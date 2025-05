Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Carole Verga

Il s’est activé tout seul !!

Non mais t’es sérieux ?

Voyez par vous vous-même

C’est pas vrai qui m’a foutu une équipe pareille !!

Je n‘y peux rien , il se défend !

Et comment on va faire pour le capturer maintenant ?

Boris a peut-être une idée !

Il vaut mieux que ça marche parce que si ce n’est pas lui , c’est moi qui vais vous défoncer !!

Vous l’entendez cette voix mélodieuse toute en délicatesse

Hé bien c’est celle de Carole Verga

Carole est …comment dire une collègue

Ou plutôt une concurrente

Enfin ça dépend des jours et aujourd’hui c’est une concurrente … en mauvaise posture

Les bras cassés qui lui servent d’équipe ont activé un Scolopendre et à partir de maintenant leur espérance de vie va se compter en minutes

3 au maximum

En attendant a fin de la confrontation, je vais vous présenter Carole

Oui je l’appelle par son prénom on se connait bien

Carole Verga est née le 21 mars 2172 à Mar Del Plata en Argentine

Fille du patron de la plus grande conserverie de poisson de la région et d’une mère professeur en ingénierie à l’université nationale de Mar Del Plata

Très jeune elle fera preuve d’une grande curiosité pour tout ce qui touche à la science ,à la plus grande joie de sa mère

Elle montrera également un caractère affirmé au plus grand désespoir de son père

Celui-ci étant de la vieille école comme on dit

Il avait eu du mal a accepter que la mère de Carole continue a travailler après leur mariage et encore plus après a naissance de leur fille

L’adage dit que les chiens ne font pas des chats et le caractère de la fille viendra directement de la mère

Alfredo Verga ,si il avait toute autorité dans son entreprise, n’était pas du tout le chef de la maison

Mais il voyait déjà sa fille marié à un beau jeune homme de la bonne société argentine

Ce qui lui permettrait de s’introduire dans hautes sphères économiques du pays et ainsi développer son business

Ha l’ambition …

Tout ce joli plan sera sapé lorsque la jeune Carole ayant décroché l’équivalent du bac avec les félicitations du jury annoncera son intention de partir en Europe pour décrocher un doctorat en robotique autonome

Je vous laisse imaginer la tempête qui a du régner dans la maison Verga lors de l’annonce de ce choix

Un père furieux, rouge de colère , une mère impassible et froide soutenant sa fille

Alfredo aura beau faire du chantage ,menaçant de lui couper les vivres si elle partait , rien n’y fera

Et comme pour le mettre devant le fait accompli ,la jeune femme quittera la maison familiale le lendemain matin

Elle n’y reviendra que quelques années plus tard pour assister aux funérailles de sa mère

Après les relations avec son père seront anecdotiques

C’est le 25 octobre 2193 qu’elle intègrera l’université Juraj Jasonik en Slovaquie

Le hasard veut que ce soit dans cette même université qu’étudiera Josip Rhoman

Pas dans la même spécialité, lui c’était les structures spatiales

Mais on dit qu’ils auraient été proches pendant quelques mois

Vous savez les bruits de couloir

Mais aussi et surtout une misogynie crasse ce malgré les progrès dans la société de l’époque

Il semble que de tous temps l’émancipation et l’intégration des femmes dans les différents domaines de la vie publique aient toujours de farouches adversaires

Qui plus est dans les spécialités les plus pointues et valorisées , qui par je ne sais quel à priori sont comme réservées aux hommes

C’est combat incessant qu’elle devra mener pour prouver aux autres étudiants mais aussi aux professeurs qu’elle est autant capable que ses collègues masculins

Et a force de caractère et d’acharnement elle va décrocher son diplôme d’ingénieur en systèmes robotiques autonomes

Elle finira même deuxième de sa promotion

Des rumeurs vont courir sur le fait qu’elle aurait du être classée première mais que ses notes auraient été trafiquées pour que le déshonneur de voir une femme major de promo n’éclabousse l’université

Aussi révoltante que puisse être l’injustice de la situation, Carole ne va pas ruer dans les brancards

