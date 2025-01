En Octobre 2023, la Ville de Quimper a lancé l'élaboration de son plan de paysage : une démarche transversale et participative instituant le paysage comme socle des politiques d'aménagement du territoire mais aussi outil de prospective.

Retrouvez le plan de paysage sur le site internet de la Ville de Quimper



En décembre 2022, le ministère de la transition écologique dévoilait les 15 territoires lauréats de l’appel à projet « Plans de paysage », dont la Ville de Quimper.

Depuis 2021, cet appel à projets s’adresse aux acteurs des territoires (collectivités locales, associations, parc naturels régionaux...) désireux d'inscrire le paysage au centre de leurs politiques d'aménagement et d'apporter des solutions concrètes aux problématiques énergétiques et écologiques. Les lauréats bénéficient d’un soutien technique et financier (une subvention de 30 000€) de la part du ministère de la transition écologique.

La ville de Quimper a lancé son Plan de paysage en octobre 2023. Son élaboration devrait s'étirer jusqu'en juin 2025. La première phase du plan - le diagnostic - est actuellement en cours.

Pour l'accompagner tout au long de sa démarche, la municipalité a retenu un groupement pluridisciplinaire associant paysagistes, urbanistes, architectes et écologues - coordonné par l'agence finistérienne Facettes Paysages.

Soucieuse de construire un récit partagé de ses paysages, la Ville a fait du dialogue avec le public l'un des enjeux forts de son Plan de paysage.

Une démarche transversale, pour un aménagement durable du territoire

La convention européenne du paysage de 2000 désigne celui-ci comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

Le paysage fait l’originalité et la richesse d’un territoire. C’est un élément important du cadre de vie et de l'histoire des personnes. Modelé et altéré par l'aménagement du territoire, les usages, les bouleversements environnementaux et climatiques, le paysage se transforme au fil du temps.

Bien souvent la composition, les caractéristiques, l'histoire des paysages du territoire que nous habitons nous échappent. Si nous sommes dépositaires du paysage en tant que bien commun, l'effectivité de cette prise en charge est à questionner. Et force est de constater que les enjeux paysagers restent insuffisamment pris en compte dans les projets d'urbanisme.

Le Plan de paysage est un outil d'intégration du paysage dans les politiques d’aménagement d'un territoire.

Démarche volontaire et transversale, il invite à porter un nouveau regard sur le territoire, sa géographie, ses ressources, ses fonctionnalités : le paysage devenant le socle, le principe régulateur et intégrateur des projets du territoire.

Le Plan de paysage permet ainsi d’appréhender le paysage comme une ressource et un levier pour le développement local et de repenser la manière de concevoir l’aménagement du territoire : de manière plus qualitative, durable et concertée.

Un Plan de paysage se découpe en trois temps :

Construire un diagnostic : identifier, caractériser et qualifier l'ensemble des paysages du territoire, en préciser les dynamiques et les enjeux ;

Définir des objectifs de qualité paysagère : déterminer quels aspects du paysage préserver, améliorer ou éventuellement gommer afin d'assurer une qualité globale du paysage tenant compte des particularités du territoire ;

Développer un programme d'actions afin de mettre en œuvre concrètement le Plan de paysage par des partenariats locaux.

À travers cette démarche, la ville de Quimper vise plusieurs objectifs complémentaires :

Une démarche participative, à l'écoute des Quimpérois

Le Plan de paysage est une démarche participative, élaborée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire. Elus, techniciens, associations, entreprises, habitants ou encore acteurs institutionnels sont invités à s'impliquer afin d’imaginer un récit commun du paysage.

De nombreux temps d’échange jalonneront la démarche jusqu'en juin 2025.

La Ville souhaite appuyer son diagnostic sur les ressentis, les visions, l'expérience des Quimpérois. Le paysage est aussi une affaire personnelle et sensible.

Les habitants sont ainsi encouragés à partager leur perception du territoire et à envoyer des photos de leurs paysages quimpérois sur le site internet : plan-paysage-quimper.facettes.bzh

Le territoire de Quimper étant très vaste, toute contribution permettra de mieux comprendre les paysages de la ville et leur composition.

Le samedi 6 avril 2024, des marches exploratoires seront organisées dans différents quartiers de Quimper. Des informations concernant le déroulement de cette journée et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site plan-paysage-quimper.facettes.bzh

Dans le courant de l’été, une fresque des paysages de demain sera réalisée avec les habitants.

Pour suivre la démarche, on peut également s’inscrire à la newsletter dédiée au projet (inscription sur → plan-paysage-quimper.facettes.bzh).