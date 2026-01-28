En septembre 2025, l'UBO a ouvert la Maison Sport Santé Universitaire (MSSU) dans les locaux du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives). C'est la troisième Maison Sport Santé de France dans le milieu universitaire, mais elle est accessible à tout public.

Nadège Autret, directrice du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives), et Vincent Eveno, chargé de mission au SUAPS, nous expliquent en détails la nature du dispositif. En effet, celui-ci a pour but de créer une alternative, un parcours spécifique pour reprendre une activité physique et sportive avec ou sans handicap. Il peut s'agir d'étudiants ou du personnel de la fac mais pas uniquement. Toute personne qui se voit prescrire la reprise d'activité physique par un médecin peut profiter de la MSSU. Cette re-familiarisation avec le sport est favorisée par un accompagnement personnel du service prenant en compte les spécificités des demandes et des personnes.

Il y est proposé tout type de sport, plutôt axé sur la santé et l'évolution dans la pratique. Les sports sont adaptés aux handicaps et aux emplois du temps. Le dispositif permet de favoriser l'inclusion à l'UBO et de briser l'isolement des étudiants.