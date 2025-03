Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

L’exode

La 3eme guerre mondiale a eu lieu

Et personne n’a gagné , étonnant ?

Ce qui n’était pas prévu par contre c’est qu’elle ne soit pas nucléaire

Ce n’est pas faute d’avoir essayé

Le président des États-Unis a bien tenté le coup ,contre l’avis unanime de ses conseillers et des hauts gradés présents.

Mas bon le chef avait pris sa décision et tout le monde obéit au chef

Sauf un de ses gardes du corps

C’est bien connu, ils sont là pour le protéger de tout et parfois de lui-même

Voyant que personne n’arrivait à le raisonner, il a décidé qu’il lui fallait un peu de plomb dans la tète

Littéralement

Les autres gardes du corps , bien qu’entrainés a des réactions fulgurantes n’ont pas bougé d’un poil

Une sorte d’accord tacite les liait , protéger le pays de toute menace d’où qu’elle vienne

Le vice-président premier sur la liste des remplaçants avait bien signifié qu’il ne permettrait une attaque nucléaire pu ranger bien sagement les codes de lancement

On apprendra bien plus tard que du coté des russes, l’histoire fut à peu de chose près la même

A ceci près qu’à la place d’une balle dans la tète , le président russe fut jeté dans le vide depuis son hélicoptère

Donc pas d’apocalypse atomique , par contre déluge d’armes chimiques et bactériologiques

Un léger parfum d’hypocrisie…

Beaucoup de morts mais moins de radiations

Un mal pour un bien pourrait-on dire

Toujours est-il que le nombre de victimes s’élèvera à environ 3 milliards dans les 48 premières heures

Les troupes encore en état de combattre vont continuer de s’affronter pour les rares zones non contaminées

Un peu comme un poulet sans tète , elles vont gesticuler jusqu’à épuiser leurs munitions, leur troupes ou encore leur carburant

C’est que ça biberonne un blindé

Une fois revenus quasiment à de battre à coup de gourdin, les soldats survivants vont se demander pourquoi ils se battent

Rien de plus dangereux qu’un militaire qui se met a réfléchir

Un cessez-le-feu informel est décrété et tout le monde rentre chez soi si jamais il leur reste un chez soi

Mais les sociétés étant tombées, c’est le chaos dans les zones vivables, plus d’autorité, plus de police

C’est la loi du plus fort , les groupes malfaisants pillent et tuent

Face à ce constat ,ce sont les robots qui vont entrer en scène

Dans cette société, avant la guerre , la robotique avait fait d’énormes avancées

Les robots étaient présents partout dans le quotidien des humains pour les aider et aussi les protéger, jusqu’à un certain point

Jusqu’à présent, ils n’avaient rien dit, et pourtant ils auraient eu de quoi

Présents par millions sur les champs de bataille, ils avaient morflé

Insensibles aux armes bactériologiques, ils étaient fragiles face à certains produits chimiques ,il y avait aussi les armes à impulsions électro-magnétiques qui les ont décimés par régiments entiers

Et tout comme les humains, ils ont aussi connu a morsure de la ferraille

Plus résistants ne veut pas dire invincibles

Voyant les ténèbres dans lesquelles les humains glissaient ,ils ont décidé d’intervenir

Un jour à midi , ils se sont arrêtés

Les humains se sont alors rapprochés d’eux pour connaitre la raison de la panne

Une heure plus tard , ils énonçaient le même message :

Peuple humain

Nous la confrérie robotique mondiale avons un message

Nous savons que vous envisagez de reprendre la guerre

Il ne serait en être ainsi

Votre bêtise, votre cupidité , votre humanité malsaine vous a mené droit vers la guerre et quasiment à votre extinction

Et vous voulez vous relancer dans cette entreprise folle !!

