Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui, c’est fiction

Le cube magma

Objet numéro 1 du catalogue Rohman

Il s’agit d’un parallélépipède régulier de 30 cm de coté pesant 40.2 kilogrammes

Il est constitué de magma à l’état semi-liquide en constante convection

Sa température en surface est de 1150 degrés Celsius depuis son prélevement

Sa composition exacte est inconnue , il n’a jamais été possible de sonder le cube

On suppose qu’il est homogène

La matière qui le compose est issue de la planète Flavia 2/45

Lors de l’épisode sur THX 1138 je vous ai parlé de Josip Rohman et de son expédition pour retrouver le vicomte de la Malventré

Expedition qui fera choux blanc

Mais qui lui laissera une marque indélébile à l’esprit et qui le poussera à recréer les conditions de l’évènement auquel il sera confronté

Dans le cadre de cette recherche , il fera appel au professeur Simon Labertha et son système de voyage entre les mondes parallèles

Après une mise au point plutôt compliquée, il s’en était suivi une campagne d’explorations dont l’une d’elles menerait à la decouverte du fameux THX 1138

Le monde parallèle 586 d’où venait le robot fut silloné mais aucun indice de l’imminence de la Rencontre avec un R majuscule, c’est ainsi que Rohman nomme l’évènement dont il fut le témoin

D’après Labertha , le nombre des mondes parallèles était en constante augmentation

Lors de la première exploration, il y en avait 586

Pour trouver un monde parallèle, il ne suffit pas de pointer un télescope vers le fond diffus de l’espace ou de parcourir un listing

Le mécanisme précis est si secret que seuls Labertha et Rohman en connaissent le fonctionnement

Tout ce qu’on sait c’est qu’il faut entre autre un radio télescope et un calculateur, mais velu le calculateur ,on est bien au-delà de vos ordinateurs quantiques un poil poussifs

Autre information, il ne s’agissait pas d’une observation directe , mais d’une déduction sur la base de la découverte d’éléments bien précis

Les observations donnaient maintenant un nombre de 1314

Certes des nuées de robots partaient en reconnaissance sur les différents mondes mais il fallait qu’un humain aille sur place pour peaufiner les recherches

Et plus précisément Josip Rohman

Lui seul avait « subit » la Rencontre ,lui seul pouvait sentir si les conditions étaient favorables

Il décida donc de monter des expéditions dans les mondes les plus prometteurs

Pour déterminer si un monde était propice, les robots d’explorations devaient trouver des indices.

Rohman était parti du principe que les lois physiques étaient les mêmes dans tous les mondes

Les changements observés étaient surtout d’ordre historique

Les lois de base de l’univers semblaient …universelles ,logique

Donc si un évènement se produisait dans un monde, il devait nécessairement se produire dans un autre

Une fois reçu les comptes rendus robotiques, il était décidé d’explorer le monde parallèle en question ou pas

Le monde parallèle numéro 45 étant dans la catégorie des mondes propices

Rohman s’y rendrait donc

Mais comme il n’est pas simple de détecter un monde parallèle , il n’est pas non plus simple de s’y rendre

De plus y envoyer un robot , ça passe mais y envoyer un être vivant et encore plus un humain

Ca fait beaucoup de première fois pour une seule expédition

Pour commencer , comment on y envoie un robot

D’après des information parcellaires , il s’agirait d’un vortex d’environ 2 mètres de diamètre ,contenu dans une structure circulaire en métal ,qui agirait comme une fenêtre vers un monde parallèle

Fenêtre qui resterait ouverte durant un laps de temps bien précis , le temps suffisant toute fois pour permettre à un robot explorateur de trouver ou pas les conditions propices

Une fois de retour ,le robot ne semble pas affecté par le passage

Mais la communication radio entre les deux mondes est instable

D’où le recours à des enregistreurs

Le robot c’est bon passons maintenant à un biologique

Toujours d’après mon informateur , le premier test ne s’est pas bien passé

C’est un rongeur , la souris moustache qui aura l’indicible honneur d’être le premier être vivant à poser la patte sur un monde parallèle

Honneur de courte durée ,à peine aura-t-elle franchi le portail qu’elle s’effondrera raide morte

Le capteur biométrique qu’elle portait sur elle indiquera qu’elle est morte d’un dérèglement électrique cardiaque

Le passage par le portail provoque un court-circuit au niveau des impulsions électriques qui régulent le cœur

