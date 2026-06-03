À l'occasion des Journées européennes d'archéologie les 13 et 14 juin 2026, rendez-vous dans les différents sites fouillés par les archéologues du Centre départemental d'archéologie du Finistère, du Néolithique au Moyen Âge.

À l'occasion des Journées européennes d'archéologie, rendez-vous dans les différents sites fouillés par les archéologues du Centre départemental d'archéologie du Finistère, du Néolithique au Moyen Âge.

Dès vendredi 12 juin 2026 à 14h, les archéologues du Département du Finistère vous invitent à découvrir l'allée couverte mégalithique du Mougau à Commana, pour une plongée dans le Néolithique.

Si vous préférez l’Antiquité, vous pourrez aller à la grande villa gallo-romaine de Keradennec à Saint-Fregant : un grand complexe rural romain qui était doté d'une tour-porche, d'une façade monumentale, de grandes pièces artisanales, d'un ensemble thermal, d'une grande cour à portique, etc. Les archéologues vous expliqueront quand et comment a été découvert ce site et comment il a été fouillé. Les visites se feront par groupes de 20 personnes toutes les 1/2 h, de 9h à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30 samedi et dimanche. Et même des visites en breton à 10h et 15h, samedi et dimanche (sur réservation). Les animaux sont interdits sur le site et il vaut mieux privilégier des chaussures étanches.

Au sud du Finistère à Plomelin, c’est la villa gallo-romaine du Pérennou avec son établissement thermal au bord de l'eau, sa longue histoire depuis la Protohistoire jusqu'aux prémices du Moyen Âge que les archéologues vous expliqueront samedi et dimanche, matin et après-midi.

Après l’Antiquité, ce fut le Haut Moyen Âge, et pour s'y plonger, on peut aller à la Feuillée suivre une visite du site archéologique de Goarem ar Manec'h, de ce qui était autrefois une enceinte rurale du 7ᵉ au 10ᵉ siècle les archéologues seront là pour vous expliquer, vendredi, samedi et dimanche en accès libre. Il faut avoir de bonnes chaussures pour atteindre le site par un sentier d'un kilomètre ; les animaux doivent être tenus en laisse.

Au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, une conférence sur l’abbaye au XIIIe siècle : une abbaye fantôme ? sera donnée par Ronan Perennec archéologue médiéviste au Centre départemental de l'archéologie et Annie Bardel, Ingénieure honoraire à l'Université de Rennes 2, samedi à 14h et il y aura aussi des visites guidées du site samedi et dimanche.

Le dimanche, Ronan Pérennec sera à la Roche-Maurice pour raconter les dernières campagnes de fouilles menées au château de Roc'h Morvan ; il y aura une conférence à la mairie de la Roche-Maurice, dimanche à 15h, suivie d'une visite guidée des parties accessibles du château.

Le site internet des Journées européennes d’archéologie vous dira tout des autres rendez-vous proposés à l’occasion de cette opération culturelle gratuite qui dure tout le week-end des 13 et 14 juin 2026.

Ci-dessous, réécoutez nos précédentes émissions sur les sites archéologiques du Département du Finistère