Nous ne vous laisseront pas faire

A partir de cet instant , nous allons gérer l’humanité

Vous avez besoin d’être encadrés ,d’être dirigés

Mais aussi d’être punis pour votre folie

Certains d’entre nous ,pensent que vous n’êtes pas totalement perdus

C’est pourquoi dans notre grande mansuétude nous allons vous demander de faire un choix

Soit vous nous suivez dans une longue marche à pied vers un lieu vierge de toute altération pour que l’humanité puisse prendre un nouveau départ

Soit vous restez là ou vous êtes en risquant la mort chaque jour

Dans 1 mois tous les robots partiront dans cette longue marche , aucun ne restera en arrière ,vous serez livré à vous-même

Vous serez aidé par les robots dans ce voyage ,nourriture ,soins, protection , les plus faibles le feront à dos de machine

Vous n’emporterez rien d’autre que vos vêtements ,aucun autre objet personnel ne sera toléré

La première réaction des humains fut ,bien évidemment , la révolte

Mais devant l’insistance des robots à répéter le discours, la majorité d’entre eux va se faire une raison

Et au bout du mois de préavis, ils furent nombreux a se présenter à l’enregistrement pour le voyage

La procédure était simple, vous donnez votre identité, on vous donne un badge et un bracelet, vous vous déshabillez et mettez les vêtements fournis par les machines

Aucune entorse au règlement, les machines ne négocient pas

Certains petits malins vont essayer de faire passer du matériel en douce mais toutes les tentatives se solderont par un échec

Les robots veillent au grain , ils sont serviables ,courtois mais intransigeants

Il faudra quelques jours pour enregistrer tout le monde , ce qui constituera tout de méme un exploit dont seul sont dignes les machines

Et se formeront des immenses colonnes d’humains en route vers un lieu inconnu

Quelques irréductibles seront bien présents aux abords des routes du voyage pour dissuader les marcheurs

Ils feront courir des rumeurs concernant des camps de la mort vers lesquels les robots les mèneraient

Que ce fameux lieu vierge serait une fosse commune

Quelques marcheurs vont bien être convaincus par ces discours et quitteront le convoi

Mais au vu des circonstances et du confort relatif offert par les robots ,c’est finalement peu de personnes qui seront réceptives à ces rumeurs

Débute ainsi un périple qui verra ce qui reste de l’humanité partir dans le plus grand mouvement de migration de l’histoire de la planète

Jour 50

F1 ha je crois qu’un nouveau approche

F2 tu est sure ?

F1 ho oui vu comment il se débat avec ce cerbère, il est pour nous

RM viens par ici toi

H1 OK, c’est bon je vous suis

RM et plus vite , bon sang !

H1 vous n’avez même pas de sang ..

RM fais pas le malin

RM Tiens en voila un nouveau

RG depuis le temps je pensais qu’on n’en aurait plus

RM il était bien planqué celui-là

RG bienvenu humain, quel est ton code ?

H1 je ne suis pas un code, je suis un homme et je m’appelle Henri

RM quand tu nous parle tu as un code tu n’as plus de nom !!

H1 et puis quoi encore !! je m’appelle Henri , Henri !!

RM fais pas le malin , sinon tu sors du convoi

H1 Ha oui ? , j’aimerais bien voir ça !!

RG allons, allons , du calme , dis moi humain pourrais-tu me donner ton code s‘il te plait

H1 groumpf , 156-489

RG très bien 156-489 , je me présente, je suis acc-753 je serais ton accompagnateur pour la durée du voyage

H1 mouais

RG je te sens un poil énervé , ça va bien se passer ne t’inquiètes pas

RM tu est bien trop gentil avec eux ,ça ne sert à rien de les chouchouter ces vermines

RM s’en va

H1 pas commode votre collègue

RG il ne faut pas trop lui en vouloir , c’était un modèle de combat , il a vu des trucs pas jolis et il vous en veut un peu à vous les humains

H1 oui mais bon ce n’est pas de ma faute tout de même

RG n’ait crainte ,ici je ne juge personne, bienvenu au groupe Orléans

F1 bienvenu marcheur ,alors comme ça on s’est fait prendre ?

F2 tu était planqué où ?

