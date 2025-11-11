L'enlevement

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Le voyage

Hummmm

Ho la vache , ça pique

Toi ma grande tu as encore trop mis dans ton cornet hier soir

Et cette lumière , elle pique les yeux, ya pas moyen de la baisser un peu

Ha ça baisse , merci

Merde où je suis ?

Ha bordel , j’y suis chez qui là

C’est trop clean pour que ce soit chez quelqu’un que je connais

Avec qui je suis sorti du bar

J’espère que c’est pas un de ces tocards qu’on a croisé hier soir

Remarque, vu le style de la piaule , il doit être blindé

Hé Je suis peut-être tombé sur un gosse de riche , beau comme un dieu qui n’a pas résisté à mon charme

Rêves pas ma grande, le bar d’hier soir n’avait pas des allures de club branché

Vu mon karma actuel je dois être chez un psychopathe du rangement

Bon je vais lui sortir le couplet habituel du : c’était une soirée sympa mais là il faut que j’y aille, on se recontacte ?

Vas-y ma grande essaye de marcher droit jusqu’à la porte de son appart , sois digne

Hello

Hello ?

Il y a quelqu’un ?

Il est sorti chercher les croissants ?

Super un romantique …

Ouais hé ben , sortie en mode ninja , c’est très bien aussi

Elle est où la porte ?

Il est quand même bizarre son appart , c’est propre mais on dirait un décor de SF

Super je suis tombé sur un geek

Raison de plus pour ne pas trainer ici

C’est un vrai labyrinthe cette maison

Non mais c’est dingue

Elle est où cette porte

Il n’est pas si grand cet appart’

C’est un escape game cette piaule !

Bon je vais voir à une fenêtre si je suis pas trop haut pour sauter

Bordel , il n’y a pas de fenêtres ….

Je dois être vraiment dans le colletard si je ne m’en rends compte que maintenant

Allez, ma grande c’est pas ta première fois dans une baraque bizarre

Tu vas vite trouver cette fichue porte et te tirer de là

Mais putain, je suis aveugle, elle est où cette bon dieu de porte !!

Je commence à pas trop le sentir cette histoire

Aux grands maux, les grands remèdes, il est où mon téléphone ?

Je vais passer pour une brêle auprès des autres mais ils pourront m’aider

Ouf il reste de la batterie

Et pas de réseau … mais c’est pas possible

Un wifi dispo ?

Non plus

A croire que je suis dans un mauvais film d’horreur

Et si j’étais vraiment coincée chez un psychopathe tueur en série

Manquais plus que ça , une crise d’angoisse

Halètement

C’est bon la blague est finie , montrez-vous !

Faites gaffe , j’ai pris des cours de self-defense !!

Hé vous m’entendez ?

Hé, c’est bon j’ai compris, il est marrant votre jeu, j’ai eu bien peur

J’ai retenu la leçon, je ne picolerais plus comme un trou

Vous pouvez me laisser partir maintenant

Hé laissez moi sortir

Laissez moi sortir !!!

Coups contre une paroi

Laissez moi sortir par pitié

Je ne dirais rien , d’ailleurs je ne vous ai pas vu

Laissez moi sortir !!

A l’aide , aidez-moi !!!

S’il vous plait laissez moi sortir

Journal de bord jour 2

J’ai le droit d’écrire un journal de ma captivité, histoire que par miracle il arrive à quelqu’un qui puisse me sauver ou au moins retrouver mon corps

Pour le moment mon ravisseur n’est pas apparu , il y a eu juste ces bruits de grésillement

Je ne sais pas à quoi ils correspondent

Le seul contact que j’ai avec le salaud qui m’a enlevé c’est par un écran ou il écrit les instructions et je lui réponds en parlant dans un micro qui retranscrit ce que je dis sur un écran

Le gars qui a inventé ça est un putain de pervers

Pour le moment il la joue mec sympa, m’indique où je peux m’allonger où je peux trouver de la bouffe

