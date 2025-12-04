Dans le cadre de la tournée des tiers-lieux du Finistère cette saison, chaque premier vendredi du mois, Lem est enregistré à la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et ça se passe un mercredi, jour des enfants, mais aussi de la lecture en breton !

La médiathèque sur le site internet de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h

La médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, dans le bourg de Quimerc'h, est bel et bien un tiers-lieu. Géographiquement, elle voisine avec l'école et l'Ehpad. Elle est aussi proche des autres communes de Rosnoën et le Le Faou. Elle compte 1300 abonnés, ce qui est considérable rapporté à la population de la commune (un peu moins de 3 600). L'abonnement est d'ailleurs gratuit depuis 2024.

1300 inscriptions et 12 000 documents ou jeux à emprunter gratuitement

On peut y emprunter 12 000 livres, DVD et CD, mais aussi des jeux puisque la médiathèque abrite une ludothèque. Isabelle, la directrice, Marie la bibliothécaire et Julie la ludothécaire sont les trois agentes qui font vivre ce fonds, sélectionnent les documents, "désherbent" (retirent du fonds et mettent en vente à tout petit prix) ce qui ne sort plus ou est en trop mauvais état. On se renouvelle constamment moyennant un budget de 2,5 euros par habitant chaque année et ça aussi, c'est considérable par rapport à la moyenne. Trois échanges ont lieu chaque année avec la Bibliothèque départementale de prêt pour compléter l'offre.

Des animations toute l'année grâce aux partenaires et bénévoles

Si ce tiers-lieu qu'est la médiathèque Youenn Gwernig crée du lien entre les gens, c'est notamment aussi grâce aux animations qui sont proposées toute l'année. Certaines sont régulières comme le Mercredi des enfants une fois par mois et, grâce à l'association Brezhoneg et Bro rouzig, la lecture en breton, également mensuelle. D'autres rendez-vous sont plus occasionnels ou liés à des événements comme, en novembre, le Mois du documentaire ou prochainement la Nuit de la lecture (le 23 janvier 2026) et la fête du jeu (2 fois par an, la prochaine le 6 mars 2026).

Les bénévoles sont une trentaine, dont une quinzaine très actifs, une jeune volontaire en Service national universel s'y ajoute, apportant une aide indispensable, surtout en logistique : couverture et rangement des livres, DVD, CD, comptage des pièces de jeux, décoration de la médiathèque, etc. Sans ces "petites mains", les agentes auraient beaucoup moins de temps pour l'animation. L'ambiance est bonne et le bénévolat crée aussi du réseau !

Les coups de cœur sonores des médiathécaires (qu'on peut emprunter) :

Musique :

E kreiz an noz de Youenn Gwernig

de Youenn Gwernig On ne peut rien faire quand on est petit, d'Aldebert avec Renan Luce

Conte audio : Jean-Chat voit dans le noir de Sabine Zovighian

Podcasts et histoires pour les enfants : Les aventures d'Octave et Mélo par Adèle Molle (France musique)