Les actualités liées au train sont nombreuses en cette rentrée de septembre 2023. La Coordination ferroviaire bretonne qui rassemble une quinzaine d'associations usagères de la région revient sur les principaux dossiers : volet mobilités du Contrat de plan État-Région, RER de la métropole rennaise, BreizhGo Express Sud sur l’axe Vannes-Quimper...

Un financement d'État très insuffisant pour le ferroviaire

Après deux ans d'attente, le volet mobilités du Contrat de plan État-Région (CPER) pour la période 2023-2027 vient d'être dévoilé. Et il déçoit grandement les associations de défense et promotion du ferroviaire : l’enveloppe globale destinée au ferroviaire est très loin

des attentes de la Région et n’est absolument pas en adéquation avec les enjeux climatiques et sociaux.

L’État concède :

• 3 M€/an pour les lignes de desserte fine du territoire ;

• 3,6 M€ /an pour la modernisation du réseau structurant ;

• 6,6 M€/an pour le fret.

En comparaison, le routier bénéficiera de 12,4 M€/an.

Au total, la Bretagne recevrait 189 millions d'euros sur l'ensemble de la période pour toutes les mobilités. Quand on sait que la rénovation de la seule ligne Quimper-Landerneau-Brest a coûté 75 millions d'euros on réalise qu'on est loin du compte. La Région va négocier avec l'État pour obtenir davantage ou modifier la fiscalité locale pour permettre aux régions de trouver davantage de sources de financement.

Un RER pour Rennes et sa métropole

À ces 13,2 M€ pour le ferroviaire s’ajoute une enveloppe de 8M€/an pour les Serm (Services Express régionaux métropolitains), véritables RER des 10 plus grandes métropoles française, qui incluront des services de mobilité tels que les cars à haut niveau de service. Seule Rennes a été choisie pour bénéficier de ce projet. La CoferBZH souhaiterait que le service "RER" métropolitain s'étende jusqu'à Nantes en passant par Redon, pour toucher davantage de population.

Un prometteur BreizhGo Express Sud entre Vannes et Quimper

La Région Bretagne a annoncé début juillet qu’avec 6 intercommunalités elle ouvrait la voie à un BreizhGo Express Sud sur l’axe Vannes-Quimper. Sur des voies déjà rénovées, l'augmentation du nombre de rames permettrait d'assurer un service cadencé (toutes les 30 minutes) en particulier aux heures de pointe entre Vannes et Quimper, et ce dès 2025. La CoferBZH apprécie ce projet tout en veillant à ce que les gares intermédiaires ne soient pas oubliées. D'une façon générale, les associations demandent à être associées de près à la construction du projet dès le départ. Elles reconnaissent cependant qu'elles sont bien écoutées par le vice-président du Conseil régional chargé des transports, Michaël Quernez.

La question des liaisons transversales

Les associations ferroviaires bretonnes restent particulièrement attachées aux liaisons entre le nord et le sud de la Région et demandent en particulier la réhabilitation (réouverture) des lignes Saint-Brieuc-Pontivy-Auray et Morlaix-Roscoff.

Les Trains d'équilibre du territoire, ex Intercités sont aussi dans la ligne de mire de la CoferBZH pour qui ce sont aussi des instruments intéressants pour relier le nord au sud de la Bretagne. Les associations déplorent qu'il soit quasiment nécessaire de passer par Paris pour aller de la Bretagne à la Normandie.

Toujours pas de trains de nuit en Bretagne

Le collectif "Oui au train de nuit" et XR Quimper ont manifesté le 12 juillet 2023 en gare de Quimper. Les trains de nuit ont déjà été relancé sur plusieurs lignes ailleurs en France et en Europe et ils connaissent un succès de fréquentation. Le Président de la république a d'ailleurs présenté le 27 novembre 2022 les perspectives d’avenir : « en 2030 notre pays comptera une dizaine de lignes de train de nuit. » En mai 2021 un rapport officiel a montré la pertinence de relancer le train de nuit Quimper-Lyon-Genève. D’autres trains de nuit vers les régions du Sud et vers l’Europe seraient également nécessaires, par exemple depuis Quimper vers Toulouse et Barcelone. Ou encore vers le Sud-Est : Marseille-Toulon-Nice et l’Italie.

Le train de jour vers ces destinations impose une journée entière de voyage, avec souvent un changement de gare à Paris, ce qui est peu attractif. Le train de nuit permettrait un voyage direct, sans perte de temps, en dormant et en économisant une nuit d’hôtel.

L’État a annoncé qu’il décidera en 2023 le nombre de trains de nuit neufs qu’il construira pour lancer le futur réseau nocturne. Mais pour l’instant l’Ouest reste oublié dans les dernières déclarations de l’État. Pour l'instant, ni la Région, ni les Départements concernés, ni les intercommunalités n’ont en effet demandé le retour des trains de nuit. Le collectif "Oui au train de nuit" et XR Quimper appellent donc les élus à se prononcer publiquement et sans délais. Le collectif appelle aussi les voyageurs à signer la pétition en faveur des trains de nuit dans toute la France.

Tarifs peu lisibles ou trop élevés, ruptures de continuité en passant d'une région à l'autre, rames bondées, insuffisance de solutions pour les vélos en gare... les dossiers sont multiples et donneront lieu à d'autres actions de la Coordination ferroviaire bretonne.