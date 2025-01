Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Lagrange

Vous connaissez le télescope spatial James Webb du nom d’un administrateur de la NASA

Il est plus connu sous le sigle JWST

C’est un beau bébé le JWST , 21 mètres de long, 14 de large et 8 de haut et tout pour la masse d’environ 6 tonnes 200

Il a été lancé le 25 decembre 2021 par une fusée Ariane 5 , bel engin que cette fusée ; il faudra que je vous raconte un jour comment j’en ai « récupéré « une pour en faire une catapulte orbitale

Pour en revenir au JWST il est arrivé à destination le 24 janvier 2022

Il n’a pas été lancé au pif , il devait se rendre sur un point bien précis

Un point LaGrange , le L2 precisement

Mais alors ,me direz-vous , c’est quoi un point LaGrange ?

Pour faire simple c’est un point fixe dans l’espace par rapport à la Terre, il va toujours rester au même endroit dans le ciel terrestre quelque soit la position de la Terre par rapport au soleil

Pour le trouver, c’est simple , vous tracez une ligne droite qui passe par le centre du soleil et le centre de la Terre

Une foi passé le centre de la Terre ,vous avancez d’environ 1.5 million de kilomètres et vous y étes

Ca donne environ 5 fois la distance Terre-Lune

Bon, ça , c’est la théorie parce que dans les faits, une fois le télescope en position , on s’est rendu compte qu’il bougeait

Bon ,on est d’accord , il bouge de toute façon, comme la Terre bouge autour du soleil aux alentours de 100 000 km par heure

Mais normalement le point Lagrange est stable

Et dans le cas du télescope , il avait une légère tendance a tourner autour du point

Certes le mouvement était léger mais pour prendre des photos ,il faut pas bouger

Et au vu des relevés, il avait tendance a « tourner » autour d’un point

Hors ,dans l’espace,on ne tourne pas autour d’un point

Sauf ,si il y a autre chose qui vous fait tourner autour dudit point

Un peu comme quand on danse une valse ,on tourne autour d’un axe et par sur un axe parce que le-la partenaire en face de vous ,vous fait tourner et les forces s’equilibrent

Mais, oui il y a forcément un mais ,le télescope était le premier engin envoyé sur le point LaGrange

Vous pourriez me retorquer qu’une nation aurait pu envoyer discrètement un satellite sur ce point

Ce à quoi je vous répondrais que ça se serait vu, la trajectoire pour y envoyer quoique ce soit est vraiment particulière et donc identifiable très rapidement

Bon, il y a un truc sur le point LaGrange L2 et personne ne sait ce que c’est

Un détail va épaissir le mystère, après calcul , il a été établi que l’objet inconnu qui occupe le point LaGrange doit être massif

Pour pouvoir faire bouger un objet de 6 tonne, meme dans l’espace, il faut que le « partenaire de valse » soit d’une masse conséquente

Mais toutes ces déductions et calculs ne vont pas faire avancer le problème, le JWST bouge et ne peut donc pas remplir sa mission

C’est là que vote serviteur entre en jeu

Je ne suis pas du genre à raconter ma vie, mais vous vous doutez que je suis le genre de personne qui aide à résoudre des problèmes techniquement complexes et ce en toute discrétion

J’ai une carte de visite qui permet aux bonnes personnes de me contacter

Si vous ne l’avez pas ,ne vous sentez pas offensé, peu de personnes l’ont

Le patron de la mission m’a demandé d’aller voir ce qui pouvait bien squatter L2

Me voila parti pour le point LaGrange L2 à bord du vagabond cosmique

Le voyage ne va pas durer , longtemps quelques heures à vitesse réduite ,histoire de menager le vaisseau

Son moteur a beau être une merveille de technologie, ça reste une pièce d’horlogerie fine et entretenir tout ça demande des compétences bien particulières et les bons mécanos se font rares

Donc voyage en propulsion classique

Après 6h de voyage, me voila en approche du point en question

Et comment dire

Autant la position fournie par le contrôle de mission est juste ,autant repérer visuellement le « parasite » ,c’est pas la même

Déjà dans l’espace, évaluer une distance, c’est chaud

Mais si en plus la cible est discrète

Le JWST avec son bouclier thermique brille de mille feux, c’est pratique

L’autre par contre, il me faudra une bonne heure pour le voir

Invisible au radar, il est de plus noir mat

Je vais le découvrir alors qu’il va se trouver entre le télescope et moi

Et il est grand ce con

30 metres de long pour 22 de haut si je peut appeler ça le haut et 5 metres d’épaisseur

Pour la forme , ça s’approche d’une coque de cacahouète , je n’ai rien trouvé de plus approchant

Donc l’objet est noir mais séparé dans son épaisseur en deux par une ligne verte claire ,qui semble phosphorescente

