L'enlevement

Publié le 11/11/2025
Le voyage 

 

Hummmm

Ho la vache , ça pique 

Toi ma grande tu as encore trop mis dans ton cornet hier soir

Et cette lumière , elle pique les yeux, ya pas moyen de la baisser un peu 

Ha ça baisse , merci 

Merde où je suis ?

Ha bordel , j’y suis chez qui là

C’est trop clean pour que ce soit chez quelqu’un que je connais 

Avec qui je suis sorti du bar 

J’espère que c’est pas un de ces tocards qu’on a croisé hier soir 

Remarque, vu le style de la piaule , il doit être blindé 

Hé Je suis peut-être tombé sur un gosse de riche , beau comme un dieu qui n’a pas résisté à mon charme 

Rêves pas ma grande, le bar d’hier soir n’avait pas des allures de club branché

Vu mon karma actuel je dois être chez un psychopathe du rangement 

Bon je vais lui sortir le couplet habituel du : c’était une soirée sympa mais là il faut que j’y aille, on se recontacte ? 

Vas-y ma grande essaye de marcher droit jusqu’à la porte de son appart , sois digne 

Hello 

Hello ?

 Il y a quelqu’un ?

Il est sorti chercher les croissants ?

Super un romantique …

Ouais hé ben , sortie en mode ninja , c’est très bien aussi 

Elle est où la porte ?

Il est quand même bizarre son appart , c’est propre mais on dirait un décor de SF 

Super je suis tombé sur un geek 

Raison de plus pour ne pas trainer ici 

C’est un vrai labyrinthe cette maison 

Non mais c’est dingue 

Elle est où cette porte

Il n’est pas si grand cet appart’ 

C’est un escape game cette piaule !

Bon je vais voir à une fenêtre si je suis pas trop haut pour sauter

Bordel , il n’y a pas de fenêtres ….

Je dois être vraiment dans le colletard si je ne m’en rends compte que maintenant 

Allez, ma grande c’est pas ta première fois dans une baraque bizarre 

Tu vas vite trouver cette fichue porte et te tirer de là 

Mais putain, je suis aveugle, elle est où cette bon dieu de porte !!

Je commence à pas trop le sentir cette histoire 

Aux grands maux, les grands remèdes, il est où mon téléphone ?

Je vais passer pour une brêle auprès des autres mais ils pourront m’aider 

Ouf il reste de la batterie 

Et pas de réseau … mais c’est pas possible 

Un wifi dispo ?

Non plus 

A croire que je suis dans un mauvais film d’horreur 

Et si j’étais vraiment coincée chez un psychopathe tueur en série 

Manquais plus que ça , une crise d’angoisse 

Halètement 

C’est bon la blague est finie , montrez-vous !

Faites gaffe , j’ai pris des cours de self-defense !!

Hé vous m’entendez ?

Hé, c’est bon j’ai compris, il est marrant votre jeu, j’ai eu bien peur 

J’ai retenu la leçon, je ne picolerais plus comme un trou 

Vous pouvez me laisser partir maintenant 

Hé laissez moi sortir 

Laissez moi sortir !!! 

Coups contre une paroi 

Laissez moi sortir par pitié 

Je ne dirais rien , d’ailleurs je ne vous ai pas vu 

Laissez moi sortir !!

A l’aide , aidez-moi !!! 

S’il vous plait laissez moi sortir 

 

 

Journal de bord jour 2

J’ai le droit d’écrire un journal de ma captivité, histoire que par miracle il arrive à quelqu’un qui puisse me sauver ou au moins retrouver mon corps 

Pour le moment mon ravisseur n’est pas apparu , il y a eu juste ces bruits de grésillement 

Je ne sais pas à quoi ils correspondent 

Le seul contact que j’ai avec le salaud qui m’a enlevé c’est par un écran ou il écrit les instructions et je lui réponds en parlant dans un micro qui retranscrit ce que je dis sur un écran 

Le gars qui a inventé ça est un putain de pervers 

Pour le moment il la joue mec sympa, m’indique où je peux m’allonger où je peux trouver de la bouffe