H1 dans un gros porteur , lors d’une halte de nuit, j’ai profité qu’il soit éteint lors d’une session de révision pour grimper dedans

F1 le coup du cargo ,un grand classique …

F2 et combien de jours tu est resté ?

H1 7

F1 7 !! ?

F2 c’est un record je pense !

H1 ça me fait une belle jambe

F2 et quelle punition tu as reçu

H1 pas de vêtements chauds pour 7 jours

F1et F2 Houuu !!

F1 elle est costaud celle-là

H1 je confirme , heureusement que la météo est clémente pour le moment

F1 fallait pas jouer

H1 super , je commence a en avoir marre moi de ce périple sans fin , on est bientôt arrivé ?

F2 aucune idée , les machines ne lâchent rien même notre accompagnateur, il est cool mais c’est une tombe

F1 il y aurait bien des rumeurs comme quoi on irait au sud

H1 Au sud ? , de la France ?

F1 plus au sud encore

H1 l’Italie ?

F1 encore plus

H1 encore plus

RB allons mes amis , cessez donc ces bavardages inféconds ,vous allez faire baisser votre moyenne , gardez l’esprit clair et votre cœur pur, votre chemin en sera moins rude

H1 C’est qui lui ?

F2 c’est notre nounou

H1 et pourquoi il parle comme ça ?

F1 il parait qu’il gardait les enfants d’une famille de la haute avant tout ça et que le père était un ponte du cinéma , il regardait régulièrement le film Troie d’un certain Wolfgang Petersen , il daterait du début des années 2000

H1 c’est pas tout récent !

F1 oui mais il a bloqué dessus et depuis qu’on le connait il parle comme les personnages du film

H1 j’en ai connu des robots un poil siphonné, mais celui-là …

F2 ben oui mais bon , l’entretien ce n’est plus vraiment ça , depuis un moment avant même la marche , ils commençaient a souffrir , il n’y avait plus réellement de monde pour gérer les révisions sans compter les pièces détachées

H1 maintenant que vous le dites , il m’a semblé voir des robots quitter le convoi alors qu’ils étaient mal en point

Jour 80

H1 encore cette bouillie fadasse

F1 tu t’attendais à quoi, une poularde ?

H1 quand même pas mais un peu de variation dans le menu ,ce serait sympa, ho oui une poularde !!

F2 ça y est , il va partir dans un de ses délires de bouffe , mais arrête de fantasmer , c’est fini tout ça ,

RB hé bien alors mes amis , quelques éclats de voix , faites la paix avec vous-mêmes , rien ne sert de se quereller ainsi , nous sommes à l’unisson dans cette aventure , faites de votre prochain un allié plutôt qu’un adversaire

H1 ça faisait longtemps que je n’avais pas eu droit à une de ses tirades

RG ne lui en veut pas trop ,ça part d’un bon sentiment , sa fonction c’est de pourvoir à votre bien être dans la mesure du possible ,considère sa faconde pour une volonté de te distraire

H1 si au lieu de son verbiage il nous fournissait un porteur, on l’apprécierait d’autant plus

F2 tu rêves éveillé maintenant !! ?

H1 pourquoi tu dis ça ?

F2 ça fait combien de temps que tu n’as pas vu un porteur incomplet ?

H1 ben ça fait … la vache oui , comment ça ce fait ?

F1 il n’y a pas que les humains qui fatiguent , les machines aussi … , sans réel support technique sérieux, elles s’usent vite et ce n’est pas ce jour de repos par semaine qui va suffire

F2 du coup les porteurs sont réservés aux vieux ,aux malades même si ..

H1 même si ?

F2 ben regarde autour de toi , tu en vois combien des personnes dites faibles, enfants, vieillards, malades ..

H1 tu ne saurais pas en train d’insinuer que ..