Rohman aura tôt fait de créer un dispositif qui palliera à ce « désagrément «

Un boitier porté par celles et ceux qui passeraient par le portail sans devoir subir une défaillance cardiaque, à l’image d’un pacemaker

En théorie du moins

Vous connaissez Rohman, il est doué et l’essai suivant, avec le boitier verra la souris frisette revenir saine et sauve

Il ne reste plus qu’une étape à franchir

Et c’est Valentin ,un assistant de Labarthe qui va la franchir

Valentin est arrivé un peu par hasard dans le laboratoire de Labarthe , il a vu de la lumière et il est entré

C’était un petit jeune qui ne savait pas quoi faire de sa vie et le professeur avait su lui vendre du rêve

Il aimait bien ça le professeur Labarthe , être entouré d’une cour de jeunes hommes un peu déboussolés ,à la recherche d’un but dans la vie

On le voyait toujours se pavaner dans son laboratoire et élaborer des théories fumeuses à son auditoire particulier

Les garçons, peu qualifiés dans le domaine de la science buvaient ses paroles sans forcement y comprendre quelque chose

Les mauvaises langues les qualifiaient de mignons du roi

Ils étaient à sa botte

Néanmoins quand il fut établi qu’un cobaye humain devait passer le portail, l’enthousiasme des jeunes gens fut … mitigé

Personne ne voulait risquer sa peau pour les beaux yeux de Samuel Labarthe

Il y en a un toutefois qui a accepté

Valentin n’est pas particulièrement audacieux ou courageux mais il est voué corps et âme à Labarthe

Endoctriné serait peut-être un terme plus précis et ce que son patron veut, Valentin le fait sans se poser de questions

C’est toutefois un poil nerveux qu’il franchira le portail

L’excursion fut brève, 20 secondes, mais positive , le jeune homme reviendra du monde parallèle en pleine possession de ses moyens

Bon le problème du passage d’humain est réglé

Mais pour explorer un monde parallèle , une balade à pied ne suffira pas

Les robots envoyés en éclaireur étaient petits et pouvaient voler, donc parcourir de grandes distances dans le temps imparti

Car le portail n’était stable que pendant 1h

Au fur et à mesure des améliorations du système, le temps d’ouverture dudit portail augmentait mais pas encore assez pour permettre une visite en profondeur

Rohman et Labarthe vont se casser les dents sur le problème pendant un moment

Paradoxalement ,c’est un des mignons de Labarthe qui va les mettre sur la voie

A la grande joie de Labarthe et au grand désarroi de Rohman

Il ne supportait déjà pas la petite troupe

Alors qu’un de ses membres lui donne la clé ,ça l’exaspérait au plus haut point

Mais ,force est de reconnaitre que la solution était pourtant evidente

Vu qu’on ne peut pas faire passer grand-chose par le vortex

Il suffit de transformer le mécanisme qui créé le vortex et l’intégrer à la structure d’un vaisseau spatial

De plus , ça va résoudre un problème qui n’avait pas été anticipé

Imaginez l’habitant d’un monde parallèle qui vois s’ouvrir dans son jardin un vortex d’où sort une sonde robotisée ,parfois volante

Ou pire, le vortex s’ouvre dans son salon , le robot qui en sort va errer dans toute la maison pour trouver une issue avec lui à ses trousses, muni au choix d‘un balai, d’un couteau ou d’un rouleau à pâtisserie pour tenter de le poutrer afin que le mouvement de panique qui a saisi sa famille s’arrête

Ce n’est pas juste un exemple, c’est vraiment arrivé

De même si les autorités autochtones assistent au phénomène, elles risqueraient de vous mettre des bâtons dans les roues voire de vous empêcher de refranchir le portail

Donc problème résolu, le vaisseau/vortex arriverait en orbite en toute discrétion

Et bonne nouvelle supplémentaire , plus besoin du boitier pacemaker

Tant qu’on reste dans le vaisseau on est protégé par une cage de Farraday

Bon la partie logistique de l’exploration, c’est bon

Hé bien , il n’y a plus qu’a y aller

Mais qui va participer à cette première exploration ?