Mais hors de question que je touche à sa bouffe, il a dû y fourrer un tas de saloperies pour me droguer 

Jour 3

Toujours pas de trace de cet enfoiré, mis à part ce qu’il écrit sur l’écran 

Il insiste pour que je mange et je boive

Tu peux aller te faire mettre mon gars, je ne toucherai pas à ta bouffe 

Plus de batterie dans mon téléphone , il va falloir que je m’en sorte toute seule 

Jour 4 

J’ai bu un peu d’eau 

Je l’ai laissé reposer un bon moment pour que le produit dedans se dépose sur le fond 

J’avais vu cette astuce dans un documentaire, il ne faut boire que la moitié supérieure du verre, les produits qu’on met dans l’eau tombent au fond du verre 

J’ai encore fait le tour de l’endroit, ce doit être en sous-sol, il n’y a aucun bruit 

 

Jour 5 

Ma méthode avec l’eau est la bonne, je n’ai ressenti aucun malaise 

Par contre 5 jours sans manger, ça commence à être chaud 

Jour 6 

Je commence a faiblir, on dit que si on a de l’eau on peut tenir sans manger pendant 20 jours

C’est bien beau la théorie, mais je ne vais pas pouvoir tenir tout ce temps 

Jour 7 

J’ai craqué , je ferais une mauvaise survivaliste 

Je vais bien voir ce qui va m’arriver si jamais c’est mon dernier journal 

Dieu sait quel saloperie il a mis dans cette bouillie au gout vanille ,bon  dans mon malheur mon dernier repas aura bon gout 

Jour 8 

Visiblement le poison caché est lent à faire effet 

Mon geôlier m’envoie régulièrement des messages qui se veulent rassurants, mais bon on ne me la fait pas 

Des beaux parleurs j’en ai connu et celui-là il n’est pas très convaincant, toujours a vouloir me garantir la sécurité, amateur !!

Il faut que je sorte, je n’en peux plus de mes fringues dégueulasses, je pu la transpiration je ne me suis pas lavée depuis mon enlèvement 

Ce salaud m’a écrit que je pouvais prendre une douche 

Et puis quoi encore, je ne suis pas née de la dernière pluie , il y a des caméras cachées dans la douche , je ne vais pas lui faire ce plaisir , espèce de sale pervers 

Jour 9 

Je crois avoir trouvé un moyen de m’évader 

Je ne vais pas rester là a me faire empoisonner à petit feu

Je mange un peu de la bouillie qu’il me donne, mais le minimum pour garder un peu de force 

Dans le salon ,il y a une sorte de grand volet roulant et logiquement derrière il y aura une fenêtre 

J’ai trouvé dans un placard un truc qui ressemble à un pied de biche 

Je vais attendre le soir 

Cet enfoiré décide quand c’est le jour et la nuit en allumant et éteignant les lumières 

Je vais faire semblant de dormir, c’est pas compliqué je ferme quasiment pas l’œil la nuit et je somnole le jour 

Je garde le pied de biche sous le matelas, comme ça je vais aller le plus discrètement possible jusqu’au volet et je vais le forcer

A partir de ce moment je vais devoir agir vite, ça va forcément faire du bruit 

Et si jamais il vient m’en empêcher, mon outil me permettra de me défendre 

Je ne me rendrais pas sans combattre 

 

Jour 10 

C’est aujourd’hui que je sort de ce piège 

Je vais sortir trouver du monde , les flics vont venir et ils vont le foutre en taule si je ne lui fait pas la peau avant 

J’en ai marre des ces connards qui veulent toujours avoir le dessus sur les femmes et qui essayent de les manipuler comme des poupées 

Coups sur une paroi métallique 

Mais tu vas t’ouvrir saloperie !!

Je vais te défoncer sale volet de merde !!

Re coups 

Bruit de volet métallique qui s’ouvre 

Bruit d’outil qui tombe au sol

Quoi ? ???

Mais… quoi ???

C’est quoi ce délire ?

C’est une blague ??

 Mais c’est pas possible 

Non !!!!!!

