n’osaient même rêver

Ils ont fait sauter ce plafond de verre cosmique

Ils ont été audacieux, innovateurs

On leur a rit au nez, on s’est moqué d’eux, on les a pris pour des fous

Mais ils ont tenu bon

Et ils ont réussi

Ils ont atteint l’Olympe

Ils sont sur un petit nuage

Mais ils vont vite redescendre ….