Portée par la Fondation UBO, la chaire Transitions portuaires et maritimes est une chaire partenariale, elle permet un dialogue entre sciences et sociétés : des scientifiques de nombreuses disciplines - sciences naturelles, humaines et sociales - des institutions et des entreprises. Elle permettra d'en apprendre davantage sur les transitions écologiques des ports commerciaux de toute la Bretagne.

Crédit photo : Le port de Brest - Mathieu Le Gall

Le site internet de la chaire Transitions portuaires et maritimes de l'UBO

La chair Transitions portuaires et maritimes est la première en France consacrée aux territoires et industries portuaires et maritimes (ports de commerce) ; c'est une chaire partenariale, au sein de laquelle le monde de la recherche et le monde socio-professionnel vont collaborer pour mieux identifier les défis liés aux transitions du secteur portuaire, à l’heure du changement climatique. Le Conseil régional de Bretagne, la métropole de Brest, les exploitants des ports de commerce, plusieurs entreprises mécènes et plusieurs laboratoires de recherche y sont associés pour trois types d’actions : la recherche appliquée, la formation et la médiation scientifique.

Des ports de taille modeste encore peu étudiés par les sciences

Les ports en général sont peu étudiés par la recherche, et en particulier les ports décentralisés (qui n'appartiennent pas à l'État), aux dimensions plus modestes et aux moyens plus réduits que les grands ports internationaux. Les ports bretons sont tous décentralisés, ils sont les propriétés de la Région qui en délègue l'exploitation à la Chambre de commerce et d'industrie ou à des sociétés privées.

Le port de Brest est le seul port décentralisé à manipuler des conteneurs, en plus du vrac (pétrole, gaz, sable, soja, etc.) ; c'est un port intéressant, aux multiples visages. Et c'est bien une stratégie pour les "petits" ports : diversifier leurs activités, en attirer de nouvelles pour résister et durer.

Les ports commerciaux sont en mutation permanente puisqu'ils s'adaptent à leurs clients ; mais les impératifs liés au changement climatique ou au coût de l'énergie, la décarbonation nécessaire des activités, constituent de nouveaux défis pour les ports, les plus modestes comme les plus grands.

Questions écologiques et sociales et rendez-vous grand public

Les disciplines concernées par la chaire sont nombreuses : écologie, chimie, biologie, droit, sociologie, géographie, histoire, anthropologie... La féminisation du travail portuaire, l'attractivité des métiers des ports, mais aussi la composition des eaux ou la biodiversité des zones portuaires sont autant de questions qui pourront être étudiées par la recherche.

La chaire des Transitions portuaires et maritimes s'adresse aussi au grand public en proposant des conférences, les "cafés du port". Le premier a eu lieu le 22 janvier 2025 à Brest autour du devenir des ports après les énergies fossiles (60% du trafic portuaire actuellement). Deux rendez-vous annuels auront lieu dans d'autres ports bretons.