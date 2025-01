Christophe Casazza, créateur du festival Silence ça touille de Locronan, a créé un jeu de piste numérique pour découvrir la petite cité de caractère : muni de son smartphone, on découvre le patrimoine local et les anecdotes du cinéma au fil des tournages de films qui y ont eu lieu.

Locronan est labellisée Petite cité de caractère grâce à son patrimoine architectural remarquable. La place de l'église, les maisons alentour sont conservées (presque) "dans leur jus" des 17ᵉ et 18ᵉ siècles. Ce qui fait de la petite ville un décor idéal pour le cinéma. De fait, les tournages de film se sont succédé depuis les années 1920.

Christophe Casazza de l'association La Niac qui organise aussi le festival de cuisine et de cinéma Silence ça touille a donc eu l'idée de créer un jeu de piste numérique pour découvrir Locronan au fil des tournages qui y ont eu lieu : des plus connus comme Tess de Roman Polanski, Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet ou Chouans ! de Philippe de Broca, aux moins connus (mais qui gagneraient à l'être) comme Le temps d'aimer de Katell Quillévéré. On apprend des anecdotes sur les tournages, on regarde un extrait, on répond à une question...Rien à gagner, si ce n'est le plaisir de la découverte en famille et peut-être l'envie de (re)voir ensuite les films. Pour passer d'une station à l'autre, il suffit de flasher le QRcode caché dans le village (les petits panneaux sont assez faciles à repérer).

Il faut se renseigner à l'office de tourisme de Locronan (ouvert aux vacances de la Toussaint du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30). Le coût du téléchargement est de 15 euros.