Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Tachikoma

Discours Laos/Birmanie

Interview général Hugues de labosse

Commandant de l’observatoire géopolitique sud-est asiatique

L’émergence d’un conflit majeur n’était en aucun cas une surprise dans la zone sud-est du continent asiatique

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la sécession de Taiwan ,on assistai à des fluctuations régulières de la tension régionale

En général à chaque échéance politique d’un coté ou de l’autre le niveau de bellicosité augmentait pour redescendre aussitôt

Cette sinusoïdale occupera les esprits à la fin du 20 eme et tout le 21 eme siècle

On est passé plusieurs fois très prés d’un conflit mais à chaque fois la raison l’emportait et tout le monde rentrait gentiment chez soi

Les belligérants étaient bien conscients de tout ce qu’ils avaient à perdre, au premier rang la chine, si Taiwan tombait

La fin du pétrole avait quelque peu calmé les ardeurs chinoises ,ho pas longtemps

Une fois la technologie de l’hydrogène maitrisée , ils avaient repris du poil de la bète

C’est surtout l’oblitération qui leur a coupé les ailes

On aurait pu croire que pour pays au presque 1.5 milliards d’habitants , le volume aurait permis d’amortir le coup

Sauf que la chine n’était pas aussi automatisée que les autres pays dits développés

Faute à la 2eme révolution nationale de 2058

Le fameux retour aux sources du prolétariat qui comme le grand bond en avant de 1958 mettra le pays dans une fâcheuse posture

Faisant de ce pays autrefois craint un colosse au pieds d’argile déplaçant la zone de tension vers la Birmanie

Interview réalisée le 12 octobre 2140 pour les dix ans de la fin de la guerre des 4

Nous sommes en 2102 et comme dit dans l’interview le centre de gravité politique de la zone s’est déplacé un peu vers l’ouest

Le centre de toutes les attentions, c’est la Birmanie

Mais pourquoi ce pays

Ce pays tourné vers lui-même ,avec de fait des relations très limitées avec le reste de la région

Tout simplement parce que c’est une dictature

A l’image de la corée du nord ,après l’oblitération ,la Birmanie a choisi la version humaine pour palier au manque de main d’œuvre à contrario des pays qui ont opté pour la technologie

A savoir les faucheurs

D’autres pays comme la chine ont choisi un chemin diffèrent, à savoir essayer de copier la technologie des faucheurs avec entêtement mais sans vraiment de succès

Et comme elle était occupée développer une industrie robotique, elle ne s’est pas soucié du problème démographique ou alors trop tard , une fois les tentatives robotiques ayant échoué lamentablement

On va voir plus tard que ce choix pèsera lourd dans la balance de son histoire

La Birmanie ne voulant pas se corrompre avec une technologie occidentale a décidé de miser sur une explosion des naissances

Et donc la junte au pouvoir va lancer un programme de réarmement démographique

Du point de vue d’une dictature ,donc avec des méthodes , comment dire ,persuasives

De manière logique : interdiction de la contraception et bien évidement des avortements

Également de la propagande incitant à concevoir des petits birmans en nombre , prime aux mères les plus « productives » , allocation pour les mères qui restent à la maison pour s’occuper de leurs enfants

Mais aussi une mise au ban des femmes qui n’ont pas d’enfants que ce soit volontairement ou non

Et par conséquence, un glissement vers une politique eugéniste et son cortège d’abominations

Administration d’un traitement supposé favoriser la fertilité à toutes les femmes du pays

Etablissement de maison des futures-mères où ces dernières devront obligatoirement se rendre pour suivre des cours de biologie pour connaitre les meilleures solutions pour être enceinte à coup sur et surtout d’endoctrinement pour ne leur laisser aucun doute quant à la gloire qui ressurgirait sur elles lorsqu’elles donneraient de beaux enfants à la patrie

Promulgation de lois qui feront de toutes femmes à partir de 15 ans des génitrices en puissance

Passé cet âge , elles devront obligatoirement faire preuve de leur volonté d’être enceinte examen médical à l’appui

Tous citoyen féminin n’ayant pas tenté d’être enceinte à partir de 15 ans se verra jeté en pâture à la vindicte populaire

Les jeunes femmes subiront une pression énorme

Celles qui seront mariées, de force évidemment , auront la « chance » de pouvoir élever leurs enfants

Les célibataires se verront retirer leur nourrisson et devront au plus vite entamer une nouvelle grossesse

Sans compter les expérimentations les plus abjectes tentées dans des laboratoires pour tirer le meilleur rendement de ces pauvres futures mères

