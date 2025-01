Transistor média est un organisme à but non lucratif, situé au sud-ouest du Québec qui produit et diffuse de l’art sonore, des fictions audio et des créations radiophoniques en tout genre. Une partie de l'équipe était au festival Longueur d’ondes de la radio et de l'écoute à Brest en février 2024.

Le lien du site de transistor média

Transistor média : producteur de podcast (balladodiffusion)

Transistor média est un organisme à but non lucratif qui produit des baladodiffusions, plus connus sous le nom podcast ! Le but est de créer des contenus créatifs, qui nécessitent un grand travail de mise en récit, que ce soit du documentaire ou de la fiction. Transistor travaille avec des artistes indépendants qu'ils choisissent en fonction de leurs besoins, et rémunèrent justement afin de revaloriser les métiers du numérique au Québec.

Un média proche du laboratoire sonore

La mise en récit étant au cœur de de tous ses projets, ce média se veut créatif et souhaite mettre en avant une approche contemporaine du son, de la littérature, de la dramaturgie et de la parole québécoise. Tout passe par l'expérimentation et par la création originale de scénarios. Les podcasts et les recherches autour du son donnent parfois lieu à des propositions scéniques dans des théâtres nationaux et notamment à des installations d’art publiques. Transistor média cherche constamment à mettre en lumière le son dans des endroits inattendus pour créer des formats sonores originaux.

Un podcast d’écoute immersive : Hanté

Hanté est un projet de fiction paranormale, c’est un podcast qui prend le format d’une enquête policière fictive. Ce format fonctionne très bien au Québec, et Transistor propose une écoute immersive avec plusieurs sources sonores. Ce projet est un jeu sur le paranormal qui oscille entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans les récits de fantômes en lien avec le territoire québécois. Pour mettre en valeur ce grand projet, ses créatrices et créateurs proposent l’écoute immersive dans une salle qui s’apparente à un cinéma sonore. Ce format d’écoute innovant explore les possibilités de l’audio immersif de manière collective, et plonge le public dans un univers fantomatique !