Je l’appelle objet car ça ne ressemble pas à un vaisseau ou du moins à l’idée que je m’en fais

Pas de moteur apparent, pas de hublot et encore moins de trappe d’accès et aucune émission électromagnétique n’en sort

Mais rien n’y rentre non plus , toutes les longueurs d’ondes de mes instruments d’analyse se cassent les dents dessus

Bref , le mystère est total

De près l’objet est impressionnant, il est aussi grand que le vagabond

Une fois que j’ai vérifié qu’il n’était pas radioactif

J’ai effectué une sorite extravéhiculaire histoire de l’examiner de très près

On a beau scruter un objet sous toutes ses coutures, on aime bien le toucher

Enfin, à travers les gants de ma combinaison spatiale

La surface est lisse, aucune texture particulière, aucune aspérité

Bon, hé bien je ne suis pas avancé

En même temps, je n’ai pas été payé pour savoir ce que c’est mais pour le virer de là

J’aurais tout le temps dans le hangar orbital

Pour le dégager rien de plus simple

Je vais lui fixer des nacelles de propulsion utilisées dans les chantiers spatiaux pour déplacer les gros éléments

La technique des remorqueurs de votre époque est un poil risquée

Relier deux objets dans l’espace peut vite tourner au drame surtout quand on ne sait rien de l’objet a tracter

Il pourrait aussi bien partir dans la direction opposée à fond de cale et arracher le câble , voire un bout de mon vaisseau

Ou pire, et ça s’est déjà vu, commencer a faire des tonneaux autour de l’engin tracteur et le saucissonner comme un rôti

Décompression explosive garantie

Pendant que le vagabond va suivre en pilote automatique la trajectoire vers la Terre ,je dirigerais les nacelles , comme un maquette radiocommandée

Une fois les nacelles fixées, j’entame la procédure de sortie de point Lagrange de l’objet

Je me suis mis à bonne distance, au cas où …

A mon grand soulagement, la procédure s’est déroulée sans accros

Et le télescope a pu retrouver la place qui lui était promise

Le voyage retour vers le hangar en orbite terrestre se fera sans problème, la encore à mon grand soulagement

Et voilà , l’objet est amarré dans le hangar ,toujours aussi impassible

Ca c’était une mission tranquille

Bip

Le radar ?

L’objet bouge ? non ça vient de plus loin

Il y a truc qui approche

Et vite

Pour le moment aucune idée de ce que c’est, d’ici quelques secondes il sera à la portée des capteurs optiques

Mais ça ne présage rien de bon, à votre époque aucun vaisseau ne se déplace aussi rapidement et surtout depuis cette direction

Il est passé tout près du point L2 , ça commence a sentir mauvais tout ça

Ha identification positive de l’objet , c’est bien un vaisseau

Mouais ,j’aurais peut-être préféré un météorite

Recherche dans la base de données

Bip

C’est le… Magellan

Hé merde !

Après sa première expédition de monde parallèle qui s’était soldé par un bilan plus que mitigé , Josip Rohman avait disparu

On sait qu’il était rentré dans notre monde mais après, plus rien

Il y avait bien eu cette histoire d’artefact qui avait circulé

Josip ,à peine rentré de la première expédition avait décidé de persévérer dans sa recherche de La Rencontre mais de revoir son process en profondeur

Plus question de faire appel à des collaborateurs humains, pas assez fiables

Tout son équipage serait composé de robots

Et seul un d’entre eux serait équipé d’une IA maitre sous strict contrôle , les autres auraient une IA esclave

Comme ça , pas de risque de rébellion robotique

Et donc sa première expédition robotique serait menée sur le monde Sherman 12/3

Sherman étant la 3 eme planète du monde parallèle numéro 12

Le système de détection de feu Labarthe avait détecté une zone fortement potentielle de Rencontre

C’est un Magellan réparé au strict minimum qui va re-franchir le portail inter monde avec à son bord Rohman,Vasco son premier assistant robotique ainsi que A, B et E les 3 robots aux IA esclaves

Pour leur noms, Rohman n’est pas allé cherché bien loin , 3 des premières lettres de l’alphabet mais dont la prononciation ne pourrais porter à confusion

Je vous ai dit que le Magellan avait été réparé sommairement, certes mais Josip mettra un point d’honneur a démonter consciencieusement la garçonnière de Labarthe pour en faire le local d’entretien des robots

Un ultime pied de nez à son ancien associé

Arrivés sur le point estimé de la Rencontre dans le monde 12/3 , rien

Le système de détection de Labarthe était un prototype, mais surtout un outil de calcul de probabilité ,ça ne donnerait aucune information garantie à 100%

La rencontre à laquelle a assisté Rohman étant un phénomène difficilement descriptible et encore plus difficilement quantifiable, le système de détection est forcement flou dans ses analyses