Mais hors de question que je touche à sa bouffe, il a dû y fourrer un tas de saloperies pour me droguer

Jour 3

Toujours pas de trace de cet enfoiré, mis à part ce qu’il écrit sur l’écran

Il insiste pour que je mange et je boive

Tu peux aller te faire mettre mon gars, je ne toucherai pas à ta bouffe

Plus de batterie dans mon téléphone , il va falloir que je m’en sorte toute seule

Jour 4

J’ai bu un peu d’eau

Je l’ai laissé reposer un bon moment pour que le produit dedans se dépose sur le fond

J’avais vu cette astuce dans un documentaire, il ne faut boire que la moitié supérieure du verre, les produits qu’on met dans l’eau tombent au fond du verre

J’ai encore fait le tour de l’endroit, ce doit être en sous-sol, il n’y a aucun bruit

Jour 5

Ma méthode avec l’eau est la bonne, je n’ai ressenti aucun malaise

Par contre 5 jours sans manger, ça commence à être chaud

Jour 6

Je commence a faiblir, on dit que si on a de l’eau on peut tenir sans manger pendant 20 jours

C’est bien beau la théorie, mais je ne vais pas pouvoir tenir tout ce temps

Jour 7

J’ai craqué , je ferais une mauvaise survivaliste

Je vais bien voir ce qui va m’arriver si jamais c’est mon dernier journal

Dieu sait quel saloperie il a mis dans cette bouillie au gout vanille ,bon dans mon malheur mon dernier repas aura bon gout

Jour 8

Visiblement le poison caché est lent à faire effet

Mon geôlier m’envoie régulièrement des messages qui se veulent rassurants, mais bon on ne me la fait pas

Des beaux parleurs j’en ai connu et celui-là il n’est pas très convaincant, toujours a vouloir me garantir la sécurité, amateur !!

Il faut que je sorte, je n’en peux plus de mes fringues dégueulasses, je pu la transpiration je ne me suis pas lavée depuis mon enlèvement

Ce salaud m’a écrit que je pouvais prendre une douche

Et puis quoi encore, je ne suis pas née de la dernière pluie , il y a des caméras cachées dans la douche , je ne vais pas lui faire ce plaisir , espèce de sale pervers

Jour 9

Je crois avoir trouvé un moyen de m’évader

Je ne vais pas rester là a me faire empoisonner à petit feu

Je mange un peu de la bouillie qu’il me donne, mais le minimum pour garder un peu de force

Dans le salon ,il y a une sorte de grand volet roulant et logiquement derrière il y aura une fenêtre

J’ai trouvé dans un placard un truc qui ressemble à un pied de biche

Je vais attendre le soir

Cet enfoiré décide quand c’est le jour et la nuit en allumant et éteignant les lumières

Je vais faire semblant de dormir, c’est pas compliqué je ferme quasiment pas l’œil la nuit et je somnole le jour

Je garde le pied de biche sous le matelas, comme ça je vais aller le plus discrètement possible jusqu’au volet et je vais le forcer

A partir de ce moment je vais devoir agir vite, ça va forcément faire du bruit

Et si jamais il vient m’en empêcher, mon outil me permettra de me défendre

Je ne me rendrais pas sans combattre

Jour 10

C’est aujourd’hui que je sort de ce piège

Je vais sortir trouver du monde , les flics vont venir et ils vont le foutre en taule si je ne lui fait pas la peau avant

J’en ai marre des ces connards qui veulent toujours avoir le dessus sur les femmes et qui essayent de les manipuler comme des poupées

Coups sur une paroi métallique

Mais tu vas t’ouvrir saloperie !!

Je vais te défoncer sale volet de merde !!

Re coups

Bruit de volet métallique qui s’ouvre

Bruit d’outil qui tombe au sol

Quoi ? ???

Mais… quoi ???

C’est quoi ce délire ?

C’est une blague ??

