Reportage chez trois apiculteurs du Finistère qui nous racontent leur passion et leurs expériences : Benoît Guéganton, en cours d'installation, Georges Matsaeff, apiculteur professionnel de la pointe d'Armorique et Denis Jaffré, apiculteur à Locmélar.

Le site internet de la ferme apicole de Benoit Guéganton à Saint-Coulitz

La page Facebook de Reines d'Armoriques de Georges Matsaeff

Le site de piégeage de frelons de Denis Jaffré

Pourquoi on devient apiculteur

Pour Denis, l'apiculture a toujours fait partie intégrante de sa vie alors que pour Georges et Benoît, c'est une passion qui est apparue au fil de leur vie, un peu par hasard. Pour Georges, la passion est venue de la recherche d'un idéal de beauté, la recherche de quelque chose de fort, alors que pour Benoît l'attrait pour l'apiculture est en adéquation avec des envies professionnelles et une personnalité. Georges partage son savoir en parlant de la ruche dans ses plus petits aspects, des plantes butinables et des abeilles.

Benoît en cours de lancement d'activité

Dans son laboratoire, Benoît travaille son miel bio de plusieurs manières ; il en fait du nougat, du sirop, de la pâte à tartiner ou encore du pain d'épices ! Employé dans une entreprise en logistique, il s'essaye simplement à l'apiculture avec un ami puis tombe pratiquement amoureux du métier quand il remporte une médaille de bronze en envoyant sa première récolte au concours de l'Abeille finistérienne.

Décidé à quitter son emploi, il passe un BPREA (brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole) et d'autres formations pour exercer le métier et travailler en cuisine. Déjà assez entreprenant, il ne craint pas de se lancer dans l'apiculture bio, il ne redoute même pas les piqûres ! Il compte développer son exploitation par l'achat d'essaims d'abeilles.

L'apiculture rendue instable par plusieurs menaces

Denis, Benoît et Georges évoquent tous trois plusieurs sources de pression sur l'élevage des abeilles : prolifération de l'Herbe de la pampa qui prend le dessus sur d'autres plantes à pollen, pesticides qui détruisent des cheptels entiers par intoxication, insectes parasites comme le Varroa ou l'Aethine tumida. Et depuis quelques années, le principal danger pour les abeilles d'élevage : le Frelon asiatique à pattes jaunes et le Frelon orientalis.