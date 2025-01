La Coordination ferroviaire bretonne - CoferBZH - qui rassemble 13 associations ferroviaires liées au train en Bretagne revient sur les dossiers à suivre en 2025 : BreizhGo Express Sud sur l’axe Vannes-Quimper, trains de nuit, ligne Morlaix-Roscoff

Les 13 associations qui composent la CoferBZH (un collectif) ont le train pour sujet principal ou parmi d'autres sujets liés à la mobilité. Leur collectif agit comme un groupe de pression pour faire entendre les revendications des usagers auprès des instances de décision, essentiellement le Conseil régional de Bretagne compétent en matière de transports.

Parmi les bonnes nouvelles, on notera la ponctualité remarquable des TER bretons dont 88,4 % arrivent à l'heure, le meilleur résultat de France.

Le "RER" BreizhGo Express Sud entre Vannes et Quimper dès septembre 2025

La Région Bretagne a confirmé l'augmentation du nombre de trains entre Quimper et Rennes et Quimper et Nantes — 17 TER supplémentaires circuleront du lundi au vendredi — dès septembre 2025 dans le cadre du projet BreizhGo Express Sud. L'objectif est d'offrir un service comparable au RER en Bretagne sud où la population est suffisamment dense. De nouveaux TER arriveront en septembre 2026 et peut-être aussi en 2030. La question est de savoir si les trains supplémentaires desserviront correctement les gares intermédiaires entre Quimper, Lorient et Vannes : Quimperlé, Rosporden, Bannalec, etc. Un projet comparable quoi que moins avancé concerne la liaison nord entre Brest et Saint-Brieuc.

Les liaisons avec l'extérieur insuffisantes, notamment en train de nuit

Les associations ferroviaires bretonnes déplorent toujours le manque de liaisons directes avec les régions voisines (Normandie, Pays de Loire) et les grandes villes (Lille, Bordeaux, Lyon), l'étape par Paris reste trop souvent incontournable.

Les Trains d'équilibre du territoire, ex-Intercités sont trop rares. Quant aux trains de nuit, s'ils font leur retour progressif sur le rail français, ils ne concernent pas la Bretagne pour l'instant.

Réouverture des lignes Morlaix-Roscoff et Rennes-Mauron ?

La ligne Morlaix Roscoff conserve sa voie ferrée pour l'instant, mais il faudrait 64 millions d'euros pour la rénover ; l'étude de rénovation est prévue dans le contrat de plan État-Région. Pour la CoferBZH, Roscoff a vraiment une carte à jouer en tant que port de liaison avec l'Irlande et centre de recherche scientifique. En revanche, son usage pour le fret ferroviaire n'est pas à l'ordre du jour ce que regrette l'association (les légumiers du nord Finistère s'en désintéressent).

Pour la ligne Rennes-Mauron (interrompue entre La Brohinière et Mauron), une étude prévoit 500 voyageurs/jour, les élus sont très motivés pour la réhabiliter, mais le devis de SNCF Réseau s'élève à 150 millions d'euros, ce qui semble exorbitant à la CoferBZH qui demande le détail des travaux.