Générique flash info 

La situation est encore floue à Brest 2 jours après la soirée pour le moins étrange qui s’est déroulée sur le port

Les précisions par Laure Genet notre correspondante dans le Finistère

La police a encore les plus grandes difficultés a établir le déroulé précis de cette nuit de samedi à dimanche 

Selon les premiers témoins entendus, une soucoupe volante se serait posée sur le parc à chaines bien connu de la jeunesse brestoise. Une porte se serait alors ouverte sur le flanc du vaisseau et une jeune femme serait montée à son bord 

Cette même porte se serait refermée, la soucoupe aurait décollé rapidement et en silence 

Avec à son bord la jeune femme en question 

Les premiers équipages de police arrivés sur les lieux ont bien constaté des dégâts sur plusieurs voitures garées sur le parking mais aucune trace probante de l’atterrissage d’un quelconque engin 

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux mais sa qualité étant ce qu’elle est , elle ne peut constituer un élément attestant de la véracité des témoignages

Témoignages flous, contradictoires ou totalement ubuesques provenant de témoins tous en état d’ébriété plus ou moins avancé 

Les amis de la jeune femme ont alerté les autorités sur sa disparition ou enlèvement  mais de source policière on considère que la personne recherchée est quelque part en train de se remettre d’une gueule de bois carabinée et qu’elle réapparaitra toute penaude dans quelques heures ou jours   

 

Jour 11 

Le volet s’est ouvert quand j’ai essayé de le forcer 

Mais la fenêtre derrière ne donne pas sur l’extérieur 

Ou plutôt si mais sur un extérieur un peu différent, sur l‘espace…

Sur l’espace bordel !!!

Je me suis d’abord dit que c’était un écran télé 

Mais quand je lui ai donné des dizaines de coups de pied de biche, il n’a pas cassé 

Aucune trace sur le verre, pas le moindre tremblement de l’image 

Je ne sais comment dire mais je sais que c’est l’espace 

La vue sur cette planète, Saturne, m’a bluffé 

J’aurais pu m’émerveiller de la vue si la situation n’était pas aussi désespérée 

Je suis prisonnière dans un vaisseau spatial 

J’ai encore du mal à le croire 

Il m’a dit que oui j’étais bien à bord d’un vaisseau 

Un putain de vaisseau spatial 

 

Jour 13

J’ai dormi pendant 20 h si je me fie à l’horloge du vaisseau , le vaisseau j’ai encore du mal à y croire 

Je lui ai dit que si il essayait des expériences chelous sur moi ,ça allait mal se passer 

Que si des tentacules sortaient du plafond il pourrait se les mettre bien profond

Il est hors de question qu’il me touche avec ses instruments

J’ai lu assez de témoignages sur ces enlèvements, je sais comment ça se passe 

Je me demande si je ne préfères pas avoir été enlevée par un psychopathe bien terrien

 

Jour 14 

Je me suis résignée a manger la nourriture que le pilote du vaisseau me donne 

Apparemment elle n’est pas empoisonnée

Je n’ai aucun symptômes de quelques maladie que ce soit 

Je ne l’ai toujours pas vu et du coup je me demande si je veux vraiment le rencontrer 

Quel genre de monstre informe est aux commandes …

Je n’ai pas vu beaucoup de film de science-fiction mais j’ai vu des extraterrestres franchement dégueulasses 

Pour le moment ça me va de ne pas le voir 

 

Jour 15 

Ça fait déjà 2 semaines que je suis là et je viens de me rendre compte d’un truc 

Le silence, il n’y a quasiment pas de bruit dans le….. vaisseau , j’ai vraiment du mal avec ça 

Je veux dire que ça ne me dérange pas vraiment 

J’ai pourtant l’habitude de toujours avoir un bruit de fond tout au long de la journée 

Mais là non, je le supporte , et toc dans les dents cher pilote si tu pensait que ça allait me faire chier 

Le pilote me demande régulièrement comment ça va et régulièrement je l’envoie promener et je lui demande quand il me ramène chez moi 