Ce qui a agacé Rohman à cette époque ,c’est que Labarthe fidèle a ses habitudes ,s’était un peu avancé en annonçant un taux de fiabilité proche des 75 %

Mais il en faut plus pour décourager Rohman et il va rester fureter dans le secteur pendant plusieurs heures

Bien lui en prendra , un objet va se dévoiler sur les écrans des capteurs du Magellan

De manière fugace au début mais a force de persévérance il va pouvoir l’accrocher au radar et ne plus le lâcher

S’en rapprochant avec difficulté , l’objet semblant vouloir fuir mais pas de façon ostentatoire, il va pouvoir enfin le voir de ses yeux

L’objet est étrange ,même pour Rohman ,c’est dire …

Il va faire une sortie en scaphandre pour aller au contact ,malgré les réserves de Vasco

Arrivé au plus prés de l’objet ,il est comme intimidé

L’objet est tout de meme d’une belle taille ,plus grand que le Magellan

Rohman va le toucher ,ça semble être une manie universelle, et va ressentir un petit je ne sais quoi

Rien à voir avec la Rencontre mais un sentiment de réalisation partielle , comme si l’objet lui disait qu’il était sur la bonne voie

Autant vous dire que ça suffit à convaincre Josip de l’emporter avec lui dans notre monde

Mais, il y a un gros mais

Le système de portail inter monde est intégré au Magellan et l’objet pourrait sans peine loger ce dernier en son sein

N’ayant aucun matériel de rechange dans le vaisseau, il va falloir retourner dans notre monde pour faire des courses

Ca peut vous paraitre étrange , mais Josip Rohman a des principes, tout du moins, un principe , ne rien prendre dans un monde parallèle qui puisse être utile à une personne de ce monde en question

Principe à envergure variable vu qu’il envisage de ramener un objet assez volumineux

Je le soupçonne d’être superstitieux ,ne pas provoquer le karma en volant dans un monde parallèle espérant ainsi ne pas se faire voler par un explorateur d’un monde parallèle

Pourquoi pas …

Mais il est méfiant , et si quelqu’un venait lui prendre l’objet pendant son absence

Vous savez, un robot n’a pas besoin de respirer, boire ou manger

Rohman va donc laisser sur place A et B pour veiller sur l’objet

En plus les robots sont équipés d’une balise ,comme ça se sera plus simple de retrouver l’objet par ce biais

Rohman repart donc laissant les 2 robots reliés à l’objet par une sangle

Théoriquement le voyage pour aller chercher le matériel ne devrait durer que quelques heures mais abus de précaution ne nuit pas

Rohman retourne donc dans notre monde , récupère ce qu’il faut et repart

Il est de retour sur place 10 h après son départ

Au vu du spectacle, il va se demander si il n’est pas parti beaucoup plus longtemps

Déjà sur les écrans radar , il détecte des mouvements étranges

L’objet est bien là mais il semble être le centre d’une chorégraphie étrange

2 échos radar tournent autour de l’objet à grande vitesse selon des trajectoires qui semblent erratiques

C’est en approche visuelle que ce qu’il a vu sur les écrans prend forme réellement

A et B tournent autour de l’objet en s’envoyant des projectiles

Ces cons se tirent dessus

Rohman avait armé ses robots au cas où un intrus tenterait de s’emparer de l’objet

Mais pas pour qu’ils se lattent la gueule mutuellement

Au moment où il tente de reprendre le contact avec les robots devenus fous, B explose

Distrait par la communication venant du Magellan, il avait tourné sa tête vers le vaisseau

Reflexe classique chez un humain, mais totalement superflu pour un robot

Il n’a pu donc éviter le missile envoyé par A

Vasco va réussir a maitriser A et le ramener à bord du Magellan

Après l’examen de sa mémoire , Rohman va se rendre compte que les 2 robots vont décider que l’autre est un intru qui vient voler l’objet

Et de ce fait ils vont se combattre pensant que l’autre est un voleur

Une altération de la programmation des robots est en cause

Alteration venu de l’extérieur ,ce n’était pas simplement un bug propre aux robots

Un hypothétique bug qui aurait touché les 2 robots en même temps, fort peu probable

C’est donc un signal étranger qui aura détraqué A et B

Pourtant, Rohman n’avait détecté aucun signal dans les environs de l’objet avant de partir

On ne sait jamais dés fois que quelqu’un serait tapis là, dans le coin

Un étude plus poussée de A va révéler que le signal qui a corrompu les robots était pas forcement puissant mais très précis et dont a source ne se situait pas loin

La seule explication valable est que l’objet a piraté les pauvres robots

Il n’est donc pas aussi inanimé qu’il paraissait

Rohman qui se méfiait des hommes pour leurs manque de fiabilité, leur préjugés et leur croyances en tout genre