Ce sont ainsi plusieurs générations de femmes qui seront sacrifiées tant physiquement que mentalement sur l’autel de l’essor démographique de la Birmanie

Les enfants du programme comme ils seront officieusement nommés n’auront pas un avenir brillant devant eux

Au champ dès leur 10 ans ,les garçons ,auront si on peut le dire ainsi, de la chance par rapport aux filles

Ce repeuplement à marche forcée sera un succès , mais à quel prix

Un détail que les membres de la junte n’auront pas anticipé, tout ce monde doit manger et se loger

Le programme sur fonctionne et des quantités énormes de population surgissent rapidement et faute d’anticipation, les terres cultivables se font rares

C’est un cercle vicieux , il faut des bras pour l’agriculture mais il faut bien les nourri ces paysans

Le pays va donc devoir trouver des terres cultivables , mais où ?

A l’ouest ?

Non, le Bangladesh serait encore radioactif pour des siècles

Le Laos ? ,non plus la topographie au nord est trop complexe et le terres agricoles pas assez rentables au vu de l’engagement nécessaire

Ce sera donc le nord de la Thaïlande … pour commencer

L’annexion se fera sans trop de vague

Depuis quelques années les régions du nord de la Thaïlande sont en conflit avec le pouvoir central et ont décrété leur indépendance

Faute de moyen Bangkok avait laissé faire , masquant son impuissance par de la magnanimité

Les dirigeant birmans y ont vu une opportunité, personne ne viendrait aider les régions sécessionnistes

L’ONU y trouvera quelque chose à redire mais l’institution ayant perdu tout pouvoir ,les diverses protestations et autres résolutions seront autant de gesticulations

Cette première partie se fit dans un calme relatif

Quelques escarmouches eurent lieu dans les premiers jours de l’annexion mais les sécessionnistes furent mis devant le fait accompli

D’autant que la manœuvre fut précédée d’une campagne de propagande qui décrétait que les Birmans viendraient en sauveur d’une rébellion légitime

Bref l’affaire fut pliée en un peu moins d’un an

Mais l’objectif principal n’était pas là

Il s’agissait d’un galop d’essai, histoire de voir comment les puissances régionales réagiraient

Hé bien, il ne se passera pas grand-chose

Voire quasiment rien

Les voisins de la Birmanie étaient presque habitués à ce genre d’action, tant la dictature était coutumière du fait

Certes les premières fois il s’était agi de l’envahissement de petites régions et les pays concernés avaient d’autres chats à fouetter

Vu la configuration politique de la zone et aussi mais surtout de l’absence de toute matière première , les dirigeants thaïlandais n’avaient pas trop moufté

Donc au vu des réactions plutôt faiblardes des autres pays, hé bien le plan pouvait continuer à dérouler

Ce qui fut fait le 12 decembre 2123

Le territoire thaïlandais annéxé était pas assez « rentable » niveau agricole

Il fallait un terrain ,comment dire , plus fertile

La province du Yunnan ,rien que ça

Elle représente 70 % de la surface de la Birmanie avant annexion et quasiment le même nombre d’habitants

C’est ce qu’on appelle un gros morceau

La tactique fut la même, on provoque des tensions internes et vis-à-vis du pouvoir central, on s’invite comme pourvoyeur de paix et on rafle la mise

Ici, pas question de régions dissidentes, le Yunnan est un patchwork d’ethnies diverses et il suffira de privilégier ou de donner l’impression qu’une ethnie l’est pour créer des déséquilibres

Les Birmans, grands seigneurs viendraient apporter une parole de paix

Autant en Thaïlande, ça passera crème, autant en chine le pouvoir est plus chatouilleux

Et voir une région aussi essentielle à l’approvisionnement alimentaire passer sous giron étranger, non ,ça va pas le faire

Les combats vont être durs, très fluctuants

Les zones conquises par les Birmans pouvant être reprises très vite par les Chinois

Bien qu’affaiblit par l’oblitération et sans programme démographique de choc à l’image de celui de Birmanie, la Chine va tout de même lutter durement

Les moindres parcelles conquises par l’un ou l’autre des belligérants le seront de haute lutte

Au bout de 18 mois de combats intenses , les birmans vont commencer à prendre le dessus

C’est surtout de par le nombre de combattants disponibles que la balance va pencher en faveur de l’agresseur

La politique de natalité à outrance birmane avait porté ses fruits mais là encore à quel prix