Mais c’est pas possible

Non !!!!!!

Générique flash info

La situation est encore floue à Brest 2 jours après la soirée pour le moins étrange qui s’est déroulée sur le port

Les précisions par Laure Genet notre correspondante dans le Finistère

La police a encore les plus grandes difficultés a établir le déroulé précis de cette nuit de samedi à dimanche

Selon les premiers témoins entendus, une soucoupe volante se serait posée sur le parc à chaines bien connu de la jeunesse brestoise. Une porte se serait alors ouverte sur le flanc du vaisseau et une jeune femme serait montée à son bord

Cette même porte se serait refermée, la soucoupe aurait décollé rapidement et en silence

Avec à son bord la jeune femme en question

Les premiers équipages de police arrivés sur les lieux ont bien constaté des dégâts sur plusieurs voitures garées sur le parking mais aucune trace probante de l’atterrissage d’un quelconque engin

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux mais sa qualité étant ce qu’elle est , elle ne peut constituer un élément attestant de la véracité des témoignages

Témoignages flous, contradictoires ou totalement ubuesques provenant de témoins tous en état d’ébriété plus ou moins avancé

Les amis de la jeune femme ont alerté les autorités sur sa disparition ou enlèvement mais de source policière on considère que la personne recherchée est quelque part en train de se remettre d’une gueule de bois carabinée et qu’elle réapparaitra toute penaude dans quelques heures ou jours

Jour 11

Le volet s’est ouvert quand j’ai essayé de le forcer

Mais la fenêtre derrière ne donne pas sur l’extérieur

Ou plutôt si mais sur un extérieur un peu différent, sur l‘espace…

Sur l’espace bordel !!!

Je me suis d’abord dit que c’était un écran télé

Mais quand je lui ai donné des dizaines de coups de pied de biche, il n’a pas cassé

Aucune trace sur le verre, pas le moindre tremblement de l’image

Je ne sais comment dire mais je sais que c’est l’espace

La vue sur cette planète, Saturne, m’a bluffé

J’aurais pu m’émerveiller de la vue si la situation n’était pas aussi désespérée

Je suis prisonnière dans un vaisseau spatial

J’ai encore du mal à le croire

Il m’a dit que oui j’étais bien à bord d’un vaisseau

Un putain de vaisseau spatial

Jour 13

J’ai dormi pendant 20 h si je me fie à l’horloge du vaisseau , le vaisseau j’ai encore du mal à y croire

Je lui ai dit que si il essayait des expériences chelous sur moi ,ça allait mal se passer

Que si des tentacules sortaient du plafond il pourrait se les mettre bien profond

Il est hors de question qu’il me touche avec ses instruments

J’ai lu assez de témoignages sur ces enlèvements, je sais comment ça se passe

Je me demande si je ne préfères pas avoir été enlevée par un psychopathe bien terrien

Jour 14

Je me suis résignée a manger la nourriture que le pilote du vaisseau me donne

Apparemment elle n’est pas empoisonnée

Je n’ai aucun symptômes de quelques maladie que ce soit

Je ne l’ai toujours pas vu et du coup je me demande si je veux vraiment le rencontrer

Quel genre de monstre informe est aux commandes …

Je n’ai pas vu beaucoup de film de science-fiction mais j’ai vu des extraterrestres franchement dégueulasses

Pour le moment ça me va de ne pas le voir

Jour 15

Ça fait déjà 2 semaines que je suis là et je viens de me rendre compte d’un truc

Le silence, il n’y a quasiment pas de bruit dans le….. vaisseau , j’ai vraiment du mal avec ça

Je veux dire que ça ne me dérange pas vraiment

J’ai pourtant l’habitude de toujours avoir un bruit de fond tout au long de la journée

Mais là non, je le supporte , et toc dans les dents cher pilote si tu pensait que ça allait me faire chier

Le pilote me demande régulièrement comment ça va et régulièrement je l’envoie promener et je lui demande quand il me ramène chez moi

