La fac de Quimper a trente ans !Publié le 04/03/2026
Le pôle quimpérois Pier-Jakez-Helias de l’Université de Bretagne occidentale fête ses trente ans en 2026 ! Ce sont sept étudiantes et un étudiant de première année du Master Patrimoine et musées qui ont préparé les festivités de cet anniversaire, via un projet tutoré. Au programme, une exposition sur l'histoire du pôle, un grand gala ce 5 mars 2026, des photos et des podcasts.
Le site internet du Pier-Jakez-Helias de l’Université de Bretagne occidentale