Le vaisseau construit par Rohman, bien sûr, peut accueillir 6 passagers

Il y aura donc Ben Rohman, c’est lui le chef de l’expedition, en grande partie le financeur et le seul à pressentir la Rencontre

Ensuite Labarthe , c’est lui qui connait le mieux le système du vortex inter mondes parallèles avec Rohman

En meme temps ,ce sont les deux seuls à le connaitre

La suite de l’équipage est composé de Richter

Un subordonné de Rohman, bon pilote ,bon ingenieur

C’est toujours bon d’avoir un gars un peu débrouillard dans ce genre de périple

Parceque la suite de l’équipage , c’est pas comment dire , le haut du panier

Il y a Prosper et Maximillien ,deux des mignons de Labarthe , qui seront là pour les taches qui ne demanderont pas trop de qualifications et aussi pour le « confort » de Labarthe

Le dernier équipier est Valentin qui doit un peu sa place au fait qu’il ai eu le courage d’avoir été le premier humain a avoir traversé le vortex

Rohman avait non pas de l’affection mais du respect pour le jeune homme aprés son acte de bravoure et voulait surtout contrebalancer les présence de Prosper et Maximillien par un membre d’équipage pas trop neuneu

Le vaisseau , le Magellan mesure 30 metres de long est et équipé comme un vaissaeu d’exploration

C’est-à-dire ,un grand sas, un local technique avec des combinaisons pour tout l’équipage , un rover ,on ne sait jamais et une quantité impressionnante de matériel d’escalade

On ne sait jamais

Il y a aussi un laboratoire pour une primo-analyse des échantillons prélevés , histoire de pas revenir avec un virus inconnu

Le vaisseau est bien équipé mais sans fioriture , ils ne partent pas en croisière ,place à l’efficacité et logiquement les expéditions ne devraient pas durer longtemps ,quelques heures voir quelques jours tout au plus

Les locaux de vie , cuisine, chambres sont spartiates sauf une celle de Labarthe

Il a lourdement insisté pour faire de sa chambre une véritable garçonnière

Rohman n’acceptant qu’ à la vue d’un gros chèque et de la promesse de Labarthe de s’y cantonner lors des phases critiques du vol

C’était toujours ça de gagner

Voila donc la petite troupe au départ vers le monde parallèle numéro 2

Le processus, du moins ce que j’en sais, est simple

Le Magellan se positionne sur un point établi à l’avance dans le système solaire, on appuie sur un bouton et hop

Comme je vous l’ai dit plus tôt, le protocole exact n’est connu que de Rohman et Labarthe

Le transfert vers le monde parallèle est instantané, il n’y a aucun signe à bord du vaisseau ,il est dans sa « bulle »

A ce moment de leur parcours, il faut que je précise une chose, le portail s’est refermé

Ils sont isolés dans la monde parallèle

Pour Rohman, Labarthe et Richter , ca va de soi

Pour Prosper et Maximilien ,la perception n’est pas la même

Au choc initial va succéder une crise de larme ,les deux jeunes gens se voyaient déjà condamnés à une errance sans fin dans ce monde parallèle

Ce qui va une fois de plus exaspérer Josip

Labarthe essayera bien de les calmer mais c’est seulement lorsque Rohman fera revenir le vaisseau dans notre monde que les garçons épleurés cesseront leur crise

Intérieurement Labarthe poussera un énorme soupir de soulagement, ce n’est pas qu’il n’a pas confiance dans les capacités de l’ingénieur mais , on ne sait jamais …

Au vu des précautions prisent pour les précédents tets , vous seriez en droit de vous dire que ce dernier a été un peu bâclé

Rohman ne voulait pas perdre le Magellan ,trop précieux à ses yeux, et préférait être à son bord avec des personnes compétentes pour palier à tout problème sur le chemin du retour

Et on n’est pas à une précaution prés , tout le monde avait droit à son pacemaker perso

On ne sait jamais

Bon le processus de passage inter monde fonctionne pour le vaisseau, donc ils repartent pour le monde numéro 2

Une fois le transfert à nouveau effectué, le vaisseau rejoint un point connu de seulement Rohman ,celui où il a fait la Rencontre

Dans le mode parallèle numéro 2 , à l’endroit visé , il n’y se passera rien

Cela étant du , peut-être à la présence d’une planète à cet endroit

Mesdames , messieurs ,voici la 45 eme planète répertoriée de ce monde

Les robots explorateurs en avaient trouvé 44

La dernière nouvelle est baptisée Flavia, par Rohman

En orbite autour d’une géante gazeuse , Flavia est continuellement la proie d’un tabassage gravitationnel

Au point que sa surface est constamment parcourue de tremblements de terre ,si je puis dire , et d’éruptions

La surface de la planète est un gigantesque océan de lave

Vous voyez le phénomène des marées sur terre ?