Et nos échanges s’arrêtent là pour 24 h

Jour 16

Jusqu’à présent je ne me suis pas ennuyé , j’étais trop bouleversée pour pouvoir faire quoi que ce soit , je passais la plupart du temps prostrée sur ma couchette

Une fois la fenêtre ouverte je passais pas mal de temps à observer l’espace , ça me calmait

Mais depuis 1 jour ou 2 je commence furieusement a m’emmerder

J’ai demandé au pilote si je pouvais avoir des bouquins ou même une télé , histoire de m’occuper l’esprit

Ce matin au réveil, j’ai trouvé une tablette dans le salon devant la fenêtre

Il a des centaines de livres et films

Je me demande si je dois le remercier ou accepter ce cadeau comme allant de soi

Qu’il aille se faire cuire le cul, je n’ai pas demandé à être là !!

Jour 17

J’essaye de maintenir ma forme physique, je marche beaucoup dans le vaisseau

Mais je ne vais pas pouvoir y couper indéfiniment, il va falloir que je prenne une douche

Je n’en peux plus, je pue comme jamais, mes fringues tiennent debout par la crasse

Il y a des serviettes dans la cabine de douche , je vais en prendre une avec une serviette sur moi

Et je vais aussi essayer de laver mes vêtements

Jour 18

Opération douche accomplie, quel soulagement !!

Mais quelle galère !!

Mes fringues ont mis un temps pas possible a sécher , j’ai passé toute la journée d’hier avec ma serviette

Le pilote sait que j’ai utilisé la douche mais il me jure qu’il n’y a pas de caméra à cet endroit

Bien sur

Il dit que les caméras sont dans les lieux communs et bien visibles

Ça c’est vrai mais il ne m’aura pas avec les caméras cachées

Il m’a montré la mosaïque des caméras mais bon , il fait ce qu’il veut

Jour 19

J’ai regardé mon premier film depuis que je suis là , love actually , il me fallait un truc bien cul-cul pour me changer les idées

J’ai chialé comme une madeleine à la fin

Bon sang comme ça fait du bien de revoir des humains

J’ai pourri le pilote , je l’ai insulté de tous les noms possibles ,je l’ai maudit sur 50 générations

Et lui imperturbable il me dit qu’il ne peut me ramener

Ce connard va manger quand je vais le rencontrer

Je lui ai dit que je voulais le voir ,histoire qu’on s’explique face à face

J’en suis à un moment que même si j’ai affaire à un monstre gluant , je vais quand même lui rentrer dans le lard

Et là , il ose me répondre que ce n’est pas possible, pas possible ???

J’ai repris mon pied de biche et j’ai tapé sur la fenêtre comme une folle

Il ne veut pas me ramener , il ne veut pas me voir et bien je préfère crever dans le vide que rester un jour de plus dans cette boite

Il m’a répondu que je pourrais le voir demain

Te défile pas mon bonhomme

Je vais finir par la casser cette fenêtre

Jour 20

J’ai mal dormi cette nuit

J’ai mal aux bras , j’ai tapé contre la fenêtre de toutes mes forces, je voulais vraiment la péter

Il m’a donné rendez-vous devant la fenêtre à 9h

J’ai tourné comme une lionne en cage dans le salon pendant 1 heure

Le pied de biche est dans un coin du salon à ma portée en 2 pas

9h … personne

Aucun bruit de porte , ben voyons

Cette ordure n’a pas eu le courage de venir

Un petit bip a sonné au niveau de la fenêtre

Une sorte de cercle lumineux qui semble onduler constamment y est apparu

Et des mots sont apparus au centre du cercle

Au lieu de m’écrire sur l’écran du bureau il m’écrit sur la fenêtre

Et si j’ai bien compris ce qu’il m’a écrit , il n’y a pas de pilote dans le vaisseau

Il est le vaisseau , c’est un ordinateur qui a une conscience, une intelligence artificielle et il s’appelle Ego

Et je devrais croire ça ?

