La croisièrePublié le 15/01/2026
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?
La croisière
Dans un épisode précèdent , je vous avais parlé de la rencontre du vicomte Isidore de la Malventré et de Josip Rohman
Ce dernier ayant rejoint l’entreprise du premier
La compagnie d’étude et de fabrication de vaisseaux spatiaux Saint Christophe
Entreprise spécialisée dans les vaisseaux de luxe évidemment a destination d’une clientèle huppée
Une certaine émulation, l’envie ou tout simplement de la jalousie va pousser de nombreux concurrents à vouloir se positionner sur le marché
Là où il y a du fric à se faire ….
La Saint Christophe ayant choisit de fabriquer peu d’unités pour satisfaire au moindre désir de ses clients et ainsi peaufiner la conception des yachts spatiaux très haut de gamme
Ses méthodes de construction, quasi-artisanale, expliquant aussi les délais de livraison
Mais comme on le disait dans la bonne société de l’époque, acquérir un Saint Christophe n’était pas à la portée du premier milliardaire venu
Un tel vaisseau, ça se mérite
Donc en plus d’être très riche et très patient il fallait montrer patte blanche
Le vicomte se permettait le luxe, c’est le cas de le dire, de choisir ses clients
Nombreux seront ceux qui n’auront même pas droit à un rendez-vous avec lui
Mais une fois arrivé dans son bureau, il fallait encore lui donner envie de fabriquer ce vaisseau
Et si par miracle le projet lui plaisait, il fallait en plus de faire un très gros chèque, se plier au planning d’Isidore
Il était le maitre des horloges
Vous allez l’avoir votre vaisseau, avec les raffinements les plus exquis que l’on puisse imaginer mais quand il l’aura décidé
Et si vous n’êtes pas jouasses, la porte c’est par là
D’autres se sont donc dit, que faire des vaisseaux plus rapidement et moins chers, ça pourrait intéresser du monde, les simples millionnaires, quoi, le menu fretin
Et ils vont être plusieurs a avoir la même idée
Vont alors fleurir les chantiers de fabrication de vaisseaux de luxe
Avec plus ou moins de bonheur
On ne s’improvise pas ingénieur en structure spatiale d’un claquement de doigt
Voila ce que c’est de défricher un nouveau domaine
Un jour on sort un magnifique vaisseau qui va gagner le trophée Asimov
Ha oui le trophée Asimov n’existe pas encore a votre époque
Il s’agit de réaliser le plus vite possible le trajet Terre-Jupiter avec une quantité donnée d’énergie
Ceci dans le but de favoriser la meilleure navigation spatiale en jouant au billard gravitationnel avec les planètes du système solaire
Un sport de gentleman pilote ou la force brute n’a aucune valeur
Un peu comme ces courses de voiliers, là où un bateau à moteur rempli ras la gueule de mazout les battrait à plate couture
Donc bref, un jour vous gagnez ce trophée et le lendemain le tout dernier vaisseau sorti de votre chantier va se disloquer au large de Mars
C’est ainsi que ce qui reste du Goliath construit pour le roi du pétrole synthétique Archibald Rosmayer deviendra le plus gros satellite artificiel de la planète rouge
Avec la dépouille de ce pauvre Archibald à l’intérieur
Une fois les plâtres essuyés, une démocratisation du voyage spatial de masse va trouver son chemin
Et des vaisseaux de plus en plus grands vont sortir des ateliers orbitaux
Deux catégories vont apparaitre
Les engins à la capacité max de 100/150 passagers
Proposant des conditions plus que correctes voire semi-luxueuses ,ces vaisseaux visent les classes supérieures avec un tarif en conséquence
Il y aura aussi les unités plus grosses , 600 à 800 passagers
Elles seront un peu à l‘image des grands bateaux de croisières de ce début du 21 eme siècle
Les tarifs sont abordables mais le contexte est moins opulent
Le terme bétaillère vient assez rapidement pour les décrire
Qu’on s’entende bien, le tout se fait en toute sécurité
Hors de question de brader ce domaine ,c’est bien le seul…
Au fil du temps et de l’expérience des constructeurs, un constat s’est dessiné
Au-delà de 800 passagers la construction d’un vaisseau devient extrêmement complexe voire impossible
Plusieurs vont s’y essayer et s’y casser les dents
Une sorte de plafond de verre cosmique qui empêche d’envisager un transport spatial de masse
Jusqu’à ce que
En 2312 une nouvelle entreprise de construction de vaisseaux va apparaitre
La Compagnie céleste de voyages
Dont le but est clair
Fabriquer exclusivement des unités de voyage spatial de grande capacité
Les dirigeants de cette boite vont susciter l’interrogation, la moquerie, la suspicion et le dénigrement
D’autant plus que la création de cette entreprise sera nimbée de mystère
Ses fondateurs sont de sombres inconnus, sans expérience dans le domaine
Raison de plus pour leurs concurrents et les autorités d’être dubitatifs
Cerise sur le gâteau, on ne connait rien de la méthode de fabrication desdits vaisseaux
Alors précurseurs ou charlatans ?