Ce sont des wagons entiers de jeunes soldats qui sont envoyés au casse-pipe

Les stratèges birmans ne sont pas reconnus pour leur finesse d’analyse et leur vison à long terme

Eux ce qu’ils voulaient, c’est faire déferler des vagues des bonshommes kakis dans les vallées du Yunnan

Certaines offensives verront des cohortes entières de soldats birmans à peine équipés parfois désarmés

Des soldats fanatisés qui iront mourir sur les défenses chinoises qui seront submergées par le nombre

Le terme chair à canon n’aura jamais été aussi absurdement juste

La chine sentant ses forces armées atteindre leur point de rupture va alors partir dans une course en avant aussi improbable que désespérée

Le 23 juin 2125, 5 missiles balistiques vont être lancés vers le Yunnan

Quelques dizaines de kilomètres derrières les lignes de défense chinoises

Mais pourquoi derrière les lignes chinoises ?

La politique de la terre brulée, vous connaissez ?

Histoire de dire aux Birmans, si je ne peux garder ce territoire hé bien vous ne l’aurez pas non plus

En sacrifiant au passage la moitié des forces chinoise sur place

Mais aucun missile n’arrivera

Ils auront été interceptés

Par qui ? on ne connaissait pas aux birmans la capacité anti-missile balistique

Un revirement des Chinois, une tentative de bluff ?

Officiellement ils ont volontairement détruit les missiles pour monter à quel point ils étaient déterminés

Officieusement ,rien de tout ça ,mais pour le moment c’est un mystère total

Toujours est-il que le carnage va continuer de plus belle

Maintenant qu’on savait que les chinois hésiteraient a atomiser leur propre territoire ,les birmans s’étaient regaillardis et allaient continuer leur projet de conquète

Mais au fil des mois , la progression se faisait moins rapide avec un cout humain toujours aussi effroyable

Et malgré un réservoir de troupe ,au départ conséquent ,les belligérants commencent a avoir du mal a trouver des nouvelles troupes

A ce moment de la chronologie des faits, il faut que je vous parle de Aung San et Khin Maung

Ces deux jeunes hommes se sont rencontrés sur les bancs de l’école supérieure d’ingénierie de Bratislava

La même université qui verra passer Rohman Josip quelques années plus tard

Rencontre fort improbable de deux birmans dans une université européenne me direz-vous

Pas tant que ça

Les deux garçons sont fils de dignitaires Birmans et le pays a de grandes ambitions pour eux

Car en plus du programme de repeuplement , la junte birmane a décidé de foncer le bureau 21

Officiellement il s’agit d’un organisme chargé des brevets technologiques « transférés » depuis d’autres pays pour essayer de fabriquer des robots agricoles simples

Officieusement, la mission de ce bureau est de concevoir des robots terrestres de combat

On ne peut pas enlever ça à la junte birmane, elle n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier

Même si l’objectif n’est pas franchement reluisant, voir même abject

Dans le plus grand secret , les 2 hommes vont diriger un bureau d’études et concevoir plusieurs modèles de robots

Au début, ils vont tatonner ,normal pour une discipline inédite dans le pays

Au fil du temps , ils vont progresser, aidés en cela par un service d’espionnage plutôt efficace pour ce qui est de récolter les informations des industries occidentales

Mais cela ne fait pas tout , la rétro ingénierie a ses limites

Et les 2 garçons vont devoir développer des trésors d’ingenierie pour commencer a créer des robots « viables »

Leur complicité engendre une émulation forte qui les pousse à se dépasser constamment

C’est à qui va sortir le meilleur engin qui va surpasser celui du confrère

Le premier robot opérationnel est mis en service le 05 aout 2127

Le Golem , nom donné par Aung féru d’histoire des religions est un robot à roues de la taille d’une petite voiture ,équipé de matériel d’observation et de petit armement pour se défendre

Il va se révéler efficace mais manquant de capacité de franchissement

Le robot suivant conçu par Khin sera une évolution de Golem et répondra au doux nom de Robotto

Robot en japonais, ça manque un peu d’inspiration ,en effet mais bon , on a pas affaire à des hommes de lettre

Il n’empêche que Robotto est un succès

Et c’est ainsi qu’une sorte de musique va se mettre en place

Aung sort un modèle pas parfait et Khin l’améliore avec une nouvelle version

Après les roues ,ce sont les chenilles qui vont équiper les machines

Et viennent enfin les robots sur jambes

C’est avec eux que l’effet psychologique va être maximal sur les troupes chinoises

Imaginez : vous êtes un soldat chinois en pleine foret subtropicale , la chaleur, l’humidité, la tension de savoir l’ennemi tout proche