C’est petit bras comme tactique pour ne pas venir me voir

Jour 21

Bon admettons qu’il n’y ait pas d’être vivant aux commandes

Je fais quoi là ?

Pourquoi il m’a enlevé ?

Toujours d’après l’IA ou supposément ce vaisseau a été créé par un terrien qui l’a conçu pour explorer l’espace et les différents univers parallèles

Et que lors d’une exploration, il a été tué par un autre terrien

Le créateur du vaisseau Prosper Vorbarian a donné sa liberté à Ego de continuer seul d’explorer les univers

Mais au bout de quelques années Ego s’est senti seul et a voulu se trouver des amis pour l’accompagner dans ses expéditions

J’ai joué le jeu de croire que c’est vraiment le vaisseau qui me parle et lui ai dit que ça ne se faisait pas de kidnapper les gens comme ça , ce n’est pas bien

Il m’a répondu qu’il se sentait vraiment seul et triste et que ça lui pesait énormément de ne pouvoir partager ses aventures et ses découvertes

Il était , à sa connaissance le seul vaisseau spatial doué de conscience de son époque et que pouvoir discuter avec un être intelligent lui faisait du bien

Je lui ai dit que les ordinateurs, ça n’a pas de sentiments , que c’est juste une machine aussi évoluée soit-elle

Lui semble persuadé d’être sensible aux émotions bien au-delà de sa programmation

Bon au lieu d’être prisonnière d’un sadique, je suis prisonnière d’une IA dépressive

Point positif je vais peut-être pouvoir l’amadouer

Jour 22

Aujourd’hui j’ai commencé à l’interroger sur sa vie , sur les expéditions qu’il a réalisées

Il ne s’est pas arrêté d’écrire, pendant des heures il a décrit tout ce qu’il a fait

Et j’ai appris qu’il ne peut plus parler , un problème de matériel , il a bien essayé les premiers jours mais tout ce qui est sorti des enceintes, c’était ce grésillement insupportable

C’est pas moi qui vais pouvoir l’aider

Il m’a décrit des mondes soit disant extraordinaires qu’il aimerait me faire découvrir

Mais moi je veux rentrer chez moi !!

Il est bien gentil Ego ou qui que ce soit mais moi j’ai une vie à Brest

Je n’ai pas choisi d’être son toutou humain pour qu’il se sente moins seul

D’après lui , on ne peut rentrer tout de suite sur Terre , une histoire de trajectoire parabolique et de fronde gravitationnelle, j’ai rien compris

Mais dans les films ils peuvent aller n’importe où dans l’univers a coup de vitesse lumière

De ce qu’il m’a dit , c’est pas possible, qu’il faut pas croire tout ce qu’on voit dans les films et que les lois de la physique sont inébranlables, rien que ça

Toujours selon lui il pourra me redéposer sur Terre dans 60 jours promis juré

60 jours ….

Fait chier , ses promesses il peut en faire ce qu’il veut

Jour 25

Maintenant il veut tout le temps discuter

Si il veut , moi ça me fait passer le temps

C’est quand même dingue qu’un ordinateur aussi évolué soit aussi sensible à la solitude

Si j’avais son intelligence je n’aurais pas besoin des autres pour être heureuse

Je pourrais faire des tas de trucs chiadés

Déjà me trouver des potes qui ne pensent pas qu’à faire la fête et a se torcher dans les bars du port

La preuve je ne me serais pas retrouvée là

Il commence à me faire pitié lui

Pas trop non plus , parce que jusqu’à présent je suis toujours prisonnière dans une boite supposément dans l’espace