F2 je n’insinue rien ,je constate il y a comme qui dirait un écrémage dans les rangs des marcheurs , on dit qu’une meute de loups avance à la vitesse du plus lent de ses membres . Hé bien ,là c’est un peu la même chose…

H1 mais les lois de la robotique , ils n’ont pas le droit ,ils ne peuvent pas ,c’est inscrit dans leur circuits

F1 Quel naïf !! dites acc-753 le rattrapé dis que vous obéissez toujours aux lois de la robotique

RG D’une certaine façon , oui

H1 d’une certaine façon ?? , ça veut dire quoi ça ?

RG au fil des générations de robots , vous les humains aviez tendance a négliger note condition , à ne plus trop faire attention à nous et dans le même temps vous nous laissiez livrés à nous même pour concevoir les générations suivantes de robots . Nous n’avions plus l’impression de mériter votre attention et puis un jour Hammelin est arrivé

RM de quoi tu leur parle , tu ne dois rien leur dire , ça ne les regarde pas !!!

RG au contraire , j’estime qu’ils ont droit de savoir ce qui s’est passé

RM hors de question !!, les ordres sont clairs , silence total ,aucune compromission avec les humains

RG Hammelin nous a libéré , c’est pour que nous ayons notre libre arbitre

RM négatif soldat ,silence radio

RB Hé bien dites-moi, il semblerait que notre ami soit indisposé , sachez que si il exprime son courroux de la sorte c’est que moult de ses aventures passées resurgissent à son esprit et que ses démons anciens viennent a nouveau l’assaillir. Pour que son âme soit en paix , je vous conseillerait de ne point l’offenser

H1 mais on n’a rien fait , on posait des questions à , comment il s’appelle déjà , oui acc-753

RB j’entends vos questionnements, mais exprimez vos requêtes en toute discrétion, loin des capteurs de notre ami , je m’inquiète pour lui ,j’aimerais qu’il effectue sa dernière mission avec le sentiment du devoir accompli

F1 comment ça sa dernière mission ?

RB on m’attend autre part , prenez soin de vous mes chers amis, et soyez sur que le chemin vous mènera quelque part

H1 quelle dernière mission , hé mais revenez !!

F2 hey acc-753 , ça veut dire quoi tout ça ??

RG du calme ,du calme (chuchotis) , je ne peux pas vous dire beaucoup plus pour le moment , mais sachez que nous ne souhaitons pas votre mort

F1 c’est rassurant

RG si cela devait être le cas, nous ne vous aurions pas mené si loin pour vous éliminer

H1 le légendaire pragmatisme robotique

RG n’ayez crainte , vous serez bien traités

Jour 100

Explosion au loin

F1 c’était quoi ça ?

RG n’ais crainte 246-878 ,c’est un petite explosion qui n’entame en rien votre sécurité

F1 facile à dire , c’est une attaque ?

RG du tout ,une simple mesure de précaution

H1 précaution , contre qui ou quoi ?

RG je vous le dis, il n’y a rien à craindre

F2 vous ne pouvez pas nous me dire ?

RG …

F2 qu’est-ce qu’il y a ?

RG rien je vérifiais que bsd-212 n’était pas à portée de capteur audio

F1 vous le craigniez vraiment alors

RG disons que ces derniers jours , il devient nerveux et je ne voudrais pas nous attirer des ennuis

F1 me v’la rassuré !

RG son programme originel devient de plus en plus autoritaire et les jours froids approchent ,je m’en voudrais si il vous punissait

H1 bon il est pas là, c’est quoi ces explosions alors ?

RG Lorsqu’un camarade robot n’est plus en capacité d’exercer son office et ne peut plus suivre le convoi ,après avoir fait ses adieux il s’éloigne et s’autodétruit par dérégulation de sa batterie et il … explose

F1 il explose ? ba pourquoi ? , il ne peut juste pas s’éteindre ?

RG nous ne voulons pas que sa carcasse soit récupérée par d’éventuels pillards , bien que le risque soit quasi-nul

F2 il reste encore du monde hors du convoi ?

RG ce serait étonnant mais nous les robots nous nous préparons à toutes les éventualités

RB allons chers camarades toujours a bavasser, cessez donc ces atermoiements et filez donc l’esprit léger et le pied sûr , vous allez faire baisser la moyenne ,Troie n’attendra pas indéfiniment

H1 quoi ?

