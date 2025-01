C'est en direct depuis le Bar des Sports de Chateauneuf-du-Faou que Tugdual Braban, maire de la commune, a bien voulu nous expliquer les enjeux liés à la revitalisation d'une ville essentielle à tout un territoire. Il est accompagné des associations Jazz Kreiz Breiz, Danserien Ar Castel Nevez et Uno Tango qui participent à la dynamique territoriale, par la musique et la danse.

Le site internet de la commune de Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf-du-Faou est une ville de taille moyenne, traversée par le canal de Nantes à Brest, situé au cœur du territoire de la Haute Cornouaille dans le Finistère, un territoire de 15 communes au cœur des terres finistériennes. Une ville active puisque 2200 emplois et 700 enfants constituent une partie des 3700 Chateauneuviennes et Chateauneuviens que compte la municipalité.

Une ville forte pour tout un territoire.

Depuis 2021, la ville est labellisée Petite ville de demain, un levier pour "améliorer la qualité de vie dans les petites centralités et les territoires ruraux alentours, par des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique", un projet visant à rebooster le centre des villes qui se dépeuplent au profit des périphéries et des interrogations se posent : pourquoi le centre est-il vide ? Et qui se promène dans Châteauneuf ?

À cela s'ajoute des problèmes de recrutements des entreprises locales, dus à une pénurie de logements, un manque d'accès à la formation des jeunes, sans compter une démographie négative à stable depuis plusieurs années.

La clé du logement…

La crise du logement ne touche pas que les villes côtières, les constructions sont nécessaires pour proposer des logements décents, car les entreprises locales constatent que le premier frein au recrutement, c'est l'impossibilité de se loger. D'autant plus que la législation empêche fortement l'étalement horizontal d'une ville " pour une surface consommée sur les 10 dernières années, la moitié pourra être prise dans les 20 prochaines, ce qui est une bonne chose pour sauvegarder les terrains agricoles ", précise Tugdual. " Chaque commune doit préserver son intégrité, chaque commune du territoire possède un commerce, alors que la moyenne nationale n'est que de 38% !"

Pour ce faire, une ORT, opération de revitalisation du territoire, cible de façon précise le centre de la ville pour apporter des logements, des commerces mais aussi de la culture et divers équipements, encore faut-il apporter ce qui est nécessaire... plus facile à dire qu'à faire, quand on sait que le centre-ville vient tout juste de se doter d'une boulangerie et d'une boucherie après plus une décennie d'absence au profit de deux établissements en périphérie. Des commerces qui génèrent un flux de passage important et bien sûr au profit des autres commerçants qui l'ont bien compris puisque 12 autres boutiques ouvriront prochainement leurs portes.

Pour le logement, il ne s'agit pas de faire que du logement social. Il est nécessaire de prévoir des logements pour tous les budgets et de les mélanger en location ou en acquisitions, dans des petits collectifs, mais le but et le vrai challenge est de trouver des solutions pour le bâti existant en centre-ville, " si on veut des habitants en centre-ville, qui ont accès aux services de façon simple, je pense aux personnes âgées des périphéries qui ont du mal à se déplacer, il leur faut une place en centre-ville, pour cela, on doit. requalifier l'urbanisme... Il faut aussi tenir compte que les mœurs ont changé, aujourd'hui, il existe un parcours résidentiel, gens ont plusieurs logements dans leur vie".

Consolider les fondations…

Faire revenir les gens, c'est bien les conserver c'est mieux, pour cela des équipements sportifs et de loisirs, mais il est important de réemménager les espaces scolaires et des crèches en passant par la rénovation des isolations et des nouveaux modes de chauffages pour éviter justement de construire de nouveaux bâtiments.

Le musée Serrurier, est le point de départ de cet énorme chantier, il occupera les 500 mètres carrés obtenus par la réunification de deux bâtiments en plein cœur de la ville, un musée qui offrira non seulement un refuge pour toutes les œuvres que détient la municipalité, mais aussi, il proposera plusieurs événements afin de pérenniser tous ces efforts !

Et pour la suite de l'émission...

Sylvie L'Haridon représente Danserien Ar Castel Nevez, une association de danse qui vient de fêter ses 20 ans. Elle nous explique que l'association a bien évolué car si au départ elle ne donnait que des cours, Sylvie nous explique qu'elle fait beaucoup plus pour partager la culture bretonne.

Trevor Stent est le président de l'association Jazz Kreiz Breiz qui fête les 25 ans du festival de jazz. Il revient sur le but de la création de l'association qui voulait se différencier des autres festivals de Jazz en France qui, selon Trevor, était "trop conservatoire, trop bourgeois...notre festival c'est plus cool, plus Woodstock". Si Jazz Kreiz Breiz rassemblait 500 personnes à ses débuts, il en réunit presque 6000 en 2024 ! ( on a mis de la musique en rapport avec la programmation 2025 mais chuuuuuut !!!!)

Pour finir nous avons reçu Stéphane Decourchelle. Il nous parle de son association de danse Uno Tango, qui fait découvrir le tango mais pas n'importe lequel, le tango argentin. il revient sur l'histoire du tango et sa passion pour cette danse.

