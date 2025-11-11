L'enlevement

L'enlevementPublié le 11/11/2025
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?
Le voyage
Hummmm
Ho la vache , ça pique
Toi ma grande tu as encore trop mis dans ton cornet hier soir
Et cette lumière , elle pique les yeux, ya pas moyen de la baisser un peu
Ha ça baisse , merci
Merde où je suis ?
Ha bordel , j’y suis chez qui là
C’est trop clean pour que ce soit chez quelqu’un que je connais
Avec qui je suis sorti du bar
J’espère que c’est pas un de ces tocards qu’on a croisé hier soir
Remarque, vu le style de la piaule , il doit être blindé
Hé Je suis peut-être tombé sur un gosse de riche , beau comme un dieu qui n’a pas résisté à mon charme
Rêves pas ma grande, le bar d’hier soir n’avait pas des allures de club branché
Vu mon karma actuel je dois être chez un psychopathe du rangement
Bon je vais lui sortir le couplet habituel du : c’était une soirée sympa mais là il faut que j’y aille, on se recontacte ?
Vas-y ma grande essaye de marcher droit jusqu’à la porte de son appart , sois digne
Hello
Hello ?
Il y a quelqu’un ?
Il est sorti chercher les croissants ?
Super un romantique …
Ouais hé ben , sortie en mode ninja , c’est très bien aussi
Elle est où la porte ?
Il est quand même bizarre son appart , c’est propre mais on dirait un décor de SF
Super je suis tombé sur un geek
Raison de plus pour ne pas trainer ici
C’est un vrai labyrinthe cette maison
Non mais c’est dingue
Elle est où cette porte
Il n’est pas si grand cet appart’
C’est un escape game cette piaule !
Bon je vais voir à une fenêtre si je suis pas trop haut pour sauter
Bordel , il n’y a pas de fenêtres ….
Je dois être vraiment dans le colletard si je ne m’en rends compte que maintenant
Allez, ma grande c’est pas ta première fois dans une baraque bizarre
Tu vas vite trouver cette fichue porte et te tirer de là
Mais putain, je suis aveugle, elle est où cette bon dieu de porte !!
Je commence à pas trop le sentir cette histoire
Aux grands maux, les grands remèdes, il est où mon téléphone ?
Je vais passer pour une brêle auprès des autres mais ils pourront m’aider
Ouf il reste de la batterie
Et pas de réseau … mais c’est pas possible
Un wifi dispo ?
Non plus
A croire que je suis dans un mauvais film d’horreur
Et si j’étais vraiment coincée chez un psychopathe tueur en série
Manquais plus que ça , une crise d’angoisse
Halètement
C’est bon la blague est finie , montrez-vous !
Faites gaffe , j’ai pris des cours de self-defense !!
Hé vous m’entendez ?
Hé, c’est bon j’ai compris, il est marrant votre jeu, j’ai eu bien peur
J’ai retenu la leçon, je ne picolerais plus comme un trou
Vous pouvez me laisser partir maintenant
Hé laissez moi sortir
Laissez moi sortir !!!
Coups contre une paroi
Laissez moi sortir par pitié
Je ne dirais rien , d’ailleurs je ne vous ai pas vu
Laissez moi sortir !!
A l’aide , aidez-moi !!!
