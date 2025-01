Tu m'as vu·e ? Le festival féministe et LGBTQIA+ au Run Ar Puns

Le 23 septembre au Run Ar Puns aura lieu Tu m'as vu·e ? un festival autour des visibilités LGBTQIA+ et de sensibilisation des violences sexistes et sexuelles.

Ce festival est coorganisé par Clotilde de la librairie Les Guérillères, une librairie itinérante et féministe en Finistère. De nombreuses associations et collectifs participent à l'évènement : Les Pétrolettes, Les Détraqueers, le Collectif Trans en Finistère Sud, Queers Uni·e·s de Bretagne (QUB), l'association La Lanterne Violette,...

Au Run Ar Puns, il y a régulièrement des évènements féministes (réunions, concerts, festival). Au delà de proposer des évènements, l'équipe du Run Ar Puns va être formée par Clotilde à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et à l’accueil d'un public LGBTQIA+.

Au programme du festival Tu m'as vu.e, vous pourrez voir l'exposition "Vivre avec les genres" préparée par le QUB, assister à des lectures par Clotilde et rencontrer l'auteur Ezequiel, vous initier au slam avec Rouge Feu,... Des concerts autour des violences sexistes et sexuelles clôtureront le festival (Rouge Feu et Wonderbraz). Tous les ateliers du festival sont à prix libres. Le festival débutera à 14h samedi 23 septembre 2023.