Et nos échanges s’arrêtent là pour 24 h

 

Jour 16 

Jusqu’à présent je ne me suis pas ennuyé , j’étais trop bouleversée pour pouvoir faire quoi que ce soit , je passais la plupart du temps prostrée sur ma couchette

Une fois la fenêtre ouverte je passais pas mal de temps à observer l’espace , ça me calmait   

Mais depuis 1 jour ou 2 je commence furieusement a m’emmerder 

J’ai demandé au pilote si je pouvais avoir des bouquins ou même une télé , histoire de m’occuper l’esprit 

Ce matin au réveil, j’ai trouvé une tablette dans le salon devant la fenêtre 

Il a des centaines de livres et films

Je me demande si je dois le remercier ou accepter ce cadeau comme allant de soi 

Qu’il aille se faire cuire le cul, je n’ai pas demandé à être là !!

 

Jour 17 

J’essaye de maintenir ma forme physique, je marche beaucoup dans le vaisseau 

Mais je ne vais pas pouvoir y couper indéfiniment, il va falloir que je prenne une douche 

Je n’en peux plus, je pue comme jamais, mes fringues tiennent debout par la crasse 

Il y a des serviettes dans la cabine de douche , je vais en prendre une avec une serviette sur moi 

Et je vais aussi essayer de laver mes vêtements 

 

Jour 18 

Opération douche accomplie, quel soulagement !! 

Mais quelle galère !!

Mes fringues ont mis un temps pas possible a sécher , j’ai passé toute la journée d’hier avec ma serviette 

Le pilote sait que j’ai utilisé la douche mais il me jure qu’il n’y a pas de caméra à cet endroit 

Bien sur 

Il dit que les caméras sont dans les lieux communs et bien visibles 

Ça c’est vrai mais il ne m’aura pas avec les caméras cachées

Il m’a montré la mosaïque des caméras mais bon , il fait ce qu’il veut 

 

Jour 19 

J’ai regardé mon premier film depuis que je suis là , love actually  , il me fallait un truc bien cul-cul pour me changer les idées 

J’ai chialé comme une madeleine à la fin 

Bon sang comme ça fait du bien de revoir des humains 

J’ai pourri le pilote , je l’ai insulté de tous les noms possibles ,je l’ai maudit sur 50 générations 

Et lui imperturbable il me dit qu’il ne peut me ramener 

Ce connard va manger quand je vais le rencontrer 

Je lui ai dit que je voulais le voir  ,histoire qu’on s’explique face à face 

J’en suis à un moment que même si j’ai affaire à un monstre gluant , je vais quand même lui rentrer dans le lard 

Et là , il ose me répondre que ce n’est pas possible, pas possible ???

J’ai repris mon pied de biche et j’ai tapé sur la fenêtre comme une folle 

Il ne veut pas me ramener , il ne veut pas me voir et bien je préfère crever dans le vide que rester un jour de plus dans cette boite 

Il m’a répondu que je pourrais le voir demain 

Te défile pas mon bonhomme 

Je vais finir par la casser cette fenêtre 

 

Jour 20 

J’ai mal dormi cette nuit 

J’ai mal aux bras , j’ai tapé contre la fenêtre de toutes mes forces, je voulais vraiment la péter 

Il m’a donné rendez-vous devant la fenêtre à 9h 

J’ai tourné comme une lionne en cage dans le salon pendant 1 heure

Le pied de biche est dans un coin du salon à ma portée en 2 pas 

9h … personne 

Aucun bruit de porte , ben voyons 

Cette ordure n’a pas eu le courage de venir 

Un petit bip a sonné au niveau de la fenêtre 

Une sorte de cercle lumineux qui semble onduler constamment y est apparu

Et des mots sont apparus au centre du cercle 

Au lieu de m’écrire sur l’écran du bureau il m’écrit sur la fenêtre 

Et si j’ai bien compris ce qu’il m’a écrit , il n’y a pas de pilote dans le vaisseau 

Il est le vaisseau , c’est un ordinateur qui a une conscience, une intelligence artificielle et il s’appelle Ego 

 Et je devrais croire ça ?