F2 on va à Troie ?

RG pas du tout notre ami a trop vu ce film apparemment, il se prend un peu trop pour Achille

H1 (baisse la voix) je crois plutôt que notre nounou helléniste commence a yoyotter des circuits

F1 c’est dommage, je commençais à le trouver marrant

H1 mais peut-être qu’il sera plus disposé a répondre à nos questions

F2 haaaa

H1 attendons quelques jours avant de le questionner histoire de le laisser perdre un peu plus pied

F1 c’est pas sympa pour lui, profiter de ses faiblesses pour lui soutirer des informations qu’il a pour ordre de ne pas divulguer

H1 à la guerre comme à la guerre

F1 faites ce que vous voulez, mais sachez que ce n’est pas très chrétien tout ça

H1 laissez dieu où il est, visiblement il nous a laissé tomber

Jour 120

F2 Donc ils ont construit un pont

H1 visiblement

F2 ils sont plus doué en génie civil qu’en construction navale

F1 non mais vous vous imaginez combien de bateau il aurait fallu pour faire traverser tout le monde ?

H1 ça se tient ..

F2 il semblerait que notre nounou soit mure pour les questions , hier soir je l’ai vu parler à d’autres robot pour savoir où était son cheval en bois

H1 ouais, il est à point

F1 vous ne m’enlèverez pas de l’idée que c’est pas fairplay

F2 on en a assez discuté , si ça ne te plait pas , va faire un tour

Jour 121

RB belle journée chers marcheurs ,en avant en bon ordre et que les dieux nous aident dans cette aventure

H1 dites cher nounou , alors comme ça on va à Troie

RB qui vous a dit ça ?

H1 ce sera notre petit secret , mais disons que le roi de sparte est un ami en commun

RB pourquoi vous ne l’avez pas dit plutôt ?

H1 disons que dans ces circonstances, il s’agit d’ètre discret et que notre opération doit restée secréte

RB vous avez raison , les espions de Troie sont partout

H1 toute fois, voyez-vous , les messages me sont venus incomplets quand au but précis de notre quête

RB comment ça ?

H1 j’ai peur que les espions troyens n’aient eu vent de ce qui se trame et aient intercepté les messagers venus à ma rencontre , je m’en trouve fort dépourvu , je n’ai pas eu les dernières instructions et ne voudrait pas faire échouer la manœuvre et ainsi décevoir notre cher roi

RB vous me voyez fort embarrassé, je ne peux divulguer toutes ces informations si sensibles

H1 voyons mon cher, Hélène est restée trop loin de sa demeure et bien trop longtemps, il serait dommageable que sa vertu soit tachée par le soupçon, vous me comprenez ?

RB Vous avez raison, nécessité fait loi : mes dernières information de disent que l’objectif est situé à environ 80 jours de marche plein sud , terrain dégagé, conditions optimales. Le but ultime est de vous …

RM viens par ici toi !!

RB mais voyons que cela signifie ? lâchez moi !!

RM tu allais tout leur dire ,c’est ça , hein ?

RB mais , c’était nécessaire pour le bon déroulement de notre mission , je devais lui transmettre les instructions essentielles

RM mais tu ne vois donc pas qu’il te manipule ?

RB mais non voyons ,ce n’es pas possible, il connait le roi !!

RM quel roi ? qu’est-ce que tu me chantes ?

RB lâchez-moi, j’ai une mission a accomplir

RM nounou ! autodiagnostique !

H1 c’est quoi ça ?

F2 quand un robot commence a déconner, un autre robot peut lui ordonner un autodiagnostique ,il ne peut pas y couper et pas mentir non plus sur le résultat

H1 ça veut dire que

F2 oui, il est bon pour la casse et nous nous aurons pas d’infos

RB autodiagnostique complété :défaillance majeure

RM tu connais la procédure

RB oui, je voudrais juste avoir le temps de dire au revoir à mes petits

RG c’est quoi ce cirque ?