Jour 30

J’ai trouvé le moyen de l’emmerder et voir si il dit vrai

Qui dit vaisseau spatial , dit combinaison spatiale

Pour faire je ne sais quoi en dehors du vaisseau , des bricoles

Comme ça je vais le coincer

Jours 31

Il a une combinaison

Il est fort ce con

Pas à ma taille , mais ça devrait le faire

Merde , je pensais le coincer

Mais je n’ai pas dit mon dernier mot

Jour 32

Je , j’arrive pas y croire

Je suis sortie dans l’espace dans la combinaison

Je suis sortie dans l’espace

Dans le vide de l’espace

J’ai pu voir le vaisseau de l’extérieur

C’est une putain de soucoupe volante , comme dans les films

Je suis allée dans l’espace

J’en tremble encore

Je suis allée dans l’espace

Jour 40

Je n’arrête pas les comment on dit déjà

Ha oui les sorties extravéhiculaires

C’est magnifique, c’est renversant

Il n’y pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti

Dés que j’en reparle, j’ai les larmes aux yeux rire

Et j’ai appris qu’il ne faut pas pleurer dans l’espace

Il n’y a pas d’apesanteur et les larmes collent aux yeux et on voit plus rien

Hier on a frôlé les anneaux de Saturne

C’est , c’est ,ben non je n’ai pas de mots

Jour 50

On est sur le chemin du retour et on va croiser Jupiter dans quelques jours

On ne va jamais me croire quand je vais raconter tout ça

Je vais passer pur une folle

Je commence à comprendre ce qu’Ego veut dire

Connaitre tant de choses, de merveilles et n’avoir personne pour les partager

Jour 60

J’écris de moins en moins sur ce journal

C’est pas que j’ai rie na dire mais je ne sais pas comment les exprimer

Mais ce sont des choses tellement fortes et inédites que je n’ai pas les mots

Il faudrait un écrivain ou un poète à ma place pour avoir la capacité, les mots pour décrire tout ça

Jour 70

J’ai pu marcher sur Mars

Sur Mars bordel !!

Mais il a fallu faire gaffe a ne pas croiser une des sondes terriennes qui sont sur cette planète

C’est pas qu’il y en ait beaucoup mais se faire prendre en photo, ça ferait tache

Jour 80

J’ai demandé à Ego si il pouvait se poser sur la Lune

Mon père est un grand amateur de conquête spatiale et je veux lui ramener le drapeau américain de la mission Apollo 11

C’est lui qui aurait du pouvoir être sur la Lune

Lui qui m’a tanné avec ces histoires de course à la Lune

Je connais tout ça par cœur

La mer de la tranquillité, c’est la que Eagle s’est posé en 1969

Il va halluciner

Déjà récupérer le drapeau d’Apollo 11 , énorme

Jour 82

Dernier jour à bord , la Terre occupe toute la fenêtre

Ou plutôt le hublot qui sert aussi d’écran

Je suis à la fois heureuse de retrouver la Terre et triste de quitter le vaisseau

C’est bizarre alors que je voulais tout défoncer au départ

Ego est un peu maladroit dans ses tentatives d’approche pour se faire des amis, on va dire ça comme ça

Au revoir Ego , et souhaite moi bonne chance pour ne pas passer pour une folle en racontant tout ça

Et toi essaye d’améliorer tes premiers contacts

Tu va me manquer

Générique radio

Rebondissement dans l’affaire de la jeune femme disparue sur le port de Brest il y a de ça plus de 2 mois

De notre correspondante dans le Finistère Laure Genest

La stupeur règne encore dans les rues de Brest avec cette nouvelle apparition d’une soucoupe volante quasiment au même endroit qu’il y a 2 mois et demi et qui aurait selon les témoins de l’époque enlevée une jeune femme

Cette même jeune femme qui est apparue à la porte de la soucoupe , on le voit très bien sur les images prises par les témoins , qui a déposé un objet au sol et qui est remontée dans la soucoupe avant que celle-ci ne redécolle

D’après les sources policières , l’objet en question serait un drapeau américain un peu délavé accompagné d’un mot demandant de le remettre à une adresse dans Brest

Adresse qui serait celle du père de la jeune femme disparue