A peine son titre en poche, elle quittera l’université sans même participer à la fête traditionnelle donnée le soir de la remise des diplômes

Pied de nez aux coutumes quasi obligatoires qui régnaient dans l’établissement

Ce qui lui vaudra l’inimitié des autres étudiants et qui lui interdira certains privilèges, comme la cooptation entre étudiants de la même université lors de la recherche d’un poste

Mais ça, elle n’en avait cure

Dés son entrée à l’université, elle a su que les dés étaient pipés et qu’elle n’aurait droit qu’à des secondes places où qu’elle aille

Elle a ravalé sa fierté et a traversé cette période en serrant les dents

Elle se disait qu’une fois sortie de ce cloaque empestant la testostérone, elle pourrait avec son diplôme et sa détermination trouver un poste d’où elle pourrait faire éclater ses capacités et ainsi se venger de ses années d’humiliation

Peine perdue Carole …

Oui le milieu universitaire était misogyne mais rien à voir avec le monde des entreprises de robotique

C’est pire , bien pire

C’est la rengaine classique des jeunes qui cherchent un travail , on envoie une foultitude de cv et de lettres de motivation et rien

Dans le meilleur des cas, une réponse formatée pour dire qu’aucun poste ne correspond

Ou alors il y aurait un poste d’assistante de direction

Bref , ça ne se présente pas bien

Au bout de quelques mois, elle finira tout de même par trouver un poste de technicienne dans une obscure entreprise qui mettra la clé sous la porte 8 mois plus tard

Le hasard , ou pas, va mettre sur sa route Josip Rohman dans le hall d’une entreprise de robotique

Elle venant pour un entretien pour une embauche , lui en tant que client

Elle arrivant ,sans grande conviction à son rendez-vous , lui partant un poil excédé que personne ne soit capable de trouver une solution à son problème

Il cherchait une boite qui serait capable de concevoir un robot de maintenance qui pourrait intervenir sur le vagabond cosmique

Rien de plus simple dit comme ça

Sauf que le vagabond cosmique a un revêtement particulier qui se charge en particules énergétiques lors de ses vols avec le moteur transductif variable ,le fameux ..

Ce qui a pour effet de générer un champ plasma ,un poil énervé qui consume les modèles de robots classiques

Et personne ne semble assez motivé pour étudier ce projet

Il faut dire aussi que depuis que son ancien patron le vicomte de la Malventré a disparu , Josip n’est pas le bienvenu où qu’il aille

Ni une , ni deux ,il prend Carole par le bras et l’emmène avec lui vers les bureaux de son entreprise

Carole , elle , elle se moque de ce qu’on peut penser de Rohman ,elle le connait et ne le pense pas capable de ce dont on l’accuse

Et là elle aura toute latitude pour concevoir et fabriquer le robot tant désiré

Sans avoir un entourage professionnel toxique qui va au mieux la dénigrer voire voler ses travaux

3 mois suffiront pour sortir un premier prototype

1 autre mois sera nécessaire pour peaufiner l’engin et le rendre totalement opérationnel

Une fois sa première mission remplie, et alors que d’autres projets se présentent à elle , Carole va quitter l’entreprise de Rohman

On ne sait pas pourquoi elle va partir

Il n’y aura aucun témoin de la discussion qui mènera à cette séparation et aucun des 2 intéressés n’en parlera

Néanmoins, la réputation professionnelle de Carole va en ressortir auréolée d’un gage d’une grande compétence

Même si Josip Rohman est détesté en tant qu’homme , tout le monde s’accorde a voir en lui un ingénieur de talent et particulièrement exigeant avec le peu de collaborateurs qui l’ont côtoyé

Alors avoir rempli avec succès une mission auprès de lui est un jalon de haute valeur dans une carrière qui débute

Malgré, je cite un directeur de rh : « le handicap d’ètre une femme » elle entre chez Hestia une firme spécialisée dans la conception de robots domestiques

Elle fera partie de la branche aide domestique, où elle sera chargée de l’étude d’un robot qui apportera son aide à la femme au foyer dans l’accomplissement de ses taches domestiques

C’est ce qui était écrit mot pour mot dans le cahier des charges du service r et d

On le sent là, que ça va pas être simple pour Carole ?