Le flou sera savamment entretenu par les fondateurs pendant plusieurs mois
Favorisant les plus folles rumeurs
Les commentateurs crieront à l’arnaque pure, au coup de bluff pour faire parler des deux hommes
Mais justement, ces deux hommes qui sont-ils ?
Forbin Desmarais, un français qui a suivi un parcours universitaire scientifique, il est titulaire de deux masters en structures spatiales et en thermodynamique
Le forfait de base pour construire un vaisseau et le faire avancer
Son associé Euphraste Martz , un germano-belge a quant a lui un parcours moins classique, en tout cas pour ce qui est de fabriquer des véhicules spatiaux
Il est diplômé en informatique spécialité intelligence artificielle
Il aurait participé à la création de plusieurs IA connues du grand public et ce dans divers domaines
Cette affirmation sera toujours sujette à caution, les inventeurs officiels dédites IA ne confirmeront jamais sa participation, publiquement en tout cas
Certes de nombreuses entreprises font appel à des IA pour leur fonctionnement mais bon on en est revenu
Passé le moment de hype du phénomène on s’est rendu compte que les IA n’étaient souvent que des outils statistiques qui ne ressortaient que ce qu’on leur donnait
Surtout dans le domaine créatif
Certes il y a eu des avancées dans le domaine médical ou l’industrie mais rien de bien bouleversant
Dans l’ingénierie spatiale, beaucoup d’entreprises faisaient sans IA
Pour preuve la société Saint Christophe , à aucun moment une intelligence artificielle n’intervenait dans la conception d’un vaisseau
D’autres s’en servaient mais à la marge
Alors pourquoi donner une si grande place dans l’organigramme à un spécialiste en IA ?
La réponse viendra le jour de la présentation de leur prototype
Le 21 juin 2314 la presse et tout ce qui compte dans le domaine est invité à la cérémonie d’inauguration du premier vaisseau de la Compagnie céleste de voyages
Le vaisseau est un petit modèle, classique pour un proto
On essaye d’abord les choix techniques sur un exemplaire de taille réduite pour éviter de modifier, endommager ou même de perdre une grande unité pendant les tests
Desmarais et Martz ont fait les choses en grand
Grand salon moquetté dans une station orbitale
Déluge de petits fours et de champagne
Personnel en livrée aux petits soins
Et une grande baie vitrée
A travers laquelle on ne voit rien, pour le moment
Après un long discours vantant les mérites novateurs de leur entreprise et les habitudes du secteur qu’ils vont secouer, voila enfin le moment de dévoiler l’Annonciateur d’une époque nouvelle
Et ce n’est pas une figure de style , c’est son nom : Annonciateur d’une époque nouvelle
Je vous sens dubitatif, n’ayez crainte, l’assistance a eu la même réaction
Il a fallu que Martz, l’expert en IA, prenne le temps d’expliquer cette bizarrerie pour que tout le monde, sans être emballé , saisisse au moins le concept
C’est l’intelligence artificielle qui a choisit le nom
Face à l’incrédulité de l’audience , Martz a expliqué son rôle plus précisément dans la société
Il gère l’IA qui va s’occuper de beaucoup de chose
Déjà le nom
On pourrait se dire que l’IA donne plusieurs noms à partir d’une consigne et qu’ensuite les dirigeants fassent leur choix parmi ces noms
Non l’IA , qui s’appelle PTAH, qui est le nom du patron de la construction, de la métallurgie et de la sculpture dans le panthéon égyptien, a décidé d’elle-même
Et par contrat le nom que l’IA donnera à chaque vaisseau, sera le nom officiel
Sans aucun droit de regard des humains
Ça promet pour la suite
Et pour info, PTAH a choisi son nom par elle-même et bien sûr toujours indépendamment des dirigeants
Une fois passé le moment de flottement qui a suivi l’annonce du nom, il est enfin temps de dévoiler la ligne du vaisseau
Et comment dire, ce n’est plus du flottement dans l’air , c’est un silence gêné
Vite rompu par des applaudissements polis
L’annonciateur, on va l’appeler comme ça, ça sera plus simple, est … moche
On va pas se mentir
Il a un air patatoïde, boursouflé
Le réacteur situé à l’arrière de l’engin a le mérite par défaut d’indiquer quelle partie est censée être l’avant
On dit qu’il ne faut pas juger un livre par sa couverture
Mais là quand même c’est compliqué
Les vaisseaux des concurrents sont mille fois plus élégants
Racés, presque aérodynamiques sans aucune raison dans l’espace
Mais dans l’inconscient collectif, le public réagit à des codes visuels qui n’ont cours que sur Terre
Un vaisseau luxueux doit être profilé, point
Et le client a toujours raison
Sentant un léger malaise dans l’assistance les 2 hommes vont tenter d’expliquer qu’il s’agit d’un prototype donc créé uniquement à visée utilitaire
Que c’est PTAH qui a élaboré le design de l’engin sur des critères purement objectifs, sans faire de compromis bassement publicitaires
Et là aussi PTAH est seul maitre à bord
Desmarais a bien spécifié les caractéristiques et les contraintes, c’est l’IA qui a construit le vaisseau
Mais j’y reviendrait
A force d’arguments ils vont réussir à sauver la face
Et les spectateurs présents pardonnent cet essuyage de plâtre de la part d’une entreprise très jeune
Bon, d’accord, il est moche mais il fonctionne bien ?
