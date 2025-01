À la rencontre de Ty Lien : Quand les élèves de 1ère SAPAT se mobilisent pour la recyclerie de Châteaulin

Le 23 novembre 2023, la classe de 1ère SAPAT rencontrait pour la première fois les bénévoles de Ty Lien au sein de leur recyclerie. A l’issue de cette visite, la classe a proposé à l’association d’animer 2 actions de communication afin de développer la visibilité de la recyclerie implantée à Châteaulin.

Les élèves ont imaginé une animation sur le marché afin de rencontrer les passants et leur donner envie de passer les portes de la recyclerie et les sensibiliser à la surconsommation. Le mauvais temps est venu contrarier le projet qui s’est tout de même déroulé au lycée de l’Aulne à destination du personnel et des élèves.

Pour faire connaître Ty Lien, la classe a également souhaité se rapprocher de Transistoc'h avec qui elle avait eu l’occasion de mener un projet l’année scolaire précédente. Toujours avec le souci de développer la visibilité de la recyclerie, Catalina, Marie, Enora, Léa et Clara ont interviewé Michel bénévole à Ty Lien. Elles ont pu ainsi mettre à nouveau en pratique ce qu’elles avaient appris en seconde au cours de l’atelier radio.