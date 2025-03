Transistoc'h installe un nouveau studio à Quimper

Aujourd'hui, dans les coulisses de Transistoc'h nous vous parlons du rayonnement futur de notre radio. Depuis 2013, Transistoc'h, radio locale associative est installée au Faou et couvre en FM le centre-ouest du Finistère. Cette portée va bientôt s'étendre puisque Transistoc'h va prochainement déployer une antenne à Quimper et émettra en Dab+ (numérique hertzien) sur toute la Cornouaille.

Pour nous présenter l'ensemble du projet, Yann Simon – coordinateur de Transistoc'h et Jean-Louis Millet, coprésident du conseil d'administration de l'AFER, (Association pour la favorisation de l'expression radiophonique), structure juridique de la radio, étaient les plus indiqués.

Des programmes quotidiens diffusés en DAB+

L'ARCOM a autorisé Transistoc'h à exploiter une fréquence. La spécificité : une diffusion non en FM mais en DAB+ (numérique hertzien) qui est amenée à devenir la nouvelle norme de diffusion en radio.

C'est bien Transistoc'h qui installe un nouveau studio à Quimper. Il s'agira d'un décrochage local : pendant 4 heures quotidiennes, le public du sud Finistère pourra entendre des programmes produit par Transistoc'h Quimper. Le reste du temps, on écoutera sur la nouvelle fréquence créée les programmes diffusés depuis le Faou.

Des contenus à l'image de Transistoc'h aujourd'hui

Le projet associatif de Transistoc'h repose sur deux piliers:

produire une grille d’antenne, éditer un service radiophonique

être un acteur culturel du territoire, c'est à dire proposer des actions envers tous les publics souhaitant faire de la radio. Cela passe aussi par la proposition d’ateliers radio s'adressant à des publics variés (écoles, centres sociaux…)

L'idée est de dupliquer ce modèle à Quimper.

La ligne éditoriale restera celle de Transistoc'h, un média généraliste qui traite de toutes les questions d'un point de vue local, avec une appétence particulière pour les questions d'environnement et de société.

Les bénévoles au cœur des productions quimpéroises

Comme au Faou, les bénévoles auront une place centrale et seront au cœur des productions à côté de celles des salarié.es. Une action de formation des bénévoles par les salarié.es de Transistoc'h est prévue (formation au reportage, au documentaire...). L'objectif: que Transistoc'h Quimper soit un média de proximité produit par les Quimpérois et les Quimpéroises et les associations locales.

Les prochaines étapes

Le projet bénéficie d'un planning à 4 ans. L'installation sera progressive.

Les formations des bénévoles et équipes devraient débuter dès la fin du mois de juin 2025 pour un départ d'émission en septembre 2025.

Un crowdfunding sera prochainement organisé pour aider au financement de l'installation et des premières actions de l'antenne quimpéroise.