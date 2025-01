Dans le cadre de l'atlas socioculturel du Lapic, petit fleuve du bassin versant de la baie de Douarnenez, suivez la "traversée" à l'embouchure de la rivière, sur la plage et jusqu'à la pointe de Tréfeuntec.

crédit photo : Klervi Fustec

L'atlas socioculturel du Lapic sur le site internet de l'Epab

L'atlas socioculturel est un projet au long cours, porté par la Région Bretagne, qui vise à retisser les liens entre des cours d'eau et la population alentours. L'Établissement public d'aménagement et de gestion de la baie de Douarnenez (Epab) a choisi le Lapic, petit fleuve qui prend ses sources à Cast et Locronan, traverse Plonévez-Porzay et se jette dans la mer au pied du village de Tréfeuntec.

Après une première traversée du Lapic en 2023, ce 4 mai 2024, une cinquantaine de personnes ont suivi la balade à l'embouchure de la rivière. Ce fut l'occasion de revenir sur la riche histoire du village de Tréfeuntec avec Patrice Tretout, membre de l'association Tréfeuntec 1856, d'en apprendre davantage sur la qualité de l'eau du Lapic, et de se projeter artistiquement vers l'avenir de la rivière.

Ajoutez-y de la bonne humeur, un peu de vent et les chants aquatiques de la chorale locale, et vous aurez une sympathique balade.