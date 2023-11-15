Voici la première de Transiscopie, émission qui s'intéresse à la transition écologique et sociale à Quimper et alentour. On commence par explorer la notion même de transition, ses multiples sens et les autres mots qu'on pourrait employer à la place.

Pour cette première émission, on a choisi comme thème global la transition, plutôt pour son sens écologique, sa nécessité sociétale ou son projet politique.

À la transition, devrait-on y préférer la bifurcation ? La révolution ?

On en parle dans un premier temps avec Martine et son invité Sébastien Roux, sociologue.

On entend également, des réactions aux micros de Lise et Laë, le conseil lecture de Mathilde.

Puis Lucie nous amène à Nantes, où se déroulait, cet été, le Camp Climat de l’association Alternatiba.

On découvre aussi les choix musicaux de Yuri, notre programmateur curieux ou plutôt notre curieux programmateur.

En fin d’émission, la pause poésie de Pascale, et la "collecte" pour conclure.

Titres écoutés :

Anohni, "4 Degrees", Hopelessness, Rough Trade, 2016.

DJM/REX, "The Sum of Everything", B.O. du film Bight of the Twin de Hazel Hill McCarthy III, avec Genesis Breyer P-Orridge, 2017.

Conseil lecture:

BD "Et soudain le furur" de Mathieu Burniat et Dominique Mermoux, Editions Rue de Sèvres

Pause poésie:

Albane Gellé "Aucun silence bien sûr" Ed. Le dé bleu.