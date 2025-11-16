Le collectif Bigouden Rock fait revivre deux groupes californiens mythiques le 16 novembre 2025 sur la scène du Triskell de Pont-l'Abbé : The Doors et The Eagles, grâce à deux formations "tributes" de grande qualité.

Le collectif Bigouden rock dont fait partie Philippe Joly, animateur de l'émission Play it loud, organise chaque année des concerts dédiés aux légendes du "bon vieux rock", plutôt celui des années 1960/70. On est en plein dedans ce 16 novembre 2025 de 16h à 20h au Triskell de Pont-l'Abbé : The Doors et The Eagles seront sur scène !

Pas les vrais, mais on s'y croira grâce aux deux groupes "tributes" (sosies) recrutés avec soin par les organisateurs. Les Français de The Doors' spirit et les Britanniques de Desperados sont fidèles à l'esprit des groupes qui les inspirent.

Entrée : 15 €