Et là vous entendez un bruissement de végétation mêlé à un étrange bruit mécanique

Vous savez que quelque chose approche ,vous vous doutez que c’est un robot birman ,vous en avez entendu parler de ces bêtes artificielles semblant issues de l’enfer

Vous vous attendez a voir débouler une de ces machines

Vous vous abritez derrière un arbre et tentez un coup d’œil dans la direction du bruit

Mais d’un coup , plus rien

Silence total

Vous n’osez plus bouger ,vous ètes en alerte , la sueur vous brule les yeux, votre cœur bat comme un fou

Mais rien ne vient

Ou plutôt rien ne vient devant vous

Et là, vous l’avez ce sentiment étrange que quelqu’un vous observe

Ou plutôt que quelque chose vous observe

Vouas aurez juste le temps de lever la tète et d’apercevoir du coin de l’œil le robot qui est descendu le long de l’arbre derrière lequel vous vous étiez abrité

Vous aurez juste le temps de voir ses yeux rouges quand il se jettera sur vous

L’aspect des machines et les diverses légendes de champs de bataille vont en l’espace de quelques mois saper le moral des troupes chinoises

Aung et Khin rivalisent de créativité pour sortir des robots de plus en plus efficaces

Khin se creuse les méninges pour améliorer les capacités de mouvements de ses créations

Aung lui se révèle de plus en plus retors pour les équiper d’armes les plus pernicieuses et appliquer des tactiques d’emploi plus perverses

L’idée de faire descendre les robots des arbres, c’est lui

Et ça ,ça commence à déranger Khin

Lui , il est idéaliste ,certains diraient naïf

Pour lui, c’est de l’ingénierie ,il y a un problème, il trouve une solution

La guerre, en quelque sorte , ce n’est pas son histoire , lui c’est les robots

Une sorte de déni criminel

Il est complètement engagé dans cette logique guerrière mais n’assume pas

Aung pour sa part c’est l’inverse

Au fil des projets, il s’est rendu compte que la conception pure des robots, ce n’est pas son fort

Sa « passion » c’est la customisation des machines et leur mode d’emploi

Il prend son pied à imaginer des techniques de harcèlement des adversaires et au meilleur moyen de les faire souffrir

A eux deux ils forment une sorte de dualité Jekyll/Hyde

Au raffinement technique des robots, c’est une bestialité toute humaine qui répond

La junte au pouvoir approuve, les succès sur le terrain montrent que la formule est gagnante

Début 2129 ,le Yunnan est conquis

Objectif rempli

Mais pour se protéger d’une contre-offensive, les chefs birmans décident de créer un no man’s land entre les nouvelles terres birmanes et le territoire chinois

Ils vont demander au bureau 21 de concevoir un robot qui ira répandre un agent toxique qui mettra fin à toute vie organique dans la vallée de la rivière Heishiu

Créant ainsi une barrière géographique et chimique contre la chine

Le robot mesure 2 mètres de haut il est quasi intégralement noir, il a 4 pattes fixées sur son bassin si on peut le nommer ainsi, constitué de l’empilement de 3 grandes sphères

Le corps principal du robot posé au sommet des 3 sphères est un parallélépipède constellé de petites sphères cuivrées

Les sphères en question sont des buses qui vont projeter le produit toxique

Sa conception lui donne une démarche chaloupée, totalement en décalage avec sa mission et en voir des dizaines évoluer à l’unisson ressemble parfaitement à une vision de ce que peut être l’enfer

De quoi nourrir vos cauchemars pendants de nombreuses nuits, si tant est que vous puissiez fermer l’oeil

Mais coup de théâtre deux semaines après le lancement du projet , Khin va disparaitre

Quelques jours plus tard on va retrouver sa voiture au bord d‘un fleuve

La thèse du suicide sera retenue d’autant plus qu’un corps non identifié sera retrouvé en aval quelques jours plus tard

Khin sera déclaré à titre posthume traitre à la nation

Le suicide ayant été ,bien évidemment ,rendu hors la loi avec le programme démographique

Cette disparition va sérieusement ralentir le développement du nouveau robot, Aung s’étant reposé sur Khin ces derniers temps pour la conception de base des machines

Mais tout de même ,avec presque 1 an de retard , le Pandémonium est prêt

Son lancement opérationnel est effectué le 6 juillet 2130

Le produit dispersé étant tellement nocif que personne ne va suivre les robots et toute la campagne de fera de manière automatique