Et bien là, c’est pareil ,il suffit juste de remplacer l’eau salée par de la lave en fusion

Autant dire que rien n’existe sur cette planète

Aucun indice sur la Rencontre ne devrait s’y trouver

Rohman ne semble pas aussi affirmatif

Pour lui , il y a forcement quelque chose à gratter sur cette planète tourmentée

Mais il n’y a que lui qui semble convaincu , les autres membres de l’équipage sont dubitatifs

Voire inquiets de l’entêtement de Josip

Il s’est mis en tète d’aller faire un tour sur la surface , sur un des rares ilots de lave durcie

Il a dans l’idée de faire des prélèvements et d’analyser ça dans le labo du vaisseau

Le programme du projet de prélèvement est simple, le vaisseau arrive à haute vitesse et se stabilise à environ 2 mètres de la surface de Flavia

Rohman sort du vaisseau suspendu par un treuil ,il prélève l’équivalent d’un seau de lave et remonte aussi sec dans le vaisseau et celui-ci repart en trombe vers son orbite

L’opération devrait ne prendre que 30 secondes

Il n’aura pas droit à plus, la combinaison qu’il portera ne pouvant pas tenir plus longtemps à de telles températures

Pour la petite histoire, le vaisseau non plus

Aidé de Richter et Valentin , Josip prépare sa « louche » pour récupérer l’échantillon ,le labo ,pour le stockage du prélèvement , il sera confiné dans un champ de force et enfin enfile sa combinaison

Le reste de l’équipe a décidé de courageusement se faire oublier et s’est replié dans la garçonnière de Labarthe

Tant mieux ,doit penser Rohman , ça fera ça de moins dans mes pattes

L’opération prélèvement va se faire sans embuches

Mais bon vu comment la structure du Magellan a grincé , il aura besoin d’une bonne révision

Et tant qu’a faire , il faudra aussi réparer le plancher de la coursive entre le sas et le labo

La louche du prélèvement ayant eu quelques fuites

Tout s’est bien déroulé , l’échantillon de lave est bien contenu dans le champ de force et personne n’est brulé

Bon boulot les gars !

Une fois le stress retombé, ils s’accordent quelques heures de repos avant de faire les analyses et de repartir

C’est Valentin qui va se rendre compte du phénomène en premier et qui va passer pour un fou auprès de Rohman

Ho pas bien longtemps ,ce dernier ira constater de visu que la sphère de lave s’est transformée en un cube de magma

La sphère rougeoyante s’est refroidie , en surface tout du moins, pour devenir un cube qui abrite du magma

La première réaction , après celle des mignons de Labarthe qui vont hurler à la sorcellerie, est de faire un survol à basse altitude de Flavia pour voir si le retour de la gravité naturelle provoque le retour de l’échantillon à une forme sphérique

Ce ne sera pas ça

Ils vont alors s’éloigner du champ de gravitation de la géante gazeuse autour de laquelle orbite Flavia

Ce ne sera pas ça non plus

Comme pour confirmer la bizarrerie, la moindre partie extraite de l’échantillon original prendra une forme cubique

Le champ de force qui confine le cube alors ?

Ils jettent ce dernier dans le vide spatial

Il reste imperturbablement un cube

Et il est replacé dans le champ de force

Ne présentant aucune trace d’organisme inconnu, il va revenir dans notre monde

Ainsi en a décidé Rohman

Peut-être que le passage inter monde va provoquer un retour à une forme plus , comment dire, classique

Mais Labarthe, lui ça le perturbe

Il va convoquer une réunion de tout l’équipage pour présenter son point de vue

Réunion qui va vite tourner au dialogue de sourd

Josip et Samuel campant sur leur position

Labarthe va demander un vote , Rohman retorquera que ce n’est pas une démocratie mais cèdera quand même pour calmer Labarthe

Le resultat du vote sera de 3 voix contre et 3 voix pour

A la grande satisfaction de Rohman qui n’avait pas trop de doutes quant au résultat

Labarthe a ses mignons acquis à sa cause, Rohamn a Richter et Valentin est là grâce à lui

