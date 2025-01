Ukraine, Russie : les mots d’une guerre

Confortablement installés dans la paix depuis 1945, exception faite des terribles affrontements entre les pays de l’ancienne entité yougoslave, il semblerait que nous ayons rayé la guerre de notre réalité, au point d’en pervertir le vocabulaire et de n’en plus concevoir clairement les possibles origines.

L’aspect moral prend le pas sur le politique, l’ennemi devient un criminel avant tout autre chose, on le confond avec un adversaire, tout se brouille et s’embrouille. L’économie dirigeant tout, son langage fait irruption dans les analyses du conflit. Face au matraquage des médias, le rôle des intellectuels, les vrais, pas comme la plupart des similis experts télévisuels, devient capital pour nous aider à comprendre ce qui se joue sur les différents fronts, comment on en est arrivé à ce désastre et, peut-être, comment éviter de nouveaux affrontements ou un embrasement généralisé.

Aujourd’hui, nous menons des guerres contre mille et une choses bien éloignées du sens premier du terme, les politiques usent et abusent de ce mot, publicitaires et journalistes également : de l’inflation au covid en passant par le chômage ou les excès de vitesse, le terrorisme ou les incivilités du quotidien, les rides ou les bourrelets, tous les prétexte sont bons pour déclarer ce qui n’est plus désormais qu’un vague synonyme de détermination. En revanche, il nous est devenu presque impossible de penser un conflit armé massif, qui pourrait nous toucher directement, un conflit tel qu’il se déroule à deux heures d’avion de Paris.

Pour y voir un peu plus clair dans cet embrouillamini et analyser tant les raisons que les buts de l’invasion russe, Jacques Beauchard, éminent spécialiste des conflits, nous présente son dernier essai, Ukraine : guerre et territoire, paru aux éditions de l’aube. Remontant loin dans l’histoire des deux pays, cet ouvrage, avec le recul nécessaire à tout travail intellectuel sérieux, dissèque avec méticulosité la situation actuelle qui plonge ses racines dans les temps passés et peut influencer profondément le monde de demain.

UKRAINE : GUERRE ET TERRITOIRE – Jacques Beauchard - Éditions de l’aube – Collection Le Monde en cours

Jacques Beauchard, professeur émérite de sociologie à l’université de Paris-XII, est spécialiste des questions d’aménagement politique du territoire et des conflits.