Ho oui !!
Dés son premier vol en dehors de la zone de gravitation terrestre il va pulvériser le trophée Asimov
Le record précèdent était de 4 jours 15 heures et 4 minutes
L’Annonciation va faire 3 jours 20 heures et 45 minutes
Record qui ne sera pas validé car ce n’est pas un vaisseau de transport de passagers
Il a juste un équipage et des techniciens pour faire fonctionner les instruments de mesure
C’est un vol technique point
Desmarais et Martz n’ont pas rué dans les brancards, il le savait avant même le départ
Ce voyage n’était de toute façon pas fait pour ça
Et ils l’ont annoncé, un jour ils reviendront avec un « vrai » vaisseau et ils vont atomiser le record
Ambitieux comme propos
Le vol inaugural aura donc été un succès, les suivants également
Pendant 1 an l’Annonciateur va sillonner le système solaire pour valider les choix parfois audacieux de Desmarais mais aussi ceux de PTAH
Car même si la base est fixée par l’homme, l’IA aura une certaine latitude dans la fabrication du vaisseau
Tout en respectant bien sur les incontournables de la sécurité de base
Donc pour la construction , comment ça se passe ?
Desmarais fixe les grandes lignes et les impératifs et PTAH mouline tout ça avant de commencer la construction
Elle a tellement les mans libres que le rendu du calcul de l’engin n’est même pas présenté aux humains
Toute l’équipe va découvrir le vaisseau quand il sera terminé
La construction de l’Annonciateur s’est faite dans un chantier orbital clos
Le vaisseau est assez petit pour être assemblé dans un hangar spatial
Concrètement , ce sont des milliers de petits robots qui vont le fabriquer
Des machines grandes de quelques centimètres pour les plus grosses
Des imprimantes 3d sur pattes qui vont superposer des couches d’un alliage d’aluminium élaboré exprès pour ce vaisseau
Une formule qu’on suppose facilement inventée par PTAH
Pour en revenir à la construction
Les couches de matériau se superposent à la particularité prés que ça se passe dans l’axe longitudinal
De l’arrière vers l’avant
Et au fur de l’avancement tout est construit d’une seule pièce
Quand je dis tout, c’est tout
L’armature, la coque, les ponts ,les cloisons
Les hublots
Tout ou presque
Pour ce proto , le moteur a été réalisé selon une méthode plus conventionnelle
Mais l’IA l’a complètement intégré dans la structure
Les équipements de contrôle ont bien évidement été rajouté après
L’aluminium était fondu sur place pour être reparti entre les robots imprimeurs de manière à ce qu’il n’y ait aucune jonction entre leurs passages
Le métal en fusion s’agglomérant à la coulée précédente en un flux continu
Le chantier va durer 49 heures ininterrompues, aucune coupure n’étant permise
Le métal ne présentera aucune aspérité, décalage ou le moindre raccord
L’Annonciateur peut être considéré comme un seul et énorme morceau d’aluminium massif
Selon le témoignage des techniciens qui ont participé au vol inaugural, l‘ergonomie à l’intérieur est, je cite bluffante au-delà de tout ce qui a déjà été fait
Et ce n’est qu’un vaisseau test
La question se posait du pourquoi de l’importance de Martz dans l’organigramme
Au vu de la prédominance de PTAH dans la conception des vaisseaux et du choix des noms, la réponse est toute trouvée
Donc les essais sont concluants, les choix techniques validés
Un deuxième proto est construit, de la même façon, avec en plus la fabrication du réacteur totalement confiée à l’IA
Des réacteurs conçus par PTAH avaient déjà vu le jour mais étaient cantonnés au banc d’essai
Le nom de de deuxième vaisseau ? Le cadet au point du jour
Ne vous embêtez pas à chercher un quelconque sens à tout ça
L’étape suivante est la fabrication de vaisseaux commerciaux construits sans aucune intervention humaine
La montée en puissance se fera progressivement
La première unité disposera de 200 places
Son nom : Exégèse dans l’extase
Imbitable
Il n’empêche que les places du voyage inaugural vont s’arracher
Les curieux sont nombreux, personne jusqu’à présent n’a pu visiter le vaisseau
