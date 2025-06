Comment utiliser l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur ? Quels usages compatibles avec la sécurité des données, l'inclusion de toutes et tous, l'urgence climatique ou les exigences économiques ? Le SIAME — Service d'Ingénierie et d'Appui à la Médiatisation pour l'Enseignement — y travaille !

Peu connu, le SIAME Service d'Ingénierie et d'Appui à la Médiatisation pour l'Enseignement est pourtant très utile pour appuyer toutes les demandes pédagogiques des enseignants de la fac, afin d'améliorer les cours, les apprentissages. Il a notamment démontré son utilité pendant la pandémie de Covid 19. Il compte une dizaine de spécialistes de l'ingénierie pédagogique comme notre invitée Audrey Berrou et des chercheuses et chercheurs y sont associés.

Depuis deux ans, le service s'est emparé de la question de l'intelligence artificielle. D'abord du fait de l'inquiétude des profs quant à d'éventuelles tricheries. Mais bien sûr la question de l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur est bien plus vaste...

Un consortium d'établissements d'enseignement supérieurs associés pour réfléchir aux usages de l'IA

L'Université de Bretagne occidentale a rejoint le 21 mars 2025 un consortium d'universités ou grandes écoles, une vingtaine établissements pionniers qui se sont fixé pour mission de construire une véritable politique de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur français. Etant donné que l'Intelligence artificielle est partout, que, d'après l'enquête menée auprès de près de 2000 étudiants par le Siame, la majorité des élèves l'utilisent, comment l'intégrer dans les pratiques quotidiennes d'enseignement ou d'apprentissage ?

En rejoignant ce consortium, l’UBO a souhaité que la transformation numérique soit réfléchie et responsable : un double souci de protection des données personnelles, des données de recherche sensibles (pouvant déboucher sur des brevets) et d'universalisme par le partage libre du savoir, un souhait d'égalité des chances à travers des outils accessibles, une approche technologique respectueuse de l'environnement et le déploiement de solutions innovantes répondant aux enjeux européens de souveraineté numérique.

Efficacité pédagogique, inclusion, impact environnemental, coût économique : des paramètres à évaluer

En matière d'inclusion par exemple, l'IA peut apporter de vraies solutions : mise en forme spécifique des documents écrits pour des élèves dyslexiques ou en situation de handicap visuel, vulgarisation des notions complexes, etc. Cependant, il s'agit de s'assurer de la fiabilité des sources d'informations originelles ; faut-il dès lors concevoir une IA interne à l'UBO ? D'autres universités ont déjà expérimenté cela, en partenariat notamment avec l'entreprise française Mistral AI, et les retours d'expérience des autres membres du consortium sont donc précieux.

Le Siame a aussi pour mission de détecter les besoins des équipes enseignantes et de tester les outils d'IA, d'en évaluer l'intérêt pédagogique. Sans oublier de mesurer le coût économique des différents usages de l'intelligence artificielle.