Elle va toutefois s’atteler à cette tache sans ,trop, renâcler mais vraiment ça la fatigue

Vont se succéder les différents projets du même tonneau

La monotonie va vite balayer son enthousiasme initial

Un jour un memo circule dans l’entreprise qui annonce qu’un poste se libère au service équipements institutionnels

Un nom bien ronflant pour designer les projets relevant de la sécurité, police, armée …

Elle va postuler et sans réelle surprise, le poste sera attribué à un de ses collègues du service des robots domestiques

Elle aura beau arguer que l’homme en question est un moins bon ingénieur qu’elle et bien moins diplômé, ce sera peine perdue

Mais la place d’une femme n’est pas de faire la guerre, c’est de s’occuper de ses enfants et de la maison quand son mari lui part se battre

La femme, c’est la maternité, la douceur, le charme l’élégance

La guerre est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des femmes

Sur le front, on doit pouvoir faire confiance à ses camarades et qu’il ne sera pas toléré de faire une crise alors qu’il faudra se battre

Bref tout ce ramassis de clichés tous aussi nauséabonds les uns que les autres lui sera asséné quand elle demandera des explications et qu’il faudrait qu’elle se calme, on ne veut pas d’hystériques ici !

Voila, voila

Dire que toutes ces âneries ont été énoncées par un chef de service qui n’avait aucune idée que le bureau derrière lequel il était pouvait se renverser aussi facilement

Il ne s’en sortira pas trop mal et seul son amour propre sera blessé

Et Carole s’en ira dans la minute, hors de question de rester plus longtemps dans une telle boite

Mais tout ça semble mal embarqué, non seulement c’est une femme mais en plus elle est colérique .. heu c’est du second degré

Hé bien soit , personne ne veut d’une femme dans sa boite, alors elle va la monter sa boite

Mais elle va renarder, ce n’est pas Carole Verga qui va concevoir des robots à son compte

C’est Antonio Vergano qui va en construire dans l’entreprise Janus

Elle embauche un vendeur qui présente bien et elle le fait passer pour Antonio

Carole restera dans l’ombre et si il faut vraiment se présenter, elle ne sera que la secrétaire de l’entreprise Janus

Le subterfuge n’est pas très fin mais bon il faut battre son adversaire avec ses propres armes

Et vous savez quoi ?

Ça marche !!

Bon les débuts seront un poil chaotique mais l’affaire va commencer a bien rouler

Carole s’éclate a concevoir les robots et laisse la partie commerciale à son vendeur

Pendant plusieurs années le duo va marquer des points sans faire griller

C’est ainsi qu’un jour la société Hestia va les contacter pour qu’ils les aident dans la conception d’un robot de combat

Celle-ci a contracté un contrat avec l’armée mais a eu les yeux plus gros que le ventre et se trouve coincée avec un prototype mal né

Le projet est ambitieux, il s’agit d’un robot pour zone désertique capable de se déplacer rapidement, être bien protégé et fortement armé

Bref une machine véloce qui encaisse bien les coups et qui les distribue encore mieux

L’idée de départ est de faire un engin à l’image de la tortue avec un gros bouclier sur le dos

Mais ça ne marche pas, il est pataud, lent

Carole sous couvert de son homme de paille va partir sur une tout autre direction, les mille pattes

Ou plus précisément la scolopendre

Rein qu’à la vue de la bestiole, vous devriez frissonner

Le robot reprendra l’architecture de la scolopendre, un corps constitué de sections articulées entre elles et qui chacune dispose d’une paire de pattes

Son déplacement se fait par de manière étonnamment souple et fluide, ce sont ses pattes qui font tout le boulot, leur mouvement serait presque fascinant si la vue de la bestiole n’était pas aussi perturbante

Carole va donc tout reprendre de zéro et en quelques mois va sortir un nouveau modèle de robot biomimétique

Et l’engin est impressionnant, 5 mètres de long, 80 centimètres de large et 40 de haut

Il se déplace sur le sable à presque 20 kilomètres par heure dans un silence presque total

