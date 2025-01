L’Université du Temps Libre est bien plus qu’une simple association. Créée en 2001, elle incarne un véritable espace de partage et de découverte pour les habitants de Châteaulin, Crozon et Le Faou. À travers un programme riche et varié, elle propose des conférences captivantes sur l’histoire, les arts, les sciences ou encore la géopolitique, ainsi que des ateliers et des balades autour de la nature et du patrimoine.

Accessible à tous, l’UTL illustre les valeurs de l’éducation populaire en offrant à chacun l’opportunité d’apprendre et de s’épanouir à tout âge. Pour nous en parler aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir Chantal Le Baut, présidente de l’association, Marie-Renée Grall, responsable des voyages et excursions, et Hervé Guirriec, membre du conseil d'administration.

Mais l’UTL, c’est aussi une aventure humaine portée par ses bénévoles et ses membres engagés. Avec des sorties culturelles, des voyages dépaysants, et une vie associative dynamique, elle crée du lien et enrichit les expériences de ses adhérents. À l’approche de ses 25 ans, cette belle initiative continue de se réinventer pour répondre aux attentes d’un public toujours curieux et passionné.

Plus d'infos : https://www.utlchateaulin.fr/