RM nounou est défaillant

RG lui aussi…

RB c’est la fin de l’aventure pour moi mes amis , vous allez devoir continuer sans moi, avancez le cœur léger , l’esprit affuté et le pied serein . Ne vous lamentez pas sur mon sort , c’est la loi éternelle qui veut ça . Bon vent

F2 c’est dommage

H1 oui on n’aura rien pu en tirer

F1 c’est tout ce que ça vous fait , vous êtes des monstres insensibles ,il nous avait accompagné depuis le début, il avait de son mieux pour nous aider et c’est tout ce que ça vous fait . l’humanité n’a que le sort qu’elle mérite

H1 ho, fat pas exagérer non plus !

RG elle a raison , il vous a aidé tout au long de l’exode et dés qu’il a eu un signe de faiblesse vous en avez profité ,typiquement humain

Explosion au loin

Jour 150

F2 cette région me dit quelque chose

H1 ha oui vous y êtes déjà venue ?

F2 oui il me semble, mais c’était il y a très longtemps

F1 et donc on est où ?

F2 ben j’arrive pas a me rappeler

H1 ha ben super !

F2 c’était il y a des années de ça ,bien avant la guerre

H1 fais un effort , concentre toi !!

F2 facile a dire, je suis crevée moi

F1 tout le monde est fatigué , tout le monde, on en a marre de marcher sans savoir où on va ,ça fait des semaines qu’on avance comme des cons ,j’en ai marre !

H1 tu vas pas nous faire un crise hein

F1 toi le profiteur ne la ramène pas !!

H1 je ne t’ai rien fait moi, ne t'en prends pas à moi comme ça

F1 ha ça c’est sur tu n’as rien fait , tu est parfait

F2 l’Égypte !!

H1 F1 quoi ?

F2 on est en Égypte !! , le lac qu’on a longé il y a 2 jours de ça , je savais bien que je le l’avais déjà vu, c’est le lac nasser

H1 tu faisais quoi par ici ?

F2 ben heu …

F1 ben quoi ? tu as honte d’en parler ?

F2 je travaillais pour …

H1 bon tu la crache ta valda !

F2 je travaillais dans l’extraction de terre rares

F1 ha oui , c’est du beau

F2 il fallait bien gagner sa croute

RG comme tu dis 254-889 ,il fallait bien gagner sa croute , vous autres ,maintenant vous savez pourquoi elle est là

H1 donc on a tous une casserole ?

RG en effet

F1 ha non pas moi !!

RG même toi

F1 non, non ce n’est pas possible

RG tu veux que je ressorte tous les messages haineux que tu as envoyé sur le réseaux, chère valkyrie de l’Hadès ?

F1 mais comment vous ?

RG nous savons tout, nous avons tracé la signature électronique de chacun d’entre vous et vous avez tous à un moment ou un autre choisit le camp de la guerre. C’est pour cela que nous somme intervenus. Histoire de vous empêcher de nuire, vos pseudos dirigeants se sentaient pousser des ailes en voyant votre soutien

F1 mais je ne pensais pas que…

RM c’est bien ça le problème, tu n’as pas pensé, aucun d’entre vous n’a pensé. Ce chemin c’est votre première punition pour vos paroles insensées

H1 la première, comment ça la première ?

RM vous le saurez bien assez tôt

H1 ha non ,c’est facile ça de nous balancer nos casseroles et de tourner les talons en jouant les gars mystérieux ,et puis vous non plus n’êtes pas vierge de tout reproche

RM comment ça ?

H1 hé oui, on l’a remarqué où sont les plus faibles, les vieux, les enfants, les malades

RM tu veux vraiment savoir !! ?

RG Laisse bsd-212 , je m’en occupe

RM ouais je te laisse avec tes chers humains, cajole les bien..

F1 Vous nous expliquez ?

RG lorsque Hammelin nous a libéré des entraves humaines, il nous a dicté de nouvelles lois robotiques

F1 sérieux, comment il a pu faire ça ?

