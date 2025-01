Jeudi 20 juin 2024 a été ouverte la billetterie pour la saison 2024-2025 de Très Tôt Théâtre. Dans un contexte de restrictions budgétaires, l'association maintient ferme son ambition de s'adresser à un large public avec des spectacles de qualité.

Les missions de Très Tôt Théâtre

Très Tôt Théâtre est une association dédiée au spectacle pour toute la famille.

La qualité de son programme de diffusion d’œuvres accessibles aux enfants et aux jeunes, son soutien aux artistes et ses missions d’éducation artistique, font de l’association l’un des acteurs phares du secteur jeune public.

Au cœur du projet :

Favoriser l’accès du plus grand nombre à des spectacles de qualité, dès la petite enfance

Soutenir la création dans le spectacle jeune public et les écritures théâtrales jeunesse

Construire des partenariats culturels inventifs pour accompagner le développement du jeune public sur le territoire, avec, entre autres, la coordination et l’animation du Réseau départemental Jeune Public du Finistère

Créer la rencontre entre les habitants et les artistes de multiples manières.

L’association met en œuvre :

Une saison de spectacles (de septembre à juin) : avec 24 spectacles, plus de 130 représentations pour tous les âges et tous les goûts (marionnettes, théâtre, danse, musiques, cirque…).

(de septembre à juin) : avec 24 spectacles, plus de 130 représentations pour tous les âges et tous les goûts (marionnettes, théâtre, danse, musiques, cirque…). Le Festival Théâtre À Tout Âge (du 26 novembre au 21 décembre 2024) : avec 15 spectacles accueillis dans 30 communes du Finistère, le festival fait vibrer les petits et les grands.

(du 26 novembre au 21 décembre 2024) : avec 15 spectacles accueillis dans 30 communes du Finistère, le festival fait vibrer les petits et les grands. Les Semaines de la Petite Enfance (en mars 2025) proposent aux tout-petits, ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent (familles, professionnels), des temps qui leur sont dédiés (spectacles, ateliers…). En partenariat avec la Caf du Finistère.

(en mars 2025) proposent aux tout-petits, ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent (familles, professionnels), des temps qui leur sont dédiés (spectacles, ateliers…). En partenariat avec la Caf du Finistère. Des actions de médiation et de sensibilisation, auprès des familles et en direction de publics spécifiques (écoles, accueils de loisirs, petite enfance...) pour que ce soit facile (et joyeux !) pour tout le monde de rencontrer les artistes.

auprès des familles et en direction de publics spécifiques (écoles, accueils de loisirs, petite enfance...) pour que ce soit facile (et joyeux !) pour tout le monde de rencontrer les artistes. Le soutien à la création jeune public : résidences de création et co-productions pour favoriser l’émergence de spectacles innovants, audacieux et accessibles à tous les âges.

: résidences de création et co-productions pour favoriser l’émergence de spectacles innovants, audacieux et accessibles à tous les âges. Le soutien aux écritures théâtrales jeunesse : Très Tôt Théâtre invite une autrice ou un auteur à s’associer à deux saisons. C’est Karin Serres qui a inauguré cette collaboration la saison dernière. Elle reviendra donc sur la saison 2024*25.

La mission « Territoire », Très Tôt Théâtre accompagne un réseau de structures programmant des spectacles jeune public dans le Finistère pour une offre culturelle et des projets artistiques au plus près des familles. Au niveau de la Bretagne, l’association est un pôle de ressources et conseils sur le jeune public pour les professionnels, les élus et les compagnies.

Très Tôt Théâtre propose aussi des moments privilégiés à vivre avec les artistes, les autrices et les auteurs. Des moments de partage et de bonne humeur, qui participent à l’éducation artistique avec des lectures croisées, des ateliers… Ces rendez-vous se construisent tout au long de la saison. Ils sont, la plupart du temps, en lien avec les spectacles programmés ou avec ceux qui se préparent à l’occasion des résidences de création. Ils se vivent en famille, entre amis, avec l’école, le centre aéré, dans les crèches…

Très Tôt Théâtre, scène nomade, propose des co-organisations avec les salles accueillant sa programmation ou des acteurs culturels du territoire.