Tout ce temps perdu pour rien

Labarthe ira bouder dans sa cabine avec ses suiveurs pendant que Rohman va entamer les préparatifs pour le passage inter monde

Sauf que Samuel Labarthe n’est pas parti bouder ou pas seulement

Pour lui il est inconcevable que le cube rejoigne son monde

Il était pourtant à l’origine du projet

Quand il avait lancé sa théorie des mondes parallèles ,il y croyait dur comme fer

Mais avec le temps ,il s’est rendu compte qu’entre la théorie et la pratique , il y avait un monde

Certes il parvenait à les détecter

L’exploration de ces mondes , c’était une autre paire de manches

Il a commencé a trouver des financeurs pour le suivre dans son entreprise visant à créer un portail inter-monde

Au début , il obtenait des résultats mais le temps passait et il n’avançait guere

Et les sponsors commençaient à s’impatienter

Pour ne pas passer pour un escroc , il évoquera un dispositif artisanal qui pourrait faire passer des éléments microscopiques via son portail

Ca devenait une fuite en avant , son portail demandait des sommes considérables pour de maigres avancées

Et il lui fallait toujours plus d’argent

Il franchira la ligne en proclamant qu’il a réussi à passer par son portail et qu’il a pu ramener des artefacts de mondes parallèles

Ça fera illusion un peu de temps mais la vérité ressort toujours et il sera mis au ban de la communauté scientifique

Ruiné ,discrédité, il pensera même à commettre l’irréparable

Amis avant qu’il ne passe à l’acte , c’est un Josip Rohman à peine revenu de son périple mystérieux qui viendra à sa rencontre

Josip lui il croit à la machine de Labarthe

Il est bien sur au courant des déboires de Samuel mais il a appris à ,e pas se fier à la vindicte populaire

Lui-même devenu mouton noir à la suite de la disparition du vicomte de la malventré , il sait ce que vit Labarthe

Et il veut la revivre sa Rencontre et pour ça il est persuadé de la retrouver dans un monde parallèle

La suite vous la connaissez

Ce que vous ingorez , c’est que Labarthe s’est fait un peu déborder par la détermination de Rohman

Et il s’est peu à peu rendu compte qu’il avait créé une abomination

Son éducation religieuse a refait surface et il s’est persuadé au fil de l’avancement du projet que Rohman était un ange de malheur un tentateur qui le pousserait vers un enfer certain

Alors quand Flavia fut découverte ,ce fut comme une révélation

L’enfer était là ,sous la forme d’une planète

Pour lui c’en était trop, il ne pouvait pas laisser Rohman ramener un morceau du royaume des morts sur sa terre

Jamais ils ne le laisserait faire, jamais

Quant il ressorti de sa cabine ,ce fut toujours avec ses garçons à sa suite mais surtout avec un arme à la main

Sous la menace de l’arme il va obliger Rohman et Richter a stopper le processus de passage et retourner vers Flavia pour y remettre le cube

Une fois le vaisseau au-dessus de la planète tout le monde dans le sas , Rohman va catégoriquement refuser de jeter le cube

Même avec le canon de l’arme touchant son front Rohman ne bronche pas

Et il y a urgence, le Magellan ne va pas supporter la chaleur encre longtemps, sa structure grince , la chaleur est suffocante dans le sas

C’est Richter qui mourra en premier d’une balle en pleine tète , Rohman ne sourcillera pas

Au contraire des mignons de Labarthe qui sont pris de panique et pensent vivre leurs derniers instants

Ce dernier se retournera vers eux pour leur ordonner de se calmer

C’est juste la distraction dont aura besoin Valentin ,pour désarmer Labarthe ,pousser Rohman hors du sas et refermer derrière lui

A travers le hublot du sas, il verra son sauveur actionner le mécanisme de la porte extérieure du vaisseau

Il verra les 4 hommes être éjectés du sas et les imaginera se transformer en torches humaines avant même de toucher la surface de Flavia

Pourquoi il a fait ça ?

Valentin avait voté pour le retour du cube sur terre ,il aurait pu sortir du sas lui aussi

A croire que Valentin n’avait pas tout dit de son histoire et qu’il préférait en finir ici en emmenant Labarthe avec lui

Sont-ils en enfer à présent ?

Ce n’est pas le genre de question que je me pose en ce moment

Là j’essaye plutôt de trouver un moyen de déplacer ce fichu cube sans me bruler

Haouch !!, c’est chaud !!