Mais également celles et ceux qui voulaient être présents pour pouvoir dire : j’y étais, j’ai participé au premier voyage de ce genre d’engin
Les réservations pour les vols suivants vont être nombreuses mais pas en aussi grand nombre qu’espéré au vu de la frénésie pour le premier
Les gens étaient enthousiastes mais pas téméraires
Ben oui quels allaient être les retours d’expérience des passagers de ce voyage inédit qui est prévu durer 1 semaine
Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps
Personne ne trouvera rien à redire
Confort, ergonomie, restauration, sécurité, loisirs
Pas un seul domaine ne sera pris en défaut
Dés lors, c’est une avalanche de réservations qui va débouler
L’Exégèse est complet pour les 25 prochains vols
C’est le signal pour la Compagnie céleste de voyages
Elle va enquiller les constructions à un rythme pas forcément frénétique mais régulier, avec un nouveau vaisseau tous les 18 mois
Avec la même recette, tant pour la conception que pour le nom de baptême
Dans le public un slogan publicitaire humoristique va apparaitre
Avec la compagnie céleste vous voyagez bien mais bon dieu qu’est-ce qu’ils sont moches leurs vaisseaux !!!
Fidèles à eux-mêmes Desmarais et Martz laissent les coudées franches à PTAH
Mais on peut accorder à l’IA d’être prolifique et variée dans ses designs
Il n’y a pas 2 vaisseaux qui se ressemblent
Mais ils sont toujours hideux
Étonnement et heureusement l’intérieur n’a aucun rapport avec la carlingue
La décoration est de l’avis de tous un succès total, un enchantement
Raffiné, chaleureux mais pas trop chargé
Aucune faute de gout
Pas surprenant, l’intelligence artificielle va piocher dans toutes les publications récentes de décorations d’intérieur
Elle fait ce qu’elle sait faire de mieux, pomper les idées des autres pour les recracher en un parfait agglomérat de tout ça
Au départ ce pillage dans tous les domaines avaient provoqué des levées de boucliers
Mais les programmateurs d’IA n’ont cessé d’être plus subtils
Au grand dam des créateurs bien humains
Au bout de 9 ans ce sont 6 vaisseaux qui font voyager les terriens dans l’ensemble du système solaire
Et toujours dans un grand luxe tout en sobriété
Les vaisseaux sont grands mais n’ont aucun rapport avec les bétaillères évoquées plus tot
L’Exégèse dans l’extase fait des « petits » voyages surtout vers mars et ses satellites avec un crochet par la Lune
Le suivant dans l’ordre de fabrication, L’arpenteur des roches lui fait le tour des planètes telluriques du système solaire
Mercure, venus, mars, la Lune et la ceinture d’astéroïdes
Le 3 eme le Transbordeur impassible fait le tour de Jupiter
Les 4 eme et 5 eme et 6 eme, font le tour de Saturne, Uranus et Neptune
Le 7 eme à sortir des ateliers de la compagnie céleste sera d’un autre tonneau
Les précédents pouvaient embarquer entre 400 et 800 places
Le prochain affichera 1200 places et fera le tour de l’intégralité du système solaire et occasionnellement il poursuivra les comètes qui y entreront
Avec ses prédécesseurs on tapait dans le haut du panier de ce que les concurrents faisaient
A partir de ce moment, c’est l’inconnu, du moins officiellement
Je dis officiellement car il semblerait qu’une coque de la taille du prochain vaisseau aurait été construite en secret pour vérifier concrètement si le concept tenait la route
Toujours est-il que la construction de la prochaine unité de la compagnie débute le 12 mars 2324 et va durer une semaine et demie
10 jours sous haute tension pour la société car aucune rupture de l’approvisionnement en métal ne serait permise
Autant en 49 h pour l’Annonciateur, ça passait pas trop mal mais une semaine et demie
Avec tant de paramètres à gérer
Au bout de 250 heures de tension pour les dirigeants de la Compagnie céleste , c’est la libération
C’est par une annonce lapidaire mais un brin comique que la « naissance » du petit dernier de la flottille est officialisée
Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer la venue au monde du vaisseau nommé Le Ventre fécond
Le bébé et les 2560 mamans, les imprimantes 3d, se portent bien
450 mètres de long, 14 000 tonnes, beau bébé
Autant le nom est bizarre, comme d’habitude
Autant la forme est presque … pas moche
Il n’est pas joli , ne rêvons pas
Mais il parait presque banal par rapport à ses grands frères
Il ressemble à une grosse branche d’arbre sur laquelle on aurait coupé des excroissances mais en en laissant la base
Les mystères de l’IA…
Les excroissances rabiotées vont servir de baies d’observation
D’après les explications des patrons de la compagnie , c’est le meilleur moyen, le plus fiable et solide pour concevoir une ouverture dans la coque du vaisseau
On n’a pas d’autres choix que de leur faire confiance
Contrairement aux autres vaisseaux, la presse est conviée à visiter le Ventre fécond à l’occasion de son lancement
Sans grande surprise, la décoration est belle à tomber
Les premiers visiteurs sont unanimes, ils seraient prêts à tuer pour obtenir le sésame pour participer à la croisière inaugurale
Celle-ci est prévue le 14 avril 2324
Juste le temps de faire un tour à vide autour de la Lune pour vérifier le fonctionnement de l’engin
Même pour ce vol technique de quelques heures il n’y a pas eu de difficultés à trouver du monde pour tester les fonctionnalités proposées dans le vaisseau
Pour ce qui est des réservations, les 1200 places seront vendues en 2 minutes
Voici donc qu’arrive le 14 avril
Les passagers sont accueillis en grande pompe
L’évènement est mondial, diffusé sur quasiment tous les réseaux de communication
Le défilé des passagers est à l’image de celui du tapis rouge au festival de Cannes
Des stars, des capitaines d’industrie, des milliardaires, des vedettes des médias , une flopée d’artiste
Le programme de la croisière est dévoilé dans une cérémonie digne des plus grands évènements musicaux
Après son départ , le vaisseau va faire le tour de la Lune , il ira ensuite vers Mercure et Venus, avec un survol au plus proche des planètes
Ensuite, route direction Mars avec une excursion sur le planète rouge pour quelques-uns des passagers
Oui ça c’est une surprise, les plus gros clients auront le droit à une descente sur la surface à l’aide de petites navettes dont la construction avait été gardée secrète
A suivre la ceinture d’astéroïdes
Et le gros morceau, si je puis dire, les géantes gazeuses
Au cours d’une orbite autour de Jupiter , une soirée concert dans la plus grande baie d’observation du vaisseau
Et pour finir Uranus et Neptune avant de revenir vers la Terre
Le voyage durera 14 jours
Et voilà enfin le moment du départ
Pour ce moment historique, la Compagnie céleste à fait les choses en grand
Tous les vaisseaux de la flotte sont présents et vont escorter le Ventre fécond en formation pour une parade autour de la Terre
L’annonciation d’une époque nouvelle est même ressorti des ateliers pour prendre la tête de cette escadrille lors de la parade
Comme pour boucler la boucle
Une fois l’orbite effectuée, les « petits « vaisseaux vont s’écarter un par un pour laisser le Ventre fécond accélérer
Les petits vont eux aussi partir pour leur voyage respectif
Tous les vaisseaux sont de sortie et sont pleins
Les patrons de la compagnie tenaient à ce que tous partent en même temps pour en mettre plein la vue
Et c’est réussi
Sur toutes les télés, la fête bat son plein, c’est la folie même ceux qui n’ont pu avoir un billet participent à la célébration
Une sorte d’euphorie s’est emparée de la population
Le pari fou de deux illustre inconnus, lancé il y a maintenant 12 ans est en passe de réussir
Ils ont pu faire ce que tant d ‘autres n’osaient même rêver
Ils ont fait sauter ce plafond de verre cosmique
Ils ont été audacieux, innovateurs
On leur a rit au nez, on s’est moqué d’eux, on les a pris pour des fous
Mais ils ont tenu bon
Et ils ont réussi
Ils ont atteint l’Olympe
Ils sont sur un petit nuage
Mais ils vont vite redescendre ….