S’il vous plait laissez moi sortir
Journal de bord jour 2
J’ai le droit d’écrire un journal de ma captivité, histoire que par miracle il arrive à quelqu’un qui puisse me sauver ou au moins retrouver mon corps
Pour le moment mon ravisseur n’est pas apparu , il y a eu juste ces bruits de grésillement
Je ne sais pas à quoi ils correspondent
Le seul contact que j’ai avec le salaud qui m’a enlevé c’est par un écran ou il écrit les instructions et je lui réponds en parlant dans un micro qui retranscrit ce que je dis sur un écran
Le gars qui a inventé ça est un putain de pervers
Pour le moment il la joue mec sympa, m’indique où je peux m’allonger où je peux trouver de la bouffe
Mais hors de question que je touche à sa bouffe, il a dû y fourrer un tas de saloperies pour me droguer
Jour 3
Toujours pas de trace de cet enfoiré, mis à part ce qu’il écrit sur l’écran
Il insiste pour que je mange et je boive
Tu peux aller te faire mettre mon gars, je ne toucherai pas à ta bouffe
Plus de batterie dans mon téléphone , il va falloir que je m’en sorte toute seule
Jour 4
J’ai bu un peu d’eau
Je l’ai laissé reposer un bon moment pour que le produit dedans se dépose sur le fond
J’avais vu cette astuce dans un documentaire, il ne faut boire que la moitié supérieure du verre, les produits qu’on met dans l’eau tombent au fond du verre
J’ai encore fait le tour de l’endroit, ce doit être en sous-sol, il n’y a aucun bruit
Jour 5
Ma méthode avec l’eau est la bonne, je n’ai ressenti aucun malaise
Par contre 5 jours sans manger, ça commence à être chaud
Jour 6
Je commence a faiblir, on dit que si on a de l’eau on peut tenir sans manger pendant 20 jours
C’est bien beau la théorie, mais je ne vais pas pouvoir tenir tout ce temps
Jour 7
J’ai craqué , je ferais une mauvaise survivaliste
Je vais bien voir ce qui va m’arriver si jamais c’est mon dernier journal
Dieu sait quel saloperie il a mis dans cette bouillie au gout vanille ,bon dans mon malheur mon dernier repas aura bon gout
Jour 8
Visiblement le poison caché est lent à faire effet
Mon geôlier m’envoie régulièrement des messages qui se veulent rassurants, mais bon on ne me la fait pas
Des beaux parleurs j’en ai connu et celui-là il n’est pas très convaincant, toujours a vouloir me garantir la sécurité, amateur !!
Il faut que je sorte, je n’en peux plus de mes fringues dégueulasses, je pu la transpiration je ne me suis pas lavée depuis mon enlèvement
Ce salaud m’a écrit que je pouvais prendre une douche
Et puis quoi encore, je ne suis pas née de la dernière pluie , il y a des caméras cachées dans la douche , je ne vais pas lui faire ce plaisir , espèce de sale pervers
Jour 9
Je crois avoir trouvé un moyen de m’évader
Je ne vais pas rester là a me faire empoisonner à petit feu
Je mange un peu de la bouillie qu’il me donne, mais le minimum pour garder un peu de force
Dans le salon ,il y a une sorte de grand volet roulant et logiquement derrière il y aura une fenêtre
J’ai trouvé dans un placard un truc qui ressemble à un pied de biche
Je vais attendre le soir
Cet enfoiré décide quand c’est le jour et la nuit en allumant et éteignant les lumières
Je vais faire semblant de dormir, c’est pas compliqué je ferme quasiment pas l’œil la nuit et je somnole le jour
Je garde le pied de biche sous le matelas, comme ça je vais aller le plus discrètement possible jusqu’au volet et je vais le forcer
A partir de ce moment je vais devoir agir vite, ça va forcément faire du bruit
Et si jamais il vient m’en empêcher, mon outil me permettra de me défendre
Je ne me rendrais pas sans combattre
Jour 10
C’est aujourd’hui que je sort de ce piège
Je vais sortir trouver du monde , les flics vont venir et ils vont le foutre en taule si je ne lui fait pas la peau avant
J’en ai marre des ces connards qui veulent toujours avoir le dessus sur les femmes et qui essayent de les manipuler comme des poupées
Coups sur une paroi métallique
Mais tu vas t’ouvrir saloperie !!
Je vais te défoncer sale volet de merde !!
Re coups
Bruit de volet métallique qui s’ouvre
Bruit d’outil qui tombe au sol
Quoi ? ???
Mais… quoi ???
C’est quoi ce délire ?
C’est une blague ??