C’est petit bras comme tactique pour ne pas venir me voir

 

Jour 21 

Bon admettons qu’il n’y ait pas d’être vivant aux commandes 

Je fais quoi là ?

Pourquoi il m’a enlevé ?

Toujours d’après l’IA ou supposément ce vaisseau a été créé par un terrien qui l’a conçu pour explorer l’espace et les différents univers parallèles 

Et que lors d’une exploration, il a été tué par un autre terrien 

Le créateur du vaisseau Prosper Vorbarian a donné sa liberté à Ego de continuer seul d’explorer les univers 

Mais au bout de quelques années Ego s’est senti seul et a voulu se trouver des amis pour l’accompagner dans ses expéditions 

J’ai joué le jeu de croire que c’est vraiment le vaisseau qui me parle et lui ai dit que ça ne se faisait pas de kidnapper les gens comme ça , ce n’est pas bien 

Il m’a répondu qu’il se sentait vraiment seul et triste et que ça lui pesait énormément de ne pouvoir partager ses aventures et ses découvertes 

Il était , à sa connaissance le seul vaisseau spatial doué de conscience de son époque et que pouvoir discuter avec un être intelligent lui faisait du bien 

Je lui ai dit que les ordinateurs, ça n’a pas de sentiments , que c’est juste une machine aussi évoluée soit-elle 

Lui semble persuadé d’être sensible aux émotions bien au-delà de sa programmation 

Bon au lieu d’être prisonnière d’un sadique, je suis prisonnière d’une IA dépressive 

Point positif je vais peut-être pouvoir l’amadouer 

Jour 22

Aujourd’hui j’ai commencé à l’interroger sur sa vie , sur les expéditions qu’il a réalisées 

Il ne s’est pas arrêté d’écrire, pendant des heures il a décrit tout ce qu’il a fait

Et j’ai appris qu’il ne peut plus parler , un problème de matériel , il a bien essayé les premiers jours mais tout ce qui est sorti des enceintes, c’était ce grésillement insupportable   

C’est pas moi qui vais pouvoir l’aider

Il m’a décrit des mondes soit disant extraordinaires qu’il aimerait me faire découvrir

Mais moi je veux rentrer chez moi !!

Il est bien gentil Ego ou qui que ce soit mais moi j’ai une vie à Brest 

Je n’ai pas choisi d’être son toutou humain pour qu’il se sente moins seul 

D’après lui , on ne peut rentrer tout de suite sur Terre , une histoire de trajectoire parabolique et de fronde gravitationnelle, j’ai rien compris 

Mais dans les films ils peuvent aller n’importe où dans l’univers a coup de vitesse lumière 

De ce qu’il m’a dit , c’est pas possible, qu’il faut pas croire tout ce qu’on voit dans les films et que les lois de la physique sont inébranlables, rien que ça 

Toujours selon lui il pourra me redéposer sur Terre dans 60 jours promis juré 

60 jours …. 

Fait chier , ses promesses il peut en faire ce qu’il veut 

 Jour 25 

Maintenant il veut tout le temps discuter 

Si il veut , moi ça me fait passer le temps 

C’est quand même dingue qu’un ordinateur aussi évolué soit aussi sensible à la solitude 

Si j’avais son intelligence je n’aurais pas besoin des autres pour être heureuse 

Je pourrais faire des tas de trucs chiadés 

Déjà me trouver des potes qui ne pensent pas qu’à faire la fête et a se torcher dans les bars du port 

La preuve je ne me serais pas retrouvée là 

Il commence à me faire pitié lui 

Pas trop non plus , parce que jusqu’à présent je suis toujours prisonnière dans une boite supposément dans l’espace 

 

Jour 30 

J’ai trouvé le moyen de l’emmerder et voir si il dit vrai 

Qui dit vaisseau spatial , dit combinaison spatiale 

Pour faire je ne sais quoi en dehors du vaisseau , des bricoles 

Comme ça je vais le coincer 

 

