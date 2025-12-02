Depuis septembre 2025, l'Université de Bretagne occidentale propose une DEUST (Diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques) - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs - public sénior. Mickaël Barachet son responsable nous présente cette formation très adaptée au terrain finistérien.

Le DEUST Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisir public sénior (PGAPSL) est né des demandes locales. Si la notion de "sport adapté" date de la Seconde Guerre mondiale et s'appliquait à des blessés de guerre, c'est désormais une pratique qui se répand au fur et à mesure que les études scientifiques démontrent les multiples bienfaits de l'activité physique au sens large : prévention des maladies grave et des affections de longue durée, allongement de l'espérance de vie, protection de la santé mentale, etc.

Aider un public potentiellement large à garder ou retrouver sa mobilité corporelle

Par "sport", il faut en effet entendre non pas la compétition et la performance comparative, mais bien la (re) mobilisation de son corps. Les activités sportives peuvent (et doivent) être adaptées à toutes sortes de publics : personnes en situation de handicaps, atteintes d'affections de longue durée, en rééducation après un accident de santé ou de la vie courante, etc. Le DEUST de l'UBO est orienté vers les séniors, mais ce public est déjà en soi très large. Trois catégories ont été définies par l'équipe enseignante : les personnes qui à partir de la cinquantaine souhaitent prévenir les effets du vieillissement et entretenir leur forme, les personnes qui, à l'entrée en retraite, veulent prévenir les pertes de mobilité et d'autonomie tout en préservant leur vie sociale, et enfin les résidentes et résidents d'Ehpad.

En effet, même très âgé, même en mobilité très limitée, on peut pratiquer une activité physique. Les solutions sont multiples et nécessitent parfois de la part du personnel d'éducation physique une grande créativité, voire la fabrication d'équipements ad hoc. "Les élèves seront des ingénieurs bricoleurs en fin de formation" indique Mickaël Barachet qui souligne que le DEUST a aussi été adapté au territoire finistérien : le longe-côte est au programme, un stage de pleine nature aussi.

Une formation riche et pratique

Anatomie et physiologie, mais aussi psychologie et sociologie, législation ou méthodologie, sans oublier l'anglais et le breton ; les matières du DEUST sont variées et témoignent de cette approche globale de l'éducation physique. La formation, accessible au niveau Bac (y compris baccalauréat professionnel), est d'ailleurs très concrète, avec de nombreux stages, beaucoup de pratique sur le terrain. Des partenariats ont été noués avec des structures (clubs sportifs et Ehpad notamment) pour que les 16 étudiantes et étudiantes de la première promotion soient justement en situation d'appliquer leur formation théorique. Les élèves pourront éventuellement prolonger leur formation en suivant la spécialité APAS, Activité physique adaptée et santé de la licence STAPS de l'UBO.