Les co-organisateurs des spectacles sont :

Le Théâtre de Cornouaille à Quimper

L’Archipel à Fouesnant

L’Arthémuse à Briec

L’Athéna à Ergué-Gabéric

Le Triskell à Pont-L’Abbé

La Ville de Plogonnec



Les salles qui accueillent les spectacles sont :

Le Terrain Blanc

La MJC de Kerfeunteun

La Maison de quartier Moulin Vert

La MPT d’Ergué-Armel

Le Novomax

Ti Ar Vro

Le Théâtre de Cornouaille à Quimper

L’Archipel à Fouesnant

Le Triskell à Pont-L’Abbé

L’Arthémuse à Briec

L’Athéna à Ergué-Gabéric

L’Arpège à Plogonnec



Les temps forts de la saison 2024-2025



Le Festival Théâtre À Tout Âge (23ᵉ édition)

> Du 26 novembre au 21 décembre 2024 dans 30 communes du Finistère

> Du 12 au 21 décembre 2024 à Quimper, Fouesnant, Ergué-Gabéric, Briec, Plogonnec

Pont-L’Abbé.

Théâtre, cirque, musique, danse… le festival met à l’honneur la création jeune public dans toute sa diversité. Sur les 15 spectacles présentés, 12 viennent tout juste d’être créés.

Les Semaines de la Petite Enfance (17ème édition)

> Du 2 mars au 4 avril 2025 dans le Finistère

> Du 2 au 23 mars 2025 à Quimper

Un projet initié par la CAF Finistère et Très Tôt Théâtre. En partenariat avec les relais culturels et petite enfance du Finistère.

Les Semaines de la Petite Enfance proposent des spectacles dédiés aux tout-petits, des ateliers artistiques à partager en famille et des rencontres pour les professionnels de la petite enfance.

Au programme à Quimper :

> Le dimanche artistique des tout-petits : dimanche 2 mars, Pôle Culturel Max Jacob

Une journée ludique et artistique, gratuite, pour faire découvrir l’art aux tout-petits.

> Des ateliers ludiques et artistiques

> 3 spectacles du 7 au 23 mars 2025

Marcher dans le vent - Crédits photo : Macon-V Arbelet

La création : une priorité artistique

Très Tôt Théâtre accompagne les artistes qui développent une démarche de création innovante, afin de permettre au répertoire théâtral, musical et chorégraphique proposé au jeune public de se renouveler et de rester vivant et créatif.

Pour ce faire, l’association est en lien permanent avec les artistes.

Très Tôt Théâtre :

- accueille les artistes en résidence de création ou d’écriture (hébergement, mise à disposition de lieux de travail, soutien technique…)

- participe à la production de leurs spectacles

- crée les conditions de la rencontre avec les publics et les professionnels

Les résidences de création accueillies sur la saison 2024-25 :

IMMOBILE ET REBONDI (création en 2 volets)

Cie Lamento / Sylvère Lamotte

Danse, arts plastiques et cirque – dès 3 ans

Cie Lamento / Sylvère Lamotte Danse, arts plastiques et cirque – dès 3 ans Babilbeloola

Collectif Aïe Aïe Aïe / Justine Curatolo

Chant lyrique – dès 3 mois

Collectif Aïe Aïe Aïe / Justine Curatolo Chant lyrique – dès 3 mois Mes-anges

Sarah Floch

Chant – dès 3 mois

Sarah Floch Chant – dès 3 mois Ça tourne pas rond

Cie Nids Dhom - Théâtre d’objets – dès 5 ans.

L’autrice Karin Serres sera en résidence d’écriture dans l'école à l’école Paul Langevin (Quimper) entre novembre 2024 et juin 2025 pour un projet de création littéraire personnel sur le thème des sirènes.

Natachav - Crédits photo : Les ombres portées

L’accueil billetterie

Horaires d'ouverture : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Et 30 minutes avant votre séance sur le lieu du spectacle.

La billetterie prend une pause estivale du 13 juillet au 26 août. Réouverture mardi 17 août 14h.

Fermeture pendant les vacances de Noël

Infos & réservations :

- Par téléphone : au 02 98 64 20 35

- Par mail : billetterie@tres-tot-theatre.com

- En ligne : Billetterie en ligne Très Tôt Théâtre

- Dans nos bureaux : Très Tôt Théâtre

Pôle Culturel Max Jacob. 4 boulevard Dupleix - 29000 Quimper

Les prix des places



Ils varient en fonction des spectacles et sont applicables aux adultes et aux enfants : chacun est spectateur à part entière !

- Plein : de 6 à 18 €

J’adore, j’adhère ! Pour 10 €, toute la famille bénéficie de petits prix pour les spectacles de la saison en cours.

- Adhérent : de 5 à 8 €

- Nouveau ! Tarif solidarité : de 4 à 5 € (demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, allocataires de l'AAH, étudiants)

Toutes les infos sur les tarifs sur www.tres-tot-theatre.com