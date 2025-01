Une histoire de cocos...

Né dans le chaos politique français de la Commune de Paris et de l’affaire Dreyfus, entre la fin du XIXe et la première guerre mondiale, le mouvement communiste français, après avoir été le premier parti de France, celui qui pesait sur les décisions des divers gouvernements, qui y a même plusieurs fois participé, n’est plus aujourd’hui qu’une coquille quasiment vide, une sorte de monument historique racontant en boucle un passé, parfois fantasmé, puisque voilà longtemps qu’il n’a plus d’avenir.

Un siècle d’histoire tourmentée en interne, de coups durs comme l’effondrement de l’URSS, la chute du Mur, le triomphe du néolibéralisme et des banquiers, autant de raisons pour abandonner en route l’ensemble de ses marqueurs idéologiques et de ses convictions. À la trappe lutte des classe, dictature du prolétariat, internationalisme et centralisme démocratique, le problème étant que ces puissants marqueurs n’ont jamais été remplacés par d’autres tout aussi mobilisateurs.

Venu nous présenter son dernier ouvrage, Petit manuel d’Histoire du PCF, coécrit avec Sylvain Boulouque, un travail scientifique, doté d’une vaste documentation et de références indiscutables, notre invité, Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS et historien spécialiste du mouvement communiste évoque ce siècle de luttes parfois victorieuses, de résistance à l’occupant, de défense des intérêts des travailleurs, mais aussi de soumissions aux oukases du Komintern, de compromissions et d’échecs électoraux cuisants.

Le Livre

PETIT MANUEL D’HISTOIRE DU PCF – Stéphane Courtois et Sylvain Boulouque - Éditions Atlande – Collection Une autre histoire

Les auteurs

Stéphane Courtois est né en 1947, il est directeur de recherche au CNRS (Paris-X) et professeur à l’ICES (La Roche-sur- Yon). Spécialiste d’histoire du communisme, il a notamment dirigé le Livre noir du communisme (Robert Laffont, 1997).

Sylvain Boulouque est enseignant-chercheur en Histoire et l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur la gauche radicale et libertaire et sur le PC, notamment L’Affaire de l'Humanité́ (Larousse, 2010). Il est aussi l'un des rédacteurs du Livre noir du communisme, et l’auteur, chez Atlande, du Peuple du drapeau noir (2022) et de Maurice Tréand, l’inquisiteur rouge (2023).