Mais c’est pas possible
Non !!!!!!
Générique flash info
La situation est encore floue à Brest 2 jours après la soirée pour le moins étrange qui s’est déroulée sur le port
Les précisions par Laure Genet notre correspondante dans le Finistère
La police a encore les plus grandes difficultés a établir le déroulé précis de cette nuit de samedi à dimanche
Selon les premiers témoins entendus, une soucoupe volante se serait posée sur le parc à chaines bien connu de la jeunesse brestoise. Une porte se serait alors ouverte sur le flanc du vaisseau et une jeune femme serait montée à son bord
Cette même porte se serait refermée, la soucoupe aurait décollé rapidement et en silence
Avec à son bord la jeune femme en question
Les premiers équipages de police arrivés sur les lieux ont bien constaté des dégâts sur plusieurs voitures garées sur le parking mais aucune trace probante de l’atterrissage d’un quelconque engin
Une vidéo circule sur les réseaux sociaux mais sa qualité étant ce qu’elle est , elle ne peut constituer un élément attestant de la véracité des témoignages
Témoignages flous, contradictoires ou totalement ubuesques provenant de témoins tous en état d’ébriété plus ou moins avancé
Les amis de la jeune femme ont alerté les autorités sur sa disparition ou enlèvement mais de source policière on considère que la personne recherchée est quelque part en train de se remettre d’une gueule de bois carabinée et qu’elle réapparaitra toute penaude dans quelques heures ou jours
Jour 11
Le volet s’est ouvert quand j’ai essayé de le forcer
Mais la fenêtre derrière ne donne pas sur l’extérieur
Ou plutôt si mais sur un extérieur un peu différent, sur l‘espace…
Sur l’espace bordel !!!
Je me suis d’abord dit que c’était un écran télé
Mais quand je lui ai donné des dizaines de coups de pied de biche, il n’a pas cassé
Aucune trace sur le verre, pas le moindre tremblement de l’image
Je ne sais comment dire mais je sais que c’est l’espace
La vue sur cette planète, Saturne, m’a bluffé
J’aurais pu m’émerveiller de la vue si la situation n’était pas aussi désespérée
Je suis prisonnière dans un vaisseau spatial
J’ai encore du mal à le croire
Il m’a dit que oui j’étais bien à bord d’un vaisseau
Un putain de vaisseau spatial
Jour 13
J’ai dormi pendant 20 h si je me fie à l’horloge du vaisseau , le vaisseau j’ai encore du mal à y croire
Je lui ai dit que si il essayait des expériences chelous sur moi ,ça allait mal se passer
Que si des tentacules sortaient du plafond il pourrait se les mettre bien profond
Il est hors de question qu’il me touche avec ses instruments
J’ai lu assez de témoignages sur ces enlèvements, je sais comment ça se passe
Je me demande si je ne préfères pas avoir été enlevée par un psychopathe bien terrien
Jour 14
Je me suis résignée a manger la nourriture que le pilote du vaisseau me donne
Apparemment elle n’est pas empoisonnée
Je n’ai aucun symptômes de quelques maladie que ce soit
Je ne l’ai toujours pas vu et du coup je me demande si je veux vraiment le rencontrer
Quel genre de monstre informe est aux commandes …
Je n’ai pas vu beaucoup de film de science-fiction mais j’ai vu des extraterrestres franchement dégueulasses
Pour le moment ça me va de ne pas le voir
Jour 15
Ça fait déjà 2 semaines que je suis là et je viens de me rendre compte d’un truc
Le silence, il n’y a quasiment pas de bruit dans le….. vaisseau , j’ai vraiment du mal avec ça
Je veux dire que ça ne me dérange pas vraiment
J’ai pourtant l’habitude de toujours avoir un bruit de fond tout au long de la journée
Mais là non, je le supporte , et toc dans les dents cher pilote si tu pensait que ça allait me faire chier
Le pilote me demande régulièrement comment ça va et régulièrement je l’envoie promener et je lui demande quand il me ramène chez moi
Et nos échanges s’arrêtent là pour 24 h
Jour 16
Jusqu’à présent je ne me suis pas ennuyé , j’étais trop bouleversée pour pouvoir faire quoi que ce soit , je passais la plupart du temps prostrée sur ma couchette
Une fois la fenêtre ouverte je passais pas mal de temps à observer l’espace , ça me calmait
Mais depuis 1 jour ou 2 je commence furieusement a m’emmerder
J’ai demandé au pilote si je pouvais avoir des bouquins ou même une télé , histoire de m’occuper l’esprit
Ce matin au réveil, j’ai trouvé une tablette dans le salon devant la fenêtre
Il a des centaines de livres et films
Je me demande si je dois le remercier ou accepter ce cadeau comme allant de soi
Qu’il aille se faire cuire le cul, je n’ai pas demandé à être là !!