Voila maintenant que même les machines lui font faux bond

Décidément si Rohman ne peut même plus compter sur ses robots , a qui se fier alors

A est désactivé, E voit sa protection logicielle renforcée et Vasco est restreint dans ses autorisations

Il devra constamment revenir vers Rohman pour prendre ses ordres

Ce qui ne va pas faciliter la tache de ce dernier

2 robots en moins et 2 autres ultra dépendants , qui vont quasiment le suivre à la trace comme des petits chiens

Autant dire que l’harnachement de l’objet va être compliqué

D’autant que Josip commence a douter

Il se demande et on ne peut le blâmer pour ça , si ramener cet objet est vraiment nécessaire ,qu’il pourrait suffire de l’examiner sur place

Les questions qu’il se pose et la lenteur de l‘opération transforment les heures en jour

Ca fait presque une semaine qu’il est là a monter la cage autour de l’objet pour qu’une fois fixée sur le Magellan ,elle ne fasse qu’un avec le vaisseau et surtout le système de voyage inter monde

Les sessions de travail sont compliquées mais les nuits sont agitées

Josip qui a toujours eu un sommeil calme est en proie a des cauchemars

Il se voit sur une planète dévastée qui a visiblement subi une guerre totale

Il erre dans les décombres à la recherche d’il ne sait quoi mais il cherche quelque chose ou quelqu’un

Une silhouette déambule dans les ruines également mais elle se dérobe constamment à la vue de Rohman

Plus il s’approche d’elle, plus elle semble fuir

Et quand à force d’obstination, il parvient presque à la rattraper, l’objet tombe du ciel comme par magie et l’écrase

Et chaque nuit, il court ,esquive, feinte mais à chaque fois l’objet lui tombe dessus

Mais ça y est, enfin, au bout de 10 jours, la cage contenant l’objet est finie , l’ensemble est prêt pour le voyage retour

La dernière nuit avant le saut va finir de déstabiliser Josip

Toujours le même rêve, les mêmes décombres, la même silhouette

Mais ce coup-ci , il parvient a éviter l’objet et il arrive a toucher la silhouette

Jusqu’alors elle était toujours restée vague , aucun trait distinctif , juste l’esquisse d’un être humain

Mais ce coup-ci elle se retourne et son visage apparait clairement

Isidore de la Malventré

Son mentor, son associé mais aussi celui qui deviendra plus tard le responsable indirect de sa chute

Celui qu’il recherchera avec l’énergie du désespoir après sa disparition à bord du vagabond cosmique

Le voila devant lui

Et tout d’un coup ça lui parait évident

Isidore à lui aussi fait la Rencontre

Mais lui a compris le sens de ce qu’il a vu et a accepté cette Rencontre

Il a embrassé ce à quoi il a assisté, il n’avait l’esprit aussi viscéralement cartésien de Rohman

Et il a pu la vivre pleinement et non pas la subir

A son réveil Rohman a une révélation ,une certitude

Isdore de la Malventré est dans l’objet, comment pourquoi il n’en sait rien

Et ce n’est pas son problème

Mais il sait une chose, il va ramener l’objet pour montrer a ceux qui l’ont condamné que le marquis de la Malventré est bel et bien vivant

Il va enfin pouvoir laver son honneur

Et malgré les avertissements de Vasco concernant la stabilité de la fixation de la cage au Magellan , il enclenche la procédure de transfert inter monde

Une seconde avant le transfert Vasco va interpeller Rohman en le tutoyant et l’appelant par le surnom que lui avait donné Le marquis : Ringel, la teigne en allemand

Pas de doute pour Josip , Vasco a été contaminé par l’objet ,lui aussi

Mais il est trop tard , le saut est accompli

L’ensemble vaisseau plus cage a tenu

Pas contre Vasco n’a pas survécu

Non pas à cause du transfert mais du projectile que Rohman a tiré et qui a explosé sa cage thoracique

Pas question de voir un autre robot perverti pour se mettre en travers de son chemin

Bilan du transfert , le Magellan est intact, la cage aussi

Mais elle est vide

Et pour cause, j’ai récupéré l’objet au point LaGrange il y a quelques heures de ça

Je n’ose imaginer la colère de Rohman

Encore que, vu la vitesse à la quelle il fonce vers moi , j’ai ma petite idée

Ca a du lui prendre un peu de temps pour le retrouver

Et j’en déduis donc qu’il peut lui aussi voyager dans le temps

Il faudra que je lui demande comment il s’est procuré un navigateur temporel

Mais ça je verrais plus tard

Je vais d’abord essayer d’échapper à un éperonnage en règle

Mon petit vagabond cosmique , il va falloir me montrer de quoi tu es capable

C’est le moment de te distinguer