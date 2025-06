Dans le cadre d'un projet de sensibilisation au gaspillage des écoliers du Finistère pendant l'année scolaire 2024-2025, des élèves de Briec ont visité l'unité de tri des papiers de l'Ésat (Établissement de soins et d'aide par le travail) de Briec avec le Symeed, organisme départemental chargé des déchets.

S'y mettre, le site internet du Symeed pour vous aider à réduire vos déchets

Le projet mené par le Symeed, syndicat départemental dédié à la réduction des déchets, s'intitule Enfantillage et a duré six mois tout au long de l'année scolaire 2024/2025 : il avait pour objectif de sensibiliser les enfants de cinq classes du Finistère au gaspillage alimentaire, textile, énergétique. Le parcours s'est décliné en rencontres (journaliste, collectivités, Symeed 29), avec une visite de terrain et, en apothéose, l'interview vidéo de deux personnalités du Finistère le 31 mars 2025, toujours autour de la question des déchets et de la lutte contre le gaspillage.

Dans ce cadre, les élèves de CM1 de l'école Yves-de-Kerguelen de Briec ont visité en ce début janvier 2025 l'atelier de tri des papiers de l'Ésat (Établissement de soin et d'aide par le travail) des Papillons blancs, dans leur commune.

La visite a permis aux enfants tout à la fois de mesurer l'abondance des déchets papiers, de comprendre comment ils sont triés et recyclés et de découvrir aussi un milieu professionnel inclusif puisque l'Ésat emploie des personnes en situation de handicap ; ce sont d'ailleurs deux des travailleurs qui ont assuré la visite des ateliers.