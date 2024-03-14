La saison 2025-2026 de Très Tôt Théâtre : sur le vert fil

Depuis 25 ans, Très Tôt Théâtre propose des spectacles sensibles et exigeants pour petits et grands. Fidèle à cette ligne, la nouvelle saison cheminera cette fois le long d'un fil vert mettant en scène notre rapport au vivant. Elle sera festive aussi, et s'ouvrira sur une journée gratuite, ouverte à tous, un temps de spectacles et de partages au cours duquel sera célébré l'anniversaire de l'association.

Les nouveautés de la saison 2025-2026

Les 25 ans de Très Tôt Théâtre

L'association fête ses 25 ans à l'occasion de la fête de lancement de la saison : Tous en fêTTTe qui aura lieu le dimanche 14 septembre 2025, de 10h à 18h30, au Pôle Culturel Max Jacob. Au programme : des spectacles, des ateliers et des animations artistiques, la lecture en avant-première du roman écrit par Karin Serres à l'occasion de sa résidence d'écriture à Quimper… et plein de surprises !

Le fil vert de la programmation

Certains artistes accueillis cette saison nous invitent à cheminer avec eux à travers les paysages et à entrer en relation avec les autres êtres vivants. Les spectacles formant le fil vert de la programmation sont : Cheminements, L'Ours, Les glands, Imaginer la pluie, Je suis trop vert, Et puis, Sous l'arbre, Le poisson qui vivait dans les arbres.

Un nouvel artiste associé : Marc-Antoine Cyr

Auteur québécois, Marc-Antoine Cyr prend le relais de Karin Serres en tant qu'artiste associé pour les deux prochaines années. À son programme pour 2025-2026 : une résidence d’écriture en milieu scolaire à Pleyben, l'accompagnement du projet Le Théâtre ça se lit aussi, des rencontres avec les familles…

La billetterie dématérialisée

Très Tôt Théâtre offre désormais la possibilité d'opter pour des @billets. Il restera toujours possible de préférer la version papier.

La réouverture du Théâtre Max Jacob

Très Tôt Théâtre retrouvera ce lieu mythique de Quimper à l'occasion du spectacle Martin/Gabriel et plus personne en avril 2026.

Deux temps gratuits

Tous en FêTTTe , dimanche 14 septembre 2025 au Pôle Culturel Max Jacob. Cette année, Très Tôt Théâtre profite de son lancement de saison pour fêter son 25ᵉ anniversaire. Au programme de cette journée : des spectacles, des ateliers ludiques et artistiques, la lecture en avant-première du roman écrit par Karin Serres à l’occasion de sa résidence d'écriture à Quimper... Une journée prévue pour toute la famille, du plus grand au plus petit. Réservation conseillée pour certains spectacles à partir du 4 septembre au 02 98 64 20 35.

Deux grands temps forts

Le Festival Théâtre A Tout Age (TATA) : la 24ᵉ édition de ce rendez-vous à la résonance nationale aura lieu du 30 novembre au 20 décembre dans 25 communes du Finistère et du 10 au 20 décembre à Quimper.

Les semaines de la petite enfance : ces semaines proposent des spectacles dédiés aux tous petits, des ateliers artistiques à partager en famille et des rencontres pour les professionnels de la petite enfance. La 18ᵉ édition de cet événement aura lieu du 8 mars au 10 avril 2026 dans le Finistère et à Quimper.

La création toujours encouragée

Très Tôt Théâtre accompagne les artistes qui développent une démarche de création innovante afin de permettre au répertoire théâtral, musical et chorégraphique proposé au jeune public de se renouveler et de rester vivant. Pour ce faire, l'association :

accueille des artistes en résidence de création et d'écriture (hébergement, mise à disposition de lieux de travail, soutien technique…)

participe à la production des spectacles

crée les conditions de rencontres avec le public et les professionnels

Certaines compagnies sont accueillies sur le temps long et reviennent plusieurs fois dans la saison, voire sur deux saisons, ce qui permet de créer des liens privilégiés avec le public.

Seront accueillis en résidence création en 2025-2026 :

Babibeloola , collectif Aie Aie Aie/Justine Curatolo ( Rennes) - chant lyrique - dès 3 mois.

Ça tourne pas rond , Cnie Nid Dhom (Brest) – Théâtre d'objets – dès 5 ans.

Immobile et rebondi #2 , Cnie Lamento/Sylvère Lamotte (Grenoble) - cirque et danse – dès 3ans.

Ça commence par une interruption , Cnie a k entrepôt/Laurence Henry (Saint-Brieuc) – Théâtre – dès 9 ans.

Clivage , Cnie Bas-bleus/Séverine Coulon (Dijon) – Théâtre et illustrations – dès 10 ans.

Les Glands, collectif Tranx (Brest) – Théâtre musical - dès 5 ans.

Marc-Antoine Cyr, auteur associé de l'Ecri-Tôt durant les deux prochaines saisons.

Des actions en faveur d'une meilleure accessibilité

Pour rappel : toutes les salles sont accessibles aux PMR.

Certains spectacles favorisant l'écoute et le regard sont conseillés par l'équipe pour les personnes en situation de handicap sensoriel.

En matière de communication, une extension a été installée sur le site internet de Très Tôt Théâtre afin de faciliter la navigation et la lecture.

Des élèves des classes CP-CE1 de l'école Léon Goraguer, CM1 de Kergoat Ar Lez à Quimper, et CM1-CM2 de Léon Goraguer à Gourlizon ont prêté leurs voix pour la lecture audio des textes de présentation des spectacles.

Un travail sur le contraste des textes est par ailleurs en cours en vue d'améliorer la lisibilité des supports de communication .