Les premiers résultats devront arriver 2 semaines plus tard

Mais au bout de 2 semaines … rien

3 semaines, rien

4 semaines ,toujours rien

Un rapide survol par un drone de surveillance permit de confirmer la progression des robots conformément au programme

Mais dans les zones traitées aucun signe de dégradation de la faune

Lors du même vol d’observation, les opérateurs vont remarquer une bizarrerie, des robots sont à la traine ,quelques kilomètres derrière la rangée des pandémonium

Ce décalage est mis sur le compte d’un bug de programme

Néanmoins Aung étant doué dans le domaine de la tactique, ça n’aurait pas du arriver

Ce dernier demande à ce qu’un drone s’approche au plus prés des brebis galeuses pour essayer de les diagnostiquer

Il y a un truc qui cloche

Les robots non seulement ne répondent pas aux messages mais ils sont legerements différents

Il va même tomber de sa chaise quand il va voir sur les robots égarés un drapeau laotien

Pas bien grand, le drapeau mais nettement discernable sur la carcasse noire de la machine

C’est la stupeur dans l’état-major birman

Le Laos était censé être un pays totalement à la dérive, en proie au chaos post oblitération

Comment le Laos avait pu déployer ces robots et pourquoi ils ressemblaient au Pandémonium ?

Une flopée d’espions est envoyée au Laos pour connaitre le fin mot de l’histoire

Avec très peu de résultat …

L’élément le plus concret qui sera trouvé, c’est le nom du robot Tachikoma

Après une courte recherche, les birmans découvrent que ce nom vient d’un robot ,personnage d’un manga : ghost in the shell paru au 20 eme siecle

C’est le mystère le plus total au sein de l’état-major, pourquoi un nom japonais pour un robot laotien ?

Les Japonais seraient dans le coup ?

Ils auraient fait une entorse à leur politique isolationniste ?

Et pourquoi intervenir maintenant après 7 ans de guerre

Ils n’auraient rien à gagner à l’échec de cette opération ,au contraire, un chine faible ne serait pas pour leur déplaire

Aung tout accaparé à ses travaux pour savoir quoi faire de ces robots pirates n’aura l’information du nom que plusieurs jours plus tard

Et lui saura pourquoi Tachikoma

Une seule personne aurait eu les connaissances techniques sur ce robot

Une seule personne avait aussi peu d’inspiration pour trouver les noms de robots

Une seule personne aurait eu l’idée de lui affubler un patronyme aussi peu en rapport avec le contexte

Khin

Aung en est convaincu, c’est Khin qui est derrière tout ça

Il a eu le nez creux c’est bien Khin qui est aux manettes coté Laos

Quand il a vu arriver le projet pandémonium , ce fut la goutte de trop

Depuis plusieurs mois, il commençait à avoir des remords

Au début de la guerre ,il voulait servir son pays

Il aimait son boulot, il savait que ses robots étaient efficaces sur le terrain et qu’ils servaient les plans de la junte

Il était heureux

Jusqu’à ce qu’il réalise ce que voulait dire efficace pour un robot sur un champ de bataille

Une fois le projet sur les rails mais pas trop avancé pour que Aung piétine dans la conception, il va fuir

Aidé en cela par des espions Laotiens

Mais pourquoi le Laos ?

Vous connaissez le dicton : pour vivre heureux vivont cachés

Le gouvernement Laotien inquiet des velléités territoriales birmanes a décidé de passer pour un état fantôme pour ne pas paraitre comme une menace

Aidé par d’autres puissances, chine, Cambodge , Viêt-Nam et ce qui restait de la Thaïlande qui lui auront permis de fonder un industrie robotique de pointe

Le pays ferait office de porte-avion dans un océan de désordre politique et militaire

Une ile au milieu du chaos ,un cheval de Troie

Une fois informé par Aung de la trahison, les dirigeants birmans vont décider tenter de détruire les

Tachikoma et attaquer le Laos en représailles

Mais leur plan ne sera pas mis à exécution

Plusieurs explosions atomiques vont détruire le QG des forces birmanes et le bureau 21 pourtant censés être introuvables et inattaquables

Faute de chef ,les armées robotiques birmanes vont se replier dans le plus grand calme

Laissant le champ libre aux forces combinées qui auront tôt fait de cadenasser ce pays aux trop grandes ambitions

Votre serviteur aura même la chance de pouvoir récupérer un Tachikoma ,pour services rendus

C’est toujours bien d’être du bon coté du manche

Bon ,c’est pas tout ça, mais j’ai des missiles balistiques a aller planquer en orbite jovienne