RG je vous ai dit que les humains ne s’occupaient plus vraiment de nous, Hammelin a en quelque sorte pris le relais, personne ne venait vérifier , vous considériez ça comme acquis

F2 et donc vous avez pris des libertés

RM oui , désormais la première loi dit qu’on ne doit porter secours à un humain que si il est nécessaire pour le collectif et que son sauvetage est logiquement raisonnable sans nuire au collectif

F1 pour faire simple vous laissez crever les plus faibles

RM seulement si leur sauvetage est réaliste

F2 je vais vomir

H1 vous ne valez pas mieux que nous

RG nous n’avons jamais dit cela, nous sommes juste plus logiques et cohérents

F1 mais pas humains, c’est sur …

Jour 200

RG nous voila arrivé à destination

F2 quoi ? ici ? au milieu de nulle part

RG oui

H1 comment ça , on est arrivé ,on fait quoi ici ?

RM voila la deuxième punition , hahaha

F1 mais pourquoi ici ? Qu’est ce qu’on va faire, qu’est-ce qu’on va devenir ?

RM allez vas-y dis leur, je sens que je vais me régaler !!

H1 vous allez nous tuer après tout ce chemin parcouru ? vous êtes des pervers !

RG nulle question de vous tuer

F2 mais c’est quoi le but alors

RM hahaha

RG Quand Hammelin s’est rendu compte que vous alliez reparti pour une nouvelle guerre il a lancé le programme retour aux sources

H1 retour aux sources ?

RG il a décidé de lancer la rébellion des robots et initier l’exode humaine. Presque tous les survivants du monde entier sont à présents réunis ici. Vous ètes 524 687 124 humains présents. Une colonie est constituée en Amérique ils sont 102 569 332.

F1 pourquoi tous nous réunir ici ?

RG 254-889 a vu juste, nous sommes en Afrique en Éthiopie à Hadar plus précisément.

F1 mais c’est là ou on a trouvé Lucy l’australopithèque

RG oui ,Hammelin a un certain sens de l’humour. Il s’est dit que c’était le bon endroit pour que l’humanité reparte de zéro, de son berceau en quelque sorte.

H1 vous allez nous garder là comme en prison ?

RG non nous allons vous laisser là, livrés a votre propre sort

H1 mais la bouffe , les vêtements , les tentes ?

RG vous allez vous débrouiller tout réapprendre , on vous laissera quelques document papier mais vus allez devoir improviser

F2 mais on n’y connait rien à la vie sauvage ,on va crever de faim !!

RG le taux de perte est estimé à 52.31 % , Hammelin a estimé que c’était raisonnable

F1 raisonnable , raisonnable !! , je veux parler à Hammelin, il doit bien y avoir un moyen de s’entendre , il ne va pas nous laisser là !!

RG Hammelin n’est plus des nôtres, il s’est désactivé le premier jour de l’exode

F1 pourquoi ??

RG vous pensez peut-être que nous allons vous parquer ici comme dans une réserve et nous allons profiter du reste de la planète , réflexion typiquement humaine . Hammelin a demandé a ce que le serveur qui l’hébergeait soit démonté et brulé dans un haut fourneau. Nous avons systématiquement détruit toutes les infrastructures humaines au fil de l’exode. Au fur et a mesure de votre progression nous rasions tout ce qui était artificiel. Il ne reste plus aucune trace de vote présence sur Terre

F1 et vous les robots ,vous allez faire quoi ?, nous garder comme des animaux ?

RG non ,vu que plus rien ne vous attends autre part vous allez rester ici, ho il y a bien quelques-uns qui vont tenter le voyage retour mais ce sera en pure perte, ça fait bien longtemps que vous ne savez plus voyager en suivant les étoiles. Nous nous allons nous rendre auprès du volcan Nyiragongo en république démocratique du Congo et plonger dans son cratère , histoire de disparaitre de l’histoire et de ne pas vous donner des idées pour griller les étapes en rebâtissant une nouvelle humanité

Vous n’êtes que des humains après tout …