Jours 31 

Il a une combinaison 

Il est fort ce con 

Pas à ma taille , mais ça devrait le faire 

Merde , je pensais le coincer 

Mais je n’ai pas dit mon dernier mot 

 

Jour 32 

Je , j’arrive pas y croire 

Je suis sortie dans l’espace dans la combinaison 

Je suis sortie dans l’espace 

Dans le vide de l’espace 

J’ai pu voir le vaisseau de l’extérieur 

C’est une putain de soucoupe volante , comme dans les films 

Je suis allée dans l’espace 

J’en tremble encore 

Je suis allée dans l’espace 

 

Jour 40 

Je n’arrête pas les comment on dit déjà 

Ha oui les sorties extravéhiculaires 

C’est magnifique, c’est renversant 

Il n’y pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti 

Dés que j’en reparle, j’ai les larmes aux yeux rire 

Et j’ai appris qu’il ne faut pas pleurer dans l’espace

Il n’y a pas d’apesanteur et les larmes collent aux yeux et on voit plus rien 

Hier on a frôlé les anneaux de Saturne 

C’est , c’est ,ben non je n’ai pas de mots 

 

Jour 50 

On est sur le chemin du retour et on va croiser Jupiter dans quelques jours 

On ne va jamais me croire quand je vais raconter tout ça

Je vais passer pur une folle 

Je commence à comprendre ce qu’Ego veut dire 

Connaitre tant de choses, de merveilles et n’avoir personne pour les partager 

 

Jour 60

J’écris de moins en moins sur ce journal 

C’est pas que j’ai rie na dire mais je ne sais pas comment les exprimer 

Mais ce sont des choses tellement fortes et inédites que je n’ai pas les mots 

Il faudrait un écrivain ou un poète à ma place pour avoir la capacité, les mots pour décrire tout ça 

 Jour 70 

J’ai pu marcher sur Mars 

Sur Mars bordel !!

Mais il a fallu faire gaffe a ne pas croiser une des sondes terriennes qui sont sur cette planète 

C’est pas qu’il y en ait beaucoup mais se faire prendre en photo, ça ferait tache 

 

Jour 80 

J’ai demandé à Ego si il pouvait se poser sur la Lune 

Mon père est un grand amateur de conquête spatiale et je veux lui ramener le drapeau américain de la mission Apollo 11 

C’est lui qui aurait du pouvoir être sur la Lune 

Lui qui m’a tanné avec ces histoires de course à la Lune 

Je connais tout ça par cœur 

La mer de la tranquillité, c’est la que Eagle s’est posé en 1969

Il va halluciner 

Déjà récupérer le drapeau d’Apollo 11 , énorme 

 

Jour 82 

Dernier jour à bord , la Terre occupe toute la fenêtre 

Ou plutôt le hublot qui sert aussi d’écran 

Je suis à la fois heureuse de retrouver la Terre et triste de quitter le vaisseau 

C’est bizarre alors que je voulais tout défoncer au départ 

Ego est un peu maladroit dans ses tentatives d’approche pour se faire des amis, on va dire ça comme ça

Au revoir Ego , et souhaite moi bonne chance pour ne pas passer pour une folle en racontant tout ça 

Et toi essaye d’améliorer tes premiers contacts 

Tu va me manquer 

Générique radio 

Rebondissement dans l’affaire de la jeune femme disparue sur le port de Brest il y a de ça plus de 2 mois 

De notre correspondante dans le Finistère Laure Genest 

La stupeur règne encore dans les rues de Brest avec cette nouvelle apparition d’une soucoupe volante quasiment au même endroit qu’il y a 2 mois et demi  et qui aurait selon les témoins de l’époque enlevée une jeune femme 

Cette même jeune femme qui est apparue à la porte de la soucoupe , on le voit très bien sur les images prises par les témoins , qui a déposé un objet au sol et qui est remontée dans la soucoupe avant que celle-ci ne redécolle 

D’après les sources policières , l’objet en question serait un drapeau américain un peu délavé accompagné d’un mot demandant de le remettre à une adresse dans Brest 

Adresse qui serait celle du père de la jeune femme disparue