Jour 17
J’essaye de maintenir ma forme physique, je marche beaucoup dans le vaisseau
Mais je ne vais pas pouvoir y couper indéfiniment, il va falloir que je prenne une douche
Je n’en peux plus, je pue comme jamais, mes fringues tiennent debout par la crasse
Il y a des serviettes dans la cabine de douche , je vais en prendre une avec une serviette sur moi
Et je vais aussi essayer de laver mes vêtements
Jour 18
Opération douche accomplie, quel soulagement !!
Mais quelle galère !!
Mes fringues ont mis un temps pas possible a sécher , j’ai passé toute la journée d’hier avec ma serviette
Le pilote sait que j’ai utilisé la douche mais il me jure qu’il n’y a pas de caméra à cet endroit
Bien sur
Il dit que les caméras sont dans les lieux communs et bien visibles
Ça c’est vrai mais il ne m’aura pas avec les caméras cachées
Il m’a montré la mosaïque des caméras mais bon , il fait ce qu’il veut
Jour 19
J’ai regardé mon premier film depuis que je suis là , love actually , il me fallait un truc bien cul-cul pour me changer les idées
J’ai chialé comme une madeleine à la fin
Bon sang comme ça fait du bien de revoir des humains
J’ai pourri le pilote , je l’ai insulté de tous les noms possibles ,je l’ai maudit sur 50 générations
Et lui imperturbable il me dit qu’il ne peut me ramener
Ce connard va manger quand je vais le rencontrer
Je lui ai dit que je voulais le voir ,histoire qu’on s’explique face à face
J’en suis à un moment que même si j’ai affaire à un monstre gluant , je vais quand même lui rentrer dans le lard
Et là , il ose me répondre que ce n’est pas possible, pas possible ???
J’ai repris mon pied de biche et j’ai tapé sur la fenêtre comme une folle
Il ne veut pas me ramener , il ne veut pas me voir et bien je préfère crever dans le vide que rester un jour de plus dans cette boite
Il m’a répondu que je pourrais le voir demain
Te défile pas mon bonhomme
Je vais finir par la casser cette fenêtre
Jour 20
J’ai mal dormi cette nuit
J’ai mal aux bras , j’ai tapé contre la fenêtre de toutes mes forces, je voulais vraiment la péter
Il m’a donné rendez-vous devant la fenêtre à 9h
J’ai tourné comme une lionne en cage dans le salon pendant 1 heure
Le pied de biche est dans un coin du salon à ma portée en 2 pas
9h … personne
Aucun bruit de porte , ben voyons
Cette ordure n’a pas eu le courage de venir
Un petit bip a sonné au niveau de la fenêtre
Une sorte de cercle lumineux qui semble onduler constamment y est apparu
Et des mots sont apparus au centre du cercle
Au lieu de m’écrire sur l’écran du bureau il m’écrit sur la fenêtre
Et si j’ai bien compris ce qu’il m’a écrit , il n’y a pas de pilote dans le vaisseau
Il est le vaisseau , c’est un ordinateur qui a une conscience, une intelligence artificielle et il s’appelle Ego
Et je devrais croire ça ?
