Treks des Monts d'Arrée vers la mer : cinq jours de marche sans écrans et une centaine de kilomètres parmi les variétés paysagères du Finistère

Kevin Laplaige est paysagiste naturaliste à La Feuillée, il propose cet été, en collaboration avec l'association de randonnée ADDES, deux treks d'environ cent kilomètres, sans écrans et vers la mer. L'aventure s'étale sur une semaine. Soit cinq jours de marche et deux journées dédiées à l'installation, à la rencontre puis à la destination, une fois le chemin parcouru. Et les dates sont posées : les treks auront lieu du 6 au 12 juillet et du 17 au 23 août 2025.

La trajectoire et la destination sont inconnues des participant.e.s. Sans écrans, ils et elles n'ont qu'un seul indice : c'est à la mer que s'achève le parcours. Le paysagiste, en invitant à laisser son écran derrière soi, entend poser des conditions favorisantes à la déconnexion et au lâcher prise.

Photographie : Fanny Laplaige

C'est avec un regard spécifique et sensible sur les paysages vus et traversés, en qualité de paysagiste naturaliste, que Kevin Laplaige espère aussi animer ses treks. Ce dernier souhaite proposer un éclairage sur les "usages, l'emprise, l'influence de l'homme sur son territoire et sur une idée de nature".

En termes pratiques, chacun.e compose son sac comme il.elle l'entend à l'aide d'un petit dossier élaboré par le paysagiste, et qui vous sera remis après avoir candidaté. Le téléphone n'est pas formellement interdit ! Mais vous êtes vivement encouragé à ne pas le prendre, et l'idée reste de ne pas voir un écran au cours de l'aventure ! Kevin Laplaige, lui, aura un téléphone (à touche !) à disposition, permettant ainsi un contact avec l'association ADDES et d'appeler les secours en cas d'urgence.

Tout le monde peut participer aux treks, il faut juste faire une visite médicale qui atteste que vous pouvez marcher cinq jours, sac d'environ 12 kilos sur le dos. Il ne s'agit pas d'une performance sportive mais plutôt d'un parcours stimulant où chacun trouve son rythme, collectivement, seul parfois. L'intérêt est de partir ensemble et d'arriver ensemble.

C'est une aventure qui se veut inclusive, ouverte à toustes. Une volonté du paysagiste et d'ADDES qui se reflète par le choix de tarifs différenciés. Le tarif plein est de 350 euros, le tarif réduit pour les demandeurs d'emploi est de 175 euros et un tarif gratuit (en réalité 2 euros avec une addhésion à Addes) est proposé pour les étudiants et les moins de 25 ans.

J'ai pu tendre mon micro au paysagiste feuillantin et poser quelques questions aussi à Erwan, participant du trek test et entre ami.e.s organisé par Kevin l'été dernier.

Photographie : Kevin Laplaige

Si l'aventure vous tente, vous pouvez contacter l'association ADDES au 0298996658 ou via email à addesbotmeur@orange.fr

Ou bien directement Kevin Laplaige à cette adresse mail : k.laplaige@gmail.com

Photographie de couverture : Fanny Laplaige