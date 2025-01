Né début 2024 et unique en France, Vechall est un organisme public qui aide les entreprises du Finistère à se lancer dans la transition écologique. Son rôle consiste à mettre en lien les responsables d'entreprises et les structures expertes en gestion des déchets, économie circulaire, économies d'énergie, le plus localement possible.

La plateforme internet de Vechall

C'est le Symeed 29, syndicat mixte finistérien pour la gestion durable des déchets, qui a lancé Vechall début 2024 pour répondre aux demandes professionnelles : entreprises, associations et collectivités qui souhaitaient entrer en transition écologique ne savaient pas vers qui se tourner.

Mettre en relation entreprises et experts de la transition écologique

Vechall (à bientôt en breton) est donc avant tout un "facilitateur" ; son équipe de cinq salariés met en relation les structures qui la sollicitent et les expertises qui correspondent à leurs demandes. Cela peut concerner aussi bien la gestion des déchets que l'énergie, le gaspillage alimentaire ou la prévention des pollutions. Une centaine de partenaires composent le carnet d'adresse de Vechall, d'autres viendront le compléter selon les demandes.

Tout type d'entreprises - en plus des collectivités et des associations - peut solliciter Vechall. De fait, depuis un an, des artisans, commerçants ou des usines ont eu recours à ce service public non payant. Il suffit de se connecter au site internet et de remplir en quelques clics un formulaire de demande.

Un engagement environnemental des entreprises finistériennes encore embryonnaire

RSE (responsabilité sociale et environnementale), labellisation (norme Iso 26000), Entreprise à mission : les démarches liées à la transition écologique des entreprises existent déjà, mais sont plutôt le fait des plus grosses entreprises. Les dirigeants responsables du Finistère est une association qui compte une cinquantaine d'adhérents.

Loi sur la réduction des emballages plastiques, gestion obligatoire des biodéchets depuis le 1er janvier 2025, hausse des coûts de l'énergie sont aussi des contraintes qui poussent les entreprises à s'y mettre. Cela dépend également de la motivation de la personne qui dirige et de sa sensibilité aux questions environnementales.

Des freins et des atouts de la transition écologique des entreprises

D'une façon générale, les freins de la transition écologique des entreprises sont liés au manque de temps et au défaut d'information. Vechall est donc là pour pallier ces problèmes.

Les entreprises qui sont dotées d'un ou une responsable RSE ont plus de facilité à mener leurs projets. De même, le fait d'être implanté sur un territoire déjà engagé est un plus comme on le constate sur le territoire du G4DEC service d’économie circulaire partagé des Communauté de communes du pays des abers, Iroise communauté, de la Communauté Lesneven côte des légendes et de la Communauté d’agglomération du pays de Landerneau-Daoulas.

Anticiper sa transition écologique en devançant une réglementation contraignante peut permettre d'obtenir des aides financières qui disparaitront ensuite. On bénéficie aussi d'un avantage concurrentiel quand la réglementation entre en vigueur.

Concrètement, la démarche peut aussi rimer avec économies financières, quand il s'agit de limiter le gaspillage ou d'économiser l'énergie ou les ressources.

Lancer une démarche de transition écologique peut aussi être l'occasion de fédérer ses équipes, de créer une nouvelle dynamique collective.

Enfin, au-delà de la communication sur l'image vertueuse de l'entreprise, la démarche de transition écologique répond tout simplement à une demande sociale grandissante.

Conseils pour lancer son entreprise dans la transition écologique

Passer à l'action, même une action très modeste, permet d'enclencher un cercle vertueux. Ensuite, on peut suivre des exemples, découvrir des expériences dans les salons et événements professionnels nombreux qui sont organisés en Finistère (le 3 février 2025, forum des solutions RSE à Brest) ; on peut aussi rejoindre des associations comme le club Les entreprises s'engagent en Finistère, sans oublier de suivre ou faire suivre des formations dédiées à son personnel.