Il possédé toute la gamme imaginable des armes létales à la mode , laser, impulsion électromagnétique, shrapnel

Et il peut aussi tout simplement vous écraser en vous marchant dessus

Pas loin de 800 kg le bestiau

Bref un engin de mort qui plaira aux « défenseurs de la liberté »

Le prototype est présenté aux pontes de la société Hestia et ils sont emballés

Tout comme l’armée à qui il sera également révélé

Les tests sont concluants, il surpasse ses concurrents et de loin

Les contrats de production sont signés et le champagne coule à flots chez Hestia

Carole jubile, elle a enfin réussit

Mais vous pourriez vous demander pourquoi elle tenait tant à fabriquer une telle machine diabolique

Il y a tellement de domaines où elle aurait pu concrétiser son talent, et quand bien même il n’y a rien de déshonorant à concevoir des robots domestiques

Certes , mais elle voulait battre les hommes sur leur propre terrain , eut-il fallu en passer par ce genre de réalisation

Le robot conçu pour Rohman n’avait rien de belliqueux, au contraire

Peut-être faut-il y voir un mouvement de fond qui prend ses racines bien plus profondément que Carole ne s’en rend compte

Est-ce , malgré son intelligence remarquable et son esprit affuté , que emportée par le souffle de l’époque elle se soit cru légitimée seulement en passant par ce genre de création

L’esprit de cette période était belliqueux et même les personnes les plus posées étaient-elles, elles aussi comme obligées malgré elles de suivre le mouvement implacable qui poussait chacun à se méfier et s’opposer à l’autre

N’avait-elle été contaminée par la misanthropie acide et carnassière de Josip Rohman

Lui qui avait été mis au banc de la société après la disparition du Vicomte de La Malventré

Cet épisode l’avait conforté dans son repli sur lui-même et Carole à son contact avait-elle versé dans le même rejet de l’humanité

Et comme personne ne la prenait au sérieux, elle s’était probablement dit que ça ferait d’une pierre deux coups

Montrer son talent et éliminer autant d’humains que possible

Quel sombre projet de vie

Les contrats visant la construction de robots de combat vont affluer chez Janus

Dés que Hestia sera à la peine , ils vont refiler le bébé à Carole , ou plutôt Antonio

Et ça va arriver plus souvent que les dirigeants le souhaiteraient

Ils n’auraient pas du virer Carole

La jeune femme, de son côté jubile, quel pied de nez fait à ses anciens patrons

Bref tout va pour le mieux chez les fabricants d’armes robotisées

Mais vous savez bien que ça ne peut pas durer

Tout ça est trop beau, à un moment ça va déconner

Tout juste et c’est du coté d’Antonio que ça va dévisser

Le prête nom commence a devenir jaloux de sa patronne

Certes c’est lui qui récolte tous les honneurs mais il se sent floué

Les brevets concernant les créations de Carole sont déposés au nom de la société

Il n’a même pas la satisfaction de voir son nom passer à la postérité

Au départ, il aimait cette situation, à lui les honneurs, les galas, les soirées dans la bonne société

Mais il va commencer à se rendre compte que tout ça c’est du vent, sa réputation de fabricant de robots est basée sur du sable et que quand la supercherie va être exposée au grand jour, il n’aura plus rien

Et que si il ne devait rien en retirer et bien, Carole non plus

C’est ainsi que dans une fuite en avant, un poil désespérée, il va contacter un journaliste pour lui révéler la situation

Il ne l’avouera jamais publiquement, mais c’est aussi un machisme rétrograde qui va le pousser à scier la branche sur la quelle il était tranquillement posé

L’écho de cette révélation va être gigantesque

Le contrat de sous traitance entre Hestia et Janus est rompu dans l’heure

Carole est livrée à la vindicte populaire, traitée de tous les noms, elle est la cible de toutes les rumeurs les plus abjectes

Des commentateurs de la vie publique vont profiter de cet épisode pour dire qu’ils avaient raison de penser que les femmes n’étaient pas dignes de confiance et capables de toutes les ignominies pour contrer le bon ordre patriarcal qui avait fait ses preuves

Son entreprise est coulée, ses bureaux mis à sac par de sombres « vengeurs masqués »

