Retour sur VIMob, recherche-action qui s'intéresse aux usages quotidiens des véhicules légers intermédiaires. Après une année d'expérimentation du Véliotech en pays de Brest et du Birò dans l'Hérault, les premiers résultats nous indiquent ce qui facilite ou freine l'usage de ces "Véli".

photo de couverture, crédit : Matti Blume (CC BY-SA or GFDL), via Wikimedia Commons

Les véhicules légers intermédiaires se situent quelque part entre le vélo à assistance électrique et la voiturette... On y pédale (avec assistance électrique) ou pas, et on peut transporter davantage de personnes ou d'objets qu'en vélo simple, en étant relativement protégé des intempéries. Dans l'Extrême Défi lancé par l'Ademe en 2022, l'idée était de créer des véhicules dix fois moins lourds, couteux et consommateurs de ressource qu'une voiture. Ainsi est né le Vhéliotech conçu par l'association Vélo solaire pour tous et disponible en Open source. Il en existe d'autres, plus ou moins sophistiqués. Encore faut-il en étudier la compatibilité avec la vie ordinaire pour évaluer les chances de ces moyens de locomotion plus sobres de se répandre dans nos usages.

Dans le projet VIMob, les laboratoires de sciences humaines LEGO et LABERS de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) se sont intéressés à deux territoires : l'un rural (Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup) et l’autre périurbain (Brest Métropole). Dans chaque région, une dizaine de foyers ont été dotés par l'UBO de véhicules légers intermédiaires pendant une année (entre le printemps 2024 et le printemps 2025). Pour en savoir davantage sur l'expérimentation, réécoutez notre précédente émission.

Des problèmes pratiques à l'usage d'un Véli

Alice Grasset, sociologue, est l'une des 10 scientifiques impliqués dans le projet ; elle est venue nous en présenter les premiers résultats. Du point de vue du bilan pratique, l'expérimentation s'est arrêtée rapidement pour les foyers qui vivaient en logement collectif : pas de local ou d'emplacement protégé pour garer les Vheliotech en pays de Brest ; l'espace urbain de stationnement étant dédié avant tout à la voiture. L'interdiction du pont de l'Iroise aux véhicules trop larges a par ailleurs contrarié l'usage du foyer de Plougastel-Daoulas. La saisonnalité a par ailleurs beaucoup joué sur l'utilisation : automne et hiver pluvieux en pays de Brest, été caniculaire dans l'Hérault.

Des représentations, un discours et ... la réalité de nos mobilités quotidiennes

D'un point de vue psychosocial, les scientifiques ont constaté que le discours dominant des personnes participantes restait "techno-solutionniste" (la technique nous aidera à faire face au changement climatique et aux défis environnementaux). Le souci d'exemplarité par rapport aux proches et aux enfants, les normes sociales des élites intellectuelles plus qu'économiques ont été souvent évoquées pour expliquer la participation au projet. Cependant, les valeurs et normes ont été largement "bousculées" par l'expérience, ne serait-ce que par l'usage du garage ou du sous-sol, révélateur : les testeurs dotés de sous-sols ou de garages ont dû "faire de la place" aux véhicules dans des espaces largement encombrés de toutes sortes d'équipements et de matériels, pas si sobres... Une piste pour la suite de l'étude serait donc le "Veli-partage" (partage des véhicules intermédiaires). Les foyers testeurs ont aussi réalisé qu'ils n'avaient pas anticipé tous les aspects de l'usage du Véli sur leur quotidien. Pour certains, si le Véli n'a pas forcément séduit, il a permis de renouer avec le vélo simple et de retrouver, malgré tout, une mobilité alternative à la voiture.

On pourra rencontre l'équipe de Vimob lors de l'Open bidouille le 17 mai 2025 au plateau des Capucins, lors de la journée vélo de Locmaria-Plouzané le 18 mai 2025, le 20 mai 2025 à 18h30 au bar Les enracinés à Brest et les 27 et 28 novembre 2025 au colloque Ralentir de l'UBO à la fac Segalen de Brest.