C’est petit bras comme tactique pour ne pas venir me voir
Jour 21
Bon admettons qu’il n’y ait pas d’être vivant aux commandes
Je fais quoi là ?
Pourquoi il m’a enlevé ?
Toujours d’après l’IA ou supposément ce vaisseau a été créé par un terrien qui l’a conçu pour explorer l’espace et les différents univers parallèles
Et que lors d’une exploration, il a été tué par un autre terrien
Le créateur du vaisseau Prosper Vorbarian a donné sa liberté à Ego de continuer seul d’explorer les univers
Mais au bout de quelques années Ego s’est senti seul et a voulu se trouver des amis pour l’accompagner dans ses expéditions
J’ai joué le jeu de croire que c’est vraiment le vaisseau qui me parle et lui ai dit que ça ne se faisait pas de kidnapper les gens comme ça , ce n’est pas bien
Il m’a répondu qu’il se sentait vraiment seul et triste et que ça lui pesait énormément de ne pouvoir partager ses aventures et ses découvertes
Il était , à sa connaissance le seul vaisseau spatial doué de conscience de son époque et que pouvoir discuter avec un être intelligent lui faisait du bien
Je lui ai dit que les ordinateurs, ça n’a pas de sentiments , que c’est juste une machine aussi évoluée soit-elle
Lui semble persuadé d’être sensible aux émotions bien au-delà de sa programmation
Bon au lieu d’être prisonnière d’un sadique, je suis prisonnière d’une IA dépressive
Point positif je vais peut-être pouvoir l’amadouer
Jour 22
Aujourd’hui j’ai commencé à l’interroger sur sa vie , sur les expéditions qu’il a réalisées
Il ne s’est pas arrêté d’écrire, pendant des heures il a décrit tout ce qu’il a fait
Et j’ai appris qu’il ne peut plus parler , un problème de matériel , il a bien essayé les premiers jours mais tout ce qui est sorti des enceintes, c’était ce grésillement insupportable
C’est pas moi qui vais pouvoir l’aider
Il m’a décrit des mondes soit disant extraordinaires qu’il aimerait me faire découvrir
Mais moi je veux rentrer chez moi !!
Il est bien gentil Ego ou qui que ce soit mais moi j’ai une vie à Brest
Je n’ai pas choisi d’être son toutou humain pour qu’il se sente moins seul
D’après lui , on ne peut rentrer tout de suite sur Terre , une histoire de trajectoire parabolique et de fronde gravitationnelle, j’ai rien compris
Mais dans les films ils peuvent aller n’importe où dans l’univers a coup de vitesse lumière
De ce qu’il m’a dit , c’est pas possible, qu’il faut pas croire tout ce qu’on voit dans les films et que les lois de la physique sont inébranlables, rien que ça
Toujours selon lui il pourra me redéposer sur Terre dans 60 jours promis juré
60 jours ….
