La tournée des tiers-lieux du Finistère continue cette saison, chaque premier vendredi du mois. Pour bien commencer mars 2026, Lem est enregistré au musée de l'école rurale de Trégarvan qui a rouvert quelques jours à l'occasion des vacances d'hiver et qui prépare sa saison estivale.

Le site internet du musée de l'école rurale en Bretagne, à Trégarvan

Désormais Musée départemental de l'école rurale, le site de Trégarvan a intégré le réseau Domaines et musées du Conseil départemental du Finistère ; il se réorganise avant la saison d'été, mais son équipe salariée, bénévole et ses partenaires nous accueillent à la faveur des vacances d'hiver.

Au programme, le point sur les collections (vastes) et le fonctionnement du musée, les animations exceptionnelles (un atelier de calligraphie a lieu ce jour-là) ou régulières (dictée ou écriture à la plume, atelier piquage), l'exposition Plus ou moins bêtes, les souvenirs et les actions de l'Association des amis du musée, une visite en voisine de la Ferme de Lauben, ferme pédagogique qui intervient ponctuellement au musée, notamment lors des vacances d'avril, et les projets futurs...