Tous ses clients directs ou indirects vont lui demander des comptes car il se trouve que tout à coup ses robots souffrent de gros problèmes et ne fonctionnent plus correctement

Ses créations sont au mieux mises au placard , voire détruites en place publique

Effet à double tranchant cependant

Car en toute objectivité ses robots étaient parmi les meilleurs du marché et certains vont s’en mordre les doigts

La productivité des anciens clients de Carole aurait baissé significativement les mois suivant la mise au rebut de ses machines

Pire encore l’armée, qui était auparavant satisfaite de ses scolopendres va demander a vérifier les codes des robots, pour trouver je ne sais quelle anomalie

Quelques apprentis sorciers vont triturer ses fameux codes et créer un problème aux conséquences terribles

Les scolopendres une fois reprogrammé vont se retourner contre leurs utilisateurs

Des compagnies de combat entière vont se faire décimer par les robots censés les aider lors d’affrontements

Pire encore, une garnison va être perdue à moitié au cours d’une nuit

Les robots sont sortis de leur box et se sont introduits dans les dortoirs, je vous laisse imaginer la scène

Et c’est bien évidement Carole qui va être accusée de ces bugs

Mise au banc de la société, elle ne va pas pour autant se laisser faire et va opter pour la clandestinité

Elle compte bien se venger de ceux qui l’ont mise plus bas que terre

Elle va monter une équipe de techniciens baroudeurs et qui n’ont pas de soucis a bosser avec une femme

Condition première

Si les officiels ne veulent pas de ses robots, des clients moins regardants vont peut-être accepter de bosser avec elle

Contre toute attente , oui

Les milieux ,comment dire plus souples avec les lois se moquent bien de qui leur fabrique leur robots

Tant qu’ils sont efficaces et intraçables

Surtout intraçables ….

Que ce soit elle qui les fabrique ou qu’elle les prélève, façon gentille de dire qu’elle les vole parfois

Et c’est la que nos chemins se croisent de temps en temps, il arrive que l’on convoite le même robot

C’es une concurrente redoutable

Entre deux commandes elle va se mettre en chasse

Elle va récupérer tous ses anciens robots qu’elle pourra sauver de la casse

La jeune femme qui n’avait jamais eu l’intention d’avoir d’enfants, considérait ses robots comme sa progéniture

Et elle voulait les protéger et les donner à des personnes qui seraient plus a même de les apprécier à leur juste valeur

Une troisième activité va se présenter à Carole

Et celle-là , elle ne l’avait pas vu venir

Elle a même cru à une blague au départ

Vous vous souvenez des scolopendres, après avoir fait des victimes dans les rangs des armées qui les possédaient, ils se sont enfuis

A première vue, pas de quoi fouetter un chat

Mais

Où sont-ils allés et faire quoi ?

Et si ils décidaient de revenir tailler dans les rangs de l’armée de temps en temps, ce qu’ils vont faire épisodiquement

Le meilleur robot de combat du monde, il vaut mieux l’avoir avec soi que contre

C’est un général tout penaud qui va rencontrer Carole pour lui demander de rattraper et reprogrammer les robots

Elle la tient enfin sa revanche, après toutes ces humiliations

On se rend enfin compte qu’elle est incontournable et que personne d’autre ne peut lui arriver à la cheville

Elle va les faire payer un max pour récupérer les scolopendres

Opération certes officieuse mais au combien lucrative

Mais ce genre de travail, comme on dit, ce n’est pas un sport de masse, ça demande de compétences très spécifiques et un courage puissance 10

Il faut aller au contact de la bête

Et elle ne laisse pas faire

Le taux de perte dans l’équipe de Carole lors des opérations de récupération est très élevé

En moyenne, elle perd un équipier pour 5 scolopendres attrapés

Et il y en a 850 encore dans la nature

Enfin 849 , si on décompte celui qu’elle vient de retrouver

Le bilan humain est correct, une épaule démise a déplorer

Bon maintenant que je sais comment elle fait , je vais pouvoir en récupérer un moi aussi

Bon courage Carole et bonne route pour la suite de tes aventures