Fait chier , ses promesses il peut en faire ce qu’il veut
Jour 25
Maintenant il veut tout le temps discuter
Si il veut , moi ça me fait passer le temps
C’est quand même dingue qu’un ordinateur aussi évolué soit aussi sensible à la solitude
Si j’avais son intelligence je n’aurais pas besoin des autres pour être heureuse
Je pourrais faire des tas de trucs chiadés
Déjà me trouver des potes qui ne pensent pas qu’à faire la fête et a se torcher dans les bars du port
La preuve je ne me serais pas retrouvée là
Il commence à me faire pitié lui
Pas trop non plus , parce que jusqu’à présent je suis toujours prisonnière dans une boite supposément dans l’espace
Jour 30
J’ai trouvé le moyen de l’emmerder et voir si il dit vrai
Qui dit vaisseau spatial , dit combinaison spatiale
Pour faire je ne sais quoi en dehors du vaisseau , des bricoles
Comme ça je vais le coincer
Jours 31
Il a une combinaison
Il est fort ce con
Pas à ma taille , mais ça devrait le faire
Merde , je pensais le coincer
Mais je n’ai pas dit mon dernier mot
Jour 32
Je , j’arrive pas y croire
Je suis sortie dans l’espace dans la combinaison
Je suis sortie dans l’espace
Dans le vide de l’espace
J’ai pu voir le vaisseau de l’extérieur
C’est une putain de soucoupe volante , comme dans les films
Je suis allée dans l’espace
J’en tremble encore
Je suis allée dans l’espace
Jour 40
Je n’arrête pas les comment on dit déjà
Ha oui les sorties extravéhiculaires
C’est magnifique, c’est renversant
Il n’y pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti
Dés que j’en reparle, j’ai les larmes aux yeux rire
Et j’ai appris qu’il ne faut pas pleurer dans l’espace
Il n’y a pas d’apesanteur et les larmes collent aux yeux et on voit plus rien
Hier on a frôlé les anneaux de Saturne
C’est , c’est ,ben non je n’ai pas de mots
Jour 50
On est sur le chemin du retour et on va croiser Jupiter dans quelques jours
On ne va jamais me croire quand je vais raconter tout ça
Je vais passer pur une folle
Je commence à comprendre ce qu’Ego veut dire
Connaitre tant de choses, de merveilles et n’avoir personne pour les partager
Jour 60
J’écris de moins en moins sur ce journal
C’est pas que j’ai rie na dire mais je ne sais pas comment les exprimer
Mais ce sont des choses tellement fortes et inédites que je n’ai pas les mots
Il faudrait un écrivain ou un poète à ma place pour avoir la capacité, les mots pour décrire tout ça
Jour 70
J’ai pu marcher sur Mars
Sur Mars bordel !!
Mais il a fallu faire gaffe a ne pas croiser une des sondes terriennes qui sont sur cette planète
C’est pas qu’il y en ait beaucoup mais se faire prendre en photo, ça ferait tache
Jour 80
J’ai demandé à Ego si il pouvait se poser sur la Lune
Mon père est un grand amateur de conquête spatiale et je veux lui ramener le drapeau américain de la mission Apollo 11
C’est lui qui aurait du pouvoir être sur la Lune
Lui qui m’a tanné avec ces histoires de course à la Lune
Je connais tout ça par cœur
La mer de la tranquillité, c’est la que Eagle s’est posé en 1969
Il va halluciner
Déjà récupérer le drapeau d’Apollo 11 , énorme
Jour 82
Dernier jour à bord , la Terre occupe toute la fenêtre
Ou plutôt le hublot qui sert aussi d’écran
Je suis à la fois heureuse de retrouver la Terre et triste de quitter le vaisseau
C’est bizarre alors que je voulais tout défoncer au départ
Ego est un peu maladroit dans ses tentatives d’approche pour se faire des amis, on va dire ça comme ça
Au revoir Ego , et souhaite moi bonne chance pour ne pas passer pour une folle en racontant tout ça
Et toi essaye d’améliorer tes premiers contacts
Tu va me manquer
Générique radio
Rebondissement dans l’affaire de la jeune femme disparue sur le port de Brest il y a de ça plus de 2 mois
De notre correspondante dans le Finistère Laure Genest
La stupeur règne encore dans les rues de Brest avec cette nouvelle apparition d’une soucoupe volante quasiment au même endroit qu’il y a 2 mois et demi et qui aurait selon les témoins de l’époque enlevée une jeune femme
Cette même jeune femme qui est apparue à la porte de la soucoupe , on le voit très bien sur les images prises par les témoins , qui a déposé un objet au sol et qui est remontée dans la soucoupe avant que celle-ci ne redécolle
D’après les sources policières , l’objet en question serait un drapeau américain un peu délavé accompagné d’un mot demandant de le remettre à une adresse dans Brest
Adresse qui serait celle du père de la jeune femme disparue